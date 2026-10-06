Deviza
EUR/HUF365,76 -0,44% USD/HUF324,68 -0,88% GBP/HUF431,03 -0,43% CHF/HUF390,78 -0,82% PLN/HUF83,72 -0,14% RON/HUF68,34 -0,64% CZK/HUF14,98 -0,3% EUR/HUF365,76 -0,44% USD/HUF324,68 -0,88% GBP/HUF431,03 -0,43% CHF/HUF390,78 -0,82% PLN/HUF83,72 -0,14% RON/HUF68,34 -0,64% CZK/HUF14,98 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 470,15 +1,13% MTELEKOM2 574 -0,16% MOL4 980 0% OTP41 610 +2,19% RICHTER12 360 +0,49% OPUS268,5 +2,61% ANY6 290 +0,95% AUTOWALLIS120,5 0% WABERERS4 310 +0,23% BUMIX9 228,16 +0,79% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 173,25 +1,12% BUX143 470,15 +1,13% MTELEKOM2 574 -0,16% MOL4 980 0% OTP41 610 +2,19% RICHTER12 360 +0,49% OPUS268,5 +2,61% ANY6 290 +0,95% AUTOWALLIS120,5 0% WABERERS4 310 +0,23% BUMIX9 228,16 +0,79% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 173,25 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nyilvánosságra hozták a titkos megállapodást: így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat – Tárkányi Zsolt kiakadt, mit ígért a Fidesz a CATL-nek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kiélezett verseny zajlott a beruházásért Európában. A kínai akkugyár Debrecent választotta, ezzel mintegy 2600 milliárd forint értékben vállalt beruházást. A közölt dokumentumokból az látszik, hogy az Orbán-kormány a lehető legjobb ajánlatot akarta tenni.
Hecker Flórián
2026.10.06, 11:40
Frissítve: 2026.10.06, 13:43
Szóljon hozzá!

Kedden délelőtt összesen hét oldalnyi dokumentumot tett közzé Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a debreceni kínai akkugyárról kötött megállapodásból.

kínai akkugyár, CATL, Debrecen
Nyilvánosságra hozták a titkos megállapodást: így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A poszt hangvételéből érezni, hogy kormánypárti politikus erősen rosszalja, mit ígért az Orbán-kormány a világ legnagyobb akkumulátor-gyártójának, hogy Magyarországon hozza létre következő üzemét. Azonban a szándéknyilatkozatot átnézve kirívó, szokatlan ígéretek nem lelhetőek fel, inkább az állapítható meg, hogy az előző Fidesz-KDNP vezette kabinet igyekezett jó ajánlatot tenni a kínai félnek.

Ez persze nem véletlen, hiszen amikor ez a zegyezség született, a CATL gigantikus összeget,

összesen 7,3 milliárd euró befektetését mérlegelte

egy évi 100 GWh kapacitású akkumulátorgyártó üzem felépítésére.

A magyar kormány pedig kifejezte szándékát a tervezett beruházás magyarországi megvalósításának támogatására a CATL által mérlegelt debreceni prioritásos helyszínen. Merthogy a kínai fél előzetesen Magyarországot lehetséges beruházási helyszínként vette figyelembe, miután döntésre jutott, hogy a gyártási jelenlétét Kínán kívül bővítése.

Az, hogy a CATL végül Debrecent választotta, nem magától értetődött, a projektért ugyanis Európa több országa, nyugatiak is versenyeztek. Vagyis az Orbán-kormány ajánlatát ebből a szempontból érdemes értékelni: egy éles helyzetben harcolt a kínaiak kegyéért, hogy itt költsenek el több mint 2600 milliárd forintot.

