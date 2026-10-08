Visszatérhet a kata régi előnye, de van egy bökkenő: a vagyonadó miatt már a magyar vállalkozásokat félti a kamara

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK ) bizonyos módosításokkal kedvezőnek tartja a kisadózó vállalkozások tételes adójának – kata – átalakítását, a vagyonadó bevezetésénél azonban a vállalkozói tőke fokozott védelmét sürgeti.

A kata átalakításáról és a vagyonadó tervezetéről most a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is állást foglalt / Fotó: Andrei_R

A szervezet csütörtöki közleménye szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott katajavaslata több kamarai kezdeményezést is tartalmaz, ugyanakkor további változtatásokra lehet szükség.

Visszatérhet a kata egyik legfontosabb előnye

A kamara üdvözli, hogy a nyár elején kidolgozott javaslatcsomagjának több eleme megjelent a kormány tervezetében. Különösen fontosnak tartja, hogy a katás kisvállalkozók ismét számlázhatnának vállalkozásoknak és más szervezeteknek.

A tervezet emellett 22 millió forintra emelné a bevételi határt, amit az MKIK szintén kedvező változásként értékel.

A vállalkozások felé történő számlázást ugyanakkor 15 százalékos többletteher terhelné. A kamara szerint ez mérsékelheti az adóoptimalizálás kockázatát, bár kérdésesnek tartja, hogy elegendő lesz-e a visszaélések visszaszorítására.

Az MKIK elismeri, hogy sok kisvállalkozó a 2022 előtti, kedvezőbb kata visszaállítását várta, ezért számukra a magasabb közteher csalódást jelenthet. A szervezet szerint azonban a korábbi rendszer változatlan visszaállítása költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. A kamara ezért kompromisszumként értékeli a tervezetet, amely szélesebb kör számára tenné elérhetővé az egyszerűsített adózást, miközben a nagyobb jövedelemhez magasabb közteherviselést kapcsolna.

Egy ponton azonban mindenképpen módosítást javasolnak. A vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15 százalékos többletteher ugyanis a jelenlegi tervezet szerint nem növelné a katás vállalkozók társadalombiztosítási ellátási alapját.

A magasabb befizetéshez magasabb nyugdíj- és pénzbeli egészségbiztosítási jogosultságnak is társulnia kellene. Ezért azt kamara azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje az érintettek ellátási alapját. A szervezet emellett annak vizsgálatát is szükségesnek tartja, hogy

az új kata milyen hatással lenne az átalányadózást választó egyéni vállalkozókra,

illetve fennáll-e annak veszélye, hogy munkavállalók ismét katás vállalkozóként folytassák tevékenységüket.

Vagyonadó: komoly veszélyeket lát a kamara

A vagyonadó tervezetével kapcsolatban már jóval óvatosabb álláspontot képvisel az MKIK. A szervezet elfogadja azt a kormányzati célkitűzést, hogy a kiemelkedően vagyonosak nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös kiadásokhoz, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a vagyonadó nemzetközi tapasztalatok szerint az egyik legnehezebben megfelelően kialakítható adónem. A közleményben ismertetett adatok szerint 1990-ben még 12 OECD-tagország alkalmazott általános nettó vagyonadót, 2026-ra azonban már csak négy. A kamara azt is kiemelte, hogy

2024-ben ezek az adók az OECD- és EU-országok adóbevételének mindössze 0,4 százalékát adták.

Az MKIK szerint a vagyonadó bevezetése esetén világosan külön kell választani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Egy sikeres vállalkozás értéke mögött ugyanis

gépek,

ingatlanok,

technológiai beruházások

és munkahelyek

állnak, nem pedig feltétlenül a tulajdonos szabadon felhasználható pénze. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terhelné, az likviditási problémákat okozhatna, és forrásokat vonhatna el a beruházásoktól, valamint a munkahelyteremtéstől. A kamara arra is figyelmeztetett, hogy a svájci vagyonadó rendszerét nem lehet mechanikusan átvenni, mivel ott az adónem egészen más tőkejövedelem-adózási környezetbe illeszkedik.