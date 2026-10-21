Vallottak a boltok: ez lesz a következménye a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének – a 200 százalékos adóemelés elviselhetetlen, az árréstop kivezetése nem fog fájni
„Egyenletesebb és igazságosabb” kiskereskedelmi adóterhekről beszél a kormányzat annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök október 19-én bejelentette a 2027-es költségvetési terv alapjait. Így azt is, hogy a kiskereskedelmi árrésstop a múlt részévé válik, a különadónál viszont több ezer vállalkozás adófizetési kötelezettsége növekszik a sávos adóalapok egyik kulcsának emelkedése miatt.
Régi kiskereskedelmi mumust léptetnek le a színről: az árrésstop búcsúja már biztos
A kiskereskedelmi szereplők régóta szorgalmazzák az árrésstop kivezetését , amit Magyar tegnap a költségvetést felvezető expozéban be is jelentett. Emlékezetes: az Orbán-kormány még 2025 márciusában vezette be az intézkedést, ami az infláció letörését hivatott segíteni azzal, hogy a meghatározott termékköröknél a kereskedők legfeljebb 10-15 százalékos árrést alkalmazhattak (utóbb kulcs a drogériák esetében volt jellemző).
Az intézkedés célja az volt, hogy az akkori, magasabb inflációs környezetben segítséget nyújtson a családoknak a megélhetésben.
Az intézkedést ugyanakkor kezdetektől fogva több kritika érte, de a mostani inflációs környezet – ideértve egyes élelmiszerárak mérséklődését – a kereskedők szerint végképp okafogyottá tette további fenntartását. Az árrésstop ugyanis inflációletörő célját már nem képes teljesíteni, és még a jegybank is úgy számolt, hogy kivezetésének árnövelő hatása egyszeri, mérsékelt és hamar „kikopó” lesz. Hasonlóan ítélik meg ezt a kereskedők is: a vállalatok szerint a mostani, egyes élelmiszereknél egyenesen dezinflációt jelentő környezet (bár ennek bázisa néhány évre visszamenőleg eleve magas volt) bőven elbírja azt a mértékű emelkedést, amit esetleg az árrésstop kivezetése jelent.
A főként a nagy boltláncokat tömörítő érdekképviseleti szerveze, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemrég közleményben üdvözölte is az árrésstop kivezetését. A bejelentés most megtörtént – bár annak részletei és időzítése még nem ismert –, az OKSZ pedig ezt úgy értékeli, hogy „fontos lépés a normális, piaci alapú működés és a valódi kiskereskedelmi verseny helyreállítása felé”. A szervezet szerint a „kivezetés egyik legfontosabb nyertese a vásárló lehet. Az árrésstop megszüntetésével az érintett alapélelmiszereknél is nagyobb tér nyílik a valódi árversenyre, a szélesebb körű és mélyebb árengedményes akciókra”.
A különadó viszont egészen más tésztának tűnik: ott nem hogy kivezet a kormány, hanem még növeli is a terhet, ami a kormányszeti közlés szerint is mintegy 3 000 vállalkozást érint. Bár a költségvetés tervezete csak a következő napokban válik nyilvánosan elérhetővé, így akkor lehet megismerni a különadók közül a kiskereskedelmet sújtóból 2027-re várt bevételt, a különadó egyik sávjára vonatkozó adóalap-emelés éppenséggel ellene mond annak a várakozásnak, hogy hamarosan azt is kivezetheti a kormány.
Háromszorosára emelné a kormány a kiskereskedelmi különadó második sávjának kulcsát
A kormány 2026. október 19-én ismertetett tervei szerint 2027. január 1-jétől a kiskereskedelmi különadó egymilliárd és 50 milliárd forint közötti adóalap részére 0,45 százalékos kulcs vonatkozna a jelenlegi 0,15 százalék helyett.
Ez háromszoros adókulcsot, vagyis 200 százalékos emelést jelentene ebben a sávban.
