Nem hagyja annyiban a kerületi polgármester a Tisza-kormány és Karácsony paktumát: jogi úton kaszálná el Szentgyörgyvölgyi Péter a parkolási bevételek elvonását

Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a kerületi parkolási bevételek elvonásával kapcsolatos döntés szinte valamennyi budapesti kerületre hatással van, ezért a döntésnek érthető módon nagy visszhangja van.

Nyílt levelet írt az V. kerület polgármestere / Fotó: Facebook / Szentgyörgyvölgyi Péter

Az ügy már a megegyezés előtt is felkorbácsolta az indulatokat. A kerületi polgármesterek a nyílt utcán kérték számon Karácsony Gergely főpolgármestert és árulásnak minősítették a lépést.

Most dől el, mennyi marad a kerületi autonómiából?

Egyes kerületeket közvetlenül nem a parkolási bevételek kérdése érinti leginkább, a probléma túlmutat ezen − írta Szentgyörgyvölgyi Péter egy Facebook-bejegyzésben, majd hozzátette, hogy az a politikai irány, amely az önkormányzatok feje fölött, a lakosság érdemi bevonása nélkül hoz a kerületek gazdasági mozgásterét érintő döntéseket, valamennyiük számára figyelmeztetés.

Mert ma lehet, hogy a parkolási bevételekről születik döntés, holnap azonban más, a kerületek működését és önállóságát meghatározó forrásokról vagy feladatokról

− fogalmazott a polgármester, aki szerint a jövőben bármelyik kerület így járhat.

Rámutatott arra is, hogy ez a fajta jogalkotás szembemegy a szubszidiaritás elvével, így a hatékonyság logikáját is megsérti. Szentgyörgyvölgyi Péter úgy gondolja, hogy minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a szükséges információk és a végrehajtási képesség még rendelkezésre állnak. Ha ezt a folyamatot nem állítjuk meg, lépésről lépésre szűkülhet a kerületek autonómiája − húzta alá a politikus, aki nem kizárólag gazdasági, hanem önállósági kérdésként tekint a parkolási rendszer átszervezésének ügyére.

Mit javasol a polgármester?

Szentgyörgyvölgyi Péter szerint fontos lenne, hogy Budapest kerületei együtt lépjenek fel az őket érintő kérdésekben, hogy a helyi lakosok hangja közvetlenül eljusson a döntéshozókhoz. Ennek érdekében

az V. kerület jogi úton is fellép a mostani döntéssel szemben és a kérdést szakjogászok bevonásával vizsgálja.

A polgármester levelében kezdeményezi, hogy a budapesti kerületek közösen álljanak ki az önkormányzati autonómia megőrzéséért, és együtt tegyenek jogi lépéseket az őket megillető források védelméért.