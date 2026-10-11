Bejelentette Kármán András: fontos részletet tisztázott a vagyonadóról – sokan erről egyáltalán nem beszéltek
Az adózók a vagyonadójuk öt százalékát felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet – közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton.
Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027 januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik egymilliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben.
Az adó kulcsa a tervek szerint
- az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék,
- a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz, önbevallásos alapon.
A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra: házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50 százalékban megosztják egymás között a terhet. A kiskorúak vagyona a szülői felügyeletet gyakorló szülőéhez sorolódik, kivéve, ha saját keresetről vagy örökölt vagyonról van szó – tette hozzá.
A vagyonok értékének kiszámításában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segítséget nyújt majd: online kalkulátort készít, és külön kalkulátort tesz elérhetővé az olyan ingatlanok árának megbecsüléséhez is, amelyeket nem adtak-vettek az elmúlt évtized során.
Ahol történt adásvétel, a tranzakciótól számított egy éven belül a tranzakciós érték felhasználásával, azt követően pedig annak az értéknek az indexálásával történhet az ingatlan értékének megállapítása – közölte a tárcavezető.
A cégértékelések során alapvetően a beszámolókból és a cégek által biztosított további adatokból kell kiindulni, a svájci adójogban is használt módszerek felhasználásával – jelezte.
A kormány vagyonadó-javaslatáról folyik a társadalmi egyeztetés, várják a véleményeket – hívta fel a figyelmet Kármán András.
A pénzügyminiszter korábban közölte, hogy a tervezet olyan szabályokat is tartalmaz, amelyek
megakadályoznák, hogy valaki a házastársa vagy kiskorú gyermeke nevére íratással rejtse el a vagyonát.
Házastársaknál a családi vagyonjogi szabályokat, például a házassági szerződést is figyelembe vennék. A pár választhatna, hogy a nyilvántartás szerinti tulajdonos fizeti meg az adót, vagy fele-fele arányban osztják meg a terhet.
A kiskorúak vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához számítanák. Kivételt jelentene a gyermek saját keresete és örökölt vagyona.
A bejegyzés szerint
az érintett belföldi adózók magyarországi és külföldi vagyona után egyaránt keletkezne fizetési kötelezettség,
a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldiek magyarországi ingatlanaik és társasági részesedéseik után fizetnének.