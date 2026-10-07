15 évvel hamarabb életmentő terápiában részesülhet egy beteg a klinikai vizsgálatoknak köszönhetően: Magyarországnak van mire építenie

Akár 10-15 évvel előbb hozzáférhetnek a betegek a legújabb, innovatív terápiákhoz a klinikai vizsgálatok keretében. Ennek különösen nagy jelentősége lehet olyan betegségek esetében, ahol a jelenleg rendelkezésre álló kezelési lehetőségek korlátozottak. Európa és Magyarország azonban egyre nagyobb versenyhátrányba kerül ezen a területen. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) szerint Magyarországnak elemi érdeke, hogy erősítse pozícióját a klinikai kutatásokban, hiszen ezzel a magyar betegek hamarabb férhetnek hozzá az orvostudomány legújabb eredményeihez, miközben a kutatások jelentős gazdasági és innovációs értéket is teremtenek.

Magyarországnak elemi érdeke, hogy erősítse pozícióját a klinikai kutatásokban/Fotó: Nuttawut Uttamaharad

A klinikai vizsgálatok lehetőséget teremthetnek

Egy új gyógyszer kifejlesztése hosszú folyamat: mire egy tudományos felfedezésből a mindennapi betegellátásban széles körben alkalmazható terápia lesz, több mint egy évtized is eltelhet. A klinikai vizsgálatok ugyanakkor lehetőséget teremthetnek, hogy az érintett betegek már a fejlesztési folyamat során hozzáférjenek új terápiás lehetőségekhez – hívja fel a figyelmet az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete.

Ennek különösen nagy jelentősége lehet olyan betegségek esetében, ahol a jelenleg rendelkezésre álló kezelési lehetőségek korlátozottak. A klinikai vizsgálatok révén a betegek és az orvosok egyúttal aktív részeseivé válnak az új gyógyszerek és terápiák fejlesztésének, és a magyar szakemberek bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos együttműködésekbe.

100 milliárdos hozzájárulás

„Magyarország hagyományosan aktív klinikai vizsgálatok terén, kiváló orvosokkal és szakdolgozókkal, akik ezen a területen is tevékenykednek. Ennek köszönhetően az új terápiákkal új lehetőségek nyílnak a betegek számára, sokszor utolsó lehetőségek. Azonban az előnyök itt nem állnak meg. A klinikai vizsgálatok segítenek az ellátórendszer válláról anyagi terhet levenni, és mintegy 100 milliárd forinttal járulnak hozzá a magyar nemzetgazdasághoz. A magyarországi kutatás-fejlesztési tevékenységek mintegy ötöde a klinikai vizsgálatokhoz köthető, tehát hazánk innovációs potenciáját is jelentősen növelik”

– mondta Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója.