Lemondóan magyarázzák a boltok a bizonyítványt: a magyarokon már az árrésstop sem segít

Ha figyelmünket a kiskereskedelem egészén belül most csak az élelmiszerek kereskedelmére fordítjuk, meglehetősen ellentmondásos kép rajzolódhat ki az augusztusi adatok alapján, különadón és árrésstopon innen, kereskedői várakozáson túl azok eltörléséről. Miközben az élelmiszer-infláció Magyarországon szinte teljesen eltűnt, egyes termékcsoportoknál már árcsökkenés is látható, az árrésstop kivezetése további dilemmákat vet fel. Az intézkedés megszüntetését a kereskedők régóta sürgetik, ugyanakkor az iráni háborúhoz köthető energiaválság és a brutális nyári aszály újra felfelé nyomhatja az élelmiszerárakat. A boltok szerint viszont az árrésstop bevezetésekor más körülmények uralkodtak, ezért a szabályozás fenntartása már nem indokolt. A kérdés az, hogy a kivezetés esetleges áremelő hatását ellensúlyozhatják-e az élelmiszerpiacon jelen lévő árcsökkenési folyamatok, és hogyan fognak ezek a tényezők együttesen lecsapódni a forgalomban.

Csalódást okoztak az augusztusi adatok a kiskereskedelemből, különösen az élelmiszerboltok forgalma (illusztráció)

Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

Augusztusi adatok: így látják az elemzők a kiskereskedelem alakulását

„Kiábrándítónak” nevezte a frissen megjelent augusztusi kiskereskedelmi adatokat az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amely kommentárjában ismét az árrésstop kivezetése mellett érvelt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai az elemzők szerint is csalódást okoztak, különösen azért, mert az egyik leggyengébben teljesítő terület az élelmiszer-kereskedelem volt (bár az összképet kommentárjaik némileg árnyalják).

Első pillantásra úgy tűnik tehát, hogy augusztusban megtört a magyar kiskereskedelem júliusi lendülete: a KSH éves alapon 2,4 százalékos növekedést mért, ugyanakkor az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal visszaesett a forgalom. A fordulatban az augusztusi nyaralási szezon is szerepet játszhatott, miközben az élelmiszerüzletek alig tudtak növekedni, az online vásárlás viszont továbbra is látványosan bővült.

A nem élelmiszer jellegű kiskereskedelem viszonylag jó formát mutatott, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma azonban mindössze 0,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,9 százalékkal nőtt, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké viszont 4,8 százalékkal visszaesett.

Az MBH Bank Elemzési Centruma megtorpanásról írt. Báthori Bence elemző szerint miközben a júliustól fizetendő kiscsomag-vám teret adott az európai és hazai webshopoknak, az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal csökkent a boltok forgalma, elsősorban az élelmiszer-kategória és az üzemanyagforgalom visszaesése miatt.