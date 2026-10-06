A magyaroknak valami nem ízlett itthon a nyáron, bizarr dolog történt a boltokban, elfogyott a pénz?

Érezhetően lefékezett a magyar kiskereskedelem augusztusban: a forgalom volumene éves alapon ugyan még 2,4 százalékkal nőtt, júliushoz képest azonban 0,7 százalékkal csökkent. A korábbi hónap lendületéből különösen az élelmiszer-kiskereskedelem és az üzemanyag-forgalom veszített, miközben az internetes vásárlás továbbra is kétszámjegyű növekedést mutatott.

Augusztusban teljes fordulatot vett a kiskereskedelem: annyian mentek nyaralni, hogy ez a KSH mérésében is meglátszik / Fotó: Ashley Grise / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma mindössze 0,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,9 százalékkal nőtt, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké viszont 4,8 százalékkal visszaesett.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem ennél jóval erősebb maradt, itt 5 százalékos éves növekedést mért a KSH.

A gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek forgalma 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzleteké 4,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzleteké 2,7 százalékkal emelkedett. A bútor- és műszakicikk-üzletek 1 százalékos, a könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikküzletek 0,6 százalékos bővülést értek el, miközben a használtcikk-üzletek forgalma 3,3 százalékkal csökkent.

Az internetes kereskedelem továbbra is kilóg a sorból

A legnagyobb növekedést ismét az online kereskedelem produkálta. A teljes kiskereskedelmi forgalom 8,3 százalékát adó csomagküldő és internetes értékesítés volumene 12 százalékkal nőtt egy év alatt.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalma eközben 3,1 százalékkal emelkedett,

a kiskereskedelmi statisztikába nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzleteké pedig nyers adatok szerint 8 százalékkal bővült.

Folyó áron augusztusban 1787 milliárd forintot költöttek el a magyar kiskereskedelemben. A teljes forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka pedig az üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.

Az év egészét nézve továbbra is növekedésben van a piac. Január és augusztus között a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az élelmiszer-kiskereskedelem 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelem pedig 7,5 százalékkal bővült.