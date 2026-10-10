Itt valami másról van szó: nem csak egyszerűen többet költünk kávéra mint teára – nagyot fordult a világ a magyarok bögréjében

A kávé és tea közötti különbséget fogyasztói oldalon jól mutatják a Kifli.hu idei első kilenc hónapjára vonatkozó rendelési adatai. Ebben az időszakban több mint 1,15 milliárd forintot költöttek a vásárlók kávéra, míg teára mintegy 200 millió forintot az online kiskereskedőnél. A két kategória forgalma között így csaknem hatszoros a különbség.

Kávé és tea: markáns különbségek láthatók a magyarok fogyasztási szokásaiban (illusztráció)

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Kávé és tea: a tea akkor indul meg, amikor lehűl az idő – a kávé a nagy állandó

Míg a kávé egész évben stabilan jelen van a vásárlók kosarában, a tea esetében sokkal erősebben érvényesül az évszakok hatása.

A Kifli.hu adatai szerint az elmúlt két évben ősszel több mint kétszer annyi teás rendelés történt rendszerükben, mint nyáron. A kávénál ennél jóval kisebb a szezonális ingadozás: ősszel átlagosan 15–19 százalékkal nőtt a rendelések száma a nyári időszakhoz képest. „A rendelési adatokból jól látszik, hogy míg a kávé egész évben stabil része a vásárlói kosaraknak, a tea sokkal inkább szezonális termék” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezető igazgatója.

A hidegebb hónapokban tehát látványosan többen nyúlnak a teához, miközben a kávé fogyasztása kevésbé függ az időjárástól.

Kávéból a drágábbat is megvesszük

Nemcsak a mennyiségben, hanem a vásárlási értékben is jelentős különbség van a két kategória között.

Azoknál a vásárlóknál, akik kávét és teát is vesznek, tízből kilenc esetben magasabb a kávé egy csomagra jutó átlagára, mint a teáé. Az idei első kilenc hónapban

egy kávévásárló átlagosan 18 400 forintot költött kávéra a cégnél, míg

egy teavásárlónál ugyanez az összeg 4950 forint volt.

A számok alapján tehát a kávé esetében nagyobb szerepet kapnak a magasabb árkategóriájú termékek, miközben a teánál inkább az alacsonyabb árú termékek dominálnak.

A kávés ragaszkodik a megszokotthoz, a teás inkább kísérletezik

A két vásárlói csoport között a választási szokásokban is akad különbség. A kávét vásárlók gyakrabban térnek vissza a korábban már bevált termékekhez, és sűrűbben is rendelnek. A teát vásárlók ritkábban vásárolnak, viszont nyitottabbak az új típusokra.