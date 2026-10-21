Vallottak a boltok: ez lesz a következménye a Tisza-kormány 2027-es költségvetésének – a 200 százalékos adóemelés elviselhetetlen, az árréstop kivezetése nem fog fájni

„Egyenletesebb és igazságosabb” kiskereskedelmi adóterhekről beszél a kormányzat annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök október 19-én bejelentette a 2027-es költségvetési terv alapjait. Így azt is, hogy a kiskereskedelmi árrésstop a múlt részévé válik, a különadónál viszont több ezer vállalkozás adófizetési kötelezettsége növekszik a sávos adóalapok egyik kulcsának emelkedése miatt.

A kiskereskedelmi különadó még 2027-ben is velünk marad (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Régi kiskereskedelmi mumust léptetnek le a színről: az árrésstop búcsúja már biztos

A kiskereskedelmi szereplők régóta szorgalmazzák az árrésstop kivezetését , amit Magyar tegnap a költségvetést felvezető expozéban be is jelentett. Emlékezetes: az Orbán-kormány még 2025 márciusában vezette be az intézkedést, ami az infláció letörését hivatott segíteni azzal, hogy a meghatározott termékköröknél a kereskedők legfeljebb 10-15 százalékos árrést alkalmazhattak (utóbb kulcs a drogériák esetében volt jellemző).

Az intézkedés célja az volt, hogy az akkori, magasabb inflációs környezetben segítséget nyújtson a családoknak a megélhetésben.

Az intézkedést ugyanakkor kezdetektől fogva több kritika érte, de a mostani inflációs környezet – ideértve egyes élelmiszerárak mérséklődését – a kereskedők szerint végképp okafogyottá tette további fenntartását. Az árrésstop ugyanis inflációletörő célját már nem képes teljesíteni, és még a jegybank is úgy számolt, hogy kivezetésének árnövelő hatása egyszeri, mérsékelt és hamar „kikopó” lesz. Hasonlóan ítélik meg ezt a kereskedők is: a vállalatok szerint a mostani, egyes élelmiszereknél egyenesen dezinflációt jelentő környezet (bár ennek bázisa néhány évre visszamenőleg eleve magas volt) bőven elbírja azt a mértékű emelkedést, amit esetleg az árrésstop kivezetése jelent.

A főként a nagy boltláncokat tömörítő érdekképviseleti szerveze, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemrég közleményben üdvözölte is az árrésstop kivezetését. A bejelentés most megtörtént – bár annak részletei és időzítése még nem ismert –, az OKSZ pedig ezt úgy értékeli, hogy „fontos lépés a normális, piaci alapú működés és a valódi kiskereskedelmi verseny helyreállítása felé”. A szervezet szerint a „kivezetés egyik legfontosabb nyertese a vásárló lehet. Az árrésstop megszüntetésével az érintett alapélelmiszereknél is nagyobb tér nyílik a valódi árversenyre, a szélesebb körű és mélyebb árengedményes akciókra”.