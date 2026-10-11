Baj van: feltörték a Kifli.hu rendszerét, adatszivárgás történt, kikerültek az ügyfelek adatai

Adatvédelmi incidensben volt érintett a Kifli.hu online bevásárlófelület több magyar ügyfele – derült ki a cég felhasználóinak küldött leveléből, írja a HVG.

Baj van: feltörték a Kifli.hu rendszerét, adatszivárgás történhetett Fotó: Kallus György

2026. október 5-én jogosulatlan hozzáférést és adatletöltést észleltünk belső ügyfélszolgálati rendszerünkben. Az illetéktelen személy hozzáfért ügyfeleink ügyfélszolgálattal folytatott kommunikációjának egy részéhez: a 2026. július 8. óta nekünk küldött e-mailekhez, valamint a 2026. április 21. óta folytatott chatbeszélgetésekhez és hívások leirataihoz, mind munkatársainkkal, mind virtuális asszisztensünkkel. A vizsgálat később magyar ügyfelek adatainak lehetséges érintettségét is feltárta” – áll a levélben.

Mint írják, a hekkerek megszerezhették a felhasználók és az ügyfélszolgálat levelezését, chatbeszélgetéseit, a chatbe feltöltött fájlokat, illetve a telefonbeszélgetés átiratát a telefonszámmal együtt, amely dokumentumok tartalmazhatnak lakcímeket, bevásárlólistákat és más megjegyzéseket is.

„Az adatok felhasználhatók személyre szabott csaló e-mailekhez, üzenetekhez vagy telefonhívásokhoz, például a Kifli ügyfélszolgálatának vagy visszatérítést intéző személynek a megszemélyesítésére” – figyelmeztetnek. Hozzáteszik: a hibát már kijavították, az illegális hozzáférést megszüntették

A Kifli figyelmeztet: ha bárki is gyanús üzenetet kap látszólag a cégtől, ne kattintson az abban szereplő linkre, hanem saját maga nyissa meg a Kifli oldalát, és az ottani ügyfélszolgálati csatornán ellenőrizze a megkeresést. „Ne adjon meg jelszót, internetbanki belépési adatot, bankkártya-biztonsági kódot vagy egyszer használatos jóváhagyó kódot kéretlen üzenetre vagy hívásra válaszolva” – figyelmeztetnek, hozzátéve, ha valamilyen beszélgetésben jelszavakat is megadott a felhasználó, azokat változtassa meg, ha pedig banki adatokat is leírt, haladéktalanul keresse az érintett bankot vagy szolgáltatót. „Sajnáljuk a történteket, és elnézését kérjük” – írják a levél végén.







