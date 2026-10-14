Magyar költségvetés 2027: közbeszólt az uniós csúcs, Kármán András kénytelen elhalasztani a bemutatását – Magyar Péter elárulta az új dátumot
Átcsúszik a jövő hétre a 2027-es költségvetés bemutatása. Kármán András pénzügyminiszter az RTL Híradónak azt mondta, a korábban csütörtökre tervezett tájékoztatót Magyar Péter brüsszeli útja miatt halasztják el.
Magyar Péter szerda este már pontosabb időpontot is mondott: a jelenlegi tervek szerint október 19-én, hétfőn vagy október 20-án, kedden mutathatják be a jövő évi büdzsé tervezetét az Országgyűlésben. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.
Brüsszelben is költségvetésről tárgyal Magyar Péter
A brüsszeli út ugyanakkor valóban fontos gazdasági kérdéseket érint. Az uniós vezetők a 2028–2034-es közös költségvetésről, a versenyképességről és az energiaárakról is tárgyalnak, emellett Ukrajna támogatása és csatlakozása, a migráció, a bővítés és az európai védelem is napirenden lesz.
Magyar Péter szerint Magyarország a következő hétéves uniós ciklusban megpróbálja kompenzálni azt a mintegy 2,1 milliárd eurónyi támogatást, amely a korábbi jogállamisági viták miatt végleg elveszett.
A miniszterelnök azt mondta, akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretnének kialkudni,
az ír elnökség jelenlegi javaslata pedig szerinte már mintegy egymilliárd euróval kedvezőbb Magyarország számára a korábbinál.
Közben a magyar költségvetés véglegesítése is folyik. Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.
A büdzsét más nagy tételek is terhelhetik
A 2027-es költségvetésben több olyan vállalás és kiadás is megjelenhet, amelyről Magyar Péter most beszélt részletesebben. A miniszterelnök bejelentette, hogy a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelnék, amivel a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjak közötti különbséget is mérsékelnék. Emellett Brüsszelben napirendre kerül a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság ügye is, amely a kormányfő szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.
A kabinet ennek megszüntetéséről tárgyalna, és uniós támogatást is szeretne szerezni a magyar határvédelem megerősítésére. Magyar Péter a jövő évi gazdaságpolitika három fő céljaként a költségvetési hiány csökkentését, lehetőség szerint az államadósság mérséklését és a tartós gazdasági növekedést nevezte meg. Szerinte ezzel az előző évek gyakorlatán is változtatnának, amelyet stagnáló gazdasággal, emelkedő államadóssággal és rendszeresen átírt költségvetésekkel jellemzett. Pénteken Magyar Péter Volodimir Zelenszkijjel is kétoldalú tárgyalást folytat, ahol a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvhasználati jogai kerülhetnek előtérbe.