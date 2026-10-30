Kármán András ünnepel, több évtizedes szakmai munkát is díjaztak a Pénzügyminisztériumban – a gazdasági adatok gyorsan lehűtik a kedélyeket

Kétféle elismeréssel jutalmazta a Pénzügyminisztérium azokat a munkatársait, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá a tárca munkájához. Kármán András pénzügyminiszter szerint a minisztérium eredményei mögött olyan szakemberek állnak, akik hosszú évek, esetenként évtizedek óta elkötelezetten végzik a munkájukat.

Kármán András szerint a díjjazottak a kitartó és szakmailag kimagasló munkájukkal nemcsak a minisztérium működéséhez járulnak hozzá, hanem mások számára is példát mutatnak / Fotó: AFP

Lónyay-díjjal és Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntette ki munkatársait a Pénzügyminisztérium. Az elismeréseket azok a szakemberek kapták, akik a tárca értékelése szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtók között is különösen magas színvonalon dolgoztak.

A díjátadóról Kármán András pénzügyminiszter számolt be. Közleményében hangsúlyozta, hogy a minisztérium jelenleg rendkívül sűrű időszakot él át, a munkatársak pedig éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy Magyarországot működő és emberséges pályára állítsák.

A miniszter szerint a tárcánál és a hozzá tartozó háttérintézményekben, valamint szervezetekben olyan szakemberek dolgoznak, akik szakmai felkészültségük mellett a munkájuk és az ország iránt is elkötelezettek.

Kármán András külön kiemelte, hogy a minisztérium eredményei nem kizárólag a vezetők, a miniszter vagy az intézményirányítók teljesítményéből születnek, hanem az egész szervezet közös munkájának eredményei.

A pénzügyminiszter az együttműködés jelentőségét is hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a kollégák segítik egymás munkáját, és kölcsönösen támaszkodnak egymásra. A mostani díjátadóval azokat ismerték el, akik ezen a közös munkán belül is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A kitüntetettek között olyan munkatársak is vannak, akik esetenként több évtizede dolgoznak a szakterületükön. Kármán András szerint kitartó és szakmailag kimagasló munkájukkal nemcsak a minisztérium működéséhez járulnak hozzá, hanem mások számára is példát mutatnak.

Az elismeréseket Pettkó-Szandtner Judit közigazgatási államtitkár adta át. A díjazottak a Pénzügyminisztérium, illetve a tárcához kapcsolódó háttérintézmények és szervezetek munkatársai közül kerültek ki.

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A díjátadó ünnepi hangulatát árnyalja, hogy a magyar gazdaság teljesítménye egyelőre messze elmarad a várakozásoktól. Az Eurostat friss adatai szerint 2026 harmadik negyedévében a magyar GDP mindössze 0,1 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, ami a vizsgált 15 uniós tagállam közül a negyedik leggyengébb eredmény. Miközben az Európai Unió gazdasága 0,5, az euróövezeté pedig 0,4 százalékkal bővült, Magyarországon gyakorlatilag megtorpant a növekedés. Éves összevetésben ugyan 1,5 százalékos a bővülés, a negyedéves adatok azonban komoly figyelmeztetést jelentenek.