Kármán András keményen reagált, miből lesz az ígért állami megtakarítás: „felbontjuk a túlárazott szerződéseket."

Újabb részleteket közölt a 2027-es költségvetés egyik legjelentősebb vállalásáról Kármán András. A miniszter vasárnapi Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy a kormány által tervezett 1465 milliárd forintos megtakarítás mögött konkrétan azonosított kiadási tételek állnak.

Kármán András magyarázni kezdte, min spórol majd az állam/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pénzügyminiszter a Facebook oldalán azt írta: „Nem megszorításokkal, hanem az állam hatékonyabb működésével takarítunk meg mintegy 1465 milliárd forintot. Lefaragjuk a pazarló, nem hatékony kiadásokat, újratárgyaljuk vagy felbontjuk a túlárazott szerződéseket. A megtakarítások mintegy kétharmada néhány nagy tételhez kapcsolódik: ide tartozik például

az autópálya-koncessziók megszüntetése,

bizonyos esetekben újratendereztetése,

valamint a közmédia finanszírozásának újragondolása.

Mindössze 8–10 nagyobb tételből már mintegy 1000 milliárd forintnyi megtakarítást azonosítottunk."

Minden tárca kap feladatot

A miniszter hozzátette: „emellett minden tárcának feladata volt, hogy a minisztériumokban és az általuk felügyelt intézményekben is megtalálják a további megtakarítási lehetőségeket. Ennek eredményeként várakozásaink szerint a működési, kiadások jövőre 10 százalékkal csökkennek az idei évhez képest. Az infokommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg pedig ennél is nagyobb mértékben csökkenhet, mert ezen a területen különösen sok túlárazott szerződést és megbízást találtunk.

Ez az 1465 milliárd forint nem egy hasraütésszerűen meghatározott szám: aprólékos és pontos tervezés eredménye, konkrétan beazonosított tételekkel.

A Világgazdaság október 20-án már részletesen bemutatta , miből állna össze az 1465 milliárd forintos megtakarítás. A pénzügyminiszter akkori tájékoztatása szerint kilenc nagyobb tételből 1018 milliárd forintot, a minisztériumok és az állami cégek működésének visszafogásából pedig további 447 milliárdot takarítanának meg. A teljes összeg a GDP mintegy 1,5 százalékának felel meg.

Kármán András vasárnapi bejegyzésében külön hangsúlyozta tehát, hogy az 1465 milliárd forint „nem egy hasraütésszerűen meghatározott szám”, hanem konkrétan azonosított tételeken alapul. A miniszter valószínűleg maga is úgy értékelte, hogy a költségvetés egyik legfontosabb, ugyanakkor legtöbb kérdést felvető vállalása további magyarázatra szorul, erre hí vta fel a figyelmet több szakértő és elemző is.