Egyértelműen kimondták: üzleteket sodorhat veszélybe a kataemelés – a vendég fizet, vagy az üzlet zár be?

A vidéki fodrászok és kozmetikusok megélhetését is veszélyeztetheti a kata tervezett emelése Szalai Piroska szerint. A Fidesz országgyűlési képviselője az Origónak arról beszélt, hogy a növekvő terhek a pályakezdők indulását is megnehezíthetik, és egyes vállalkozókat a feketén végzett munka felé terelhetnek.

Vállalkozások megélhetését veszélyeztetheti a kata tervezett emelése / Fotó: Shutterstock

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány korábbi vezetője szerint

jelentős különbség van a fővárosi és a vidéki szolgáltatók bevétele között.

„A fővárosi belvárosi szalonokban dolgozó egyéni vállalkozók esetében most is általános a havi 1,5 milliós bevétel, de egy kisvárosban ennek a fele, egy vidéki kistelepülésen pedig a negyede, ötöde az átlagos bevétel” – fogalmazott.

Ugyanaz a fix adóteher ezért jóval nagyobb terhet jelenthet a kisebb településeken. A budapesti szolgáltatók könnyebben emelhetnek árat, vidéken azonban a szűkebb vásárlóerő miatt a drágítás vendégvesztéshez vezethet.

Szalai példája szerint egy kistelepülési fodrász adóterhe 2027-ben évi 300 ezer, 2028-ban pedig évi 600 ezer forinttal nőhet. Számítása alapján ez előbb egy-, majd kéthavi bevételnek felelhet meg.

„Ez igazán jelentős még egy bejáratott üzlet számára is, sokszor nincs lehetőség ekkora áremelésre” – hangsúlyozta a képviselő.

A közgazdász szerint az emelés miatt kevesebben vállalkozhatnak önálló üzlet indítására. A helyiségbérlet és az eszközbeszerzés már a kezdetektől kiadást jelent, miközben a biztos vendégkör kialakításához idő kell. Különösen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik nem számíthatnak családi segítségre, illetve gyermeknevelés után térnének vissza a munkába.

Ha a kormány kicsit is kompetensebb lenne, akkor valamilyen módon gondolt volna az induló vállalkozásokra legalább

– fogalmazott Szalai Piroska.

Szalai az induló egyéni vállalkozók támogatását sürgette. Felvetése szerint az átalányadózásban három-öt évig olyan kedvezményeket kaphatnának, amelyek a másodállású vállalkozók működését könnyítik.

A helyi szolgáltatások visszaszorulásától is tart: „Ha bezárnak a magyar szolgáltatók, s nem tudnak újak nyitni, akkor a helyükre lépnek a nagy láncok üzletei, mint amiket most is látunk a nagy üzletközpontokban.”