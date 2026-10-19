Itt vannak a 2027-es költségvetés vesztesei: durva adóemelést vetett ki rájuk a Tisza-kormány, 400 milliárddal fizethetnek többet – ezt a cégek nem köszönik meg

Miközben a Tisza-kormány jelentős pluszpénzt ígér a családoknak, az egészségügynek és az állami dolgozóknak, a 2027-es költségvetésben komoly szerepet kapnak a vállalkozásokra rakott új vagy magasabb terhek is. Magyar Péter hétfői bejelentése alapján több, már most is különadókkal terhelt ágazattól kérnek nagyobb befizetést, miközben a társasági adóhoz, a kiskereskedelmi adóhoz és a cégautóadóhoz is hozzányúlnak: több mint 400 milliárd forintos többletbevételt vár a kabinet, és ebben még nincs benne minden bejelentett emelés.

Nagy számlát kapnak a vállalkozások: több mint 400 milliárdot szedne be tőlük a Tisza – a kiskereskedelmi adó is emelkedik, vége az árrésstopnak / Fotó: George Rudy / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A legnagyobb tételt a társasági adó és az innovációs járulék változásai jelentik. A kormány ezekből összesen 260 milliárd forinttal több bevételt tervez 2027-re. A részletes szabályok egyelőre nem ismertek, ezért azt még nem lehet pontosan megmondani, mely vállalatokra mekkora többletteher jut majd. A fejlesztési adókedvezményeket is átalakítják: a támogatásokat szorosabban kötnék ahhoz, hogy egy beruházás mekkora hozzáadott értéket teremt Magyarországon.

A kereskedők egyik kezükkel kapnak, a másikkal fizetnek

Jelentősen változik a sávos kiskereskedelmi különadó. Az egymilliárd forintig terjedő árbevétel továbbra is adómentes marad, az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételrész adója viszont 0,15-ről 0,45 százalékra nő, vagyis megháromszorozódik.

A kormány számításai szerint a kiskereskedelmi különadó emelése mintegy 3500 vállalkozást érint.

Az 50 milliárd forint feletti sávokra vonatkozó 1 és 4,5 százalékos kulcs ugyanakkor nem változik.

A kereskedelmi szektor ugyanakkor megszabadul az árrésstoptól. Ez a boltok számára komoly szabályozási teher megszűnését jelenti, az intézkedést ugyanis hónapok óta bírálják a piaci szereplők a piactorzító hatásai miatt. Az árrésstop kivezetése tehát érdemi könnyítés, ezt azonban részben rögtön ellensúlyozza a középső kiskereskedelmi adósáv háromszorosára emelése.

A második céges autótól már többet kell fizetni

A cégautóadó rendszerében is szigorítás jön. Az egyetlen, nem nagy teljesítményű céges autót használó vállalkozások adóterhe nem emelkedik, az első kocsi után pedig továbbra is levonható lesz a gépjárműadó a cégautóadóból.