Kármán András bemutatta a legfontosabb dokumentumot, amin múlhat a Tisza-kormány hitelessége: a vállalkozók és a szakszervezetek már tudják, hogyan állítaná helyre a növekedést a miniszter

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) került bemutatásra a kormány középtávú költségvetési terve a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek delegáltjainak. Erről számolt be Kármán András egy közösségimédia-bejegyzésben.

Fotó: Kármán András / Facebook

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a dokumentum a következő évek gazdaságpolitikájának irányát jelöli ki, valamint hozzátette azt is, hogy az intézkedések és azok ütemezése a jövőben is a szakmai szervezetekkel és az érdekképviseletekkel közösen kerül majd kialakításra.

Kármán András terveit hamarosan mindenki megismerheti

A Tisza-kormány tárcavezetője szerint a keddi egyeztetés a munkának csupán a kezdete, az elhangzott észrevételeket pedig figyelembe veszik a végrehajtás során.

A kormány középtávú gazdasági terve nemcsak a hazai vállalkozások, hanem a nemzetközi befektetők és a pénzpiacok számára is kulcsfontosságú, hiszen képet ad arról, milyen gazdaságpolitikai irányt kíván követni az ország a következő években.

A befektetők számára különösen fontos, hogy a terv milyen növekedési, költségvetési és államadósság-pályával számol, illetve mennyire hitelesek és megvalósíthatók a kitűzött célok. Mindez közvetlenül befolyásolhatja a Magyarország iránti befektetői bizalmat, a forint árfolyamát és az állam finanszírozási költségeit is. Egy világos, kiszámítható és megalapozott gazdasági stratégia ezért hozzájárulhat a piaci bizonytalanság csökkentéséhez és a magyar gazdaság pénzügyi stabilitásának erősítéséhez.

A részeltek egyelőre nem derültek ki, azonban Kármán András megígérte, hogy szerdán elárulja hogyan tervezi ismét tartós növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot.

Eltérő elképzelések

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, megkezdődtek a jövő évi minimálbérről szóló tárgyalások a VKF október 20-i ülésén. Az első egyeztetésen jelentős különbség mutatkozott a munkaadói és a munkavállalói oldal elképzelései között.

A munkaadói oldal szóvivőjeként a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum esetében egyaránt 4 százalékos emelést javasolt 2027-re. A munkavállalói oldal egyeztetett álláspontját ismertető Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) ezzel szemben 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmazott.

Az MGYOSZ szerint a bérpályát a tényleges gazdasági teljesítményhez kell igazítani. A szövetség azzal érvel, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás a megvalósultnál lényegesen erőteljesebb gazdasági növekedést feltételezett, így a 2027-re eredetileg előirányzott 14 százalékos minimálbér-emelés feltételei nem teljesültek. A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér emelése más bérsávokban is korrekciós nyomást idéz elő.