Lemondóan magyarázzák a boltok a bizonyítványt: a magyarokon már az árrésstop sem segít
Ha figyelmünket a kiskereskedelem egészén belül most csak az élelmiszerek kereskedelmére fordítjuk, meglehetősen ellentmondásos kép rajzolódhat ki az augusztusi adatok alapján, különadón és árrésstopon innen, kereskedői várakozáson túl azok eltörléséről. Miközben az élelmiszer-infláció Magyarországon szinte teljesen eltűnt, egyes termékcsoportoknál már árcsökkenés is látható, az árrésstop kivezetése további dilemmákat vet fel. Az intézkedés megszüntetését a kereskedők régóta sürgetik, ugyanakkor az iráni háborúhoz köthető energiaválság és a brutális nyári aszály újra felfelé nyomhatja az élelmiszerárakat. A boltok szerint viszont az árrésstop bevezetésekor más körülmények uralkodtak, ezért a szabályozás fenntartása már nem indokolt. A kérdés az, hogy a kivezetés esetleges áremelő hatását ellensúlyozhatják-e az élelmiszerpiacon jelen lévő árcsökkenési folyamatok, és hogyan fognak ezek a tényezők együttesen lecsapódni a forgalomban.
Augusztusi adatok: így látják az elemzők a kiskereskedelem alakulását
„Kiábrándítónak” nevezte a frissen megjelent augusztusi kiskereskedelmi adatokat az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amely kommentárjában ismét az árrésstop kivezetése mellett érvelt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai az elemzők szerint is csalódást okoztak, különösen azért, mert az egyik leggyengébben teljesítő terület az élelmiszer-kereskedelem volt (bár az összképet kommentárjaik némileg árnyalják).
Első pillantásra úgy tűnik tehát, hogy augusztusban megtört a magyar kiskereskedelem júliusi lendülete: a KSH éves alapon 2,4 százalékos növekedést mért, ugyanakkor az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal visszaesett a forgalom. A fordulatban az augusztusi nyaralási szezon is szerepet játszhatott, miközben az élelmiszerüzletek alig tudtak növekedni, az online vásárlás viszont továbbra is látványosan bővült.
A nem élelmiszer jellegű kiskereskedelem viszonylag jó formát mutatott, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma azonban mindössze 0,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,9 százalékkal nőtt, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké viszont 4,8 százalékkal visszaesett.
Az MBH Bank Elemzési Centruma megtorpanásról írt. Báthori Bence elemző szerint miközben a júliustól fizetendő kiscsomag-vám teret adott az európai és hazai webshopoknak, az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal csökkent a boltok forgalma, elsősorban az élelmiszer-kategória és az üzemanyagforgalom visszaesése miatt.
A különböző üzlettípusok közül kiemelkedően nőttek a ruhaboltok és a papír-írószer szaküzletek, amit a szezonális mintázat mellett az is erősíthetett, hogy megérkezett az iskolakezdési támogatás. Ez azonban nem tudta megmenteni az élelmiszerboltok forgalmát.
Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza ugyan optimista a kilátásokat illetően, az augusztusi adatokban azonban „negatív meglepetést” látott, amiért a kiskereskedelmi forgalom volumene csökkent az előző hónaphoz képest. „Arra számítottunk, hogy az extrém meleg legalább egyes termékkörökben érdemi pluszforgalmat generálhat. A magyar fogyasztók viselkedése azonban összességében nem hozta ezt a mintázatot” – írta.
Dr. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy az éves alapú bővülést továbbra is a bérek dinamikus emelkedése és az alacsony, augusztusban mindössze 1,3 százalékos infláció húzza. Az élelmiszerboltok gyengébb augusztusi teljesítményét részben az is magyarázhatja szerinte, hogy a korábbi hónapokban erős volt a növekedés, így magasabb bázishoz képest kellett teljesíteniük. Regős szerint a fogyasztás a harmadik negyedévben is a gazdasági növekedés stabil lába lehet, problémát inkább az alacsony beruházási volumen és a nettó export alakulása okozhat.
