Nyilvánosságra hozták a titkos megállapodást: így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat – Tárkányi Zsolt kiakadt, mit ígért a Fidesz a CATL-nek

Kedden délelőtt összesen hét oldalnyi dokumentumot tett közzé Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a debreceni kínai akkugyárról kötött megállapodásból.

Nyilvánosságra hozták a titkos megállapodást: így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A poszt hangvételéből érezni, hogy kormánypárti politikus erősen rosszalja, mit ígért az Orbán-kormány a világ legnagyobb akkumulátor-gyártójának, hogy Magyarországon hozza létre következő üzemét. Azonban a szándéknyilatkozatot átnézve kirívó, szokatlan ígéretek nem lelhetőek fel, inkább az állapítható meg, hogy az előző Fidesz-KDNP vezette kabinet igyekezett jó ajánlatot tenni a kínai félnek.

Ez persze nem véletlen, hiszen amikor ez a zegyezség született, a CATL gigantikus összeget,

összesen 7,3 milliárd euró befektetését mérlegelte

egy évi 100 GWh kapacitású akkumulátorgyártó üzem felépítésére.

A magyar kormány pedig kifejezte szándékát a tervezett beruházás magyarországi megvalósításának támogatására a CATL által mérlegelt debreceni prioritásos helyszínen. Merthogy a kínai fél előzetesen Magyarországot lehetséges beruházási helyszínként vette figyelembe, miután döntésre jutott, hogy a gyártási jelenlétét Kínán kívül bővítése.

Az, hogy a CATL végül Debrecent választotta, nem magától értetődött, a projektért ugyanis Európa több országa, nyugatiak is versenyeztek. Vagyis az Orbán-kormány ajánlatát ebből a szempontból érdemes értékelni: egy éles helyzetben harcolt a kínaiak kegyéért, hogy itt költsenek el több mint 2600 milliárd forintot.

Így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat

A kínaiak figyelmét azért is kelthette fel Magyarország, mert akkor már a nagy akkumulátorgyártók közvetlen külföldi tőkebefektetéseinek (FDI) egyik legvonzóbb helyszínévé vált. Az Orbán-kormány felfogása szerint a kapcsolódó nagy beruházási projektek

jelentősen hozzájárulnak az ország gazdaságának fejlesztéséhez.

Emellett érdemi hatást gyakorolnak az ország lakosságának hosszú távú foglalkoztatására,

a technológiatranszferre és a klaszterhatásokra,

valamint ösztönzik az ipari és technológiai fejlődést.

Tény, hogy az FDI-nak köszönhetően az elmúlt években Magyarország innovációs teljesítménye gyorsan és jelentősen javult. Tárkányis Zsolt viszont nem erre, hanem egyebek mellett arra koncentrál, hogy a kínai beruházás VIP státuszt kapott. Csakhogy valójában ez egy teljesen bevett kategóriát takar.