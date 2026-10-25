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Kármán András keményen reagált, miből lesz az ígért állami megtakarítás: „felbontjuk a túlárazott szerződéseket."

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Nem megszorításokkal, hanem az állami működés átalakításával takarítana meg 1465 milliárd forintot a kormány a 2027-es költségvetésben. Kármán András pénzügyminiszter vasárnap esti posztja szerint a megtakarítások kétharmadát mindössze 8-10 nagyobb intézkedés biztosítaná, köztük az autópálya-koncessziók megszüntetése vagy újratendereztetése, valamint a közmédia finanszírozásának átalakítása. A minisztériumok működési kiadásait is jelentősen visszafognák.
Lengyel Gabriella
2026.10.25, 20:17
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Újabb részleteket közölt a 2027-es költségvetés egyik legjelentősebb vállalásáról Kármán András. A miniszter vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy a kormány által tervezett 1465 milliárd forintos megtakarítás mögött konkrétan azonosított kiadási tételek állnak.

Kármán András
                         Kármán András magyarázni kezdte, min spórol majd az állam/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pénzügyminiszter a Facebook oldalán azt írta: „Nem megszorításokkal, hanem az állam hatékonyabb működésével takarítunk meg mintegy 1465 milliárd forintot. Lefaragjuk a pazarló, nem hatékony kiadásokat, újratárgyaljuk vagy felbontjuk a túlárazott szerződéseket. A megtakarítások mintegy kétharmada néhány nagy tételhez kapcsolódik: ide tartozik például

  •  az autópálya-koncessziók megszüntetése, 
  • bizonyos esetekben újratendereztetése,
  •  valamint a közmédia finanszírozásának újragondolása. 
  • Mindössze 8–10 nagyobb tételből már mintegy 1000 milliárd forintnyi megtakarítást azonosítottunk."

Minden tárca kap feladatot

A miniszter hozzátette: „emellett minden tárcának feladata volt, hogy a minisztériumokban és az általuk felügyelt intézményekben is megtalálják a további megtakarítási lehetőségeket. Ennek eredményeként várakozásaink szerint a működési,  kiadások jövőre 10 százalékkal csökkennek az idei évhez képest. Az infokommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg pedig ennél is nagyobb mértékben csökkenhet, mert ezen a területen különösen sok túlárazott szerződést és megbízást találtunk.
Ez az 1465 milliárd forint nem egy hasraütésszerűen meghatározott szám: aprólékos és pontos tervezés eredménye, konkrétan beazonosított tételekkel.

A Világgazdaság október 20-án már részletesen bemutatta , miből állna össze az 1465 milliárd forintos megtakarítás. A pénzügyminiszter akkori tájékoztatása szerint kilenc nagyobb tételből 1018 milliárd forintot, a minisztériumok és az állami cégek működésének visszafogásából pedig további 447 milliárdot takarítanának meg. A teljes összeg a GDP mintegy 1,5 százalékának felel meg.

Kármán András vasárnapi bejegyzésében külön hangsúlyozta tehát, hogy az 1465 milliárd forint „nem egy hasraütésszerűen meghatározott szám”, hanem konkrétan azonosított tételeken alapul. A miniszter valószínűleg maga is úgy értékelte, hogy a költségvetés egyik legfontosabb, ugyanakkor legtöbb kérdést felvető vállalása további magyarázatra szorul, erre hí vta fel a figyelmet több szakértő és elemző is.

 

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államháztartás
Kármán András
megtakarítás
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