Egy teljes szakmáról megfeledkezett Kármán András: ők nem fognak tudni katázni Magyarországon, óriási a felháborodás – „Ellenezzük a törvényjavaslatot”

Komoly felzúdulást váltott ki az ügyvédi közéletben a kata tervezett átalakítása, miközben az ügyvédeket kihagyták a lehetőségből – derül ki a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) közleményéből, mely a Jogászvilág oldalon jelent meg. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az ügyvédek ismét választhassák a kisadózó vállalkozók tételes adóját, ahogyan arra a korábbi szabályozás alapján lehetőségük volt.

Az ügyvédek értetlenül állnak azelőtt, hogy a kata visszaállításánál figyelmen kívül hagyták javaslataikat (a képen Kármán András pénzügyminiszter)

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kata: hiába feszült rá az ügyvédi kamara a saját módosító javaslatra

A kamara közleménye szerint a Pénzügyminisztérium illetékes képviselőjével folytatott informális egyeztetésen a tárca azt javasolta a MÜK-nek és a Budapesti Ügyvédi Kamarának (BÜK), hogy saját törvénymódosító javaslattal álljanak elő. A MÜK elnöke ezért a BÜK kezdeményezésére adójogban és jogszabály-előkészítésben jártas ügyvédekből álló munkacsoportot hozott létre.

A testület a kamara hírlevelében kérdéseket tett fel a szakmának, amelyekre ezres nagyságrendben érkeztek válaszok. Ezek feldolgozása után július végére elkészült a módosító javaslatcsomag, amelyet a MÜK elnöksége egyhangúlag támogatott, majd benyújtott a Pénzügyminisztériumnak.

A javaslat egyik lényegi eleme az volt, hogy az ügyvédi tevékenységet végző szakemberek saját döntésük alapján ismét a kata hatálya alá kerülhessenek.

A MÜK állítása szerint a minisztérium a benyújtott javaslatra sem választ, sem észrevételt nem adott, és az elképzelésekről egyeztetés sem történt.

A kamarát ezért váratlanul érte a nyilvánosságra hozott törvényjavaslat, amely továbbra sem biztosítaná az ügyvédeknek a kata választásának lehetőségét.

A szervezet különösen azt kifogásolja, hogy saját, önálló törvényjavaslatban megfogalmazott igénye ellenére sem változna a szabályozás. A kamara szerint az ügyvédek korábbi kizárása is hasonló módon, érdemi egyeztetés és indokolás nélkül történt.

A MÜK ezért ellenzi a benyújtott törvényjavaslat elfogadását.

Egyben arra kéri az Országgyűlésben helyet foglaló, ügyvédi hivatásukat szüneteltető kollégákat, hogy a parlamenti vita során képviseljék a szakma álláspontját, és nyújtsanak be olyan módosító indítványokat, amelyek lehetővé teszik az ügyvédek számára is a kata választását.