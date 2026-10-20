Ezt eddig nem tudtuk: Magyar Péter és Kármán András kiállt a nyilvánosság elé, máris új részleteket közölt a 2027-es költségvetésről
A tegnapi kimerítő, több mint két órán át tartó miniszterelnöki előadás után kedden máris folytatta a kormány a 2027-es költségvetés megismertetését Magyarországgal. Ezúttal Magyar Péter Kármán Andrással állt ki a nyilvánosság elé egy közös sajtótájékoztatón a Pénzügyminisztériumban.
Előtte a kormányfő a Kossuth Rádiónak adott interjút, és arról beszélt, hogy az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány.
Majd egészen 2030-ig középtávú pályát rajzolt, amely alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni. A költségvetési hiány 2027-ben 4,9 százalékos lehet, ami a Pénzügyminisztérium várakozása szerint 2028-ban 4, 2029-ben 3,4, 2030-ra pedig már 2,8 százalékra csökken.
Szerinte ha adott a stabil növekedés és csökkenő hiánypálya, és ennek következtében egyre dinamikusabban csökken az államadósság-pálya, akkor 100, majd később akár 1000 milliárdot is meg tudunk spórolni az állam finanszírozásán, amit utána egészségügyre, oktatásra, béremelésekre, adócsökkentésre lehet fordítani.
A miniszterelnök azt is állította, hogy a közszférában bejelentett béremelések, az adócsökkentések és a jelentős nyugdíjemelések miatt több marad Magyarországon az embereknél, miközben erősödni fog a fogyasztás. Elismerte, hogy ennek enyhe inflációnövelő hatása van, de a 3 százalékos infláció értékelése szerint még teljesen egészséges, jó a gazdasági növekedésnek, és az emberek sem érzik úgy, hogy elértéktelenedik a pénzük.
Magyar Péter a GDP-arányos államadóssággal kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy az idei 77,5 százalék még az előző kormány kiköltekezésének köszönhető, de számításaik szerint jövőre ez 77,2 százalékra csökken.
Magyar Péter és Kármán András máris új részleteket közöl a 2027-es költségvetésről
A keddi sajtótájékoztatót Köböl Anita kormányszóvivő azzal vezette fel, hogy nem lehet fedezet nélkül kötelezettségeket vállalni. A költségvetés nem attól felelős, hogy mindent, mindenkinek megígér. De be akarják bizonyítani, hogy Magyarországon jó élni és várják haza azokat, akik jelenleg külföldön élnek.
Magyar Péter ezután megköszönte Kármán András munkáját. A Pénzügyminisztérium óriási munkát végzett, szerinte egy végletekig kivéreztetett gazdaságot örököltek a Fidesz-KDNP-től. Ezekre az alapokra kellett építeni egy olyan költségvetést, ami az igazságosságé és a fejlődésé.
Szerinte jövőre minden magyar jobban jár, mert 2,5 millió ember kap valamilyen adócsökkentést, megduplázzák a családi pótlékot és béremelések is jönnek. De minden nyűgöt nem fognak jóvá tenni. Mindig lesznek olyanok, akiknek félig üres a pohár.
Nekem miniszterelnökként az a felelősségem, hogy ne csak ma tudjak belenézni a magyarok szemébe, hanem jövőre is és 2030-ban is. Ha nem is volt minden tökéletes, de megcselekedtük, amit megkövetelt a haza – fogalmazott.
Ezt követően Kármán András kapta meg a szót, aki egy prezentációban mutatta meg a 2027-es költségvetés részleteit. Megismételte, hogy a Tisza-kormány öröksége mennyire nehéz: 8,3 százalékos hiány következett volna be, ha nincs módosítás, a GDP-növekedés pedig 1,2 százalék volt 2022-2026 között. Lengyelországban ez 9,5 százalék, a horvátoknél 12,5 százalék volt.
A felülvizsgált és elfogadott módosított 2026-os költségvetésben a változások látszanak is, így jövőre jobb lesz a kiinduló helyzet, a hiány például 7,5 százalék lesz az idén. A gazdasági növekedést a nulláról kell újraindítani. "Egyszerre kell szembenézni azzal, hogy fejlődési pályát kell lefektetni és a pazarlást megszüntetni. Több társadalmi réteg elhanyagolt, miközben hatalmas infláción vagyunk túl". Nevesítette még az uniós pénzek hiányát és a kamatkiadások megterhelését.
Azt mondta, hogy a munkavállalók felének csökkenni fog a munkát terhelő adója.
Mintegy félezer milliárd forinttal jut több az egészségügyre és 730 milliárd a szociális ellátásra. Az idei növekedés akár 1,8 százalék is lehet, jövőre 2,4 százalékkal számolnak. Ehhez 1616 milliárd forintnyi új beruházást ígért az idei 689 milliárd helyett. Ennek forrása az uniós pénz. A legfontosabb a közpénzügyek rendezése, a hiány lefaragása nagy lépésben történik, 4,9 százalékra mérséklik a következő évben, így az államadósság mértéke is kedvezőbben alakul.
Az szja-csökkenése azokat érinti, akik havi bruttó 680 ezer forintnál kevesebbet keresnek (fölötte marad a 15 százalékos elvonás). Nekik az szja-kulcs 9 százalék, így a nettó jövedelem havi 20 ezer forinttal emelkedik béremelés nélkül. De lesz minimálbéremelés is, ennek a pontos mértéke azonban nem ismert. Az ágazati béremelésekre 677 milliárd forint jut, ez 600 ezer embert érint.
- Oktatási dolgozók,
- rendvédelmi ágazat,
- igazságszolgáltatás,
- közművelődés,
- pedagógusok,
- szociális ágazat,
- egészségügyi szakdolgozók,
ők örülhetnek ennek. A bruttó bére fog emelkedni a dolgozóknak, az adócsökkentés hatására pedig a nettó bér ennél nagyobb mértékben ugrik meg. Ugyanakkor jelezte, hogy konkrét, számszaki döntés még nem született. A béremeléseket úgy kell érteni, hogy abba már bele kell érteni az adócsökkentéseket is, tette világossá legvégül.
Magyar Péter ezen a ponton üzent a szakszervezeteknek, hogy csak addig lehet nyújtózkodni, amíg a takaró ér. A béremelések részben uniós pénzből történnek, tehát ha a Tisza-kormány nem dolgozik jól, akkor ekkora béremelés nem lehetett volna. Szerinte a béremeléseket úgy kell nézni, hogy van, ahol két éve nem volt fizetésemelés, az inflációs pálya kedvező, tehát az általuk adott béremelés robusztus. "Nem méltányos és nem igazságos elvárni, hogy egy költségvetés maradéktalanul megoldja az elmúlt 20 év hibáit, miközben a gazdasági növekedést is menedzselni kell".
Azt javasolta, azok, akik most elégedetlenek, hasonlítsák össze a helyzetüket azokkal, akik nem kapnak semmit, mert számos ilyen szakma van Magyarországon.
Kármán András szerint a másik nyertes terület a családtámogatások rendszere.
Anyák-adómentessége: hivatalos, 40 év fölött megszűnik a két gyermekeseknél
Megmarad a családi adókedvezmény, igazságosabb lesz az anyák adómentessége és megduplázzák a családi pótlékot. Az anyáknál bruttó 1 millió forintnál bejön egy adósapka és nem vezetik be a kétgyermekes, 40 év fölötti édesanyák szja-mentességét. Szerinte erre nincs fedezet. A három és több gyermekes édesanyákra ez nem vonatkozik, nekik élethosszig tartó adómentességük marad.
Viszont a két gyermekeseknél csak 40 éves korig jár az szja-mentesség.
Magyar Péter azt állította, hogy a Fidesz se vezette volna be ezt, sőt, szűkítettek volna. Jövőre ez 200 milliárdot jelentett volna, 2030-ig 600 milliárd. Szerinte igazságos a bruttó 1 milliónál az adósapka. De a családi adókedvezmény megmarad. Szerinte ugyanúgy fognak járni szja-mentesség nélkül is az érintettek, mert a családi pótlék duplázódik. Kármán András szerint ők majdnem egymillióan vannak.
Mennyi lesz 2027-ben a nyugdíjemelés?
Beszélt a minimálnyugdíjról is. Sávos emelés következik be,
- a 108 ezer forint alatti havi ellátás januártól 120 ezerre nő,
- 125 ezerig plusz 12 ezer,
- 130-ezer forintig plusz 10 ezer,
- 135 ezerig plusz 8 ezer,
- 140 ezerig plusz 6 ezer forint jár.
- 146 ezer forintos nyugdíjnál már nem történik emelés.
Megkezdik a a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését, négy lépésben történik. Mindenki számára elérhető lesz, aki 500 ezer forint alatti nyugdíjat kap. Jövőre jön az első, az összeg egynegyede, ez 90 milliárd forint lesz. Ugyanakor a második heti kifizetés nem következik be a 14.havi nyugdíjnál. De szerinte előbbi 310 milliárdot jelentett volna, a Tisza rendszere viszont 368 milliárdot jelent nekik.
