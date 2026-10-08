Visszatérhet a kata régi előnye, de van egy bökkenő: a vagyonadó miatt már a magyar vállalkozásokat félti a kamara
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK ) bizonyos módosításokkal kedvezőnek tartja a kisadózó vállalkozások tételes adójának – kata – átalakítását, a vagyonadó bevezetésénél azonban a vállalkozói tőke fokozott védelmét sürgeti.
A szervezet csütörtöki közleménye szerint a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott katajavaslata több kamarai kezdeményezést is tartalmaz, ugyanakkor további változtatásokra lehet szükség.
Visszatérhet a kata egyik legfontosabb előnye
A kamara üdvözli, hogy a nyár elején kidolgozott javaslatcsomagjának több eleme megjelent a kormány tervezetében. Különösen fontosnak tartja, hogy a katás kisvállalkozók ismét számlázhatnának vállalkozásoknak és más szervezeteknek.
A tervezet emellett 22 millió forintra emelné a bevételi határt, amit az MKIK szintén kedvező változásként értékel.
A vállalkozások felé történő számlázást ugyanakkor 15 százalékos többletteher terhelné. A kamara szerint ez mérsékelheti az adóoptimalizálás kockázatát, bár kérdésesnek tartja, hogy elegendő lesz-e a visszaélések visszaszorítására.
Az MKIK elismeri, hogy sok kisvállalkozó a 2022 előtti, kedvezőbb kata visszaállítását várta, ezért számukra a magasabb közteher csalódást jelenthet. A szervezet szerint azonban a korábbi rendszer változatlan visszaállítása költségvetési szempontból nehezen lenne fenntartható. A kamara ezért kompromisszumként értékeli a tervezetet, amely szélesebb kör számára tenné elérhetővé az egyszerűsített adózást, miközben a nagyobb jövedelemhez magasabb közteherviselést kapcsolna.
Egy ponton azonban mindenképpen módosítást javasolnak. A vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15 százalékos többletteher ugyanis a jelenlegi tervezet szerint nem növelné a katás vállalkozók társadalombiztosítási ellátási alapját.
A magasabb befizetéshez magasabb nyugdíj- és pénzbeli egészségbiztosítási jogosultságnak is társulnia kellene. Ezért azt kamara azt javasolja, hogy a többletadó meghatározott része növelje az érintettek ellátási alapját. A szervezet emellett annak vizsgálatát is szükségesnek tartja, hogy
- az új kata milyen hatással lenne az átalányadózást választó egyéni vállalkozókra,
- illetve fennáll-e annak veszélye, hogy munkavállalók ismét katás vállalkozóként folytassák tevékenységüket.
Vagyonadó: komoly veszélyeket lát a kamara
A vagyonadó tervezetével kapcsolatban már jóval óvatosabb álláspontot képvisel az MKIK. A szervezet elfogadja azt a kormányzati célkitűzést, hogy a kiemelkedően vagyonosak nagyobb mértékben járuljanak hozzá a közös kiadásokhoz, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a vagyonadó nemzetközi tapasztalatok szerint az egyik legnehezebben megfelelően kialakítható adónem. A közleményben ismertetett adatok szerint 1990-ben még 12 OECD-tagország alkalmazott általános nettó vagyonadót, 2026-ra azonban már csak négy. A kamara azt is kiemelte, hogy
2024-ben ezek az adók az OECD- és EU-országok adóbevételének mindössze 0,4 százalékát adták.
Az MKIK szerint a vagyonadó bevezetése esetén világosan külön kell választani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Egy sikeres vállalkozás értéke mögött ugyanis
- gépek,
- ingatlanok,
- technológiai beruházások
- és munkahelyek
állnak, nem pedig feltétlenül a tulajdonos szabadon felhasználható pénze. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terhelné, az likviditási problémákat okozhatna, és forrásokat vonhatna el a beruházásoktól, valamint a munkahelyteremtéstől. A kamara arra is figyelmeztetett, hogy a svájci vagyonadó rendszerét nem lehet mechanikusan átvenni, mivel ott az adónem egészen más tőkejövedelem-adózási környezetbe illeszkedik.
Külföldi kézbe kerülhetnek magyar vállalkozások
A közlemény szerint különösen megfontolandó a vagyonadó kiterjesztése a kis- és középvállalkozásokra. Az MKIK arra hívta fel a figyelmet, hogy
a magyar kkv-szektor jelenleg is alultőkésített, ezért egy újabb adóteher tovább növelhetné a sérülékenységét.
A szervezet szerint a magyar tulajdonosok hátrányba kerülhetnének a külföldiekkel szemben, ami akár a vállalkozások külföldi kézbe adását is ösztönözhetné. Emellett a szomszédos országok cégeihez képest is romolhatna a hazai vállalkozások versenyhelyzete.
A kamara a kkv-szektor jelentőségét hangsúlyozva arra is kitért, hogy a közleményben hivatkozott elemzői várakozások szerint az Európai Unió következő időszakra várt GDP-növekedésének 70 százalékát a kis- és középvállalkozások adhatják. Az MKIK ezért azt javasolja, hogy
a tényleges magyarországi gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyon mentesüljön a vagyonadó alól.
A szervezet szélesebb körű vállalkozói konzultációt is sürget, és azt kéri a kormánytól, hogy határozza meg, milyen módon méri majd az intézkedés gazdasági hatásait. A kamara szerint olyan szabályozásra van szükség, amely nem kényszeríti a tulajdonosokat arra, hogy pusztán az adófizetési kötelezettség miatt vonjanak ki forrásokat vállalkozásaikból.
Az MKIK hangsúlyozta: a társadalmi igazságosság és a gazdasági növekedés nem egymással ellentétes célok. A kiemelkedően vagyonosak nagyobb közteherviselését azonban úgy kell megvalósítani, hogy az ne gyengítse a magyar vállalkozások tőkeerejét és versenyképességét.
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