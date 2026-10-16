Óriási károkat okozhat Kármán András vagyonadó-terve: nem Mészáros Lőrincnek fog igazán fájni, belemarhat a magyar gazdaság szöveteibe – „Aki ennek tapsol, nem tudja, hogy a saját munkahelye kerülhet veszélybe”
Súlyos gazdasági következményekkel járhatnak a kormány vagyonadótervei, amelyeknek az eredeti szándékkal ellentétben nem feltétlenül a leggazdagabb magyarok, hanem azok a hazai középvállalkozások ihatják meg a levét, amelyek tulajdonosai évtizedek sziszifuszi munkájával építették fel cégeiket – erre figyelmeztetnek egyre határozottabban a hazai érdekképviseleti szervezetek. Január elsejétől megjelenik új elemként a hazai adórendszerben a vagyonadó, aminek eddig ismert tervei az elmúlt hetekben komoly kritikát kaptak a magyarországi vállalkozoktól. Noha eddigi bevezetése sehol sem volt sikertörténet, sőt, a legtöbb országban hamar kiderült, súlyos hiba volt bevezetni, ez aligha fogja meghátrálásra késztetni a Kármán András- vezette Pénzügyminisztérimot.
Óriási károkat okozhat Kármán András vagyonadó-terve: nem Mészáros Lőrincnek fog igazán fájni, belemarhat a magyar gazdaság szöveteibe – „Aki ennek tapsol, nem tudja, hogy a saját munkahelye kerülhet veszélybe”
Ugyan a 2027-es költségvetést csak a jövő héten nyújtja be az Országgyűlésnek a kormány, az már korábban eldőlt, hogy januárjától évi 1 százalékos vagyonadó terheli majd az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyonokat, míg a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. Az adóalapba az ingatlanok, bankbetétek, értékpapírok és egyéb befektetések mellett a vállalkozásokban birtokolt tulajdonrészek értéke is beleszámítana. A tervezet így nem csupán a legtehetősebbeket érinthetné, hanem számos hazai kis- és középvállalkozásra is hatással lehetne. Ez az a pont, amely a legnagyobb felháborodást váltotta ki a szakmai szervezetek körében.
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára a Világgazdaságnak azt mondta, nagyon rossz üzenete van annak, amit a vagyonadó képvisel. Azzal még egyet értenek, hogy a luxus magánvagyonokat megadóztassák, amit kifogásolnak, az a vagyonadó vállalkozásokat terhelő fejezete, mivel a vállalkozások működőtőkéjét, termelő eszközeit akarja adóalappá formálni.
Neuabeur Katalin szerint hatalmas hiba lenne a kettőt azonos módon kezelni, hiszen míg egy jacht vagy magánrepülőgép a tulajdonos személyes vagyonának része, addig egy vállalkozás kamionjai, hűtőberendezései, ingatlanjai vagy termelőgépei a mindennapi működés feltételeit jelentik.
Szerinte ez a megközelítés alapjaiban rendítheti meg a vállalkozói bizalmat, és éppen azokat büntetheti, akik az elmúlt évtizedekben folyamatos beruházásokkal, fejlesztésekkel és munkahelyteremtéssel növelték cégeik értékét.
A szövetség főtitkára az egyik legsúlyosabb problémának azt tartja, hogy a vállalkozásoknak olyan vagyonelemek után kellene adót fizetniük, amelyek nem jelentenek szabadon felhasználható pénzt, hanem a működésük alapját képezik. Példaként egy fuvarozócéget említett, amelynek akár nyolc kamionja is meghaladhatja az egymilliárd forintos értéket. Ez azonban nem felhalmozott luxusvagyon, hanem a vállalkozás mindennapi működéséhez nélkülözhetetlen eszközállomány. Ugyanez igaz a kereskedelmi cégek hűtőberendezéseire és raktáraira, valamint a mezőgazdasági vállalkozások traktoraira és kombájnjaira is.
A kiskereskedelmi szektor képviselőjeként azért tartják különösen fontosnak, hogy felemeljék a szavukat a tervezet ellen, mert az ágazat szereplői már évek óta rendkívül nehéz helyzetben vannak. Neubauer Katalin szerint a különböző hatósági beavatkozások, köztük az árréskorlátozások, jelentősen visszavetették a kereskedelmi vállalkozások jövedelemtermelő képességét, így sok cégnek már most is alig marad nyeresége.
„Kaptunk hatósági árat, kötelező árrést, árréssapkát, gyakorlatilag a kereskedelmi vállalkozások jövedelemtermelő képessége a töredékére zsugorodott” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az újabb adóterhet ebből az egyre szűkösebb jövedelemből kellene kigazdálkodniuk a vállalkozásoknak, ami szerinte súlyos következményekkel járna. Elmaradhatnának a béremelések, üzletek zárhatnának be, és munkahelyek szűnhetnének meg. Egyszóval hatalmas hiba lenne a tervezett szabályozás bevezetése.
Aki ennek tapsol, nem tudja, hogy a saját munkahelye kerülhet veszélybe
– fakadt ki a szövetség főtitkára, aki hozzátette, a vagyonadó támogatói közül sokan nincsenek tisztában azzal, milyen következményei lehetnek egy ilyen intézkedésnek a munkaerőpiacon. Azt pedig különösen aggasztónak tartja, hogy a közbeszédben a vagyonadó elsősorban a tehetős emberek nagyobb közteherviseléseként jelenik meg, miközben szerinte a vállalkozói vagyon megadóztatása egészen más gazdasági következményekkel járhat.
