Deviza
EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,63 -0,1% GBP/HUF431,22 0% CHF/HUF392,31 +0,08% PLN/HUF83,17 -0,35% RON/HUF68,35 -0,05% CZK/HUF14,96 -0,19% EUR/HUF364,83 -0,18% USD/HUF325,63 -0,1% GBP/HUF431,22 0% CHF/HUF392,31 +0,08% PLN/HUF83,17 -0,35% RON/HUF68,35 -0,05% CZK/HUF14,96 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 671 +3,28% MTELEKOM2 562 +1,26% MOL5 055 +1,1% OTP40 300 +6,42% RICHTER12 350 +1,23% OPUS252 +0,8% ANY6 240 +1,13% AUTOWALLIS122,5 +1,24% WABERERS4 270 +1,18% BUMIX9 065,75 +0,45% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 125,27 +1,35% BUX141 671 +3,28% MTELEKOM2 562 +1,26% MOL5 055 +1,1% OTP40 300 +6,42% RICHTER12 350 +1,23% OPUS252 +0,8% ANY6 240 +1,13% AUTOWALLIS122,5 +1,24% WABERERS4 270 +1,18% BUMIX9 065,75 +0,45% CETOP4 836,26 +1,35% CETOP NTR3 125,27 +1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Egy teljes szakmáról megfeledkezett Kármán András: ők nem fognak tudni katázni Magyarországon, óriási a felháborodás – „Ellenezzük a törvényjavaslatot”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Magyar Ügyvédi Kamara szerint érdemi egyeztetés nélkül készült el a kata szabályainak módosításáról szóló törvényjavaslat, amely továbbra sem tenné lehetővé, hogy az ügyvédek a kisadózó vállalkozók tételes adója szerint adózzanak. A szervezet saját módosító javaslatot dolgozott ki a kata alkalmazására, de arra állítása szerint nem kapott választ a kormányzattól.
VG
2026.10.09, 21:29
Szóljon hozzá!

Komoly felzúdulást váltott ki az ügyvédi közéletben a kata tervezett átalakítása, miközben az ügyvédeket kihagyták a lehetőségből – derül ki a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) közleményéből, mely a Jogászvilág oldalon jelent meg. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az ügyvédek ismét választhassák a kisadózó vállalkozók tételes adóját, ahogyan arra a korábbi szabályozás alapján lehetőségük volt.

kármán andrás. kata
Az ügyvédek értetlenül állnak azelőtt, hogy a kata visszaállításánál figyelmen kívül hagyták javaslataikat (a képen Kármán András pénzügyminiszter)
Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kata: hiába feszült rá az ügyvédi kamara a saját módosító javaslatra

A kamara közleménye szerint a Pénzügyminisztérium illetékes képviselőjével folytatott informális egyeztetésen a tárca azt javasolta a MÜK-nek és a Budapesti Ügyvédi Kamarának (BÜK), hogy saját törvénymódosító javaslattal álljanak elő. A MÜK elnöke ezért a BÜK kezdeményezésére adójogban és jogszabály-előkészítésben jártas ügyvédekből álló munkacsoportot hozott létre.

A testület a kamara hírlevelében kérdéseket tett fel a szakmának, amelyekre ezres nagyságrendben érkeztek válaszok. Ezek feldolgozása után július végére elkészült a módosító javaslatcsomag, amelyet a MÜK elnöksége egyhangúlag támogatott, majd benyújtott a Pénzügyminisztériumnak.

A javaslat egyik lényegi eleme az volt, hogy az ügyvédi tevékenységet végző szakemberek saját döntésük alapján ismét a kata hatálya alá kerülhessenek.

A MÜK állítása szerint a minisztérium a benyújtott javaslatra sem választ, sem észrevételt nem adott, és az elképzelésekről egyeztetés sem történt. 

A kamarát ezért váratlanul érte a nyilvánosságra hozott törvényjavaslat, amely továbbra sem biztosítaná az ügyvédeknek a kata választásának lehetőségét.

A szervezet különösen azt kifogásolja, hogy saját, önálló törvényjavaslatban megfogalmazott igénye ellenére sem változna a szabályozás. A kamara szerint az ügyvédek korábbi kizárása is hasonló módon, érdemi egyeztetés és indokolás nélkül történt.

A MÜK ezért ellenzi a benyújtott törvényjavaslat elfogadását.

Egyben arra kéri az Országgyűlésben helyet foglaló, ügyvédi hivatásukat szüneteltető kollégákat, hogy a parlamenti vita során képviseljék a szakma álláspontját, és nyújtsanak be olyan módosító indítványokat, amelyek lehetővé teszik az ügyvédek számára is a kata választását.

A kata visszatérése a vállalkozói adózásban is változásokat hozhat

A kata átalakítása nemcsak az ügyvédi szakmát érintheti. Mint cikkünkben bemutattuk , a kisadózó vállalkozók adózási lehetőségeinek bővítése a vállalkozási formák közötti választást, sőt középtávon a munkaerőpiac alakulását is befolyásolhatja.

Ha a kata ismét több szakma számára válna elérhetővé, egyesek számára vonzóbbá válhatna az önálló vállalkozói működés a hagyományos munkaviszonnyal szemben. A tényleges hatás azonban 

  • az adózási feltételektől, 
  • a jogosultsági szabályoktól, és
  • az adóhatósági ellenőrzések gyakorlatától is függhet.

Az adópolitikai változásokkal párhuzamosan a vagyonadó tervezete is napirendre került. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) több adópolitikai elképzelést támogat, ugyanakkor a vagyonadóval kapcsolatban olyan kockázatokra figyelmeztetett, amelyek a magyar vállalkozások versenyképességét is érinthetik.

A két ügy eltérő adózói köröket és problémákat érint: míg a kata elsősorban a kisebb vállalkozások adózási lehetőségeiről szól, a vagyonadó a nagyobb vagyonnal rendelkező tulajdonosok helyzetét is befolyásolhatja. A szabályozás részletei mindkét esetben meghatározóak lehetnek abban, hogy a tervezett változások milyen hatást gyakorolnak a vállalkozások működésére.

Kapcsolódó

 

Szóljon hozzá!
kata
ügyvédek
módosító javaslat
törvényjavaslat
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu