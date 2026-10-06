A magyaroknak valami nem ízlett itthon a nyáron, bizarr dolog történt a boltokban, elfogyott a pénz?
Érezhetően lefékezett a magyar kiskereskedelem augusztusban: a forgalom volumene éves alapon ugyan még 2,4 százalékkal nőtt, júliushoz képest azonban 0,7 százalékkal csökkent. A korábbi hónap lendületéből különösen az élelmiszer-kiskereskedelem és az üzemanyag-forgalom veszített, miközben az internetes vásárlás továbbra is kétszámjegyű növekedést mutatott.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma mindössze 0,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ezen belül az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,9 százalékkal nőtt, az élelmiszer-, ital- és dohányáru-szaküzleteké viszont 4,8 százalékkal visszaesett.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem ennél jóval erősebb maradt, itt 5 százalékos éves növekedést mért a KSH.
A gyógyszer-, gyógyászatitermék- és illatszerüzletek forgalma 5,4, az iparcikk jellegű vegyes üzleteké 4,2, a textil-, ruházati és lábbeliüzleteké 2,7 százalékkal emelkedett. A bútor- és műszakicikk-üzletek 1 százalékos, a könyv-, számítástechnika- és egyéb iparcikküzletek 0,6 százalékos bővülést értek el, miközben a használtcikk-üzletek forgalma 3,3 százalékkal csökkent.
Az internetes kereskedelem továbbra is kilóg a sorból
A legnagyobb növekedést ismét az online kereskedelem produkálta. A teljes kiskereskedelmi forgalom 8,3 százalékát adó csomagküldő és internetes értékesítés volumene 12 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az üzemanyagtöltő állomások forgalma eközben 3,1 százalékkal emelkedett,
a kiskereskedelmi statisztikába nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzleteké pedig nyers adatok szerint 8 százalékkal bővült.
Folyó áron augusztusban 1787 milliárd forintot költöttek el a magyar kiskereskedelemben. A teljes forgalom 48 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 16 százaléka pedig az üzemanyagtöltő állomásokon realizálódott.
Az év egészét nézve továbbra is növekedésben van a piac. Január és augusztus között a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az élelmiszer-kiskereskedelem 2,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelem 5,6, az üzemanyag-kiskereskedelem pedig 7,5 százalékkal bővült.
Júliusban még egészen más képet mutatott a kiskereskedelem
Az augusztusi lassulás különösen látványos az egy hónappal korábbi adatokhoz képest. Júliusban éves alapon még 4,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom, havi összevetésben pedig 1 százalékos emelkedést mért a KSH. Akkor a nem élelmiszer-kiskereskedelem 6,5, az üzemanyag-forgalom 8,1 százalékkal bővült, miközben az élelmiszer-kiskereskedelem 2,2 százalékos növekedést mutatott. A júliusi 1815 milliárd forintos forgalom augusztusra 1787 milliárd forintra mérséklődött. A mostani adatok alapján tehát az év közepi gyorsulás után augusztusban megtört a kiskereskedelmi forgalom lendülete.
A KSH szerint az augusztusi 2,4 százalékos éves növekedés az idei év egyik leggyengébb havi teljesítménye volt: márciusban még 8,1, májusban 4,8, júliusban pedig 4,9 százalékos bővülést mértek naptárhatástól megtisztítva.
A nyaralási szezon is átrendezhette a magyarok költéseit
Az augusztusi kiskereskedelmi megtorpanás mögött az is állhat, hogy a nyári főszezonban sok magyar háztartás a bolti vásárlások helyett utazásra és szolgáltatásokra költött többet. Horvátországban 2026 nyarán látványosan nőtt a magyar turisták száma: júliusban 8 százalékkal több magyar érkezést és 7 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. Az első hét hónap egészében is 7 százalékos volt a növekedés, ami becslés szerint mintegy 440 ezer magyar érkezést és csaknem kétmillió vendégéjszakát jelenthetett július végéig. Ebben az erős forint is segíthetett, amely az euróval szemben még a nyári gyengülés után is jóval erősebb maradt az egy évvel korábbi szintnél, részben ellensúlyozva a horvátországi drágulást.
A magyarok utazási kedve annak ellenére maradt erős, hogy az Eurostat szerint 2025-ben a lakosság 39,1 százaléka anyagilag nem engedhetett meg magának évente egy teljes, egyhetes nyaralást az otthonától távol. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ugyanennyien egyáltalán nem utaznak: a horvát adatok szerint egy magyar vendég jellemzően négy-öt éjszakát tölt az Adrián, vagyis sokan rövidebb utakkal oldják meg a nyaralást. A külföldi utazások erősödése pedig augusztusban közvetlenül is visszafoghatta egyes hazai üzletek forgalmát, miközben a háztartások pénze nagyobb arányban mehetett szállásra, vendéglátásra és más turisztikai szolgáltatásokra.