Kármán András ünnepel, több évtizedes szakmai munkát is díjaztak a Pénzügyminisztériumban – a gazdasági adatok gyorsan lehűtik a kedélyeket
Kétféle elismeréssel jutalmazta a Pénzügyminisztérium azokat a munkatársait, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá a tárca munkájához. Kármán András pénzügyminiszter szerint a minisztérium eredményei mögött olyan szakemberek állnak, akik hosszú évek, esetenként évtizedek óta elkötelezetten végzik a munkájukat.
Lónyay-díjjal és Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntette ki munkatársait a Pénzügyminisztérium. Az elismeréseket azok a szakemberek kapták, akik a tárca értékelése szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtók között is különösen magas színvonalon dolgoztak.
A díjátadóról Kármán András pénzügyminiszter számolt be. Közleményében hangsúlyozta, hogy a minisztérium jelenleg rendkívül sűrű időszakot él át, a munkatársak pedig éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy Magyarországot működő és emberséges pályára állítsák.
A miniszter szerint a tárcánál és a hozzá tartozó háttérintézményekben, valamint szervezetekben olyan szakemberek dolgoznak, akik szakmai felkészültségük mellett a munkájuk és az ország iránt is elkötelezettek.
Kármán András külön kiemelte, hogy a minisztérium eredményei nem kizárólag a vezetők, a miniszter vagy az intézményirányítók teljesítményéből születnek, hanem az egész szervezet közös munkájának eredményei.
A pénzügyminiszter az együttműködés jelentőségét is hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a kollégák segítik egymás munkáját, és kölcsönösen támaszkodnak egymásra. A mostani díjátadóval azokat ismerték el, akik ezen a közös munkán belül is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
A kitüntetettek között olyan munkatársak is vannak, akik esetenként több évtizede dolgoznak a szakterületükön. Kármán András szerint kitartó és szakmailag kimagasló munkájukkal nemcsak a minisztérium működéséhez járulnak hozzá, hanem mások számára is példát mutatnak.
Az elismeréseket Pettkó-Szandtner Judit közigazgatási államtitkár adta át. A díjazottak a Pénzügyminisztérium, illetve a tárcához kapcsolódó háttérintézmények és szervezetek munkatársai közül kerültek ki.
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A díjátadó ünnepi hangulatát árnyalja, hogy a magyar gazdaság teljesítménye egyelőre messze elmarad a várakozásoktól. Az Eurostat friss adatai szerint 2026 harmadik negyedévében a magyar GDP mindössze 0,1 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, ami a vizsgált 15 uniós tagállam közül a negyedik leggyengébb eredmény. Miközben az Európai Unió gazdasága 0,5, az euróövezeté pedig 0,4 százalékkal bővült, Magyarországon gyakorlatilag megtorpant a növekedés. Éves összevetésben ugyan 1,5 százalékos a bővülés, a negyedéves adatok azonban komoly figyelmeztetést jelentenek.
Kármán András korábban még arra számított, hogy a magyar gazdaság 2026-ban 1,7–2 százalékkal növekedhet, az ING Bank elemzője pedig az idei évre 1,9 százalékos bővülést vár, ehhez azonban az utolsó negyedévben már jelentős gyorsulásra lenne szükség. A gazdaság több fontos területe továbbra is gyengélkedik: a turizmus és a kiskereskedelem teljesítménye elmarad a korábbi szinttől, a beruházások élénkülése pedig szintén várat magára. A pénzügyminiszter által említett sűrű időszak tehát nemcsak a minisztériumi munkatársak számára jelent komoly feladatot, hanem a magyar gazdaság egészének is.
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Miközben az Európai Unió gazdasága a harmadik negyedévben is növekedni tudott, a magyar gazdaság lendülete szinte teljesen kifulladt. Az Eurostat friss adatai szerint a hazai GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, ami az eddig adatot közlő 15 uniós tagállam közül a negyedik leggyengébb eredmény. A magyar gazdaság gyenge teljesítménye különösen annak fényében szembetűnő, hogy több európai ország a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is érdemi növekedést tudott felmutatni.