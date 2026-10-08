Átrendezheti a magyar munkaerőpiacot az új kata: kétszer is meg kell gondolnia egy munkavállalónak, sok múlik azon, mit lép a NAV – szakértő az adózási formáról
A kata 2027-re tervezett átalakításával ismét lehetőség nyílhat arra, hogy a kisadózó vállalkozók cégeknek és más szervezeteknek is számlázzanak. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Világgazdaságnak azt mondta, a várható hatások megértéséhez érdemes visszamenni a 2022-es szigorításig.
A korábbi rendszer átalakításának szerinte két fő oka volt. Egyrészt a választási költekezés miatt megrendült költségvetési helyzet, másrészt az, hogy a katát sokan adóelkerülésre használták: lényegesen kedvezőbb volt így adózni, mint hagyományos munkaviszonyban.
Jelentős adóelőny maradhat
Regős szerint ezért most az az egyik legfontosabb kérdés, mekkora lesz az adóelőny, és megéri-e a katát választani akkor is, ha valaki valójában alkalmazottként dolgozik.
A korábbi rendszerben a főállású katásnak havi 50 ezer forint adót kellett fizetnie. Az új rendszerben a cégeknek is számlázó katásoknál ez a bevétel 15 százalékára, de legalább havi 100 ezer forintra emelkedne.
Ezt a 15 százalékot kell összevetni az alkalmazotti jogviszony terheivel: a munkavállaló 15 százalék szja-t és 18,5 százalék tb-járulékot fizet, a munkáltatót pedig 13 százalék szociális hozzájárulási adó terheli. Regős szerint ez „egy szemmel is jól látható adóelőnyt” jelent, még ha érdemben kisebbet is, mint a 2022 előtti rendszerben.
A kép azonban nem mindenkinél azonos: a családi adókedvezmény vagy például a többgyermekes édesanyák egy részének szja-mentessége csökkenti a munkaviszony adóterhelését, így az egyéni helyzettől is függ, mennyire éri meg a közgazdász megfogalmazása szerint „csalni”. Az adóelőny mellé ráadásul a hátrányokat is oda kell tenni. Egyéni vállalkozóként
- számlázni,
- könyvelni,
- bevallást készíteni
- és adót fizetni
kell, ami több feladatot jelent az alkalmazotti léthez képest. Munkavállalói oldalról sem csak előnye van a KATA-nak:
adott esetben kisebb nyugdíjjogosultsággal és alacsonyabb táppénzzel járhat.
A NAV-on is sok múlhat
A cégek számára pedig az lesz az egyik fontos kérdés, hogy megéri-e az olcsóbb katás foglalkoztatás, ha ezzel egyúttal adóhatósági kockázatot is vállalnak. Regős szerint ezért meghatározó lesz, mit kommunikál a NAV, milyen szigorúak lesznek az ellenőrzések, és mekkora elrettentő erővel bírnak majd.
A munkáltatóknak és a munkavállalóknak ezeket a tényezőket együtt kell mérlegelniük. Az új konstrukció alapján kevésbé éri meg adóoptimalizálási célból a katát választani, mint 2022 előtt, de továbbra is lehetnek olyan esetek, amikor pénzügyileg vonzó lesz. Ez azonban Regős szerint nem jelent azonnali tömeges váltást:
Ha sok olyan példa van, akik áttértek és nem büntették meg őket, akkor más is kedvet kaphat.
Informatika, marketing, tanácsadás – és a sajtó is érintett lehet
Ha elindul átrendeződés, az mindenképpen fokozatos lesz. Regős szerint rövid távon elsősorban azok választhatják a katát, akik valóban egyéni vállalkozóként dolgoznak, vagy eleve több cégnek végeznek munkát.
A hagyományos alkalmazotti konstrukciók katás adózással történő felváltása inkább középtávon válhat jellemzővé, amikor az első „úttörők” már kitaposták ennek az útját – feltéve, hogy azt látják, a NAV hagyja működni ezeket a konstrukciókat. A jelenség várhatóan elsősorban azokban az ágazatokban bukkanhat fel, ahol 2022 előtt is jellemző volt. Regős kiemelte
- az informatikát,
- a tanácsadást,
- a marketinget,
- a szakértői szolgáltatásokat,
- valamint a sajtó munkatársait.
Az állam is megérezheti az átrendeződést – a kata szélesítésének több hatása is lehet
Hosszabb távon a költségvetés számára káros lehet, ha túl sokan választanak egy kedvezményes adónemet. Regős szerint egyelőre nem látható, hogy középtávon milyen egyenleget eredményez majd az adó emelése és a kedvezményes adózás körének kiszélesítése.
A munkavállalóknál az alacsonyabb nyugdíj jelenthet hosszabb távú problémát. A megemelt kata mellett is várhatóan alacsony nyugdíjjogosultság keletkezik, ami később már az állam számára is feladatot jelenthet.
Regős ezzel kapcsolatban az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez nemcsak az egyéni vállalkozók számára fontos. A kata kiszélesítésének ugyanakkor pozitív hatása is lehet. A nem főállású katásoknak jobban megérheti munkát vállalni, ami ösztönözheti a munkavégzést, és így növelheti a foglalkoztatást.
A gazdaság fehéredése szempontjából szintén kétirányú lehet a változás. A kedvezményes adó szélesebb körű elérhetősége fehérítheti a gazdaságot, miközben a százalékos adókulcs – még ha alacsony is – Regős szerint némi szürkülést is okozhat.
Más is lát kockázatokat
A színlelt foglalkoztatás lehetőségére a Niveus is felhívta a figyelmet. Bagdi Lajos, a tanácsadó cég partnere szerint a kedvező adóteher önmagában komoly ösztönző lehet.
Az alacsony adóteher biztosan vonzó lehetőség lesz
– fogalmazott Bagdi Lajos. A tervezet alapján a céges bevételt 15 százalékos adó terhelné, amelybe a tételes kata is beszámítható, így egy főállású katásnál évi 8 millió forintos céges bevételig nem keletkezne további tényleges adófizetés.
A tervezet ugyanakkor korlátokat is állít: a katás nem szerezhetne bevételt jelenlegi munkáltatójától, illetve a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapban volt munkáltatójától, annak jogutódjától vagy kapcsolt vállalkozásától.
A kata-alanyiság akkor is megszűnne, ha az éves bevétel legalább fele ugyanattól a cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól érkezne.
A Niveus szerint azonban ez sem zárja ki teljesen a színlelt foglalkoztatást. Egy NAV-ellenőrzés során nem a szerződés elnevezése, hanem a tényleges munkavégzés körülményei számítanak:
többek között az utasítási és ellenőrzési jog, a munkavégzés helye és ideje, a személyes munkavégzés, a rendszeresség, a céges eszközök használata és az, hogy ki viseli a gazdasági kockázatot.
Ha a vállalkozói konstrukció valójában munkaviszonyt takar, utólagos közteherfizetés, adóhiány, késedelmi pótlék és bírság is következhet. Bagdi szerint különösen a szellemi munkakörök lehetnek érintettek, így
- az IT,
- az adminisztráció,
- a könyvelés
- és a marketing.
A Niveus arra is számít, hogy az új rendszer az átalányadózókat választás elé állíthatja. Bagdi Lajos szerint azt, hogy kinek éri meg katára váltania, csak egyedileg lehet eldönteni:
- az éves bevétel,
- a költséghányad,
- fő- vagy mellékállás
- és a cégektől származó bevétel
aránya egyaránt számít. Úgy véli ugyanakkor, hogy a kata egyszerűsége sok tízezer új adóalany számára teheti népszerűvé az adónemet.