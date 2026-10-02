Baj van Magyarország egyik legnagyobb ipari városával, a polgármester bejelentette a spórolást: Orbán Viktor hetekkel korábban szólt, hogy ez következik – talán őt is meglepte, hogy ennyire gyorsan

Fenntarthatóbb, takarékosabb gazdálkodásra áll át jövőre Kecskemét. Erről beszél legfrissebb facebook posztjában Kecskemét polgármestere. Szemereyné Dr. Pataki Klaudia hangsúlyozza, hogy a takarékoskodást saját magán kezdi az önkormányzat. Konkrét intézkedésekről beszélt, azt mondta, kevesebb lesz az alpolgármester, csökken a szakbizottságok száma, és átgondolják a nem kötelező feladatok körét is.

Szemereyné Pataki Klaudia komoly takarékossági intézkedéseket jelentett be Kecskemét önkormányzatát érintően/Fotó: Szemeryné Facebook /BANCZIK ROBERT

Orbán Viktor pontosan elmondta a forgatókönyvet

Orbán a szeptember 12-én Kötcsén már felvázolta az események lehetséges sorrendjét: "Milyen sorrendben fognak jönni a bajok? Tehát a kormányzati összeomlásnak milyen alpontjait látjuk majd. Ennek egy része természetesen hályogkovácsolás, mert nem matematika, hanem intuíció, megérzés, tapasztalat, ilyesmi. Első helyen az önkormányzati csődök következnek majd. Második helyen az agrárcsődök következnek. Harmadik helyen a KKV-csődök. Negyedik helyen a nyugdíjasok problémái. És összességében a végén egy teljesen leblokkolt és makrogazdasági mutatóiban is megrendült gazdaság. Ez az a forgatókönyv, ami előtt állunk. Nem azért, mert kívánjuk, nem azért, mert mi idézzük elő, nem is akarunk rosszat a hazánknak, egész egyszerűen ez a folyamatok előrejelezhető dinamikája. Ugyanis az a helyzet, hogy a kormányzat alkalmatlansága, ami öt hónap után teljesen nyilvánvaló, legalábbis ebben a körben azt hiszem, hogy nyilvánvaló, még ha a nép számára nem is, és a kormányzati inkompetencia természeténél fogva csak ideiglesen titkolható." – így fogalmazott a korábbi miniszterelnök.

Kecskemét gazdálkodása több sebből vérzik

Nemcsak kevesebb alpolgármesterrel és szakbizottsággal működne tovább Kecskemét önkormányzata. Szemereyné Pataki Klaudia a városi cégek, intézmények és az önként vállalt feladatok felülvizsgálatát is kilátásba helyezte, kiemelte, takarékosabb költségvetéssel készülnek 2027-re. „A takarékoskodást magunkon kezdjük” – így fogalmazott a videójában, mindezt a változó gazdasági, politikai és társadalmi környezettel indokolta.

Az alpolgármesterek számának jelentős csökkentését javasolja a közgyűlésnek, öt alpolgármester helyett egy segítené a munkáját, csak Engert Jakabné maradna mellette. Ezt átmeneti megoldásnak szánja, amíg kialakul az új struktúra, és tisztázódnak az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedések. A szakbizottságokat is átszervezné: négy bizottsággal folytatnák a munkát jövőre a jelenlegi hét helyett.