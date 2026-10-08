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Visszatérhet a kata régi előnye, de van egy bökkenő: a vagyonadó miatt már a magyar vállalkozásokat félti a kamara

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Jelentős változások előtt állhat a magyar adórendszer, amelyek a kisvállalkozókat és a nagyobb vagyonnal rendelkező cégtulajdonosokat egyaránt érinthetik. A kata átalakításáról és a vagyonadó tervezetéről most a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is állást foglalt. A szervezet több kormányzati elképzelést támogat, ugyanakkor olyan kockázatokra figyelmeztet, amelyek a magyar vállalkozások versenyképességét is veszélyeztethetik.
VG
2026.10.08, 11:02
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK ) bizonyos módosításokkal kedvezőnek tartja a kisadózó vállalkozások tételes adójának – kata – átalakítását, a vagyonadó bevezetésénél azonban a vállalkozói tőke fokozott védelmét sürgeti. 

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A kata átalakításáról és a vagyonadó tervezetéről most a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is állást foglalt / Fotó: Andrei_R

A szervezet csütörtöki közleménye szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott katajavaslata több kamarai kezdeményezést is tartalmaz, ugyanakkor további változtatásokra lehet szükség.

Visszatérhet a kata egyik legfontosabb előnye

A kamara üdvözli, hogy a nyár elején kidolgozott javaslatcsomagjának több eleme megjelent a kormány tervezetében. Különösen fontosnak tartja, hogy a katás kisvállalkozók ismét számlázhatnának vállalkozásoknak és más szervezeteknek.

A tervezet emellett 22 millió forintra emelné a bevételi határt, amit az MKIK szintén kedvező változásként értékel.

A vállalkozások felé történő számlázást ugyanakkor 15 százalékos többletteher terhelné. A kamara szerint ez mérsékelheti az adóoptimalizálás kockázatát, bár kérdésesnek tartja, hogy elegendő lesz-e a visszaélések visszaszorítására.

Az MKIK elismeri, hogy sok kisvállalkozó a 2022 előtti, kedvezőbb kata visszaállítását várta, ezért számukra a magasabb közteher csalódást jelenthet. A szervezet szerint azonban a korábbi rendszer változatlan visszaállítása költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. A kamara ezért kompromisszumként értékeli a tervezetet, amely szélesebb kör számára tenné elérhetővé az egyszerűsített adózást, miközben a nagyobb jövedelemhez magasabb közteherviselést kapcsolna.

Egy ponton azonban mindenképpen módosítást javasolnak. A vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15 százalékos többletteher ugyanis a jelenlegi tervezet szerint nem növelné a katás vállalkozók társadalombiztosítási ellátási alapját.

A magasabb befizetéshez magasabb nyugdíj- és pénzbeli egészségbiztosítási jogosultságnak is társulnia kellene. Ezért azt kamara azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje az érintettek ellátási alapját. A szervezet emellett annak vizsgálatát is szükségesnek tartja, hogy

  • az új kata milyen hatással lenne az átalányadózást választó egyéni vállalkozókra,
  • illetve fennáll-e annak veszélye, hogy munkavállalók ismét katás vállalkozóként folytassák tevékenységüket.

Vagyonadó: komoly veszélyeket lát a kamara

A vagyonadó tervezetével kapcsolatban már jóval óvatosabb álláspontot képvisel az MKIK. A szervezet elfogadja azt a kormányzati célkitűzést, hogy a kiemelkedően vagyonosak nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös kiadásokhoz, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a vagyonadó nemzetközi tapasztalatok szerint az egyik legnehezebben megfelelően kialakítható adónem. A közleményben ismertetett adatok szerint 1990-ben még 12 OECD-tagország alkalmazott általános nettó vagyonadót, 2026-ra azonban már csak négy. A kamara azt is kiemelte, hogy

2024-ben ezek az adók az OECD- és EU-országok adóbevételének mindössze 0,4 százalékát adták.

Az MKIK szerint a vagyonadó bevezetése esetén világosan külön kell választani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Egy sikeres vállalkozás értéke mögött ugyanis

  • gépek,
  • ingatlanok,
  • technológiai beruházások
  • és munkahelyek

állnak, nem pedig feltétlenül a tulajdonos szabadon felhasználható pénze. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terhelné, az likviditási problémákat okozhatna, és forrásokat vonhatna el a beruházásoktól, valamint a munkahelyteremtéstől. A kamara arra is figyelmeztetett, hogy a svájci vagyonadó rendszerét nem lehet mechanikusan átvenni, mivel ott az adónem egészen más tőkejövedelem-adózási környezetbe illeszkedik.

Külföldi kézbe kerülhetnek magyar vállalkozások

A közlemény szerint különösen megfontolandó a vagyonadó kiterjesztése a kis- és középvállalkozásokra. Az MKIK arra hívta fel a figyelmet, hogy

a magyar kkv-szektor jelenleg is alultőkésített, ezért egy újabb adóteher tovább növelhetné a sérülékenységét.

A szervezet szerint a magyar tulajdonosok hátrányba kerülhetnének a külföldiekkel szemben, ami akár a vállalkozások külföldi kézbe adását is ösztönözhetné. Emellett a szomszédos országok cégeihez képest is romolhatna a hazai vállalkozások versenyhelyzete.

A kamara a kkv-szektor jelentőségét hangsúlyozva arra is kitért, hogy a közleményben hivatkozott elemzői várakozások szerint az Európai Unió következő időszakra várt GDP-növekedésének 70 százalékát a kis- és középvállalkozások adhatják. Az MKIK ezért azt javasolja, hogy

a tényleges magyarországi gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyon mentesüljön a vagyonadó alól.

A szervezet szélesebb körű vállalkozói konzultációt is sürget, és azt kéri a kormánytól, hogy határozza meg, milyen módon méri majd az intézkedés gazdasági hatásait. A kamara szerint olyan szabályozásra van szükség, amely nem kényszeríti a tulajdonosokat arra, hogy pusztán az adófizetési kötelezettség miatt vonjanak ki forrásokat vállalkozásaikból.

Az MKIK hangsúlyozta: a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés nem egymással ellentétes célok. A kiemelkedően vagyonosak nagyobb közteherviselését azonban úgy kell megvalósítani, hogy az ne gyengítse a magyar vállalkozások tőkeerejét és versenyképességét.

Átrendezheti a magyar munkaerőpiacot az új kata: kétszer is meg kell gondolnia egy munkavállalónak, sok múlik azon, mit lép a NAV – szakértő az adózási formáról

A kata átalakítása jóval túlmutathat a kisvállalkozók adózásán, középtávon a magyar munkaerőpiacon is változásokat indíthat el. A hagyományos munkaviszony mellett ismét vonzóbbá válhat a kata mint vállalkozói forma, ám hogy ez milyen széles körben terjed el, abban az adóelőny mellett a NAV fellépése is meghatározó lehet.

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