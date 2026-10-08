Nem hagyja annyiban a kerületi polgármester a Tisza-kormány és Karácsony paktumát: jogi úton kaszálná el Szentgyörgyvölgyi Péter a parkolási bevételek elvonását
Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerületi parkolási bevételek elvonásával kapcsolatos döntés szinte valamennyi budapesti kerületre hatással van, ezért a döntésnek érthető módon nagy visszhangja van.
Az ügy már a megegyezés előtt is felkorbácsolta az indulatokat. A kerületi polgármesterek a nyílt utcán kérték számon Karácsony Gergely főpolgármestert és árulásnak minősítették a lépést.
Most dől el, mennyi marad a kerületi autonómiából?
Egyes kerületeket közvetlenül nem a parkolási bevételek kérdése érinti leginkább, a probléma túlmutat ezen − írta Szentgyörgyvölgyi Péter egy Facebook-bejegyzésben, majd hozzátette, hogy az a politikai irány, amely az önkormányzatok feje fölött, a lakosság érdemi bevonása nélkül hoz a kerületek gazdasági mozgásterét érintő döntéseket, valamennyiük számára figyelmeztetés.
Mert ma lehet, hogy a parkolási bevételekről születik döntés, holnap azonban más, a kerületek működését és önállóságát meghatározó forrásokról vagy feladatokról
− fogalmazott a polgármester, aki szerint a jövőben bármelyik kerület így járhat.
Rámutatott arra is, hogy ez a fajta jogalkotás szembemegy a szubszidiaritás elvével, így a hatékonyság logikáját is megsérti. Szentgyörgyvölgyi Péter úgy gondolja, hogy minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a szükséges információk és a végrehajtási képesség még rendelkezésre állnak. Ha ezt a folyamatot nem állítjuk meg, lépésről lépésre szűkülhet a kerületek autonómiája − húzta alá a politikus, aki nem kizárólag gazdasági, hanem önállósági kérdésként tekint a parkolási rendszer átszervezésének ügyére.
Mit javasol a polgármester?
Szentgyörgyvölgyi Péter szerint fontos lenne, hogy Budapest kerületei együtt lépjenek fel az őket érintő kérdésekben, hogy a helyi lakosok hangja közvetlenül eljusson a döntéshozókhoz. Ennek érdekében
az V. kerület jogi úton is fellép a mostani döntéssel szemben és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálja.
A polgármester levelében kezdeményezi, hogy a budapesti kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és együtt tegyenek jogi lépéseket az őket megillető források védelméért.
„Most van itt az ideje, hogy a budapestiekért felelős kerületek – egymással együttműködve, saját közösségeikért kiállva – megmutassák: Budapest ereje a kerületeiben, a kerületek ereje pedig az itt élő emberekben van.” − áll az utolsó sorokban.
Botrány lett az ügyből
A kerületi polgármesterek − Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József − a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) parkolási reformjáról is szóló ülése előtt arra kérték Karácsony Gergelyt, hogy vegyék ki a készülő megállapodásból az erre vonatkozó szakaszt.
A politikusok a megbeszélés előtt, a nyílt utcán keresték fel a főpolgármestert, akit arra szólítottak fel, hogy álljon ki mellettük. Baranyi Krisztina emlékeztetett, hogy a parkolás korábban már volt a főváros kezében, és utána jó páran ültek a vádlottak padján.
Jó kezekben lesz a fővárosnál a parkolás üzemeltetése?
– kérdezte Ferencváros polgármestere, majd árulásnak minősítette a tervezett lépést.
Az FKT ülését követően Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a kormány javaslatot fog tenni az Országgyűlésnek arra, hogy módosuljon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény, ezzel lehetővé téve az egységes parkolási rendszer létrejöttét.