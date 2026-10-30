Deviza
EUR/HUF365,9 +0,07% USD/HUF327,65 +0,23% GBP/HUF438,98 +0,35% CHF/HUF397,93 +0,24% PLN/HUF83,08 -0,27% RON/HUF68,56 +0,05% CZK/HUF15,02 +0,05% EUR/HUF365,9 +0,07% USD/HUF327,65 +0,23% GBP/HUF438,98 +0,35% CHF/HUF397,93 +0,24% PLN/HUF83,08 -0,27% RON/HUF68,56 +0,05% CZK/HUF15,02 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 257,34 -1,31% MTELEKOM2 800 +1,16% MOL5 000 -0,99% OTP41 800 -2,22% RICHTER12 950 -1,15% OPUS195,8 +0,41% ANY6 020 -0,99% AUTOWALLIS118,5 -0,42% WABERERS4 180 -0,24% BUMIX8 694,49 +0,02% CETOP4 867,17 -1,35% CETOP NTR3 145,25 -1,35% BUX145 257,34 -1,31% MTELEKOM2 800 +1,16% MOL5 000 -0,99% OTP41 800 -2,22% RICHTER12 950 -1,15% OPUS195,8 +0,41% ANY6 020 -0,99% AUTOWALLIS118,5 -0,42% WABERERS4 180 -0,24% BUMIX8 694,49 +0,02% CETOP4 867,17 -1,35% CETOP NTR3 145,25 -1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kármán András ünnepel, több évtizedes szakmai munkát is díjaztak a Pénzügyminisztériumban – a gazdasági adatok gyorsan lehűtik a kedélyeket

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pénzügyminiszter szerint a sikerekhez a háttérintézményekben dolgozó szakemberek munkája is nélkülözhetetlen. A közös teljesítményt és az intézményen belüli együttműködést hangsúlyozta Kármán András a minisztériumi díjátadó kapcsán.
VG
2026.10.30, 17:48
Szóljon hozzá!

Kétféle elismeréssel jutalmazta a Pénzügyminisztérium azokat a munkatársait, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá a tárca munkájához. Kármán András pénzügyminiszter szerint a minisztérium eredményei mögött olyan szakemberek állnak, akik hosszú évek, esetenként évtizedek óta elkötelezetten végzik a munkájukat.

Kármán András költségvetés gazdaság büdzsé
Kármán András szerint a díjjazottak a kitartó és szakmailag kimagasló munkájukkal nemcsak a minisztérium működéséhez járulnak hozzá, hanem mások számára is példát mutatnak / Fotó: AFP

Lónyay-díjjal és Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntette ki munkatársait a Pénzügyminisztérium. Az elismeréseket azok a szakemberek kapták, akik a tárca értékelése szerint a kiemelkedő teljesítményt nyújtók között is különösen magas színvonalon dolgoztak.

A díjátadóról Kármán András pénzügyminiszter számolt be. Közleményében hangsúlyozta, hogy a minisztérium jelenleg rendkívül sűrű időszakot él át, a munkatársak pedig éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy Magyarországot működő és emberséges pályára állítsák.

A miniszter szerint a tárcánál és a hozzá tartozó háttérintézményekben, valamint szervezetekben olyan szakemberek dolgoznak, akik szakmai felkészültségük mellett a munkájuk és az ország iránt is elkötelezettek. 

Kármán András külön kiemelte, hogy a minisztérium eredményei nem kizárólag a vezetők, a miniszter vagy az intézményirányítók teljesítményéből születnek, hanem az egész szervezet közös munkájának eredményei.

A pénzügyminiszter az együttműködés jelentőségét is hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a kollégák segítik egymás munkáját, és kölcsönösen támaszkodnak egymásra. A mostani díjátadóval azokat ismerték el, akik ezen a közös munkán belül is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A kitüntetettek között olyan munkatársak is vannak, akik esetenként több évtizede dolgoznak a szakterületükön. Kármán András szerint kitartó és szakmailag kimagasló munkájukkal nemcsak a minisztérium működéséhez járulnak hozzá, hanem mások számára is példát mutatnak.

Az elismeréseket Pettkó-Szandtner Judit közigazgatási államtitkár adta át. A díjazottak a Pénzügyminisztérium, illetve a tárcához kapcsolódó háttérintézmények és szervezetek munkatársai közül kerültek ki.

Kármán András díjakat osztogat, amikor Magyarország sereghajtó lett

A díjátadó ünnepi hangulatát árnyalja, hogy a magyar gazdaság teljesítménye egyelőre messze elmarad a várakozásoktól. Az Eurostat friss adatai szerint 2026 harmadik negyedévében a magyar GDP mindössze 0,1 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, ami a vizsgált 15 uniós tagállam közül a negyedik leggyengébb eredmény. Miközben az Európai Unió gazdasága 0,5, az euróövezeté pedig 0,4 százalékkal bővült, Magyarországon gyakorlatilag megtorpant a növekedés. Éves összevetésben ugyan 1,5 százalékos a bővülés, a negyedéves adatok azonban komoly figyelmeztetést jelentenek.

Kármán András korábban még arra számított, hogy a magyar gazdaság 2026-ban 1,7–2 százalékkal növekedhet, az ING Bank elemzője pedig az idei évre 1,9 százalékos bővülést vár, ehhez azonban az utolsó negyedévben már jelentős gyorsulásra lenne szükség. A gazdaság több fontos területe továbbra is gyengélkedik: a turizmus és a kiskereskedelem teljesítménye elmarad a korábbi szinttől, a beruházások élénkülése pedig szintén várat magára. A pénzügyminiszter által említett sűrű időszak tehát nemcsak a minisztériumi munkatársak számára jelent komoly feladatot, hanem a magyar gazdaság egészének is.

Erre nem lesz büszke sem Kapitány István, sem Kármán András: sereghajtók között a magyar gazdaság növekedése Európában – egyelőre besült a kormány GDP-terve

Miközben az Európai Unió gazdasága a harmadik negyedévben is növekedni tudott, a magyar gazdaság lendülete szinte teljesen kifulladt. Az Eurostat friss adatai szerint a hazai GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, ami az eddig adatot közlő 15 uniós tagállam közül a negyedik leggyengébb eredmény. A magyar gazdaság gyenge teljesítménye különösen annak fényében szembetűnő, hogy több európai ország a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is érdemi növekedést tudott felmutatni.

 

Szóljon hozzá!
GDP-növekedés
Kármán András
Pénzügyminisztérium
kitüntetés

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu