Kármán András megdöbbentő hírt jelentett be az MNB-ről - még a fizetéseket is csökkentik

A Magyar Nemzeti Bank függetlensége a magyar gazdaság stabilitásának egyik alapfeltétele. A monetáris politikai döntésekbe a kormány nem szólhat bele, a közpénzekkel való gazdálkodás azonban nem maradhat ellenőrzés nélkül - írta Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

A pénzügyminiszter külön belső ellenőrzési egységet hozna létre a jegybank felügylő bizottságán belül / Fotó: Kármán András / Facebook

"A jegybanki függetlenség és az átlátható, felelős gazdálkodás nem egymással ellentétes, hanem egymást kiegészítő követelmények. Éppen ezért olyan törvénymódosítást terjesztettünk elő, amely jelentősen megerősíti az MNB Felügyelő bizottságának ellenőrzési jogköreit" - áll a bejegyzésben.

Kármán András: "százmilliárdos nagyságrendű közpénzek tűntek el"

Az elmúlt évek MNB-botrányai világosan megmutatták, milyen súlyos következményekkel járhat a megfelelő ellenőrzés hiánya. A jegybank alapítványain és gazdasági társaságain keresztül százmilliárdos nagyságrendű közpénzek tűntek el: a Felügyelő bizottság nem tudott megfelelő kontrollt gyakorolni a gazdálkodás felett. A testületnek nem volt saját, független ellenőrzési apparátusa, ellenőrzési jogköre pedig nem terjedt ki megfelelően az alapítványokra és leányvállalatokra. Nem engedhetjük meg, hogy a közpénzek alapítványokba vagy gazdasági társaságokba történő kiszervezésével azok kikerüljenek az érdemi ellenőrzés alól - írta a pénzügyminiszter.

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A törvénymódosítással ezért önálló, a felügyelőbizottság irányítása alatt álló belső ellenőrzési szervezeti egységet hozunk létre, és egyértelművé tesszük, hogy a testület ellenőrzési jogköre az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és az általa alapított alapítványokra is kiterjed - tette hozzá.

A társadalmi méltányosság és a közpénzekkel való gondos gazdálkodás jegyében a törvényjavaslat a felügyelőbizottság elnökének és a tagjainak a tiszteletdíját is jelentősen csökkenti.

A célunk világos: helyreállítani a Magyar Nemzeti Bank működése iránti bizalmat, és biztosítani, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás valódi, független és hatékony ellenőrzés alatt álljon - írja Kármán András.