Itt valami másról van szó: nem csak egyszerűen többet költünk kávéra mint teára – nagyot fordult a világ a magyarok bögréjében
A kávé és tea közötti különbséget fogyasztói oldalon jól mutatják a Kifli.hu idei első kilenc hónapjára vonatkozó rendelési adatai. Ebben az időszakban több mint 1,15 milliárd forintot költöttek a vásárlók kávéra, míg teára mintegy 200 millió forintot az online kiskereskedőnél. A két kategória forgalma között így csaknem hatszoros a különbség.
Kávé és tea: a tea akkor indul meg, amikor lehűl az idő – a kávé a nagy állandó
Míg a kávé egész évben stabilan jelen van a vásárlók kosarában, a tea esetében sokkal erősebben érvényesül az évszakok hatása.
A Kifli.hu adatai szerint az elmúlt két évben ősszel több mint kétszer annyi teás rendelés történt rendszerükben, mint nyáron. A kávénál ennél jóval kisebb a szezonális ingadozás: ősszel átlagosan 15–19 százalékkal nőtt a rendelések száma a nyári időszakhoz képest. „A rendelési adatokból jól látszik, hogy míg a kávé egész évben stabil része a vásárlói kosaraknak, a tea sokkal inkább szezonális termék” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezető igazgatója.
A hidegebb hónapokban tehát látványosan többen nyúlnak a teához, miközben a kávé fogyasztása kevésbé függ az időjárástól.
Kávéból a drágábbat is megvesszük
Nemcsak a mennyiségben, hanem a vásárlási értékben is jelentős különbség van a két kategória között.
Azoknál a vásárlóknál, akik kávét és teát is vesznek, tízből kilenc esetben magasabb a kávé egy csomagra jutó átlagára, mint a teáé. Az idei első kilenc hónapban
- egy kávévásárló átlagosan 18 400 forintot költött kávéra a cégnél, míg
- egy teavásárlónál ugyanez az összeg 4950 forint volt.
A számok alapján tehát a kávé esetében nagyobb szerepet kapnak a magasabb árkategóriájú termékek, miközben a teánál inkább az alacsonyabb árú termékek dominálnak.
A kávés ragaszkodik a megszokotthoz, a teás inkább kísérletezik
A két vásárlói csoport között a választási szokásokban is akad különbség. A kávét vásárlók gyakrabban térnek vissza a korábban már bevált termékekhez, és sűrűbben is rendelnek. A teát vásárlók ritkábban vásárolnak, viszont nyitottabbak az új típusokra.
Ennek egyik jele a különlegesebb teák iránti kereslet növekedése. A matcha már a hatodik legnépszerűbb tea a Kifli kínálatában, miközben az ajurvédikus teák forgalma két év alatt közel négyszeresére nőtt.
A legújabb trendek közé tartozik a bubble tea is, amely 2025-ben jelent meg a kínálatban. Egy év alatt több mint 2900 darabot rendeltek belőle.
Több mint 200 milliárdos lehet a magyar kávépiac
A kávé nemcsak az online bevásárlásokban számít meghatározó terméknek.
A magyar kávépiac éves becsült értéke meghaladja a 200 milliárd forintot, míg a szűkebben vett kiskereskedelmi kávépiac értéke önmagában is több mint 77 milliárd forint.
A kiskereskedelmi forgalmon belül a kapszulás kávé egyre fontosabb szegmens: értékesítése már több mint 19 milliárd forintot tesz ki, és évente közel 10 százalékkal bővül.
A teapiac ehhez képest jóval kisebb. A magyar kiskereskedelmi teapiac teljes éves értékesítési forgalma meghaladja a 14 milliárd forintot.
Stabilizálódott a kávé és a tea fogyasztása is
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az elmúlt években 2,7 kilogramm volt az átlagos kávéfogyasztás mértéke évente. A kávéfogyasztók 80 százaléka naponta kávézik, átlagosan napi 2 csészével.
Teákból átlagosan évente 11,8 dekagramm fogy, jellemzően az itt már említett, őszi-téli, illetve funkcionális fogyasztással.
A KSH hosszabb távú fogyasztási statisztikái alapján az egy főre jutó éves mennyiségek az elmúlt években stabilizálódtak. A különbség így nem pusztán a vásárlási értékben látható: egy átlagos magyar évente nagyságrendekkel több kávét fogyaszt, mint teát.
A számok alapján a kávé sokak számára mindennapos alapvető ital maradt, miközben a tea inkább időszakos és változatosabb fogyasztási szokásokhoz kapcsolódik.