Így csábította Magyarországra az Orbán-kormány az óriási kínai akkugyárat

A kínaiak figyelmét azért is kelthette fel Magyarország, mert akkor már a nagy akkumulátorgyártók közvetlen külföldi tőkebefektetéseinek (FDI) egyik legvonzóbb helyszínévé vált. Az Orbán-kormány felfogása szerint a kapcsolódó nagy beruházási projektek

  • jelentősen hozzájárulnak az ország gazdaságának fejlesztéséhez.
  • Emellett érdemi hatást gyakorolnak az ország lakosságának hosszú távú foglalkoztatására,
  • a technológiatranszferre és a klaszterhatásokra,
  • valamint ösztönzik az ipari és technológiai fejlődést.

Tény, hogy az FDI-nak köszönhetően az elmúlt években Magyarország innovációs teljesítménye gyorsan és jelentősen javult. Tárkányis Zsolt viszont nem erre, hanem egyebek mellett arra koncentrál, hogy a kínai beruházás VIP státuszt kapott. Csakhogy valójában ez egy teljesen bevett kategóriát takar.

Arról van szó, hogy a Debreceni Déli Ipari Park 2015-ös létrehozásával Debrecen eltökélte magát, hogy a jövőbeli ipari beruházásokat akar odavonzani a régió és Magyarország gazdasági növekedéséhez.

Az Ipari Park fejlesztéseinek támogatása érdekében az Orbán-kormány az Ipari Parkban lévő meglévő és jövőbeli beruházásokat magyar gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította. Ezt jelöli a most nyilvánosságra hozott együttműködési megállapodásban használt VIP Státusz.

Az Orbán-kormány tisztában volt vele, hogy a CATL lehetséges beruházására és a kiemelt régióban megvalósuló egyéb ipari fejlesztések kihívást jelentenek infrastukturális oldalon. Ezért előfeltételként biztosította, hogy megfelelő közműveket fejlesztenek ki és tesznek elérhetővé a régióban található összes beruházás számára.

Úgy döntött, hogy finanszírozást biztosít a meglévő közmű-infrastruktúrára és a közműfejlesztési programra ott, ahol a CATL a projektjét tervezi. A kínai fél már ebben a dokumentumban is jelezte a lehetséges közműigényét a víz, a gáz, a szennyvíz és az áram tekintetében, de ezeket Tárkányi Zsolt kitakarta.

Azt is írásba foglalták, hogy a magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatók rendszeres légijáratokat létesítsenek Debrecen és Kína között, akár közvetlenül, akár törökországi vagy egyesült arab emírségekbeli átszállással.

Ahogy az sok más nagy beruházási projekt esetében is történik, az akkor kormány a CATL gyárával kapcsolatban egyéb (beleértve a nem pénzügyi) támogatást is nyújt, például

  • közigazgatási támogatás a törvény által megengedett mértékben
  • a vízumügyek kiemelt prioritású kezelése,
  • a kínai kivitelező és beszállító vállalatok esetleges bevonásának támogatása,
  • rendszeres tájékoztatás a jogszabályok, politikák és különösen a támogatási kérelmezési lehetőségek változásairól Magyarországon és EU-s szinten.

Tárkányi Zsolt különösen kifogásolta, hogy a CATL több címen is adókedvezmény ígéretet kapott. Így a fejlesztési adókedvezmény a társasági adó (TAO) kötelezettség maximum 80 százalékos csökkentését jelentette volna legfeljebb 13 adóévben, a nemzeti küszöbérték felett az Európai Unió jóváhagyásához kötött módon.

De a dokumentum szerint járna innovációs készpénztámogatás is innovációs projektekhez a költségek legfeljebb 25 százalékáig. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy a kiposztolt szándéknyilatkozat nem tekinthető jogilag kötelező erejűnek.

Le is írták, hogy a felek közötti bármely tranzakció feltétele marad a végleges, írásos és aláírt megállapodás(ok) megkötése, valamint a CATL közgyűlése, a kínai kormány vonatkozó hatóságai, a magyar kormány és az Európai Bizottság jóváhagyása.

Szóljon hozzá!
működő tőke
kínai akkumulátorgyár
CATL beruházás
Orbán-kormány
CATL Debrecen
Tárkányi Zsolt
Tisza
CATL
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu