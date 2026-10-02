Kata-adóemelés: itt a bizonyíték a Tisza tervéről – egyáltalán nem erről volt szó, a kormány totálisan mást ígért magyarok millióinak
A Tisza párt választási programjának adópolitikai fejezete több olyan intézkedést sorol fel, amelyek deklarált célja a lakosság és a vállalkozások terheinek mérséklése. Ebben a környezetben jelenik meg a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítása is: a program szerint ismét szélesebb körben tennék elérhetővé a katát, miközben csökkentenék a vállalkozások adminisztratív terheit. A párt februári adópolitikai összefoglalója ugyanezek között a vállalások között említette a kata kiszélesítését.
Csakhogy a választási program megjelenése óta egy lényeges új információ is napvilágot látott: Magyar Péter szeptember végén Szolnokon közölte, hogy a jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót mindenképpen megemelik. A kérdés tehát már nem az, hogy lesz-e emelés, hanem annak mértéke és ütemezése:
a kormányfő szerint egy jelentősebb lépés vagy két kisebb emelés is elképzelhető.
Adócsökkentés+ alatt szerepel a kata
Az adópolitikai vállalások között szerepel a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mérséklése, egyes termékek áfájának csökkentése, az adónemek számának mérséklése és a vállalkozói adminisztráció egyszerűsítése a TISZA programjában. Ebbe a csomagba illesztették a kata kiszélesítését is. A párt hivatalos összefoglalója szerint a cél egy egyszerűbb és kiszámíthatóbb adórendszer, amelyben a kata ismét széles körben elérhető.
A szeptemberi bejelentés azonban árnyalja ezt a képet.
Magyar Péter szerint a Pénzügyminisztériumban olyan konstrukción dolgoznak, amely akár százezer vagy annál is több kisadózó számára nyithatná meg a katát. A tervek alapján ismét lehetővé válhatna, hogy a katások ne kizárólag magánszemélyeknek, hanem vállalkozásoknak és más szervezeteknek is számlázzanak. A jogosulti kört is bővítenék, így például
- főállás mellett,
- nyugdíjasként
- vagy egyetemi tanulmányok
mellett vállalkozók előtt is megnyílhatna ez az adózási forma. Ez az érintettek egy részének valóban kedvező változást jelenthet. Azoknak ugyanis, akik a 2022-es szigorítás után kiestek a katából, az új rendszer adott esetben egyszerűbb és más adózási formákhoz képest kedvezőbb lehet.
Más a helyzet azonban azokkal, akik már most is katáznak.
Számukra a havi tételes adó megemelése közvetlenül magasabb befizetési kötelezettséget jelentene. Így ugyanaz az intézkedés két vállalkozói csoportot egészen eltérően érinthet: az egyik előtt megnyílik egy kedvező adózási lehetőség, a másiknak viszont többet kell majd fizetnie azért az adózási formáért, amelyet jelenleg is használ.
Magyar Péter: mindenképpen fel kell emelni a katát
A kormányfő Szolnokon nem hagyott sok kétséget az emelés szándékával kapcsolatban, ezt elsősorban a kisadózók társadalombiztosítási helyzetével indokolta. Azt mondta, a rendszert úgy szeretnék átalakítani, hogy
- megfelelőbb táppénzt,
- anyasági ellátást
- és későbbi nyugdíjat biztosítson
az érintetteknek. A jelenlegi rendszerben ugyanakkor a katások nem maradnak teljesen ezek nélkül az ellátások nélkül. A Világgazdaság korábbi cikkében idézett adószakmai értékelés arra hívta fel a figyelmet, hogy a katás vállalkozó jelenleg is szerez nyugdíjjogosultságot és jogosult lehet táppénzre, a probléma sokkal inkább az ellátások alacsony számítási alapja.
Még nincs meg a végleges összeg
Az egyik legfontosabb kérdés továbbra is nyitott: nem tudni, mennyire emelkedik az 50 ezer forintos havi tétel. Magyar Péter szeptember végi bejelentésekor azt mondta, hogy még zajlik a szakmai munka és egyeztetni kívánnak az érintett szervezetekkel. A bevételi határt ugyanakkor 19 millió forintra módosítanák. A bizonytalanságot növeli, hogy a Világgazdaságnak nyilatkozó érdekképviseletek sem ismerték még a végleges részletszabályokat. Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke kollégánknak azt mondta:
abban bíznak, hogy a mikrovállalkozások nem kapnak jelentős adóemelést a nyakukba.
Az IPOSZ ugyanakkor több ponton egyetért a kata kiszélesítésével. Támogatják például, hogy a katások ismét számlázhassanak adószámmal rendelkező vállalkozásoknak, valamint hogy a másodállású vállalkozók előtt is megnyíljon a lehetőség. A szervezet szerint ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy megmaradjon a rendszer egyszerűsége és alacsony adminisztrációs terhe.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) ugyancsak készített szakmai anyagot a kata újraszabályozásáról. A kamara szerint olyan konstrukcióra lenne szükség, amely egyszerre biztosít egyszerű és kiszámítható adózást, megfelelő társadalombiztosítási jogosultságokat és költségvetési fenntarthatóságot. A vitaanyag átadása után már szakmai egyeztetés is történt a Pénzügyminisztériummal – emelte ki lapuknak az MKIK.
Több százezer vállalkozót érintett a 2022-es szigorítás
A kata politikailag azért is érzékeny kérdés, mert a 2022-es átalakítás alapjaiban változtatta meg az egyik legnépszerűbb kisvállalkozói adózási formát.
A szigorítás előtt mintegy 450 ezren katáztak, utána viszont az adózók száma nagyjából 140 ezerre esett. A változtatással kiestek többek között a legalább heti 36 órás munkaviszony mellett vállalkozók, a mellékállású katások és számos olyan vállalkozó, aki cégeknek számlázott.
A jelenlegi rendszerben főszabály szerint főfoglalkozású egyéni vállalkozók választhatják a katát, és bevételüket magánszemélyektől szerezhetik. Fontos kivételt jelentenek a taxis személyszállítók, akik céges megrendelőktől is szerezhetnek bevételt anélkül, hogy emiatt elveszítenék kataalanyiságukat.
Éppen ezért a taxisok azok közé tartoznak, akiknél nem egy jövőbeni visszatérésről van szó: sokan közülük már most is az 50 ezer forintos kata szerint adóznak, így őket közvetlenül érintené a havi összeg megemelése.
A taxisoknál „húsba vágó” lehet az emelés
Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke lapunknak arról beszélt, hogy a változás különösen Budapesten okozhat nehézséget. A fővárosi taxisok ugyanis hatósági árral dolgoznak, vagyis egy megemelkedő adóterhet nem tudnak automatikusan és azonnal beépíteni a tarifájukba. Az OTSZ ugyanakkor nem zárkózik el önmagában a magasabb katától. A szervezet
támogatná a nagyobb havi befizetést, amennyiben az valóban érdemben javítaná a taxisok társadalombiztosítási helyzetét és magasabb későbbi nyugdíjjogosultságot eredményezne.
Jelenleg egy katás vállalkozó havi 50 ezer forint tételes adót fizet, miközben az ellátások számítási alapja havi 108 ezer forint.
A taxisok helyzete jól mutatja a kata átalakításának kettősségét. A rendszer kiszélesítése sok, 2022-ben kiszorult vállalkozó számára újra megnyithat egy egyszerűbb adózási formát. Azok számára viszont, akik jelenleg is katáznak, a már bejelentett magasabb havi tétel ténylegesen nagyobb befizetést jelent majd.