Súlyos gazdasági következményekkel járhatnak a kormány vagyonadótervei, amelyeknek az eredeti szándékkal ellentétben nem feltétlenül a leggazdagabb magyarok, hanem azok a hazai középvállalkozások ihatják meg a levét, amelyek tulajdonosai évtizedek sziszifuszi munkájával építették fel cégeiket – erre figyelmeztetnek egyre határozottabban a hazai érdekképviseleti szervezetek. Január elsejétől megjelenik új elemként a hazai adórendszerben a vagyonadó, aminek eddig ismert tervei az elmúlt hetekben komoly kritikát kaptak a magyarországi vállalkozoktól. Noha eddigi bevezetése sehol sem volt sikertörténet, sőt, a legtöbb országban hamar kiderült, súlyos hiba volt bevezetni, ez aligha fogja meghátrálásra késztetni a Kármán András- vezette Pénzügyminisztérimot.

Óriási károkat okozhat Kármán András vagyonadó-terve: nem Mészáros Lőrincnek fog igazán fájni, belemarhat a magyar gazdaság szöveteibe – „Aki ennek tapsol, nem tudja, hogy a saját munkahelye kerülhet veszélybe” Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Óriási károkat okozhat Kármán András vagyonadó-terve: nem Mészáros Lőrincnek fog igazán fájni, belemarhat a magyar gazdaság szöveteibe – „Aki ennek tapsol, nem tudja, hogy a saját munkahelye kerülhet veszélybe”

Ugyan a 2027-es költségvetést csak a jövő héten nyújtja be az Országgyűlésnek a kormány, az már korábban eldőlt, hogy januárjától évi 1 százalékos vagyonadó terheli majd az egymilliárd forintot meghaladó nettó magánvagyonokat, míg a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre 1,5 százalékos kulcs vonatkozna. Az adóalapba az ingatlanok, bankbetétek, értékpapírok és egyéb befektetések mellett a vállalkozásokban birtokolt tulajdonrészek értéke is beleszámítana. A tervezet így nem csupán a legtehetősebbeket érinthetné, hanem számos hazai kis- és középvállalkozásra is hatással lehetne. Ez az a pont, amely a legnagyobb felháborodást váltotta ki a szakmai szervezetek körében.

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára a Világgazdaságnak azt mondta, nagyon rossz üzenete van annak, amit a vagyonadó képvisel. Azzal még egyet értenek, hogy a luxus magánvagyonokat megadóztassák, amit kifogásolnak, az a vagyonadó vállalkozásokat terhelő fejezete, mivel a vállalkozások működőtőkéjét, termelő eszközeit akarja adóalappá formálni.

Neuabeur Katalin szerint hatalmas hiba lenne a kettőt azonos módon kezelni, hiszen míg egy jacht vagy magánrepülőgép a tulajdonos személyes vagyonának része, addig egy vállalkozás kamionjai, hűtőberendezései, ingatlanjai vagy termelőgépei a mindennapi működés feltételeit jelentik.

Szerinte ez a megközelítés alapjaiban rendítheti meg a vállalkozói bizalmat, és éppen azokat büntetheti, akik az elmúlt évtizedekben folyamatos beruházásokkal, fejlesztésekkel és munkahelyteremtéssel növelték cégeik értékét.