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Kármán András döntött: mostantól ő vezeti Magyarország egyik legnagyobb állami vállalatát, bemutatta az új vezérigazgatót – „Gondos gazdája lesz”

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Új vezető irányítja keddtől Magyarország egyik legnagyobb állami vállalatát, a Szerencsejáték Zrt.-t. Kármán András szerint a társaság működésében alapvető változásokra van szükség, az új vezérigazgatótól pedig nagyobb átláthatóságot és hatékonyabb gazdálkodást vár.
Zováthi Domokos
2026.10.27, 15:57
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Október 27-től Sólyom Zoltán tölti be a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatói posztját. A kinevezést Kármán András pénzügyminiszter jelentette be kedden a közösségi oldalán. A politikus szerint az állami tulajdonú vállalat működését az elmúlt években súlyos problémák jellemezték, ezért az új vezetésnek a gazdálkodás átláthatóságának helyreállítása lesz az egyik legfontosabb feladata – derült ki Kármán András Facebook-bejegyzéséből.

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Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető élesen bírálta a társaság korábbi működését. Állítása szerint a Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években a NER egyik kifizetőhelyévé vált, amelyen keresztül adófizetői milliárdokat osztottak szét átláthatatlanul, politikai szempontok alapján. A bejegyzésben Rogán Antal, Habony Árpád és Szijjártó Péter nevét is megemlítette, azt állítva, hogy hozzájuk köthető társaságok is részesültek a vállalaton keresztül kifizetett összegekből. Ezeket a kijelentéseket Kármán politikai állításaiként közölte, a bejegyzésben azonban nem részletezte az egyes kifizetéseket.

Közel harmincéves vállalkozói tapasztalattal érkezik az új vezérigazgató

Kármán András felidézte, hogy a Szerencsejáték Zrt. teljes egészében állami tulajdonban áll, ezért a társaság költéseivel kapcsolatban elszámolással tartozik az adófizetőknek. Indoklása szerint ezért váltotta le még a nyáron a vállalat korábbi vezetőjét. Az új vezérigazgató kiválasztásáról azt írta, hogy Sólyom Zoltán szakmai tapasztalata és vezetői elképzelései meggyőzték arról, hogy alkalmas a társaság irányítására.

Sólyom közel harminc évvel ezelőtt alapította meg vállalati biztosítási tanácsadással foglalkozó cégét,

amely Kármán tájékoztatása szerint mára a piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. Pályafutása során több pénzügyi és biztosítótársaságnál szerzett vezetői tapasztalatot. Az új vezérigazgató ráadásul már korábban is részt vett a Szerencsejáték Zrt. felügyeletében. Augusztus óta Kármán felkérésére a társaság, valamint a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. felügyelőbizottságának is tagja volt. A pénzügyi vezető szerint ez idő alatt lehetősége nyílt részletesebben megismerni a szerencsejáték-vállalat működését.

Kármán átláthatóbb működést várnak a Szerencsejáték Zrt.-től

A pénzügyminiszter szerint a vezetőváltás célja, hogy a társaság modern, hatékony és az adófizetők érdekeit szem előtt tartó állami vállalatként működjön tovább. A kinevezéssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az új vezérigazgatóra komoly feladat vár, hiszen a korábbi gazdálkodási gyakorlat megváltoztatása mellett a vállalat működésének megújítását is elvárja tőle.

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állami vállalatok
Kármán András
Szerencsejáték Zrt.

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