Fontos persze rögzíteni, hogy ezek egyelőre a bejelentések, a kiskereskedelmi adóemelés önálló bevételi hatását kizárólag a bejelentés alapján nem lehet pontosan meghatározni. (Ehhez ismerni kellene az érintett vállalkozások adóalapját, a végleges adókulcsokat és azokat a szabályokat is, amelyek 2027-ben ténylegesen hatályba lépnek.) Az itt közölt következtések így egyelőre belátásokon alapulnak a jelenleg ismert információk alapján.
Az mindenesetre kijelenthető, hogy a kiskereskedelmi különadó második sávjának 0,15-ről 0,45 százalékra emelése többletterhet róhat a magyar kereskedelmi vállalkozásokra. A kormány a 2027-es költségvetés bevételeinek növelésével indokolja az adópolitikai intézkedéseket, a teljes vállalati adócsomagtól pedig több mint 400 milliárd forintos többletbevételt vár (a csomag nem pusztán a különadóról szól, a részletekről itt írtunk a Világgazdaság oldalán). Ugyanakkor az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint a különadó kivezetésének elmaradása és az újabb emelések tovább rontják a szektor versenyképességét, a CBA pedig a Világgazdaságnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a magyar tulajdonú kereskedők számára már elviselhetetlen mértékűvé válhatnak a terhek.
Az OKSZ szerint a különadó kivezetésére lenne szükség
Az OKSZ a bejelentett változtatásokat a kiskereskedelmi szektor versenyképessége szempontjából kedvezőtlennek tartja. A szervezet szerint „2027-ben sem kezdődik meg a különadó csökkentése, sőt, az 1 és 50 milliárd forint közötti sávban az adó kulcsa 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelkedik”.
A szövetség álláspontja szerint a hazai élelmiszer-ellátási lánc
- versenyképességének javításához,
- a jó minőségű élelmiszerek széles körű kínálatához és
- az árak stabilitásához szükség lenne a szektort terhelő rendkívüli adók kivezetésére.
Első lépésként azt tartanák fontosnak, hogy a kormány rögzítse a különadó megszüntetésének ütemezését.
Az árrésstop megszüntetését az OKSZ a piaci működés helyreállítása felé tett lépésként értékeli, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az újabb adóemelések tovább nehezítik a kereskedők helyzetét. A szervezet szerint a különadó mellett a társasági adót, a reklámadót, a cégautóadót és az innovációs járulékot érintő változások is növelik a vállalatok terheit.
A szervezet egyúttal jelezte, hogy konkrét szakmai javaslatokkal is kész hozzájárulni a különadó felülvizsgálatához.
A CBA szerint sok magyar vállalkozás számára elviselhetetlenné válhat a teher
A CBA szintén a magyar tulajdonú kereskedelmi vállalkozások helyzetét félti a tervezett adóemelésektől. A boltlánc a tegnapi bejelentésekre a Világgazdaságnak adott reakciójában hangsúlyozta, hogy a hazai kereskedők az elmúlt időszak gazdasági nehézségei és az árrésstop hatásai mellett is jelentős szerepet vállaltak a lakosság mindennapi ellátásában és a munkahelyek megőrzésében.
A CBA álláspontja szerint a különadó adott sávjának emelése különösen kedvezőtlen helyzetbe hozhatja azokat a vállalkozásokat, amelyeknek a működési és fejlesztési lehetőségeit már eddig is szűkítették a növekvő költségek és a piaci korlátozások.
A vállalat szerint a tervezett innovációsjárulék-emelés további forrásokat vonhat el a fejlesztésektől. A CBA a Világgazdaságnak így fogalmazott:
A tegnap bemutatott költségvetési tervek alapján a kiskereskedelmi különadó tervezett emelése hátrányosan érinti a magyar vállalkozókat, és sokuk számára már elviselhetetlen mértékű terhet jelent.
A vállalat ezért azt tartja szükségesnek, hogy a végleges szabályozás a magyar tulajdonú vállalkozások teherbíró képességét is figyelembe vegye, és ne veszélyeztesse a versenyképességük megőrzését.
