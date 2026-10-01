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Kármán András bejelentette a Tisza-kormány nyugdíjemelését, itt vannak a pontos részletek: nekik emelik meg a pénzüket 2027. januártól – "Összesen több mint 700 ezer ember"

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Új szintre emelné a legalacsonyabb nyugdíjak támogatását a Tisza-kormány 2027 januárjától. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az intézkedéscsomag a megváltozott munkaképességűek és az időskorúak járadékában részesülők egy részét is érinti.
VG
2026.10.01, 18:11
Frissítve: 2026.10.01, 19:34

Januártól négyszeresére emelkedik az öregségi nyugdíjminimum, és a legalacsonyabb nyugdíjak is külön, sávos emelést kapnak a Tisza-kormány tervei szerint. Kármán András pénzügyminiszter szerint a nyugdíjminimum 2027-től 120 ezer forint lesz, miközben az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint.

Kármán András
Kármán András pénzügyminiszter most részletezte, hogy a 120 ezer forintos nyugdíjminimum mellett milyen sávos emelésekre és további juttatásokra számíthatnak az érintettek / Fotó: AFP

Kármán András lerántotta a leplet a Tisza nyugdíjcsomagjáról

Október elseje az idősek világnapja, a pénzügyminiszter pedig ezen a napon ismertette a TISZA-kormány 2027 januárjára tervezett nyugdíjemelési intézkedéseit. A legfontosabb változás, hogy a 2008 óta változatlan, 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik.

A pénzügyminiszter szerint a nyugdíjminimum emelése mellett az alacsonyabb nyugdíjakra külön sávos emelést vezetnek be. A számítás alapja a januári, szokásos emelés lesz: 

azt követően nézik meg, hogy az adott ellátás eléri-e a meghatározott összeghatárokat.

Akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak az összeget 120 ezer forintra emelik. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjaknál 12 ezer forintos, a 125 és 130 ezer forint közöttieknél 10 ezer forintos, a 130 és 135 ezer forint közöttieknél 8 ezer forintos, a 135 és 140 ezer forint közöttieknél pedig 6 ezer forintos emelés jön.

A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjak esetében a TISZA-kormány 146 ezer forintra emeli az ellátást. Kármán András a videóban azt hangsúlyozta, hogy a sávos rendszerben megmaradnak az egyes nyugdíjak közötti különbségek is, így a hosszabb szolgálati idő és a magasabb járulékfizetés továbbra is magasabb nyugdíjat eredményezhet.

A sávos emelés biztosítja az igazságosságot. Az ezután is meglévő különbségek szavatolják azt, hogy aki hosszabb ideig dolgozott, vagy aktív éveiben több járulékot fizetett, az magasabb nyugdíjra legyen jogosult

– mondta a pénzügyminiszter.

A csomag nemcsak az öregségi nyugdíjakat érinti:

  • az árvaellátási minimum 50 ezerről 60 ezer forintra emelkedik;
  • a megváltozott munkaképességű emberek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig januártól 10 százalékkal nő.

A 65 év felettiek esetében ugyanakkor külön szabály lép életbe: az ilyen ellátás összege nem lehet alacsonyabb a 120 ezer forintos nyugdíjminimumnál.

Az időskorúak járadékánál is változás jön. Azok számára jelenthet segítséget a megduplázott járadék, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük, illetve akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat vagy méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak.

Az ellátási összeghatárok is megduplázódnak. A 75 év feletti egyedülállóknál 58 990 forintról 118 ezer forintra, a házastársukkal vagy élettársukkal együtt élőknél 37 165 forintról 75 ezer forintra, míg a 75 év alatti egyedülállóknál 43 700 forintról 88 ezer forintra nőnek a határok.

A változások automatikusan lépnek életbe, vagyis az érintetteknek Kármán András közlése szerint nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.

A pénzügyminiszter szerint a teljes intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint. 

Közülük 455 ezren a nyugdíjak és a kapcsolódó juttatások emeléséből, 238 ezren a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak emeléséből, 8500-an pedig az időskorúak járadékának emeléséből részesülnek.

A csomag Kármán András szerint 123 milliárd forintos kiadást jelent a 2027-es költségvetésben. „Ez jelentős összeg, de a fedezete biztosított” – fogalmazott a pénzügyminiszter, aki szerint pénzügyminiszterként az a feladata, hogy az intézkedések mögött „valódi, kiszámítható forrás álljon”, és fenntartható rendszer jöjjön létre.

120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot, de van egy komoly kérdés: több százezer idős ember várhat még a részletekre

Jövő januártól 120 ezer forintra emelkedhet az öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely 2008 óta változatlanul 28 500 forint. A kormány szerint a nyugdíjminimum emelése és az alacsony összegű ellátások sávos növelése több mint 700 ezer embernek jelenthet segítséget. Nyugdíjszakértők szerint ugyanakkor a bejelentés több ponton is pontosításra szorul, és egyelőre az sem egyértelmű, hogy pontosan kik részesülhetnek az emelésből.

 

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nyugdíjreform
Nyugdíjemelés
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