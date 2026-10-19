Kármán András bemutatta „a valóság költségvetését”: megugrik az államadósság, 7,5 százalékos hiánnyal számol a kormány

Az Országgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amely jelentősen átírja az idei évre tervezett bevételeket és kiadásokat. A hiánycél 7,5 százalékra emelkedik, miközben a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozást 4,1 százalékról 2 százalékra csökkentették.

A korábbi költségvetés még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt, az elfogadott módosítás azonban már ennek több mint kétszeresét engedi meg / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Az Országgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amellyel a korábban tervezett 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycél 7,5 százalékra emelkedik. A Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott javaslatot 134 képviselő támogatta, 48-an ellene szavaztak, egy képviselő pedig tartózkodott.

Súlyos költségvetési hiánnyal játszik a Tisza

A változtatás jelentősen átrendezi az idei büdzsé számait. A kiadási főösszeg a korábbi 43 781 milliárd forintról 49 025 milliárdra nő, a bevételi főösszeg pedig 39 562 milliárdról 41 915 milliárd forintra emelkedik. A tervezett hiány 4218 milliárd forintról 7110 milliárdra ugrik. A gazdasági növekedésre vonatkozó várakozást eközben 4,1 százalékról 2 százalékra mérsékelték.

A módosítás indoklása szerint a költségvetésnek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A 2025 júniusában, az előző kormány idején elfogadott büdzsé még a „háborúellenes” elnevezést viselte,

az új változat azonban „A valóság költségvetése” nevet kapta.

Az államadósság is emelkedhet. A törvény indoklása szerint az örökölt magas hiány és a korábban vártnál lényegesen alacsonyabb nominális GDP miatt az adósságráta a tavaly év végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra nőhet 2026-ban. A GDP-arányos államadósság csökkenése a kormány várakozása szerint csak 2026 után indulhat újra.

A kabinet 500 milliárd forintos Havária Alapot hozott létre az aszályhelyzet, az örökölt energiakrízis és más előre nem látható kiadások kezelésére. A módosítás emellett mintegy 400 milliárd forint értékű hiányjavító intézkedést tartalmaz. A kormány ezek között említi

a túlárazások visszaszorítását;

a pazarlás megszüntetését;

a korábbi kormányhoz köthető üzleti körök támogatásainak a leépítését;

valamint az államigazgatás működésének ésszerűsítését;

és a beruházások rangsorolását.

A büdzsébe bekerültek a Tisza-kormány szociális intézkedéseinek költségei is.

Ezek közé tartozik az iskolakezdési támogatás, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése, valamint a szociális tűzifa keretének megduplázása.

Kármán András júliusi költségvetési leltára szerint további intézkedések nélkül 7,5 százalék körüli hiány alakult volna ki 2026 végére, a 2027-es deficit pedig változatlan feltételek mellett 6,1 százalék körül lehetett volna. A pénzügyi tárca augusztus végén nyújtotta be a most elfogadott módosítást, amely megtartotta a 7,5 százalékos hiánycélt.