Orbán alatt tüntetett, most ízekre szedte egy csalódott futár az új kata adózást: a Facebookon szembesítette vele a tiszás parlamenti képviselőt – "A mostani változtatások után se javul a helyzetünk"
Diószegi Kata országgyűlési képviselő szerint fenntartható, igazságos és széles körben elérhető lesz az új kata, ám egy győri futár szerint a tervezett változtatások az ő helyzetükön nem feltétlenül javítanak. A futárok adóterhe saját beszámolója szerint 2022 óta havi 66 ezer forintról mintegy 120 ezer forintra emelkedett, és attól tartanak, hogy az új szabályok mellett sem térhetnek vissza a kedvezőbb adózáshoz.
Diószegi Kata országgyűlési képviselő a Facebookon azt írta az új kata tervezett szabályairól: „Fenntartható, igazságos és széles körben elérhető lesz az új kata.” Hozzátette: „A mellékállású katások havi 50 ezer forint adót fizetnek majd.”
A bejegyzés alatt azonban egy győri vállalkozó arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezett változtatások a futárok helyzetén nem feltétlenül javítanak. A hozzászóló azt kérdezte a képviselőtől, hogy lesz-e egyeztetés a futárok képviselőivel, mert a részletes szabályozás alapján úgy látja, a szakma tagjai továbbra sem térhetnek vissza a kata adózási formához.
A futár saját számításai szerint 2022 óta jelentősen emelkedtek a közterhei. Mint írta, „2022 óta ~66.000 helyett ~120.000 forintra emelkedett az adóterhe egy futárnak”, és ebbe még nem számolta bele az éves bevételi határ átlépése után keletkező személyi jövedelemadót.
Ezzel együtt a havi teher a 150 ezer forintot is meghaladhatja.
A vállalkozó szerint a magasabb adóteher mellett a kereseti lehetőségeik is romlottak. A helyzetet a külföldi futárok jelenlétével és a flották kialakulásával is összefüggésbe hozta. A hozzászóló azt állította, hogy korábban több nagyvárosban, köztük Győrben is próbálták felhívni a figyelmet a problémáikra, de nem jártak sikerrel.
A futár egyéni vállalkozóként művészeti tevékenységet is számláz önkormányzatoknak és marketingcégeknek, de elmondása szerint a futármunka továbbra is fontos bevételi forrása. Ezért azt szeretné elérni, hogy a szakma képviselői közvetlenül egyeztethessenek a döntéshozókkal.
Az előző kormány idején próbálkoztunk hallatni a hangunkat, több nagyvárosban, köztük én is, és sok kollégám Győrben is. Akkor süket fülekre találtunk, remélem ez most máshogy lesz
– írta.
Azt is kérdezte Diószegi Katától, hogy van-e lehetőség személyes egyeztetésre, vagy arra, hogy a futárok problémái eljussanak az új szabályok kidolgozóihoz. A képviselő válasza a rendelkezésre álló információk alapján nem ismert.
Nem mindenki térhet vissza a kata-rendszerhez
Az új kata átalakítása más vállalkozói csoportoknál is vitát váltott ki. A Magyar Ügyvédi Kamara például azt kifogásolta, hogy az ügyvédek továbbra sem választhatnák ezt az adózási formát, noha a szervezet saját törvénymódosító javaslatot is kidolgozott, és azt állítása szerint érdemi válasz nélkül hagyta a kormányzat. A kamara ezért ellenzi a törvényjavaslat elfogadását.
A tervezett szabályozás a kisvállalkozók számára ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, és bővítené a kata választhatóságát. A részletek azonban meghatározzák, hogy az egyes szakmák képviselői ténylegesen élhetnek-e az új lehetőséggel. A futárok hozzászólása alapján számukra továbbra is nyitott kérdés, hogy a változtatások enyhítik-e az adóterheiket.
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A Magyar Ügyvédi Kamara szerint érdemi egyeztetés nélkül készült el a kata szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat, amely továbbra sem tenné lehetővé, hogy az ügyvédek a kisadózó vállalkozók tételes adója szerint adózzanak. A szervezet saját módosító javaslatot dolgozott ki a kata alkalmazására, de arra állítása szerint nem kapott választ a kormányzattól.