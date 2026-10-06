Nincs vége, újabb részleteket közölt Kármán András a kata adóemeléséről és a vagyonadóról: ezekről Magyar Péter nem beszélt

A Tisza-kormány korábban már bejelentett adócsomagjának részleteit ismertette Kármán András pénzügyminiszter, amelyek alapján 2027-től jelentősen kibővülhet a kata. A kata mellett 1 milliárd forint feletti nettó vagyonra is adót vetnének ki, miközben az ekho szabályait egységesítenék.

Pontosította a Tisza-kormány korábban ismertetett adócsomagját Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: AFP

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán ismertette a Tisza-kormány korábban bejelentett adócsomagjának részleteit.

A tervek szerint 2027-től jelentősen kibővítik a katát, bevezetik a vagyonadót, és egységesítik az ekho szabályait.

A kata esetében visszaadnák az adózási lehetőséget azoknak, akiket a 2022-es változtatások kizártak a rendszerből. Újra katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. Emellett ismét lehetne cégeknek és más szervezeteknek számlázni.

A kormány várakozása szerint több mint százezer kisadózó csatlakozhat az új katához. A rendszer egyik újdonsága, hogy a cégektől származó árbevétel után annak 15 százalékát, de legalább 100 ezer forint adót kell majd fizetni.

Az új belépőknek, akik csak magánszemélyeknek számláznak, 2027. január 1-jétől havi 100 ezer forint lenne a kata.

Az éves bevételi értékhatárt 18 millióról 22 millió forintra emelnék, igazodva a tervezett áfaalanyiadómentességi határhoz.

A már katázók számára fokozatos átmenetet biztosítanának: 2027-ben havi 75 ezer, 2028-tól pedig havi 100 ezer forint lenne az adó. A rendszer szociális oldalán is változás jön, háromszorosára emelnék ugyanis azt az összeget, amely alapján a táppénzt, az anyasági ellátásokat és a nyugdíjat számítják.

Kármán András: így fog kinézni a vagyonadó

Közben 2027 januárjától bevezetnék a vagyonadót is. Az új adó az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. Az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonra 1 százalékos adó vonatkozna, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos kulcs. A hitelek levonhatók lennének az adóalapból.

A belföldi adózóknál a magyarországi és külföldi vagyon egyaránt számíthat, a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldieket magyarországi ingatlanaik és társasági részesedéseik után terhelné az adó. Az ingatlan- és gépjárműadók levonhatók lennének a vagyonadóból.