Orbán alatt tüntetett, most ízekre szedte egy csalódott futár az új kata adózást: a Facebookon szembesítette vele a tiszás parlamenti képviselőt – "A mostani változtatások után se javul a helyzetünk"

Diószegi Kata országgyűlési képviselő szerint fenntartható, igazságos és széles körben elérhető lesz az új kata, ám egy győri futár szerint a tervezett változtatások az ő helyzetükön nem feltétlenül javítanak. A futárok adóterhe saját beszámolója szerint 2022 óta havi 66 ezer forintról mintegy 120 ezer forintra emelkedett, és attól tartanak, hogy az új szabályok mellett sem térhetnek vissza a kedvezőbb adózáshoz.

A mellékállású vállalkozók számára is megnyílhat az új kata lehetősége, a futárok viszont egyelőre nem látják, hogyan javulhatna a helyzetük / Fotó: AFP

Diószegi Kata országgyűlési képviselő a Facebookon azt írta az új kata tervezett szabályairól: „Fenntartható, igazságos és széles körben elérhető lesz az új kata.” Hozzátette: „A mellékállású katások havi 50 ezer forint adót fizetnek majd.”

A bejegyzés alatt azonban egy győri vállalkozó arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezett változtatások a futárok helyzetén nem feltétlenül javítanak. A hozzászóló azt kérdezte a képviselőtől, hogy lesz-e egyeztetés a futárok képviselőivel, mert a részletes szabályozás alapján úgy látja, a szakma tagjai továbbra sem térhetnek vissza a kata adózási formához.

A futár saját számításai szerint 2022 óta jelentősen emelkedtek a közterhei. Mint írta, „2022 óta ~66.000 helyett ~120.000 forintra emelkedett az adóterhe egy futárnak”, és ebbe még nem számolta bele az éves bevételi határ átlépése után keletkező személyi jövedelemadót.

Ezzel együtt a havi teher a 150 ezer forintot is meghaladhatja.

A vállalkozó szerint a magasabb adóteher mellett a kereseti lehetőségeik is romlottak. A helyzetet a külföldi futárok jelenlétével és a flották kialakulásával is összefüggésbe hozta. A hozzászóló azt állította, hogy korábban több nagyvárosban, köztük Győrben is próbálták felhívni a figyelmet a problémáikra, de nem jártak sikerrel.

A futár egyéni vállalkozóként művészeti tevékenységet is számláz önkormányzatoknak és marketingcégeknek, de elmondása szerint a futármunka továbbra is fontos bevételi forrása. Ezért azt szeretné elérni, hogy a szakma képviselői közvetlenül egyeztethessenek a döntéshozókkal.

Az előző kormány idején próbálkoztunk hallatni a hangunkat, több nagyvárosban, köztük én is, és sok kollégám Győrben is. Akkor süket fülekre találtunk, remélem ez most máshogy lesz

– írta.