Átrendezheti a magyar munkaerőpiacot az új kata: kétszer is meg kell gondolnia egy munkavállalónak, sok múlik azon, mit lép a NAV – szakértő az adózási formáról

A kata 2027-re tervezett átalakításával ismét lehetőség nyílhat arra, hogy a kisadózó vállalkozók cégeknek és más szervezeteknek is számlázzanak. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Világgazdaságnak azt mondta, a várható hatások megértéséhez érdemes visszamenni a 2022-es szigorításig.

A kata-alanyiság akkor is megszűnne, ha az éves bevétel legalább fele ugyanattól a cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól érkezne / Fotó: New Africa

A korábbi rendszer átalakításának szerinte két fő oka volt. Egyrészt a választási költekezés miatt megrendült költségvetési helyzet, másrészt az, hogy a katát sokan adóelkerülésre használták: lényegesen kedvezőbb volt így adózni, mint hagyományos munkaviszonyban.

Jelentős adóelőny maradhat

Regős szerint ezért most az az egyik legfontosabb kérdés, mekkora lesz az adóelőny, és megéri-e a katát választani akkor is, ha valaki valójában alkalmazottként dolgozik.

A korábbi rendszerben a főállású katásnak havi 50 ezer forint adót kellett fizetnie. Az új rendszerben a cégeknek is számlázó katásoknál ez a bevétel 15 százalékára, de legalább havi 100 ezer forintra emelkedne.

Ezt a 15 százalékot kell összevetni az alkalmazotti jogviszony terheivel: a munkavállaló 15 százalék szja-t és 18,5 százalék tb-járulékot fizet, a munkáltatót pedig 13 százalék szociális hozzájárulási adó terheli. Regős szerint ez „egy szemmel is jól látható adóelőnyt” jelent, még ha érdemben kisebbet is, mint a 2022 előtti rendszerben.

A kép azonban nem mindenkinél azonos: a családi adókedvezmény vagy például a többgyermekes édesanyák egy részének szja-mentessége csökkenti a munkaviszony adóterhelését, így az egyéni helyzettől is függ, mennyire éri meg a közgazdász megfogalmazása szerint „csalni”. Az adóelőny mellé ráadásul a hátrányokat is oda kell tenni. Egyéni vállalkozóként

számlázni,

könyvelni,

bevallást készíteni

és adót fizetni

kell, ami több feladatot jelent az alkalmazotti léthez képest. Munkavállalói oldalról sem csak előnye van a KATA-nak:

adott esetben kisebb nyugdíjjogosultsággal és alacsonyabb táppénzzel járhat.

Fotó: chainarong06

A NAV-on is sok múlhat

A cégek számára pedig az lesz az egyik fontos kérdés, hogy megéri-e az olcsóbb katás foglalkoztatás, ha ezzel egyúttal adóhatósági kockázatot is vállalnak. Regős szerint ezért meghatározó lesz, mit kommunikál a NAV, milyen szigorúak lesznek az ellenőrzések, és mekkora elrettentő erővel bírnak majd.