Azt, hogy a CBA által megfogalmazottak nem túlzóak, alátámasztja az MBH Bank Elemzési Centrumának friss kommentárja is. Míg az ágazai kommentár szerint a bejelentett adókulcs emelés az 1 és 50 milliárd forint közötti bevételi sávban a 2025-ös árbevételi adatok alapján éves szinten akár 20 milliárd forintot is jelenthet, addig az elemzés szerint
a mostani adókulcs emelésből befolyó addicionális bevételt nagyrészt a kisebb cégektől vonják el.
Ez nem változtat azon, hogy a kiskereskedelmi különadó túlnyomó többségét továbbra is a hat legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánc, és néhány drogéria, barkács és elektronikai lánc fizeti.
Más szóval: a többletteher akár annak ellenére sújthatja nagyobb mértékben a kisebb vállalkozásokat, hogy összegszerűen eddig és ezután is jóval kevedebb kiskereskedelmi különadót fizettek be a nagy láncokhoz képest.
Az 1 és 50 milliárd forint közötti bevételi sáv inkább közepes vagy nagyobb méretű vállalkozásokat takarhat, de semmiképp sem a legnagyobbakat. Mindez azért fontos, mert Magyar Péter kormánya a kisebb családi boltok védelméről beszélt az 1 milliárd forint alatti adómentesség meghagyásával. Ha a CBA kommentárjával vetjük össze ezt, a családi boltok kategóriájánál nagyobb, de a piac legnagyobb szereplőitől méretben nagyságrenddel elmaradó egyes hazai boltok terhei éppenhogy nőhetnek.
Az MBH Bank kommentárja szerint a 2025-ös árbevételi adatok alapján tömeges veszteségbe fordulást ugyanakkor nem okozna a módosítás, pusztán néhány cég eredményét amortizálná le, ezek azonban csak néhány százalékát adják az 1 milliárd forint feletti cégek halmazának.
Kérdés persze, hogy milyen áttételes hatásai lesznek annak, ha kisebb boltok vagy pár üzletes hálózatok megmerevedni kényszerülnek az őket sújtó elvonás növekménye okán.
Beruházások visszafogás és a fogyasztói árak
Probléma a fentiekkel akár azzal összefüggésben is felmerülhet, hogy a különadó emelésének gazdasági hatása túlmutathat a kereskedők eredményén.
Mivel a kiskereskedelmi adó nem közvetlenül a nyereséghez igazodik, a magas forgalmú, de alacsony árréssel működő vállalkozások akkor is jelentős többletteherrel szembesülhetnek, ha a jövedelmezőségük visszafogott.
A többletteher önmagában nem feltétlenül tesz veszteségessé egy kereskedelmi láncot, de a kiskereskedelemben az alacsony nettó árrések miatt a néhány tíz- vagy százmillió forintos pluszteher is érdemben befolyásolhatja a beruházási és árazási döntéseket. A veszély ebben az, hogy a különadó árbevételhez kötődő adóalapja miatt a teher nem feltétlenül áll arányban a vállalat tényleges nyereségével, azaz még egy papíron nagy árbevételű céget is megviselhet a teher mértékének növelése, ami fejlesztések elmaradásában, vagy akár áremelésekben is megnyilvánulhat. „Az árbevétel önmagában nem feltétlenül tükrözi a vállalat tényleges teherviselő képességét.
Egy nagy forgalmú, de alacsony nyereséghányaddal működő cég egészen más helyzetben lehet, mint egy hasonló árbevételű, magas hozzáadott értékű szolgáltató
– hangsúlyozza Bagdi Lajos, a Niveus partnere a vállalat kommentárjában.
Nézzünk az emelésre egy elvi példát, melyben az érzékeltetés céljából most kizárólag a sávos adóalap második sávra érvényes adókulcsának emelését vesszük figyelembe, más hatásokat nem. A 0,15-ről 0,45 százalékra emelt kulcs az érintett adóalaprész után 0,30 százalékpontos többletet jelentene. Egy 10 milliárd forintos, a második sávba eső adóalaprész esetében az adó 15 millió forintról 45 millió forintra emelkedne. Ez évi 30 millió forintos többlet. Ha viszont a 10 milliárd forint a teljes adóalapot jelenti, és ebből az első egymilliárd forint adómentes, a számított adó 13,5 millióról 40,5 millió forintra nőne, ami 27 millió forintos többlet.
