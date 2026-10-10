Deviza
EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,12% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,12% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Itt valami másról van szó: nem csak egyszerűen többet költünk kávéra mint teára – nagyot fordult a világ a magyarok bögréjében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyarok egyértelműen a kávét részesítik előnyben a teával szemben, és nemcsak gyakrabban vásárolják, hanem a drágább termékekért is hajlandóak többet fizetni. A tea ezzel szemben jóval szezonálisabb: amikor beköszönt a hidegebb idő, látványosan megugrik iránta a kereslet. A kávé és tea esetében látható tendenciára a Kifli.hu által kiadott értékesítési adatok hívják fel a figyelmet.
Juhász Péter
2026.10.10, 21:54
Frissítve: 2026.10.10, 21:55
Szóljon hozzá!

A kávé és tea közötti különbséget fogyasztói oldalon jól mutatják a Kifli.hu idei első kilenc hónapjára vonatkozó rendelési adatai. Ebben az időszakban több mint 1,15 milliárd forintot költöttek a vásárlók kávéra, míg teára mintegy 200 millió forintot az online kiskereskedőnél. A két kategória forgalma között így csaknem hatszoros a különbség.

Hot,Coffee,And,Hot,Tea,On,A,Wooden,Table, kávé és tea
Kávé és tea: markáns különbségek láthatók a magyarok fogyasztási szokásaiban (illusztráció)
Fotó: YaiSirichai / Shutterstock

Kávé és tea: a tea akkor indul meg, amikor lehűl az idő a kávé a nagy állandó

Míg a kávé egész évben stabilan jelen van a vásárlók kosarában, a tea esetében sokkal erősebben érvényesül az évszakok hatása.

A Kifli.hu adatai szerint az elmúlt két évben ősszel több mint kétszer annyi teás rendelés történt rendszerükben, mint nyáron. A kávénál ennél jóval kisebb a szezonális ingadozás: ősszel átlagosan 15–19 százalékkal nőtt a rendelések száma a nyári időszakhoz képest. „A rendelési adatokból jól látszik, hogy míg a kávé egész évben stabil része a vásárlói kosaraknak, a tea sokkal inkább szezonális termék” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezető igazgatója.

A hidegebb hónapokban tehát látványosan többen nyúlnak a teához, miközben a kávé fogyasztása kevésbé függ az időjárástól.

Kávéból a drágábbat is megvesszük

Nemcsak a mennyiségben, hanem a vásárlási értékben is jelentős különbség van a két kategória között.

Azoknál a vásárlóknál, akik kávét és teát is vesznek, tízből kilenc esetben magasabb a kávé egy csomagra jutó átlagára, mint a teáé. Az idei első kilenc hónapban 

  • egy kávévásárló átlagosan 18 400 forintot költött kávéra a cégnél, míg
  • egy teavásárlónál ugyanez az összeg 4950 forint volt.

A számok alapján tehát a kávé esetében nagyobb szerepet kapnak a magasabb árkategóriájú termékek, miközben a teánál inkább az alacsonyabb árú termékek dominálnak.

A kávés ragaszkodik a megszokotthoz, a teás inkább kísérletezik

A két vásárlói csoport között a választási szokásokban is akad különbség. A kávét vásárlók gyakrabban térnek vissza a korábban már bevált termékekhez, és sűrűbben is rendelnek. A teát vásárlók ritkábban vásárolnak, viszont nyitottabbak az új típusokra.

Ennek egyik jele a különlegesebb teák iránti kereslet növekedése. A matcha már a hatodik legnépszerűbb tea a Kifli kínálatában, miközben az ajurvédikus teák forgalma két év alatt közel négyszeresére nőtt.

A legújabb trendek közé tartozik a bubble tea is, amely 2025-ben jelent meg a kínálatban. Egy év alatt több mint 2900 darabot rendeltek belőle.

Több mint 200 milliárdos lehet a magyar kávépiac

A kávé nemcsak az online bevásárlásokban számít meghatározó terméknek. 

A magyar kávépiac éves becsült értéke meghaladja a 200 milliárd forintot, míg a szűkebben vett kiskereskedelmi kávépiac értéke önmagában is több mint 77 milliárd forint.

A kiskereskedelmi forgalmon belül a kapszulás kávé egyre fontosabb szegmens: értékesítése már több mint 19 milliárd forintot tesz ki, és évente közel 10 százalékkal bővül.

A teapiac ehhez képest jóval kisebb. A magyar kiskereskedelmi teapiac teljes éves értékesítési forgalma meghaladja a 14 milliárd forintot.

Stabilizálódott a kávé és a tea fogyasztása is

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az elmúlt években 2,7 kilogramm volt az átlagos kávéfogyasztás mértéke évente. A kávéfogyasztók 80 százaléka naponta kávézik, átlagosan napi 2 csészével.

Teákból átlagosan évente 11,8 dekagramm fogy, jellemzően az itt már említett, őszi-téli, illetve funkcionális fogyasztással.

A KSH hosszabb távú fogyasztási statisztikái alapján az egy főre jutó éves mennyiségek az elmúlt években stabilizálódtak. A különbség így nem pusztán a vásárlási értékben látható: egy átlagos magyar évente nagyságrendekkel több kávét fogyaszt, mint teát.

A számok alapján a kávé sokak számára mindennapos alapvető ital maradt, miközben a tea inkább időszakos és változatosabb fogyasztási szokásokhoz kapcsolódik.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2576 cikk

 

Szóljon hozzá!
fogyasztási szokás
tea
kávé
forgalom
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu