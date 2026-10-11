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Bejelentette Kármán András: fontos részletet tisztázott a vagyonadóról – sokan erről egyáltalán nem beszéltek

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Az adózók maguk dönthetnek arról, milyen közcélra ajánlják fel vagyonadójuk öt százalékát. Kármán András közölte, hogy a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet.
VG
2026.10.11, 06:22
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Az adózók a vagyonadójuk öt százalékát felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet – közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szombaton.

Kármán András
Bejelentette Kármán András: fontos részletet tisztázott a vagyonadóró / Fotó: Kármán András / Facebook

Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027 januárjától bevezetik a vagyonadót, az adófizetési kötelezettség azokat fogja érinteni, akik egymilliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek bankszámlákon, ingatlanban, ingóságokban, céges vagyonban, pénzügyi alapokban vagy akár bizalmi vagyonkezelésben.

Az adó kulcsa a tervek szerint 

  • az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék, 
  • a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz, önbevallásos alapon.
    A részleteket ismertetve a miniszter kitért arra: házastársak esetében a családi vagyonjogi szabályokat figyelembe véve például házassági szerződés alapján történhet a fizetési kötelezettség megállapítása, de a pár tagjai választhatnak is, hogy a vagyon nyilvántartás szerinti tulajdonosa fizeti be az adót, vagy 50-50 százalékban megosztják egymás között a terhet. A kiskorúak vagyona a szülői felügyeletet gyakorló szülőéhez sorolódik, kivéve, ha saját keresetről vagy örökölt vagyonról van szó – tette hozzá.

A vagyonok értékének kiszámításában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segítséget nyújt majd: online kalkulátort készít, és külön kalkulátort tesz elérhetővé az olyan ingatlanok árának megbecsüléséhez is, amelyeket nem adtak-vettek az elmúlt évtized során.

Ahol történt adásvétel, a tranzakciótól számított egy éven belül a tranzakciós érték felhasználásával, azt követően pedig annak az értéknek az indexálásával történhet az ingatlan értékének megállapítása – közölte a tárcavezető.

A cégértékelések során alapvetően a beszámolókból és a cégek által biztosított további adatokból kell kiindulni, a svájci adójogban is használt módszerek felhasználásával – jelezte.

A kormány vagyonadó-javaslatáról folyik a társadalmi egyeztetés, várják a véleményeket – hívta fel a figyelmet Kármán András.

A pénzügyminiszter korábban közölte, hogy a tervezet olyan szabályokat is tartalmaz, amelyek 

megakadályoznák, hogy valaki a házastársa vagy kiskorú gyermeke nevére íratással rejtse el a vagyonát.

Házastársaknál a családi vagyonjogi szabályokat, például a házassági szerződést is figyelembe vennék. A pár választhatna, hogy a nyilvántartás szerinti tulajdonos fizeti meg az adót, vagy fele-fele arányban osztják meg a terhet.

A kiskorúak vagyonát főszabály szerint a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagyonához számítanák. Kivételt jelentene a gyermek saját keresete és örökölt vagyona.

A bejegyzés szerint 

az érintett belföldi adózók magyarországi és külföldi vagyona után egyaránt keletkezne fizetési kötelezettség, 

a nemzetközi egyezmények figyelembevételével. A külföldiek magyarországi ingatlanaik és társasági részesedéseik után fizetnének.

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társadalmi felelősségvállalás
Kármán András
vagyonadó kalkulátor
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