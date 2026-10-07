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15 évvel hamarabb életmentő terápiában részesülhet egy beteg a klinikai vizsgálatoknak köszönhetően: Magyarországnak van mire építenie

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Akár 10-15 évvel korábban is hozzáférhetnek a betegek a legújabb terápiákhoz a klinikai vizsgálatok révén. Magyarország komoly hagyományokkal és szakmai tudással rendelkezik ezen a területen, mégis egyre nagyobb a nemzetközi verseny. A tét nemcsak a betegek gyorsabb hozzáférése az új klinikai kezelésekhez, hanem a több tízmilliárdos gazdasági és innovációs lehetőség is.
VG
2026.10.07, 15:34
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Akár 10-15 évvel előbb hozzáférhetnek a betegek a legújabb, innovatív terápiákhoz a klinikai vizsgálatok keretében. Ennek különösen nagy jelentősége lehet olyan betegségek esetében, ahol a jelenleg rendelkezésre álló kezelési lehetőségek korlátozottak. Európa és Magyarország azonban egyre nagyobb versenyhátrányba kerül ezen a területen. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) szerint Magyarországnak elemi érdeke, hogy erősítse pozícióját a klinikai kutatásokban, hiszen ezzel a magyar betegek hamarabb férhetnek hozzá az orvostudomány legújabb eredményeihez, miközben a kutatások jelentős gazdasági és innovációs értéket is teremtenek.

Magyarországnak elemi érdeke, hogy erősítse pozícióját a klinikai kutatásokban
Magyarországnak elemi érdeke, hogy erősítse pozícióját a klinikai kutatásokban/Fotó: Nuttawut Uttamaharad

A klinikai vizsgálatok lehetőséget teremthetnek

Egy új gyógyszer kifejlesztése hosszú folyamat: mire egy tudományos felfedezésből a mindennapi betegellátásban széles körben alkalmazható terápia lesz, több mint egy évtized is eltelhet. A klinikai vizsgálatok ugyanakkor lehetőséget teremthetnek, hogy az érintett betegek már a fejlesztési folyamat során hozzáférjenek új terápiás lehetőségekhez – hívja fel a figyelmet az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete.

Ennek különösen nagy jelentősége lehet olyan betegségek esetében, ahol a jelenleg rendelkezésre álló kezelési lehetőségek korlátozottak. A klinikai vizsgálatok révén a betegek és az orvosok egyúttal aktív részeseivé válnak az új gyógyszerek és terápiák fejlesztésének, és a magyar szakemberek bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos együttműködésekbe.

100 milliárdos hozzájárulás

„Magyarország hagyományosan aktív klinikai vizsgálatok terén, kiváló orvosokkal és szakdolgozókkal, akik ezen a területen is tevékenykednek. Ennek köszönhetően az új terápiákkal új lehetőségek nyílnak a betegek számára, sokszor utolsó lehetőségek. Azonban az előnyök itt nem állnak meg. A klinikai vizsgálatok segítenek az ellátórendszer válláról anyagi terhet levenni, és mintegy 100 milliárd forinttal járulnak hozzá a magyar nemzetgazdasághoz. A magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenységek mintegy ötöde a klinikai vizsgálatokhoz köthető, tehát hazánk innovációs potenciáját is jelentősen növelik” 

– mondta Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója.

Európa jelentősen visszaszorult

A klinikai vizsgálatokért ugyanakkor egyre erősebb globális verseny zajlik. Miközben exponenciálisan nő a Kínába vitt klinikai vizsgálatok száma, és az USA is őrzi a saját érdekeit, Európa nehéz helyzetbe került.

Az EFPIA kutatása szerint Európa részesedése a globális klinikai vizsgálatokból 2013 és 2023 között 22 százalékról 12 százalékra csökkent. Ugyanezen időszak alatt Kína részesedése 8 százalékról 18 százalékra emelkedett. Iparági számítások szerint, ha 11 százalékkal növekedne a klinikai vizsgálatok száma Európában, az évente 4 milliárd euró többletet jelenthetne az európai gazdaság és az egészségügyi rendszerek számára, 18 ezer új munkahelyet teremthetne. 

  • A kutatás szerint a klinikai vizsgálatok már jelenleg is évente 35,7 milliárd euró gazdasági értéket teremtenek az Európai Gazdasági Térségben,
  • és közvetlenül vagy közvetve mintegy 165 ezer munkahelyet támogatnak.

Magyarországnak van mire építenie

Magyarország pedig komoly hagyományokkal és szakmai tudással rendelkezik a klinikai vizsgálatok területén. Szalóki Katalin hozzátette, 

„Magyarország egy új egészségügyi, innovációs megközelítéssel könnyen nagyot léphet annak érdekében, hogy a magyar betegek is mihamarabb részesei lehessenek a tudomány mai eredményeinek. Ehhez egyszerűbb adminisztráció, motiváció és digitalizáció szükséges, de mindenekelőtt kormányzati elköteleződés amellett, hogy a tudomány eredményeit a magyar betegek érdekében használni szeretnénk. Most, nem csak 10 év múlva”.

Az AIPM szerint a klinikai vizsgálatokban való részvétel lehetőséget ad a gyógyszer fejlesztésének, finomhangolásának nyomon követésére, miközben áttörő eredményeket lehet elérni, legyen szó rákról, genetikai és ritka betegségekről, vagy az orvostudomány bármely ágáról. Minél hamarabb kapcsolódik bele az ország ebbe a folyamatba, annál nagyobb a nemzetközi tudományos életbe való bevonódás lehetősége.

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gyógyszeripar
kutatás
klinikai vizsgálat
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