A magyar cégeket sújtaná, a külföldieket nem
De van egy másik nagyon nagy gond a vagyonadóval. Neuabeur Katalin szerint a tervezett szabályozás a magyar magánszemélyekhez köthető vállalkozásokat érintené, miközben a külföldi tulajdonosi hátterű cégek nem ugyanilyen feltételek mellett adóznának. "Ez kettős mérce, csak a magyar vállalkozásokra vonatozna" – figyelmeztetett a szövetség főtitkára.
Ezt különösen súlyos versenytorzító tényezőnek tartja egy olyan piacon, ahol a magyar kereskedelmi vállalkozások már jelenleg is jelentős nemzetközi szereplőkkel versenyeznek.
Az egész piac a külföldiek kezében van, minden szakmacsoportból 70 százalék, és az a 70 százalék nem adózik, mi meg igen? Micsoda versenyhátrány ez
– fakadt ki az MNKSZ főtitkára, hozzátéve, hogy erről neki tipikusan a tücsök és a hangya esete jutott az eszébe. Tíz, húsz vagy harminc éven keresztül dolgoznak, értéknövelő beruházásokat folytatnak azért, hogy versenyben maradjanak, közben növelték a vállalat értékét.
"Munkahelyeket teremtettünk százával, ezrével, most meg azt mondják, hogy ez az adó alapja, csak a magyaroknak? Hogy lehet ilyen?"
– adott hangot felháborodásának Neubauer Katalin.
Radikális változtatásokat javasolt a VOSZ
Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi formájában történő bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) sem. Perlusz László, a szervezet főtitkára a keddi VOSZ Barométer sajtóeseményen arról beszélt, hogy már megtették javaslataikat a kormánynak a tervezet finomítására, különös tekintettel azokra a kisebb vállalkozásokra, amelyek értéke 1 és 5 milliárd forint közé esik.
Perlusz László ezúttal azt mondta lapunknak, hogy alapvetően legitim érvnek tartja, hogy a kormány a fogyasztási típusú adókról el akar mozdulni a vagyoni típusú adók felé, azonban ennek nem láthatják a kárát a magyar kkv-k. Kulcskérdésnek nevezte a vállalati vagyon beszámítását, mivel ez érinti a kisebb cégeket leginkább.
Bízunk abban, hogy nem a jelenlegi formában fogadja el a kormány, mert az tényleg komoly gondokat okozhat, radikális változtatásokat javasoltunk
– fogalmazott Perlusz, aki szerint fontos lenne, hogy a vállalkozó kedv, a kkv-k elvárt tőkekoncentrációja, vagy mérethatékonysága ne romoljon. A rendszerváltás óta nagy probléma, hogy a kkv-k nagy része tőkeszegény, a vagyonadó, ami a végső tulajdonost sújtja, viszont nem ösztönzi a tőkekoncentrációt. Szerinte érdemes elválasztani egymástól és megvizsgálni a különböző vállalatokat, iparágak alapján, vagy hogy hol tart egy vállalat az életciklusa alapján, egyáltalán magyar gyökerű családi vállalkozás-e.
„Nagyon sok visszajelzést kaptunk a vállalkozóktól, kicsiktől, közepesektől, nagyoktól is, és senki nem azt mondta, hogy töröljék el és ne legyen vagyonadó. Persze senki nem örül neki, de tudomásul lehet venni, hogy egy új kormányzat az adópolitikában is változást akar” – mondta a VOSZ főtitkára. Hozzátette, azért akarnak a tárgyalóasztalhoz ülni, mert meg vannak győződve arról, hogy ha egyeztetések vannak, akkor egy jobb jogszabályi környezet alakulhat ki.
Perlusz szerint a Pénzügyminisztériumtól azt a választ kapták, hogy megvizsgálják a javaslataikat és ami beépíthető, azt beépítik. Ez egy pozitív visszajelzés, komolyan veszik – jegyezte meg a VOSZ főtitkára.
A társasági adó is emelkedhet
A vagyonadó azonban csak a hazai cégeket sújtó adóváltozások egyik része. A Magyar Nemzet saját forrásokra arról írt csütörtökön, hogy információi szerint vagyonadón mellett egy másik fontos változás jön:
a kormány várhatóan felemeli a 9 százalékos társasági adó kulcsot 15 százalékra, ezt a Pénzügyminisztérium sem cáfolta.
Ez egyébként azért lenne jelentős csapás a magyar gazdaságra, mert az elmúlt években jelentős külföldi működőtőke-beruházás jött Magyarországra, ami döntően az alacsony társaság adókulcsnak volt köszönhető. Ráadásul egy ilyen lépéssel a magyar gazdaság egyik legversenyképesebb elemét szüntetné meg a kormány. A Tax Foundation 2023-as adó-versenyképességi rangsorában a világ legfejlettebb államait tömörítő 38 OECD-tagország között hazánk a 7. helyen állt legversenyképesebb adórendszerrel rendelkező államként. Ráadásul több értékben még ennél is jobban szerepeltünk:
- a nemzetközi adózási környezetben a harmadik,
- a társasági adókulcsban a negyedik, helyre sorolták Magyarországot.
Mindez nem a véletlen műve, tudatosan alacsony adókra épített az előző a kormány, ezért csökkentette a társasági adót 9 százalékra, és vezetett be egykulcsos adórendszert. Ha nincs a mostani adórendszer, akkor biztosan lemondhattunk volna olyan nagy beruházásokról, mint a BYD, a BMW, a CATL vagy a Mercedes.