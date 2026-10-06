Nyilvánosságra hozták a titkos megállapodást: így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat – Tárkányi Zsolt kiakadt, mit ígért a Fidesz a CATL-nek
Kedden délelőtt összesen hét oldalnyi dokumentumot tett közzé Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a debreceni kínai akkugyárról kötött megállapodásból.
A poszt hangvételéből érezni, hogy kormánypárti politikus erősen rosszalja, mit ígért az Orbán-kormány a világ legnagyobb akkumulátor-gyártójának, hogy Magyarországon hozza létre következő üzemét. Azonban a szándéknyilatkozatot átnézve kirívó, szokatlan ígéretek nem lelhetőek fel, inkább az állapítható meg, hogy az előző Fidesz-KDNP vezette kabinet igyekezett jó ajánlatot tenni a kínai félnek.
Ez persze nem véletlen, hiszen amikor ez a zegyezség született, a CATL gigantikus összeget,
összesen 7,3 milliárd euró befektetését mérlegelte
egy évi 100 GWh kapacitású akkumulátorgyártó üzem felépítésére.
A magyar kormány pedig kifejezte szándékát a tervezett beruházás magyarországi megvalósításának támogatására a CATL által mérlegelt debreceni prioritásos helyszínen. Merthogy a kínai fél előzetesen Magyarországot lehetséges beruházási helyszínként vette figyelembe, miután döntésre jutott, hogy a gyártási jelenlétét Kínán kívül bővítése.
Az, hogy a CATL végül Debrecent választotta, nem magától értetődött, a projektért ugyanis Európa több országa, nyugatiak is versenyeztek. Vagyis az Orbán-kormány ajánlatát ebből a szempontból érdemes értékelni: egy éles helyzetben harcolt a kínaiak kegyéért, hogy itt költsenek el több mint 2600 milliárd forintot.
Így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat
A kínaiak figyelmét azért is kelthette fel Magyarország, mert akkor már a nagy akkumulátorgyártók közvetlen külföldi tőkebefektetéseinek (FDI) egyik legvonzóbb helyszínévé vált. Az Orbán-kormány felfogása szerint a kapcsolódó nagy beruházási projektek
- jelentősen hozzájárulnak az ország gazdaságának fejlesztéséhez.
- Emellett érdemi hatást gyakorolnak az ország lakosságának hosszú távú foglalkoztatására,
- a technológiatranszferre és a klaszterhatásokra,
- valamint ösztönzik az ipari és technológiai fejlődést.
Tény, hogy az FDI-nak köszönhetően az elmúlt években Magyarország innovációs teljesítménye gyorsan és jelentősen javult. Tárkányis Zsolt viszont nem erre, hanem egyebek mellett arra koncentrál, hogy a kínai beruházás VIP státuszt kapott. Csakhogy valójában ez egy teljesen bevett kategóriát takar.
Arról van szó, hogy a Debreceni Déli Ipari Park 2015-ös létrehozásával Debrecen eltökélte magát, hogy a jövőbeli ipari beruházásokat akar odavonzani a régió és Magyarország gazdasági növekedéséhez.
Az Ipari Park fejlesztéseinek támogatása érdekében az Orbán-kormány az Ipari Parkban lévő meglévő és jövőbeli beruházásokat magyar gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította. Ezt jelöli a most nyilvánosságra hozott együttműködési megállapodásban használt VIP Státusz.
Az Orbán-kormány tisztában volt vele, hogy a CATL lehetséges beruházására és a kiemelt régióban megvalósuló egyéb ipari fejlesztések kihívást jelentenek infrastukturális oldalon. Ezért előfeltételként biztosította, hogy megfelelő közműveket fejlesztenek ki és tesznek elérhetővé a régióban található összes beruházás számára.
Úgy döntött, hogy finanszírozást biztosít a meglévő közmű-infrastruktúrára és a közműfejlesztési programra ott, ahol a CATL a projektjét tervezi. A kínai fél már ebben a dokumentumban is jelezte a lehetséges közműigényét a víz, a gáz, a szennyvíz és az áram tekintetében, de ezeket Tárkányi Zsolt kitakarta.
Azt is írásba foglalták, hogy a magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatók rendszeres légijáratokat létesítsenek Debrecen és Kína között, akár közvetlenül, akár törökországi vagy egyesült arab emírségekbeli átszállással.
Ahogy az sok más nagy beruházási projekt esetében is történik, az akkor kormány a CATL gyárával kapcsolatban egyéb (beleértve a nem pénzügyi) támogatást is nyújt, például
- közigazgatási támogatás a törvény által megengedett mértékben
- a vízumügyek kiemelt prioritású kezelése,
- a kínai kivitelező és beszállító vállalatok esetleges bevonásának támogatása,
- rendszeres tájékoztatás a jogszabályok, politikák és különösen a támogatási kérelmezési lehetőségek változásairól Magyarországon és EU-s szinten.
Tárkányi Zsolt különösen kifogásolta, hogy a CATL több címen is adókedvezmény ígéretet kapott. Így a fejlesztési adókedvezmény a társasági adó (TAO) kötelezettség maximum 80 százalékos csökkentését jelentette volna legfeljebb 13 adóévben, a nemzeti küszöbérték felett az Európai Unió jóváhagyásához kötött módon.
De a dokumentum szerint járna innovációs készpénztámogatás is innovációs projektekhez a költségek legfeljebb 25 százalékáig. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy a kiposztolt szándéknyilatkozat nem tekinthető jogilag kötelező erejűnek.
Le is írták, hogy a felek közötti bármely tranzakció feltétele marad a végleges, írásos és aláírt megállapodás(ok) megkötése, valamint a CATL közgyűlése, a kínai kormány vonatkozó hatóságai, a magyar kormány és az Európai Bizottság jóváhagyása.