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Nincs vége, újabb részleteket közölt Kármán András a kata adóemeléséről és a vagyonadóról: ezekről Magyar Péter nem beszélt

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Több mint százezer kisadózó visszatérésével számol a kormány az új kata-rendszerben, miközben 2027-től vagyonadó sújtaná az 1 milliárd forint feletti nettó vagyont. Kármán András szerint az új szabályok a kisvállalkozóknak kedvezőbbé, az adórendszert pedig egységesebbé tennék.
VG
2026.10.06, 18:12
Frissítve: 2026.10.06, 18:36
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A Tisza-kormány korábban már bejelentett adócsomagjának részleteit ismertette Kármán András pénzügyminiszter, amelyek alapján 2027-től jelentősen kibővülhet a kata. A kata mellett 1 milliárd forint feletti nettó vagyonra is adót vetnének ki, miközben az ekho szabályait egységesítenék.

Kármán András
Pontosította a Tisza-kormány korábban ismertetett adócsomagját Kármán András pénzügyminiszter / Fotó: AFP

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán ismertette a Tisza-kormány korábban bejelentett adócsomagjának részleteit. 

A tervek szerint 2027-től jelentősen kibővítik a katát, bevezetik a vagyonadót, és egységesítik az ekho szabályait.

A kata esetében visszaadnák az adózási lehetőséget azoknak, akiket a 2022-es változtatások kizártak a rendszerből. Újra katázhatnának a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. Emellett ismét lehetne cégeknek és más szervezeteknek számlázni.

A kormány várakozása szerint több mint százezer kisadózó csatlakozhat az új katához. A rendszer egyik újdonsága, hogy a cégektől származó árbevétel után annak 15 százalékát, de legalább 100 ezer forint adót kell majd fizetni.

Az új belépőknek, akik csak magánszemélyeknek számláznak, 2027. január 1-jétől havi 100 ezer forint lenne a kata. 

Az éves bevételi értékhatárt 18 millióról 22 millió forintra emelnék, igazodva a tervezett áfaalanyiadómentességi határhoz.

A már katázók számára fokozatos átmenetet biztosítanának: 2027-ben havi 75 ezer, 2028-tól pedig havi 100 ezer forint lenne az adó. A rendszer szociális oldalán is változás jön, háromszorosára emelnék ugyanis azt az összeget, amely alapján a táppénzt, az anyasági ellátásokat és a nyugdíjat számítják.

Kármán András: így fog kinézni a vagyonadó

Közben 2027 januárjától bevezetnék a vagyonadót is. Az új adó az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőket érintené. Az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonra 1 százalékos adó vonatkozna, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos kulcs. A hitelek levonhatók lennének az adóalapból.

A belföldi adózóknál a magyarországi és külföldi vagyon egyaránt számíthat, a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldieket magyarországi ingatlanaik és társasági részesedéseik után terhelné az adó. Az ingatlan- és gépjárműadók levonhatók lennének a vagyonadóból.

Az első bevallási és fizetési határidő 2027. augusztus 31. lenne, a 2026. év végi vagyoni állapot alapján. A NAV online kalkulátorral segítené az érintetteket, és a szabályozás azt is megakadályozná, hogy a vagyont házastárs vagy kiskorú gyermek nevére átírva rejtsék el.

Az adózók a vagyonadójuk 5 százalékát közcélokra ajánlhatnák fel.

Az ekho esetében megszüntetnék a jelenlegi különbségeket. 2027-től a professzionális sportolók, az edzők és a nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai is 60 millió forintos éves jövedelemig választhatnák az egyszerűsített közteherviselést. Jelenleg a sportolóknál 500 millió, az edzőknél és a nemzetközi sportszervezetek alkalmazottainál 250 millió forintos határ érvényes.

Kármán András szerint „A cél világos: segítséget adni a dolgozó és vállalkozó embereknek, miközben a legnagyobb vagyonnal rendelkezők nagyobb részt vállalnak a közterhekből, és az adórendszerünk kiszámíthatóvá, egységesebbé válik.”

A vagyonadó és a kata részletei most társadalmi egyeztetésre kerülnek.

Rendkívüli bejelentés: Magyar Péter most közölte az adóemelés részleteit, ennyit kell fizetnie a katásoknak 2027-től – ők kapnak azonnali kedvezményt

Új szabályokat készít elő a kormány a milliárdos vagyonokra, a katára és a sportolók adózására. Magyar Péter szerint 2027-től az egymilliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek már vagyonadót kell fizetniük.

 

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