Rendkívüli

Rendkívüli fordulat, itt a vége: Ursula von der Leyen célba ért, Magyarország feloldja a vétót Ukrajna ellen, szabadon csatlakozhat az EU-hoz – október 6-án szavazzák meg Magyar Péterék

Deviza
EUR/HUF369 +0,07% USD/HUF327,76 -0,03% GBP/HUF433,84 +0,26% CHF/HUF395,41 +0,16% PLN/HUF84,13 -0,14% RON/HUF69,08 +0,1% CZK/HUF15,09 +0,11% EUR/HUF369 +0,07% USD/HUF327,76 -0,03% GBP/HUF433,84 +0,26% CHF/HUF395,41 +0,16% PLN/HUF84,13 -0,14% RON/HUF69,08 +0,1% CZK/HUF15,09 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 050,08 +0,09% MTELEKOM2 520 -1,56% MOL4 852 +0,46% OTP40 250 +0,68% RICHTER12 230 -1,37% OPUS250,5 -2,53% ANY6 160 -1,12% AUTOWALLIS120 -5,51% WABERERS4 300 +0,47% BUMIX9 064,47 -1,29% CETOP4 775,46 -0,14% CETOP NTR3 085,99 -0,14% BUX140 050,08 +0,09% MTELEKOM2 520 -1,56% MOL4 852 +0,46% OTP40 250 +0,68% RICHTER12 230 -1,37% OPUS250,5 -2,53% ANY6 160 -1,12% AUTOWALLIS120 -5,51% WABERERS4 300 +0,47% BUMIX9 064,47 -1,29% CETOP4 775,46 -0,14% CETOP NTR3 085,99 -0,14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kata-adóemelés: itt a bizonyíték a Tisza tervéről – egyáltalán nem erről volt szó, a kormány totálisan mást ígért magyarok millióinak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kisadózó vállalkozások adózásának átalakítása a Tisza választási programjában még az „Adócsökkentés+” fejezetben kapott helyet. Azóta azonban kiderült egy olyan részlet, amely alapvetően befolyásolhatja, mit jelent majd a változás a jelenlegi katások pénztárcájának. Magyar Péter ugyanis már egyértelművé tette: a mostani havi tételes adó összege nem marad változatlan.
VG
2026.10.02, 19:01
Frissítve: 2026.10.02, 19:32

A Tisza párt választási programjának adópolitikai fejezete több olyan intézkedést sorol fel, amelyek deklarált célja a lakosság és a vállalkozások terheinek mérséklése. Ebben a környezetben jelenik meg a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítása is: a program szerint ismét szélesebb körben tennék elérhetővé a katát, miközben csökkentenék a vállalkozások adminisztratív terheit. A párt februári adópolitikai összefoglalója ugyanezek között a vállalások között említette a kata kiszélesítését.

Hungarian Prime Minister Peter Magyar Holds Press Conference A Day After Meeting European Council President Magyar Péter miniszterelnök kormányfő kata
Magyar Péter: mindenképpen fel kell emelni a katát / Fotó: NurPhoto via AFP

Csakhogy a választási program megjelenése óta egy lényeges új információ is napvilágot látott: Magyar Péter szeptember végén Szolnokon közölte, hogy a jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót mindenképpen megemelik. A kérdés tehát már nem az, hogy lesz-e emelés, hanem annak mértéke és ütemezése:

a kormányfő szerint egy jelentősebb lépés vagy két kisebb emelés is elképzelhető.

Adócsökkentés+ alatt szerepel a kata

Az adópolitikai vállalások között szerepel a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mérséklése, egyes termékek áfájának csökkentése, az adónemek számának mérséklése és a vállalkozói adminisztráció egyszerűsítése a TISZA programjában. Ebbe a csomagba illesztették a kata kiszélesítését is. A párt hivatalos összefoglalója szerint a cél egy egyszerűbb és kiszámíthatóbb adórendszer, amelyben a kata ismét széles körben elérhető.

A szeptemberi bejelentés azonban árnyalja ezt a képet.

Magyar Péter szerint a Pénzügyminisztériumban olyan konstrukción dolgoznak, amely akár százezer vagy annál is több kisadózó számára nyithatná meg a katát. A tervek alapján ismét lehetővé válhatna, hogy a katások ne kizárólag magánszemélyeknek, hanem vállalkozásoknak és más szervezeteknek is számlázzanak. A jogosulti kört is bővítenék, így például

  • főállás mellett,
  • nyugdíjasként
  • vagy egyetemi tanulmányok

mellett vállalkozók előtt is megnyílhatna ez az adózási forma. Ez az érintettek egy részének valóban kedvező változást jelenthet. Azoknak ugyanis, akik a 2022-es szigorítás után kiestek a katából, az új rendszer adott esetben egyszerűbb és más adózási formákhoz képest kedvezőbb lehet.

Más a helyzet azonban azokkal, akik már most is katáznak.

Számukra a havi tételes adó megemelése közvetlenül magasabb befizetési kötelezettséget jelentene. Így ugyanaz az intézkedés két vállalkozói csoportot egészen eltérően érinthet: az egyik előtt megnyílik egy kedvező adózási lehetőség, a másiknak viszont többet kell majd fizetnie azért az adózási formáért, amelyet jelenleg is használ.

adócsökkentés+ kata
Adócsökkentés+ alatt szerepel a kata / Fotó: VG

Magyar Péter: mindenképpen fel kell emelni a katát

A kormányfő Szolnokon nem hagyott sok kétséget az emelés szándékával kapcsolatban, ezt elsősorban a kisadózók társadalombiztosítási helyzetével indokolta. Azt mondta, a rendszert úgy szeretnék átalakítani, hogy

  • megfelelőbb táppénzt,
  • anyasági ellátást
  • és későbbi nyugdíjat biztosítson

az érintetteknek. A jelenlegi rendszerben ugyanakkor a katások nem maradnak teljesen ezek nélkül az ellátások nélkül. A Világgazdaság korábbi cikkében idézett adószakmai értékelés arra hívta fel a figyelmet, hogy a katás vállalkozó jelenleg is szerez nyugdíjjogosultságot és jogosult lehet táppénzre, a probléma sokkal inkább az ellátások alacsony számítási alapja.

Még nincs meg a végleges összeg

Az egyik legfontosabb kérdés továbbra is nyitott: nem tudni, mennyire emelkedik az 50 ezer forintos havi tétel. Magyar Péter szeptember végi bejelentésekor azt mondta, hogy még zajlik a szakmai munka és egyeztetni kívánnak az érintett szervezetekkel. A bevételi határt ugyanakkor 19 millió forintra módosítanák. A bizonytalanságot növeli, hogy a Világgazdaságnak nyilatkozó érdekképviseletek sem ismerték még a végleges részletszabályokat. Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke kollégánknak azt mondta: 

abban bíznak, hogy a mikrovállalkozások nem kapnak jelentős adóemelést a nyakukba.

Az IPOSZ ugyanakkor több ponton egyetért a kata kiszélesítésével. Támogatják például, hogy a katások ismét számlázhassanak adószámmal rendelkező vállalkozásoknak, valamint hogy a másodállású vállalkozók előtt is megnyíljon a lehetőség. A szervezet szerint ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy megmaradjon a rendszer egyszerűsége és alacsony adminisztrációs terhe.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) ugyancsak készített szakmai anyagot a kata újraszabályozásáról. A kamara szerint olyan konstrukcióra lenne szükség, amely egyszerre biztosít egyszerű és kiszámítható adózást, megfelelő társadalombiztosítási jogosultságokat és költségvetési fenntarthatóságot. A vitaanyag átadása után már szakmai egyeztetés is történt a Pénzügyminisztériummal – emelte ki lapuknak az MKIK.

Több százezer vállalkozót érintett a 2022-es szigorítás

A kata politikailag azért is érzékeny kérdés, mert a 2022-es átalakítás alapjaiban változtatta meg az egyik legnépszerűbb kisvállalkozói adózási formát.

A szigorítás előtt mintegy 450 ezren katáztak, utána viszont az adózók száma nagyjából 140 ezerre esett. A változtatással kiestek többek között a legalább heti 36 órás munkaviszony mellett vállalkozók, a mellékállású katások és számos olyan vállalkozó, aki cégeknek számlázott.

A jelenlegi rendszerben főszabály szerint főfoglalkozású egyéni vállalkozók választhatják a katát, és bevételüket magánszemélyektől szerezhetik. Fontos kivételt jelentenek a taxis személyszállítók, akik céges megrendelőktől is szerezhetnek bevételt anélkül, hogy emiatt elveszítenék kataalanyiságukat.

Éppen ezért a taxisok azok közé tartoznak, akiknél nem egy jövőbeni visszatérésről van szó: sokan közülük már most is az 50 ezer forintos kata szerint adóznak, így őket közvetlenül érintené a havi összeg megemelése.

A taxisoknál „húsba vágó” lehet az emelés

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke lapunknak arról beszélt, hogy a változás különösen Budapesten okozhat nehézséget. A fővárosi taxisok ugyanis hatósági árral dolgoznak, vagyis egy megemelkedő adóterhet nem tudnak automatikusan és azonnal beépíteni a tarifájukba. Az OTSZ ugyanakkor nem zárkózik el önmagában a magasabb katától. A szervezet 

támogatná a nagyobb havi befizetést, amennyiben az valóban érdemben javítaná a taxisok társadalombiztosítási helyzetét és magasabb későbbi nyugdíjjogosultságot eredményezne.

Jelenleg egy katás vállalkozó havi 50 ezer forint tételes adót fizet, miközben az ellátások számítási alapja havi 108 ezer forint.

A taxisok helyzete jól mutatja a kata átalakításának kettősségét. A rendszer kiszélesítése sok, 2022-ben kiszorult vállalkozó számára újra megnyithat egy egyszerűbb adózási formát. Azok számára viszont, akik jelenleg is katáznak, a már bejelentett magasabb havi tétel ténylegesen nagyobb befizetést jelent majd.

választási program
adócsökkentés
Tisza-kormány
Magyar Péter
kata
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu