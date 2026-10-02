Kata-adóemelés: itt a bizonyíték a Tisza tervéről – egyáltalán nem erről volt szó, a kormány totálisan mást ígért magyarok millióinak

A Tisza párt választási programjának adópolitikai fejezete több olyan intézkedést sorol fel, amelyek deklarált célja a lakosság és a vállalkozások terheinek mérséklése. Ebben a környezetben jelenik meg a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítása is: a program szerint ismét szélesebb körben tennék elérhetővé a katát, miközben csökkentenék a vállalkozások adminisztratív terheit. A párt februári adópolitikai összefoglalója ugyanezek között a vállalások között említette a kata kiszélesítését.

Magyar Péter: mindenképpen fel kell emelni a katát / Fotó: NurPhoto via AFP

Csakhogy a választási program megjelenése óta egy lényeges új információ is napvilágot látott: Magyar Péter szeptember végén Szolnokon közölte, hogy a jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót mindenképpen megemelik. A kérdés tehát már nem az, hogy lesz-e emelés, hanem annak mértéke és ütemezése:

a kormányfő szerint egy jelentősebb lépés vagy két kisebb emelés is elképzelhető.

Adócsökkentés+ alatt szerepel a kata

Az adópolitikai vállalások között szerepel a minimálbért terhelő személyi jövedelemadó mérséklése, egyes termékek áfájának csökkentése, az adónemek számának mérséklése és a vállalkozói adminisztráció egyszerűsítése a TISZA programjában. Ebbe a csomagba illesztették a kata kiszélesítését is. A párt hivatalos összefoglalója szerint a cél egy egyszerűbb és kiszámíthatóbb adórendszer, amelyben a kata ismét széles körben elérhető.

A szeptemberi bejelentés azonban árnyalja ezt a képet.

Magyar Péter szerint a Pénzügyminisztériumban olyan konstrukción dolgoznak, amely akár százezer vagy annál is több kisadózó számára nyithatná meg a katát. A tervek alapján ismét lehetővé válhatna, hogy a katások ne kizárólag magánszemélyeknek, hanem vállalkozásoknak és más szervezeteknek is számlázzanak. A jogosulti kört is bővítenék, így például

főállás mellett,

nyugdíjasként

vagy egyetemi tanulmányok

mellett vállalkozók előtt is megnyílhatna ez az adózási forma. Ez az érintettek egy részének valóban kedvező változást jelenthet. Azoknak ugyanis, akik a 2022-es szigorítás után kiestek a katából, az új rendszer adott esetben egyszerűbb és más adózási formákhoz képest kedvezőbb lehet.

Más a helyzet azonban azokkal, akik már most is katáznak.

Számukra a havi tételes adó megemelése közvetlenül magasabb befizetési kötelezettséget jelentene. Így ugyanaz az intézkedés két vállalkozói csoportot egészen eltérően érinthet: az egyik előtt megnyílik egy kedvező adózási lehetőség, a másiknak viszont többet kell majd fizetnie azért az adózási formáért, amelyet jelenleg is használ.