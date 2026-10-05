Az RRF-előfinanszírozás torzítja a hiányszámokat, hajszálnyi javulás már látható: Kármán András kezd mosolyogni, de még óvatos

„A biztató trend folytatódik” – értékelte a szeptemberi költségvetési adatokat Kármán András pénzügyminiszter, miután a központi alrendszer a hónapot 92,8 milliárd forintos hiánnyal zárta. Ez 210,4 milliárd forinttal kisebb mínusz az egy évvel korábbinál.

Kármán András: ezt az adatot önmagában félrevezető lenne értékelni / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

A Pénzügyminisztérium friss gyorsjelentése szerint szeptemberben 2756,2 milliárd forint bevétel folyt be a központi alrendszerbe, 3,8 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A kiadások ennél jóval nagyobb mértékben, 10,1 százalékkal, 2849 milliárd forintra estek vissza. A tavaly szeptemberi 303,2 milliárd forintos hiány így 92,8 milliárdra mérséklődött.

5262 milliárdos mínusz, de van egy hatalmas egyszeri tétel

Jóval nagyobb szám jelenik meg, ha az év első kilenc hónapját együtt vizsgáljuk. Január és szeptember között

a központi alrendszer hiánya 5261,9 milliárd forintot ért el,

szemben az egy évvel korábbi 3328,7 milliárddal.

Kármán András kiemelte: ezt az adatot önmagában félrevezető lenne értékelni. A különbség jelentős részét a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz (RRF) kapcsolódó előfinanszírozás okozza. Augusztusban ez 2186,9 milliárd forinttal növelte a hiányt. A pénzügyminiszter szerint olyan uniós forrásokhoz kapcsolódó kiadásról van szó, amely időben megelőzi a hozzá tartozó bevételt.

Az egyszeri RRF-kiadást kiszűrve az első kilenc hónap hiánya 3075 milliárd forint volt. Ez 253,7 milliárd forinttal, vagyis 7,6 százalékkal kedvezőbb a 2025 azonos időszakában mért 3328,7 milliárdos hiánynál.

Kármán ezt úgy értékelte, hogy az év eleji magas költekezést az azóta eltelt hónapokban sikerült ledolgozni. A pénzügyminiszter az első három hónap kiadásait a korábbi Fidesz-kormány választások előtti költekezésének nevezte.

Több mint 700 milliárddal csökkentek a kamatkiadások

A részletes adatokból az egyik legnagyobb változás az államadósság finanszírozásánál látható. Az első kilenc hónapban 2375,2 milliárd forintot fordítottak kamatkiadásokra, míg egy évvel korábban 3101,4 milliárdot.

A különbség 726,2 milliárd forint, vagyis éves összevetésben 23,4 százalékkal mérséklődött ez a kiadási tétel.

Kármán András szerint biztató, hogy a kiadási fegyelem egyre inkább megjelenik a költségvetési számokban. Ugyanakkor maga a miniszter is óvatosságra intett az egyes hónapok eredményeinek értékelésével kapcsolatban. „A havi számokban mindig vannak egyszeri hatások. Egyetlen hónap tehát most sem lehet végső mérce” – fogalmazott.