Összességében az elemzők csalódást keltőnek tartják az augusztusi kiskereskedelmi adatokat, ugyanakkor a kommentárjaik nyújtotta árnyalás alapján több szezonális tényező is szerepet játszhatott a megtorpanásban.
Fontos persze az is, hogy az élelmiszerfogyasztás jóval kevésbé volatilis, mint például az iskolaszerek forgalma, ám érdemes arra is fgyelni, hogy a gyenge adat egy rendkívül alacsony inflációs környezetben született, miközben ennek az inflációs környezetnek hamarosan legalább részben búcsút inthetünk. A jegybank friss előrejelzése szerint ugyanis az inflációs pálya ismét emelkedhet: jövőre 3,1 százalékos inflációval számolnak, miközben a 2,5 százalékos friss inflációs célt csak 2028-ban érheti el az infláció. Ezen belül különösen fontos lehet az élelmiszerárak alakulása, amelyet az energiaválság és az aszály is felfelé hajthat, ezek a hatások pedig lecsapódnak a boltok forgalmi adataiban.
Hogyan lesz ebből forgalmi fellendülés, és hogyan jön a képbe az árrésstop?
A helyzet több összetevős. A kiskereskedők – elsősorban az élelmiszer-kereskedők és az árrésstoppal érintett drogériák – azt hangsúlyozzák, hogy az árrésstop kivezetése járhat ugyan némi áremelkedéssel, de az élelmiszerárak jelenlegi csökkenése mellett ez nem feltétlenül jelentene olyan mértékű drágulást, amely érdemben visszafogná a vásárlásokat.
Az OKSZ főtitkára, Balázs Ildikó nemrég a Világgazdaságnak azt mondta, hogy az árrésstop és a különadó kivezetése „erősítené azt a versenyt, amit a fogyasztókért folytatunk.
Nekünk pedig az a legfontosabb, hogy a fogyasztás növelése felé tegyünk meg minden olyan lépést és intézkedést, amivel a vásárlók még elégedettebbek lesznek, és még többet vásárolnak.
Az OKSZ álláspontja hosszú ideje egyértelmű: a szervezet érvelése szerint
a szabályozás kivezetése után a vállalatok szélesebb körben alkalmazhatnának akciókat, ami ellensúlyozhatná az esetleges áremeléseket.
Ezzel az OKSZ nincs egyedül, például az MBH Bank ágazati elemzése már nyáron kivezethetőnek tartotta az intézkedést.
Az OKSZ friss kommentárjában Balázs Ildikó úgy fogalmazott: „A kiskereskedelmi forgalom júliusi fellendülése rövid életűnek bizonyult, az augusztusi 2,4 százalékos adat visszatérést jelent a korábbi kiábrándító szintekhez, miközben a növekedés hosszú idő után és nagyon mélyről indul újra”.
Az OKSZ szerint a forgalom volumene még nem érte utol a Covid utáni szintet, és messze elmarad a lakosság rendelkezésére álló jövedelem növekedésétől. A 2022–2023-as nagy infláció óta a magyar lakosság fogyasztási hajlandósága drámaian visszaesett, és a mai napig nem tért magához. A kiskereskedelmi forgalom volumene csak közelíti a 2022 eleji szintet, miközben a reálkeresetek 2023 óta dinamikusan, többnyire kétszámjegyű ütemben nőttek.
A szervezet külön is kiemeli: „Az OKSZ felhívja a figyelmet arra, hogy a kereslet növekedésének nyoma sincs az inflációs adatokban, az élelmiszerek ára egy év alatt csaknem 5 százalékkal csökkent,
így keresleti oldalról semmilyen akadálya nincs az árrésstop kivezetésének.
Amiért a kommmentár külön is figyelmet érdemel, az az, hogy egyfajta ellentétes irányból közelítve érvelnek az árrésstop mellett, azaz abból indulnak ki, hogy mivel az infláció alacsony és a kereslet sem nő, figyelmebe véve az élelmiszerek árának csökkenését is, az egész helyzet „elbírja” kivezetést.
Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy az OKSZ szerint a forgalom automatikusan nőne az árrésstop kivezetésétől.
A szervezet érvelése alapján viszont az nyugodt lelkiismerettel kijelenthető, hogy álláspontjuk szerint a szabályozás megszüntetése nem okozna gyengébb kiskereskedelmi forgalmi adatokat, miközben a verseny erősödhetne.
Piactorzító hatás és a fogyasztói árak kérdése
A kereskedelmi és beszállítói szereplők – ideértve a zöldség-gyümölcs termelőket is – egyik fő érve, hogy
- a mesterségesen meghatározott árrés nem szünteti meg a kereskedők költségeit és profitelvárásait;
- ehelyett arra ösztönözheti a vállalatokat, hogy az érintett termékeken elszenvedett veszteséget más termékek árában próbálják kompenzálni.
Ez azt eredményezheti, hogy a vásárló az egyik polcon olcsóbban, egy másikon viszont drágábban találkozik a szabályozás hatásával. A beszállítói oldalon pedig az okozhat problémát, ha a nagy láncok az alacsonyabb árrés fenntartása érdekében erősebben próbálják leszorítani a beszerzési árakat.
A kivezetés mellett érvelők ezért elsősorban a piaci mechanizmusok helyreállítását és a verseny torzulásának megszüntetését várják a szabályozás eltörlésétől.
Ám az e hatások mellett jelentkező, az árakat és azon keresztül a forgalmat befolyásoló külső körülményeket – úgy tűnik –, maguk a boltok is tisztán látják. Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezetője egy napokban tartott háttérbeszélgetésen jelezte, hogy a különadó és az árrésstop kivezetése kapcsán zajlanak a kormányzati egyeztetések. Szerinte különösen az árrésstop esetében fontos, hogy az intézkedést magas inflációs környezetben vezették be, ez a helyzet azonban a KSH adatai alapján megváltozott, ezért indokolt a rendelkezés eltörlése.
Az Aldi ugyanakkor elismerte, hogy az idei aszály és az elhúzódó hormuzi válság miatt nyomás nehezedhet a beszállítói oldalra. Vagyis a kivezetés mellett érvelő kereskedők is számolnak olyan tényezőkkel, amelyek újra felfelé hajthatják az árakat.
A kormány számára ezért korántsem egyszerű a képlet.
Az árrésstop éppen azoknál a termékeknél jelent közvetlen árkorlátozást, amelyek rendszeresen szerepelnek a háztartások bevásárlókosarában.
A szabályozás hirtelen eltörlése rövid távon áremelkedést okozhat az érintett termékeknél, még akkor is, ha hosszabb távon a verseny és a piaci alkalmazkodás kedvezőbb árakat eredményezhet. A kérdés pedig emellett az is, hogy a kiskereskedelmi árakba mennyire épül be az energiaválság és az aszály termelői, illetve beszállítói oldalon jelentkező árnövelő hatása. Ezt részben ellensúlyozhatják az élelmiszerpiacon tapasztalható árcsökkenések, illetve az OKSZ által várt, erősebb verseny is, de hogy mennyire, azt majd később fogjuk látni.
A következő hónapok kiskereskedelmi adatai ezért nemcsak a magyar fogyasztás állapotáról árulkodhatnak, hanem arról is, hogy az árrésstop esetleges kivezetése, az élelmiszerárak alakulása és a beszállítói költségek végül milyen irányba mozdítják a bolti forgalmat hosszabb távon, miközben a jövő évi infláció az ideinél magasabbra várt.
A magyar kormány a hétvégén tartott erdőbényei elvonulásán az egyik téma az előzetes kommunikáció szerint az árrésstop kérdése volt, miközben egyes piaci szereplők ha biztosra nem is merik venni, de eldöntöttnek látják az árrésstop kivezetését (a hétvégi kormányülés előtt Magyar Péter is annak kivezetését előre vetítően beszélt arról). Ilyen vonatkozású bejelentést ugyanakkor – cikkünk megjelenésig – nem tett a kormányzat.