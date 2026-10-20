Bemondták az 1465 milliárdos megtakarítást – de ki fizeti meg, ha az állam összehúzza a nadrágszíjat: jönnek a befagyasztott bérek, létszámstop, leépítések, intézménybezárások?

Kármán András a sajtótájékoztatón részletezte , miből áll össze az ígért megtakarítás az állami szférában. A 2027-es költségvetésben 1465 milliárd forintnyi állami kiadáscsökkentés szerepel, ez a GDP 1,5 százaléka. Ebből 1018 milliárd forintot kilenc tételből tervezik megtakarítani. A fennmaradó 447 milliárdot a minisztériumok és az állami cégek működési kiadásainak legalább 10 százalékos visszafogásától várja a kabinet. A pénzügyminiszter elmondta, tételről tételre azonosították a megtakarításokat, nagyon szigorú bérgazdálkodás jön, komoly megszorítás lesz a dologi kiadásoknál és az informatikai szerződések költségeit is csökkentik.

Részlet Kármán András pénzügyminiszter prezentációjából/képernyőfotó

Ahogy a táblázatból látszik, a felsorolás eltérő természetű tételeket kapcsol össze, látható benne működési takarékosság, támogatáscsökkentés, beruházások visszafogása és olyan kiadások megszüntetése, amelyek teljesülése további lépésektől függ.

A legnagyobb megtakarítások mögött maradtak kérdőjelek

A koncessziós szerződésekhez kapcsolódó kiadásokon 246,1 milliárd forintot takarítanának meg, arról már korábban beszámoltunk, hogy elvették a koncesszió jogát a korábbi üzemeltetőktől, és külföldi koncesszornak adták át. További 135 milliárd forintot jelentene az uniós migrációs bírság fizetésének megszűnése. A bemutatott ábra nem tisztázza, milyen feltételekkel és mikortól számolnak ezzel, pedig ez alapvetően befolyásolja, mekkora összeggel javulhat a 2027-es egyenleg, ahogy az sem világos: milyen politikai árát fizet ezért a kormány és az ország. A gazdaságfejlesztési támogatások 169,5 milliárdos csökkentésénél a Széchenyi Kártya Program, valamint az ipari parki és térségi beruházások szerepelnek. A részletekből derülhetne ki, mely konstrukciókat szűkítik, és ez hogyan érinti a vállalkozások finanszírozását, illetve a tervezett fejlesztéseket. Hasonló dilemma övezi az egyetemi közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok támogatásának 119,3 milliárdos visszavágását is. Nem látható, hogy az alapítványi működés költsége miként csökkenne, vagy az egyetemek feladataira is kevesebb jutna. Illetve az sem látszik, hogy az állami tulajdonba visszakerült intézmények működését milyen forrásból biztosítják. A kormányzati kommunikáció, rendezvények és a közmédia támogatásának csökkentése együtt 153,9 milliárd forintot tesz ki, a teljes csomag mintegy tizedét. Magyar Péter a a kampányban sokszor hangsúlyozta, hogy megszüntetik a kormányzati kommunikáció korábbi gyakorlatát. A legkevésbé részletezett elem a 447 milliárdos általános működési megtakarítás. Intézményi bontás nélkül nem ítélhető meg, hogy ezt olcsóbb beszerzésekkel, szervezeti átalakításokkal, létszámcsökkentéssel vagy feladatok elhagyásával érnék el.

Az 1465 milliárdos terv megítéléséhez ezért azt is látni kellene, mely kiadás szűnik meg végleg, melyik kerül későbbre, és hol jár a takarékosság az ellátás vagy a szolgáltatások szűkítésével.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón a 2027-es költségvetés részleteinek ismertetése előtt megköszönte Kármán András munkáját. Kiemelte: a Pénzügyminisztérium óriási munkát végzett, szerinte egy végletekig kivéreztetett gazdaságot örököltek a Fidesz-KDNP-től. Ezekre az alapokra kellett építeni egy olyan költségvetést, ami az igazságosságé és a fejlődésé.