A vállalatok többféleképpen reagálhatnak a magasabb adóra: csökkenthetik a működési kiadásaikat, elhalaszthatják a beruházásokat, újratárgyalhatják a beszállítói feltételeket, vagy megpróbálhatják a többletköltség egy részét a fogyasztói árakban érvényesíteni.
Ráadásul ez utóbbi esetben akár az is előfordulhat, hogy egy több boltot üzemeltető, kisebb üzletláncnál minden boltban magasabb árakkal találkozhat a vásárló, amennyiben a cég a többletköltséget áthárítja.
Ez persze egyelőre elvi lehetőség. Az, hogy ezek közül melyik megoldás milyen mértékben jelenik meg, az a piaci versenytől, a vállalatok pénzügyi helyzetétől és a fogyasztói kereslettől függ, hiszen a fogyasztói árakra gyakorolt hatás nem számítható ki egyszerűen a két adókulcs különbségéből.
MNKSZ: Az árrésstop kivezetése enyhítheti a különadó-emelés hatását
Zárásként térjünk vissza az árrésstop kérdésééhez! Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a kiskereskedelmi különadó második sávjában tervezett emelést az árrésstop kivezetésével együtt kell értékelni. Az MNKSZ tagságát elsősorban hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint független magyar kiskereskedelmi hálózatok tagjai alkotják.
A kereskedők 18 hónapon keresztül 10 százalékos árréssel értékesíthettek 43 termékcsoportba tartozó árukat, valamint a drogériák esetében további 30 kategória jelent meg, bár persze egyes termékek élelmiszerbolti és drogériai kínálatában van átfedés. Neubauer Katalin szerint az árrésstop jóval nagyobb kárt okozott a kereskedőknek, mint amekkora többletterhet a különadó tervezett emelése jelenthet (az MBH Bank elemzői kommentárja szerint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek és a drogériák esetében az árrésstop eltörlése növelheti is az eredményt). Mint a főtitkár fogalmazott:
az árréssapka intézménye sokkal nagyobb kárt okozott a kereskedővállalkozásoknak, mint ez a jelenlegi növekmény.
A főtitkár szerint az árrésstop kivezetése jelentős könnyebbséget hozhat a szektornak. Ha az intézkedést például november közepén megszüntetik, az ebből eredő veszteségek mérséklődése ellensúlyozhatja a különadó emelésének hatását. Neubauer úgy fogalmazott, hogy ebben az esetben a kereskedők számára egy „nagyobb kárveszteség szűnik meg” annál, mint amekkora terhet a tervezett adóemelés jelent. Szerinte az árrésstop megszüntetése tehercsökkentést jelenthet a kereskedelem számára, és hozzájárulhat ahhoz, hogy az árakat mérsékelt, normális szinten tartsák.
Két nagy jelentőségű ágazati intézkedéshez nyúl hozzá tehát a kormány a 2027-es költségvetési tervek szerint. A most ismert információk alapján, ágazati szereplők kommentárjainak felhasználásával igyekeztünk összegezni e lépés lehetséges hatásait, azok irányait. A gazdasági hatásokat a 2027-es szabályozás elfogadása után, az érintett vállalatok adatai és később a fogyasztói árak alakulása alapján lehet majd pontosabban, folyamatában megítélni. A költségvetés számára a magasabb adóbevétel rövid távon előnyt jelenthet (a jövőre várt összeg majd a tervezetből derülhet ki), a kereskedelmi szektor szempontjából azonban az lesz a döntő kérdés, hogy a többletteher mennyiben csökkenti a beruházási lehetőségeket, és milyen mértékben hárul át a fogyasztókra – ez pedig már a vásárlókat érintheti.