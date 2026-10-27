Kármán András döntött: mostantól ő vezeti Magyarország egyik legnagyobb állami vállalatát, bemutatta az új vezérigazgatót – „Gondos gazdája lesz”

Október 27-től Sólyom Zoltán tölti be a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatói posztját. A kinevezést Kármán András pénzügyminiszter jelentette be kedden a közösségi oldalán. A politikus szerint az állami tulajdonú vállalat működését az elmúlt években súlyos problémák jellemezték, ezért az új vezetésnek a gazdálkodás átláthatóságának helyreállítása lesz az egyik legfontosabb feladata – derült ki Kármán András Facebook-bejegyzéséből.

Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető élesen bírálta a társaság korábbi működését. Állítása szerint a Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években a NER egyik kifizetőhelyévé vált, amelyen keresztül adófizetői milliárdokat osztottak szét átláthatatlanul, politikai szempontok alapján. A bejegyzésben Rogán Antal, Habony Árpád és Szijjártó Péter nevét is megemlítette, azt állítva, hogy hozzájuk köthető társaságok is részesültek a vállalaton keresztül kifizetett összegekből. Ezeket a kijelentéseket Kármán politikai állításaiként közölte, a bejegyzésben azonban nem részletezte az egyes kifizetéseket.

Közel harmincéves vállalkozói tapasztalattal érkezik az új vezérigazgató

Kármán András felidézte, hogy a Szerencsejáték Zrt. teljes egészében állami tulajdonban áll, ezért a társaság költéseivel kapcsolatban elszámolással tartozik az adófizetőknek. Indoklása szerint ezért váltotta le még a nyáron a vállalat korábbi vezetőjét. Az új vezérigazgató kiválasztásáról azt írta, hogy Sólyom Zoltán szakmai tapasztalata és vezetői elképzelései meggyőzték arról, hogy alkalmas a társaság irányítására.

Sólyom közel harminc évvel ezelőtt alapította meg vállalati biztosítási tanácsadással foglalkozó cégét,

amely Kármán tájékoztatása szerint mára a piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. Pályafutása során több pénzügyi és biztosítótársaságnál szerzett vezetői tapasztalatot. Az új vezérigazgató ráadásul már korábban is részt vett a Szerencsejáték Zrt. felügyeletében. Augusztus óta Kármán felkérésére a társaság, valamint a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. felügyelőbizottságának is tagja volt. A pénzügyi vezető szerint ez idő alatt lehetősége nyílt részletesebben megismerni a szerencsejáték-vállalat működését.