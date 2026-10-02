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Baj van Magyarország egyik legnagyobb ipari városával, a polgármester bejelentette a spórolást: Orbán Viktor hetekkel korábban szólt, hogy ez következik – talán őt is meglepte, hogy ennyire gyorsan

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Orbán Viktor Kötcsén tartott előadásában önkormányzati csődöket vetített előre. Eger rendkívüli állami segítséget kért augusztusban, most pedig Kecskemét polgármestere jelentett be takarékossági terveket. Érzékelhetően súlyos a helyzet, Szemereyné Pataki Klaudia komoly leépítésbe kezdett, öt alpolgármesterből egy maradna, csökkentenék a szakbizottságok számát, és felülvizsgálnák a városi intézmények, cégek működését is. A háttérben több kedvezőtlen folyamat húzódik meg.
Lengyel Gabriella
2026.10.02, 09:08
Frissítve: 2026.10.02, 09:13

Fenntarthatóbb, takarékosabb gazdálkodásra áll át jövőre Kecskemét. Erről beszél legfrissebb facebook posztjában Kecskemét polgármestere. Szemereyné Dr. Pataki Klaudia hangsúlyozza, hogy a takarékoskodást saját magán kezdi az önkormányzat. Konkrét intézkedésekről beszélt, azt mondta, kevesebb lesz az alpolgármester, csökken a szakbizottságok száma, és átgondolják a nem kötelező feladatok körét is. 

 Szemereyné Pataki Klaudia komoly takarékossági intézkedéseket jelentett be Kecskemét önkormányzatát érintően/Fotó: Szemeryné Facebook /BANCZIK ROBERT 

Orbán Viktor pontosan elmondta a forgatókönyvet

Orbán a szeptember 12-én Kötcsén már felvázolta az események lehetséges sorrendjét: "Milyen sorrendben fognak jönni a bajok? Tehát a kormányzati összeomlásnak milyen alpontjait látjuk majd. Ennek egy része természetesen hályogkovácsolás, mert nem matematika, hanem intuíció, megérzés, tapasztalat, ilyesmi. Első helyen az önkormányzati csődök következnek majd. Második helyen az agrárcsődök következnek. Harmadik helyen a KKV-csődök. Negyedik helyen a nyugdíjasok problémái. És összességében a végén egy teljesen leblokkolt és makrogazdasági mutatóiban is megrendült gazdaság. Ez az a forgatókönyv, ami előtt állunk. Nem azért, mert kívánjuk, nem azért, mert mi idézzük elő, nem is akarunk rosszat a hazánknak, egész egyszerűen ez a folyamatok előrejelezhető dinamikája. Ugyanis az a helyzet, hogy a kormányzat alkalmatlansága, ami öt hónap után teljesen nyilvánvaló, legalábbis ebben a körben azt hiszem, hogy nyilvánvaló, még ha a nép számára nem is, és a kormányzati inkompetencia természeténél fogva csak ideiglesen titkolható." – így fogalmazott a korábbi miniszterelnök. 

 

Kecskemét gazdálkodása több sebből vérzik 

Nemcsak kevesebb alpolgármesterrel és szakbizottsággal működne tovább Kecskemét önkormányzata. Szemereyné Pataki Klaudia a városi cégek, intézmények és az önként vállalt feladatok felülvizsgálatát is kilátásba helyezte, kiemelte, takarékosabb költségvetéssel készülnek 2027-re. „A takarékoskodást magunkon kezdjük” – így fogalmazott a videójában, mindezt a változó gazdasági, politikai és társadalmi környezettel indokolta. 

Az alpolgármesterek számának jelentős csökkentését javasolja a közgyűlésnek, öt alpolgármester helyett egy segítené a munkáját, csak Engert Jakabné maradna mellette. Ezt átmeneti megoldásnak szánja, amíg kialakul az új struktúra, és tisztázódnak az önkormányzatokat érintő kormányzati intézkedések. A szakbizottságokat is átszervezné: négy bizottsággal folytatnák a munkát jövőre a jelenlegi hét helyett.

További átalakítások jönnek 

Kiderült az is, hogy felülvizsgálnák a tanácsnoki rendszert is. A polgármester szerint a korábban meghatározott feladat- és hatásköröket mérlegelve kell eldönteni, hogy szükséges-e. A városi intézmények és vállalatok működését kapcsán konkrét összevonásokat vagy bezárásokat egyelőre nem nevezett meg. Az önként vállalt feladatokra fordított forrásokból a kötelező feladatok ellátására csoportosítanának át pénzt. Ennek célja a működés biztonságának fenntartására szolgáló fedezet biztosítása. A polgármester további tájékoztatást ígért az átalakítás lépéseiről.

Szemereyné döntésének hátterében feltehetőleg a források szűkülése áll. A polgármester már júniusban jelezte

  • Kecskemét helyi adóbevétele 2025-ben több mint 500 millió forinttal csökkent, 
  • és a 2026. májusi adófeltöltésnél is folytatódott a visszaesés. A kiesést pénzügyi befektetések bevételeivel és önkormányzati cégek osztalékával igyekeztek ellensúlyozni. „Egy biztos, hogy ami nincs, abból nem tudunk költeni” – fogalmazott akkor a városvezető a Hírös beszámolója szerint.

A város mozgásterét a szolidaritási hozzájárulás is szűkíti, ugyanis Kecskemétnek 2026-ra 7,6 milliárd forintos kötelezettséget állapítottak meg. A közgyűlés júniusban kormánypárti és ellenzéki támogatással kezdeményezte a fennmaradó 3,8 milliárd forint elengedését. A most bejelentett takarékossági tervek így egy már korábban jelzett pénzügyi feszültségre adott válaszként is értelmezhetők – írta a helyi portál.

Egyre nagyobb nehézségekkel küzdenek az önkormányzatok

Ahogy korábban a Világgazdaság is megírta: Eger augusztusban rendkívüli kormányzati segítséget kért. Vágner Ákos, Eger polgármestere a kormánytól kért segítséget, mivel a város nem képes rendezni tartozását a MÁV felé, ezért összeomolhat a közösségi közlekedés.  Eger 781,7 millió forintos rendkívüli önkormányzati támogatást kért a kormánytól a közszolgáltatások biztosítására. Az egri városvezető tájékoztatása szerint a helyi közösségi közlekedés 2026-os ellentételezési igénye 1,34 milliárd forint volt. A MÁV kalkulációja a költségvetés elfogadása után érkezett meg, a fizetési kötelezettség több évre történő átütemezését pedig elutasították. Eger már megkezdte kiadásainak csökkentését és működésének racionalizálását, de a polgármester szerint állami támogatásra is szüksége volt. Kecskeméten most a vezetés és az önkormányzati szervezet átalakításával készülnek a szűkösebb gazdálkodásra - írta a helyi portál. 

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szolidaritási adó
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