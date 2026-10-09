Egy teljes szakmáról megfeledkezett Kármán András: ők nem fognak tudni katázni Magyarországon, óriási a felháborodás – „Ellenezzük a törvényjavaslatot”
Komoly felzúdulást váltott ki az ügyvédi közéletben a kata tervezett átalakítása, miközben az ügyvédeket kihagyták a lehetőségből – derül ki a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) közleményéből, mely a Jogászvilág oldalon jelent meg. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az ügyvédek ismét választhassák a kisadózó vállalkozók tételes adóját, ahogyan arra a korábbi szabályozás alapján lehetőségük volt.
Kata: hiába feszült rá az ügyvédi kamara a saját módosító javaslatra
A kamara közleménye szerint a Pénzügyminisztérium illetékes képviselőjével folytatott informális egyeztetésen a tárca azt javasolta a MÜK-nek és a Budapesti Ügyvédi Kamarának (BÜK), hogy saját törvénymódosító javaslattal álljanak elő. A MÜK elnöke ezért a BÜK kezdeményezésére adójogban és jogszabály-előkészítésben jártas ügyvédekből álló munkacsoportot hozott létre.
A testület a kamara hírlevelében kérdéseket tett fel a szakmának, amelyekre ezres nagyságrendben érkeztek válaszok. Ezek feldolgozása után július végére elkészült a módosító javaslatcsomag, amelyet a MÜK elnöksége egyhangúlag támogatott, majd benyújtott a Pénzügyminisztériumnak.
A javaslat egyik lényegi eleme az volt, hogy az ügyvédi tevékenységet végző szakemberek saját döntésük alapján ismét a kata hatálya alá kerülhessenek.
A MÜK állítása szerint a minisztérium a benyújtott javaslatra sem választ, sem észrevételt nem adott, és az elképzelésekről egyeztetés sem történt.
A kamarát ezért váratlanul érte a nyilvánosságra hozott törvényjavaslat, amely továbbra sem biztosítaná az ügyvédeknek a kata választásának lehetőségét.
A szervezet különösen azt kifogásolja, hogy saját, önálló törvényjavaslatban megfogalmazott igénye ellenére sem változna a szabályozás. A kamara szerint az ügyvédek korábbi kizárása is hasonló módon, érdemi egyeztetés és indokolás nélkül történt.
A MÜK ezért ellenzi a benyújtott törvényjavaslat elfogadását.
Egyben arra kéri az Országgyűlésben helyet foglaló, ügyvédi hivatásukat szüneteltető kollégákat, hogy a parlamenti vita során képviseljék a szakma álláspontját, és nyújtsanak be olyan módosító indítványokat, amelyek lehetővé teszik az ügyvédek számára is a kata választását.
A kata visszatérése a vállalkozói adózásban is változásokat hozhat
A kata átalakítása nemcsak az ügyvédi szakmát érintheti. Mint cikkünkben bemutattuk , a kisadózó vállalkozók adózási lehetőségeinek bővítése a vállalkozási formák közötti választást, sőt középtávon a munkaerőpiac alakulását is befolyásolhatja.
Ha a kata ismét több szakma számára válna elérhetővé, egyesek számára vonzóbbá válhatna az önálló vállalkozói működés a hagyományos munkaviszonnyal szemben. A tényleges hatás azonban
- az adózási feltételektől,
- a jogosultsági szabályoktól, és
- az adóhatósági ellenőrzések gyakorlatától is függhet.
Az adópolitikai változásokkal párhuzamosan a vagyonadó tervezete is napirendre került. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) több adópolitikai elképzelést támogat, ugyanakkor a vagyonadóval kapcsolatban olyan kockázatokra figyelmeztetett, amelyek a magyar vállalkozások versenyképességét is érinthetik.
A két ügy eltérő adózói köröket és problémákat érint: míg a kata elsősorban a kisebb vállalkozások adózási lehetőségeiről szól, a vagyonadó a nagyobb vagyonnal rendelkező tulajdonosok helyzetét is befolyásolhatja. A szabályozás részletei mindkét esetben meghatározóak lehetnek abban, hogy a tervezett változások milyen hatást gyakorolnak a vállalkozások működésére.