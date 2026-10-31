Megtörtént: Ruff Bálint és Kármán András az utolsó pillanatban benyújtották a 2027-es költségvetést a parlamentnek – most már bárki megnézheti, mire készül a Tisza-kormány jövőre

Benyújtotta a jövő évi költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek a kormány – jelentette be a Miniszterelnökség szombat reggel. Mindez lényegében az utolsó pillanatban történt, a Tisza-kormány péntekre tett ígéretet a 2027-es költségvetés átadására, ami végül 23:38 perckor következett be.

Megtörtént: Ruff Bálint és Kármán András az utolsó pillanatban benyújtották a 2027-es költségvetést a parlamentnek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az, hogy a T/950. számú törvényjavaslat Magyarország 2027. évi központi költségvetéséről, miért csak mindössze 20 perccel a végső határidő előtt került ki a parlement honlapjára, pláne úgy, hogy utána hétvége következett, nem a legszerencsésebb időzítés az átláthatóság szempontjából.

Ahogy arra lapunk felhívta a figyelmet, azért is különös, ahogyan a Tisza-kormány az első saját költségvetését prezentálja, mert ennek Magyarországon évtizedes hagyománya van. Még pedig az, hogy a pénzügyminiszter személyesen, a sajtó társaságában, ceremoniális keretek között átnyújta a a költségvetés tervezetét a házelnöknek.

Így tett valahányszor Kármán András elődje, Varga Mihály is például, de a jóval korábbi szocialista kormányok idején is ez volt a gyakorlat. Hogy a Tisza, miért nem követi ezt a mintát, az nem ismert.

Alább ismertetjük a Tisza-kormány álláspontját a 2027-es költségvetésről, amelyről a Világgazdaság hamarosan saját, részletes elemzést is közöl.

Az utolsó pillanatban benyújtották a 2027-es költségvetést a parlamentnek

A törvényjavaslat benyújtója Ruff Bálint, a Miniszterelnökség minisztere, előadója pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az előbbi által jegyzett közlemény szerint "a rendszerváltás első költségvetése igazságot szolgáltat az évtizedeken át magukra hagyottaknak, újraindítja az ország fejlődését, és szilárd alapokra helyezi az állam pénzügyeit."

Az egyebek mellett béremeléseket, adóváltozásokat és az egészségügy kiemelt támogatását biztosító törvényjavaslat már a képviselők előtt van. A benyújtott költségvetési tervezet alapján jövőre 9 százalékra csökken a minimálbér személyi jövedelemadója. Az ennél többet keresők is többet kapnak bruttó 680 ezer forintos fizetésig a sávosan emelkedő adójóváírásnak köszönhetően. Ezzel csaknem 2 és fél millió embernél maradhat több a fizetéséből, amiért megdolgozott. Megmarad a 25 év alatti fiatalok szja-kedvezménye: ők továbbra is az átlagkeresetig mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól – sorolták.