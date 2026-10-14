Átcsúszik a jövő hétre a 2027-es költségvetés bemutatása. Kármán András pénzügyminiszter az RTL Híradónak azt mondta, a korábban csütörtökre tervezett tájékoztatót Magyar Péter brüsszeli útja miatt halasztják el.

Magyar költségvetés 2027: közbeszólt az uniós csúcs, Kármán András kénytelen elhalasztani a bemutatását – Magyar Péter elárulta az új dátumot / Fotó: AFP

Magyar Péter szerda este már pontosabb időpontot is mondott: a jelenlegi tervek szerint október 19-én, hétfőn vagy október 20-án, kedden mutathatják be a jövő évi büdzsé tervezetét az Országgyűlésben. A hivatalos parlamenti beterjesztést ugyanakkor még egyeztetési és véleményezési eljárások előzik meg.

Brüsszelben is költségvetésről tárgyal Magyar Péter

A brüsszeli út ugyanakkor valóban fontos gazdasági kérdéseket érint. Az uniós vezetők a 2028–2034-es közös költségvetésről, a versenyképességről és az energiaárakról is tárgyalnak, emellett Ukrajna támogatása és csatlakozása, a migráció, a bővítés és az európai védelem is napirenden lesz.

Magyar Péter szerint Magyarország a következő hétéves uniós ciklusban megpróbálja kompenzálni azt a mintegy 2,1 milliárd eurónyi támogatást, amely a korábbi jogállamisági viták miatt végleg elveszett.

A miniszterelnök azt mondta, akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretnének kialkudni,

az ír elnökség jelenlegi javaslata pedig szerinte már mintegy egymilliárd euróval kedvezőbb Magyarország számára a korábbinál.

Közben a magyar költségvetés véglegesítése is folyik. Magyar szerint a kormány csökkenő hiánnyal, lehetőség szerint mérséklődő államadóssággal és tartós gazdasági növekedéssel számol. A büdzsében szerepet kapnak azok a korábban befagyasztott uniós pénzek is, amelyek felszabadítása előtt nemrég nyílt meg az út.

A büdzsét más nagy tételek is terhelhetik

A 2027-es költségvetésben több olyan vállalás és kiadás is megjelenhet, amelyről Magyar Péter most beszélt részletesebben. A miniszterelnök bejelentette, hogy a jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimumot legalább 120 ezer forintra emelnék, amivel a legalacsonyabb és legmagasabb nyugdíjak közötti különbséget is mérsékelnék. Emellett Brüsszelben napirendre kerül a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság ügye is, amely a kormányfő szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.