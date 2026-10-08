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Nem hagyja annyiban a kerületi polgármester a Tisza-kormány és Karácsony paktumát: jogi úton kaszálná el Szentgyörgyvölgyi Péter a parkolási bevételek elvonását

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Nyílt levelet írt Belváros-Lipótváros polgármestere. Szentgyörgyvölgyi Péter kollégáit szólította meg, és arra kérte őket, hogy fogjanak össze a parkolási bevételek elvonása ellen. Erre azt követően került sor, hogy Karácsony Gergely megállapodott a kormánnyal a fővárosi parkolási rendszer központosításáról. Több kerületvezető attól tart, hogy ez csak a terv első lépése.
VG
2026.10.08, 19:01
Frissítve: 2026.10.08, 22:02
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Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerületi parkolási bevételek elvonásával kapcsolatos döntés szinte valamennyi budapesti kerületre hatással van, ezért a döntésnek érthető módon nagy visszhangja van.

Nyílt levelet írt az V. kerület polgármestere
Nyílt levelet írt az V. kerület polgármestere / Fotó: Facebook / Szentgyörgyvölgyi Péter

Az ügy már a megegyezés előtt is felkorbácsolta az indulatokat. A kerületi polgármesterek a nyílt utcán kérték számon Karácsony Gergely főpolgármestert és árulásnak minősítették a lépést.

Most dől el, mennyi marad a kerületi autonómiából?

Egyes kerületeket közvetlenül nem a parkolási bevételek kérdése érinti leginkább, a probléma túlmutat ezen − írta Szentgyörgyvölgyi Péter egy Facebook-bejegyzésben, majd hozzátette, hogy az a politikai irány, amely az önkormányzatok feje fölött, a lakosság érdemi bevonása nélkül hoz a kerületek gazdasági mozgásterét érintő döntéseket, valamennyiük számára figyelmeztetés.

Mert ma lehet, hogy a parkolási bevételekről születik döntés, holnap azonban más, a kerületek működését és önállóságát meghatározó forrásokról vagy feladatokról

− fogalmazott a polgármester, aki szerint a jövőben bármelyik kerület így járhat.

Rámutatott arra is, hogy ez a fajta jogalkotás szembemegy a szubszidiaritás elvével, így a hatékonyság logikáját is megsérti. Szentgyörgyvölgyi Péter úgy gondolja, hogy minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a szükséges információk és a végrehajtási képesség még rendelkezésre állnak. Ha ezt a folyamatot nem állítjuk meg, lépésről lépésre szűkülhet a kerületek autonómiája − húzta alá a politikus, aki nem kizárólag gazdasági, hanem önállósági kérdésként tekint a parkolási rendszer átszervezésének ügyére.

Mit javasol a polgármester?

Szentgyörgyvölgyi Péter szerint fontos lenne, hogy Budapest kerületei együtt lépjenek fel az őket érintő kérdésekben, hogy a helyi lakosok hangja közvetlenül eljusson a döntéshozókhoz. Ennek érdekében

az V. kerület jogi úton is fellép a mostani döntéssel szemben és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálja.

A polgármester levelében kezdeményezi, hogy a budapesti kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és együtt tegyenek jogi lépéseket az őket megillető források védelméért.

„Most van itt az ideje, hogy a budapestiekért felelős kerületek – egymással együttműködve, saját közösségeikért kiállva – megmutassák: Budapest ereje a kerületeiben, a kerületek ereje pedig az itt élő emberekben van.” − áll az utolsó sorokban.

Botrány lett az ügyből

A kerületi polgármesterek − Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Rózsa András, Soproni Tamás és Tóth József − a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) parkolási reformjáról is szóló ülése előtt arra kérték Karácsony Gergelyt, hogy vegyék ki a készülő megállapodásból az erre vonatkozó szakaszt.

A politikusok a megbeszélés előtt, a nyílt utcán keresték fel a főpolgármestert, akit arra szólítottak fel, hogy álljon ki mellettük. Baranyi Krisztina emlékeztetett, hogy a parkolás korábban már volt a főváros kezében, és utána jó páran ültek a vádlottak padján.

Jó kezekben lesz a fővárosnál a parkolás üzemeltetése?

 – kérdezte Ferencváros polgármestere, majd árulásnak minősítette a tervezett lépést.

Az FKT ülését követően Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a kormány javaslatot fog tenni az Országgyűlésnek arra, hogy módosuljon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a közúti közlekedésről szóló törvény, ezzel lehetővé téve az egységes parkolási rendszer létrejöttét.

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