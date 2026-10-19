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Kármán András bemutatta „a valóság költségvetését”: megugrik az államadósság, 7,5 százalékos hiánnyal számol a kormány

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Jelentősen átírta a parlament a 2026-os büdzsét: a korábbi növekedési várakozás helyett már csak 2 százalékos bővüléssel számolnak. A módosítás a költségvetési hiányt 7110 milliárd forintra emeli, és a következő évekre is meghatározó fiskális kihívásokat jelez.
Nemes Tamás
2026.10.19, 21:13
Frissítve: 2026.10.19, 21:13
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Az Országgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amely jelentősen átírja az idei évre tervezett bevételeket és kiadásokat. A hiánycél 7,5 százalékra emelkedik, miközben a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozást 4,1 százalékról 2 százalékra csökkentették.

Kármán Andrásparlament költségvetés
A korábbi költségvetés még 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt, az elfogadott módosítás azonban már ennek több mint kétszeresét engedi meg / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Az Országgyűlés elfogadta a 2026-os költségvetés módosítását, amellyel a korábban tervezett 3,7 százalékos GDP-arányos hiánycél 7,5 százalékra emelkedik. A Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott javaslatot 134 képviselő támogatta, 48-an ellene szavaztak, egy képviselő pedig tartózkodott.

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A változtatás jelentősen átrendezi az idei büdzsé számait. A kiadási főösszeg a korábbi 43 781 milliárd forintról 49 025 milliárdra nő, a bevételi főösszeg pedig 39 562 milliárdról 41 915 milliárd forintra emelkedik. A tervezett hiány 4218 milliárd forintról 7110 milliárdra ugrik. A gazdasági növekedésre vonatkozó várakozást eközben 4,1 százalékról 2 százalékra mérsékelték.

A módosítás indoklása szerint a költségvetésnek a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat kell tükröznie. A 2025 júniusában, az előző kormány idején elfogadott büdzsé még a „háborúellenes” elnevezést viselte, 

az új változat azonban „A valóság költségvetése” nevet kapta.

Az államadósság is emelkedhet. A törvény indoklása szerint az örökölt magas hiány és a korábban vártnál lényegesen alacsonyabb nominális GDP miatt az adósságráta a tavaly év végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra nőhet 2026-ban. A GDP-arányos államadósság csökkenése a kormány várakozása szerint csak 2026 után indulhat újra.

A kabinet 500 milliárd forintos Havária Alapot hozott létre az aszályhelyzet, az örökölt energiakrízis és más előre nem látható kiadások kezelésére. A módosítás emellett mintegy 400 milliárd forint értékű hiányjavító intézkedést tartalmaz. A kormány ezek között említi 

  • a túlárazások visszaszorítását;
  • a pazarlás megszüntetését;
  • a korábbi kormányhoz köthető üzleti körök támogatásainak a leépítését;
  • valamint az államigazgatás működésének ésszerűsítését;
  • és a beruházások rangsorolását.

A büdzsébe bekerültek a Tisza-kormány szociális intézkedéseinek költségei is. 

Ezek közé tartozik az iskolakezdési támogatás, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, a tűzifa áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése, valamint a szociális tűzifa keretének megduplázása.

Kármán András júliusi költségvetési leltára szerint további intézkedések nélkül 7,5 százalék körüli hiány alakult volna ki 2026 végére, a 2027-es deficit pedig változatlan feltételek mellett 6,1 százalék körül lehetett volna. A pénzügyi tárca augusztus végén nyújtotta be a most elfogadott módosítást, amely megtartotta a 7,5 százalékos hiánycélt.

Magyar Péter hétfői bejelentése szerint a kormány 2027-re már 4,9 százalékos hiánnyal tervez.

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A Tisza-kormány elkészítette a 2027-es büdzsé tervezetét – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Magyar Péter a 2027-es költségvetést ismertetve rámutatott: többen óva intették a kabinetet a társadalmi igazságtalanságok azonnali orvoslásától, tekintettel a magyar gazdaság nehéz helyzetére.

 

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