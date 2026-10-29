Kiderült: óriási gyárépítési hullám kezdődhet Magyarországon, akár 14 külföldi üzem települhet be egyetlen megyébe – Szijjártó Péterék hagyták örökségül a tárgyalások nagyját
Tizennégy aktív projektet és megkeresést tart nyilván a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Pest megyei helyszínek iránt érdeklődő, Európai Unión kívüli vállalatokhoz kapcsolódóan – derült ki az ügynökség válaszából, amelyet Buzinkay György, a Momentum korábbi elnökségi tagja ismertetett a Facebookon.
Buzinkay közérdekű adatigényléssel fordult az állami szervekhez, hogy információt kapjon a Pest megyébe tervezett külföldi beruházásokról, az ezekhez kapcsolódó tárgyalásokról és az esetleges állami támogatásokról.
Az ügy előzménye, hogy beszámolója szerint 2025 januárjában a Pest megyei önkormányzat külügyi beszámoló szerint az Orbán-kormány két kínai autógyártónak, a Changannak és a GAC-nak is ajánlott megyei helyszíneket. Buzinkay ezt követően a külügyi tárcától és a HIPA-tól is adatokat kért.
A HIPA idézett válasza szerint 2026. október 5-én a Pest megyei telephely-kiajánlásokkal érintett, EU-n kívülről érkező vállalati ügyek közül az alábbiak voltak aktívak:
- 2023-hoz kapcsolódóan egy projekt és egy megkeresés,
- 2024-hez kapcsolódóan egy projekt,
- 2025-höz kapcsolódóan két projekt és két megkeresés,
- 2026-hoz kapcsolódóan hat projekt és egy megkeresés.
A 2022-es évhez kapcsolódóan nem tartottak nyilván aktív ügyet. Ez összesen tíz projektet és négy megkeresést jelent. A közölt adatokból nem állapítható meg, hogy ezek hány különálló vállalathoz tartoznak.
Az ügynökség hangsúlyozta: „Az aktív státusz önmagában nem jelent végleges beruházási döntést”, és azt sem igazolja, hogy az adott beruházás Pest megyében valósul meg.
A HIPA az érintett projektek és megkeresések nevesítését megtagadta, válaszának egy korábbi pontjában ismertetett jogalapra és indokokra hivatkozva. Buzinkay szerint az ügynökség a beruházók üzleti érdekeivel indokolta az adatok visszatartását.
A volt politikus kifogásolta, hogy
a nyilvánosság nem kapott részletes tájékoztatást a lehetséges beruházókról, a tervezett helyszínekről és az esetleges közpénzes támogatásokról.
Az általa idézett válaszrészletből ugyanakkor nem derül ki, hogy az aktív ügyekhez kapcsolódóan született-e támogatási döntés, illetve mekkora összegről lehet szó.
Buzinkay beszámolója szerint a HIPA válaszából az is kiderült, hogy a Changannal és a GAC-val 2024 nyarán egyszer tárgyaltak, további egyeztetésekre azonban nem került sor. Ebből ő arra következtetett, hogy a két beruházás valószínűleg nem valósul meg. Végleges döntésről azonban az ismertetett információk nem számolnak be.
Már több mint féltucat gyárról ismert, hogy leállás történt. A termelést teljes egészében Nyugat-Európába viszik. A hivatalos bejelentést is már megtette a cégcsoport.