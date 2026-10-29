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Kiderült: óriási gyárépítési hullám kezdődhet Magyarországon, akár 14 külföldi üzem települhet be egyetlen megyébe – Szijjártó Péterék hagyták örökségül a tárgyalások nagyját

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Tizennégy aktív, EU-n kívüli vállalatokhoz kapcsolódó beruházási ügyet tart nyilván Pest megyében a HIPA. Kínai gyárak lehetséges helyszíneiről is tárgyaltak korábban.
VG
2026.10.29, 07:25
Frissítve: 2026.10.29, 07:46
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Tizennégy aktív projektet és megkeresést tart nyilván a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Pest megyei helyszínek iránt érdeklődő, Európai Unión kívüli vállalatokhoz kapcsolódóan – derült ki az ügynökség válaszából, amelyet Buzinkay György, a Momentum korábbi elnökségi tagja ismertetett a Facebookon.

építkezés, gyárépítés kínai gyárak
Kínai gyárak lehetséges helyszíneiről is tárgyaltak korábban / Fotó: AFP

Buzinkay közérdekű adatigényléssel fordult az állami szervekhez, hogy információt kapjon a Pest megyébe tervezett külföldi beruházásokról, az ezekhez kapcsolódó tárgyalásokról és az esetleges állami támogatásokról.

Az ügy előzménye, hogy beszámolója szerint 2025 januárjában a Pest megyei önkormányzat külügyi beszámoló szerint az Orbán-kormány két kínai autógyártónak, a Changannak és a GAC-nak is ajánlott megyei helyszíneket. Buzinkay ezt követően a külügyi tárcától és a HIPA-tól is adatokat kért.

A HIPA idézett válasza szerint 2026. október 5-én a Pest  megyei telephely-kiajánlásokkal érintett, EU-n kívülről érkező vállalati ügyek közül az alábbiak voltak aktívak:

  • 2023-hoz kapcsolódóan egy projekt és egy megkeresés,
  • 2024-hez kapcsolódóan egy projekt,
  • 2025-höz kapcsolódóan két projekt és két megkeresés,
  • 2026-hoz kapcsolódóan hat projekt és egy megkeresés.

A 2022-es évhez kapcsolódóan nem tartottak nyilván aktív ügyet. Ez összesen tíz projektet és négy megkeresést jelent. A közölt adatokból nem állapítható meg, hogy ezek hány különálló vállalathoz tartoznak.

Az ügynökség hangsúlyozta: „Az aktív státusz önmagában nem jelent végleges beruházási döntést”, és azt sem igazolja, hogy az adott beruházás Pest megyében valósul meg.

A HIPA az érintett projektek és megkeresések nevesítését megtagadta, válaszának egy korábbi pontjában ismertetett jogalapra és indokokra hivatkozva. Buzinkay szerint az ügynökség a beruházók üzleti érdekeivel indokolta az adatok visszatartását.

A volt politikus kifogásolta, hogy 

a nyilvánosság nem kapott részletes tájékoztatást a lehetséges beruházókról, a tervezett helyszínekről és az esetleges közpénzes támogatásokról. 

Az általa idézett válaszrészletből ugyanakkor nem derül ki, hogy az aktív ügyekhez kapcsolódóan született-e támogatási döntés, illetve mekkora összegről lehet szó.

Buzinkay beszámolója szerint a HIPA válaszából az is kiderült, hogy a Changannal és a GAC-val 2024 nyarán egyszer tárgyaltak, további egyeztetésekre azonban nem került sor. Ebből ő arra következtetett, hogy a két beruházás valószínűleg nem valósul meg. Végleges döntésről azonban az ismertetett információk nem számolnak be.

Már több mint féltucat gyárról ismert, hogy leállás történt.  A termelést teljes egészében Nyugat-Európába viszik. A hivatalos bejelentést is már megtette a cégcsoport.

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