Kármán András megdöbbentő hírt jelentett be az MNB-ről - még a fizetéseket is csökkentik
A Magyar Nemzeti Bank függetlensége a magyar gazdaság stabilitásának egyik alapfeltétele. A monetáris politikai döntésekbe a kormány nem szólhat bele, a közpénzekkel való gazdálkodás azonban nem maradhat ellenőrzés nélkül - írta Facebook oldalán Kármán András pénzügyminiszter.
"A jegybanki függetlenség és az átlátható, felelős gazdálkodás nem egymással ellentétes, hanem egymást kiegészítő követelmények. Éppen ezért olyan törvénymódosítást terjesztettünk elő, amely jelentősen megerősíti az MNB Felügyelő bizottságának ellenőrzési jogköreit" - áll a bejegyzésben.
Kármán András: "százmilliárdos nagyságrendű közpénzek tűntek el"
Az elmúlt évek MNB-botrányai világosan megmutatták, milyen súlyos következményekkel járhat a megfelelő ellenőrzés hiánya. A jegybank alapítványain és gazdasági társaságain keresztül százmilliárdos nagyságrendű közpénzek tűntek el: a Felügyelő bizottság nem tudott megfelelő kontrollt gyakorolni a gazdálkodás felett. A testületnek nem volt saját, független ellenőrzési apparátusa, ellenőrzési jogköre pedig nem terjedt ki megfelelően az alapítványokra és leányvállalatokra. Nem engedhetjük meg, hogy a közpénzek alapítványokba vagy gazdasági társaságokba történő kiszervezésével azok kikerüljenek az érdemi ellenőrzés alól - írta a pénzügyminiszter.
Önálló belső ellenőrzést hoznak létre, csökken az fb-tagok fizetése
A törvénymódosítással ezért önálló, a felügyelőbizottság irányítása alatt álló belső ellenőrzési szervezeti egységet hozunk létre, és egyértelművé tesszük, hogy a testület ellenőrzési jogköre az MNB többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és az általa alapított alapítványokra is kiterjed - tette hozzá.
A társadalmi méltányosság és a közpénzekkel való gondos gazdálkodás jegyében a törvényjavaslat a felügyelőbizottság elnökének és a tagjainak a tiszteletdíját is jelentősen csökkenti.
A célunk világos: helyreállítani a Magyar Nemzeti Bank működése iránti bizalmat, és biztosítani, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás valódi, független és hatékony ellenőrzés alatt álljon - írja Kármán András.
Matolcsy elmondta, hogy hol a vagyon
A hét közepén a volt jegybankelnök reagált az őt ért vádakra, és részletesen beszámolt arról, hogy "hol a pénz".
Pontosan megmondható, hogy hol van, és én most újból elmondom az igazságot, pontosan hol van a vagyon
– fogalmazott Matolcsy György. Elmondta, hogy a vagyon nagyobbik része épületekben van. Közép-európai városokban, 12 városban, főként fővárosokban, de fővároson kívüli nagyvárosokban is, Varsótól Budapesten át Szófiáig. Közben a videón ki is vetítették a pontos listát. Az látszott, hogy 45 épületről van szó, amelyekben a vagyon nagyobbik része áll. Ezek közül
- 39 irodaház,
- 6 bevásárlóközpont,
- összesen 745 ezer bérbeadható négyzetméter,
- amelynek 86 százaléka jelenleg kiadott.
- Ezen felül van még 5169 lakás Németországban, 325 ezer négyzetméter lakóterülettel.
- Tehát összesen 1,07 millió négyzetméter bérbe adható terület gyűlt össze.
- A bérleti és szolgáltatási díj 2024-ben 187,5 millió eurós bevételt eredményezett.
Az is látszik a Youtube-ra feltöltött videóban, hogy ezek az ingatlanok Budapesten, Varsóban, Krakkóban, Lódzban, Katovicében, Poznanban, Wroclawban, Czstochowában, Szófiában, Bukarestben, Belgrádban és Zágrábban vannak, a németországi lakásokon felül.
Ezekben az épületekben, amelyek tehát irodaházak és bevesárlóközpontok, bérlők van. A bérlők befizetéseiből származott és származik ma is az alapítányi jövedelm jelentős része. A jegybank volt elnöke megjegyezte, hogy hivatalos vita soha nem folyt arról, hogy megvannak-e ezek az épületek, hiszen ott vannak, ahol vannak, mégis a vagyon eltűnéséről szól a hamis mese.