Marad a 13. havi nyugdíj, és megtartják a 14. havi nyugdíj első hetét (155 milliárd forint) is,
januártól pedig 3 százalékkal emelik a nyugdíjakat.
Kármán András fedezetként azt nevezte meg, hogy a kiadási oldalon csökkentenek jelentősen, amely pazarló volt. Ezzel képeznek megtakarítást, ami a GDP 1,5 százaléka lesz 2026-hoz képest 2027-re.
Így spórol 1500 milliárd forintot a Tisza-kormány
Az előnytelen koncessziós szerződések átalakításából 246 milliárd forint megtakarítást várnak. Gazdaságfejlesztési támogatásokat is visszavágnak, ebből 170 milliárd marad, például kiesnek a kamattámogatott programok. Azzal számolnak, hogy az EU eltörli a migrációs bírságot, ami 135 milliárd forintot jelent.
A kekvák reformja 120 milliárd megtakarítás, a kormányzati kommunikáció szűkítése 92 milliárd. Leállnak a presztízsberuházások, ami 88 milliárdot hoz. A közmédia költségvetését 61 milliárddal szűkítik, takarékosabb központi beszerzéseket állítanak be, ami 56 milliárdot jelent. Végül "NER-közeli alapítványok és szervezetektől" 50 milliárdot vesznek vissza.
De önmagában is lenne egy jelentős csökkenés, mert egyszeri kiadások voltak az idei költségvetésbe. Ezek ki fognak futni. Ugyanakkor az energiaárak több ponton is megemelkednek, ennek a többletköltségei benne vannak a jövő évi büdzsébe.
Elismerte, hogy lesznek adóemelések, de ezek igazságosabb közteherviselést jelentenek.
A 4,9 százalakos hiány csak az első lépés, 2030-ra ez 3 százalék lesz. A 77,5 százalékos államadósság csökkenésnek indul, 77,2 százalék a cél. A növekedésnél 2,4 százalék, a kamatkiadásoknál pedig 3,8 százalék.
Slankítások lesznek a minisztériumoknál, nincs hivatalos létszámstop, de a be nem töltött státuszokat nem töltik fel – árulta el Magyar Péter. Bértömeggazdálkodás van érvényben, 2027-ben ez nullás. Az állami cégeknél is érvényben vannak a szabályok. Több százan keresnek jobban a miniszterelnöknél. Ez nincs jól, változtatni kell rajta. Lesznek átcsoportosítások, elbocsátások, és akkor lehetnek ezeknél a cégeknél béremelések. Az adófizetők joggal várják el, hogy a befizetett pénzükkel hatékonyan bánjon a kormány. A kormány nagy szigort vár el. Ez vonatkozik a kekvás intézményekre is.
Itt vannak a 2027-es költségvetés adóváltozásai: emelések és csökkentések
Kármán András végül beszélt az adóintézkedésekről is. Igazságos közteherviselés címén 579 milliárd forintot szednek be, megemelik a társasági adót és az innovációs járulékot. A globális minimumadó fizetése nem történik meg, vagy csak kis részben. Erre hivatkozva a Tisza-kormány nem engedné az iparűzési adó teljes leírását. Az effektív társasági adó kulcs 11,25 százalék lenne 9 százalék helyett. De a jogszabályban 15 százalékos lesz a kulcs.
Az szja-kedvezmények módosítása 45 milliárdot jelent, a pénzügyi tranzakciós illeték 40 milliárdot. Vagyonadóból 200 milliárd forint jön be, a kiskereskedelmi adóból, biztosításból, és reklámadóból 54 milliárdot szednek be.
Az egészségvédelem címén 158 milliárdot szednek be. Az égetett szeszekre 13 milliárd forintos plusz adót vetnek, ki – sörökre, borokra ez nem vonatkozik. A dohányosoktól plusz 90 milliárd forint jövedéki adót várnak. A cégautóadó 30 milliárdot, a vízkészletjárulék 19 milliárd forintot hozna.
Az összes adóból befolyó többletbevétel 929 milliárd forint.
A katánál arra számítanak, hogy 100 ezerrel nő az alkalmazói száma.
A középtávú programot pár napon belül bemutatják. A politikai ciklus végére 1,8 százalékra mérséklik a hiányt. A növekedés gyorsulni fog, a ciklus végére 3,1 százalékra. Ez Magyar Péter szerint nagyon óvatos előrejelzés.
Kármán András az előadása utolsó részében arról beszélt, hogy tisztességes versenyt kell generálni Magyarországon, vége a kiválasztottak korszakának. A Tisza-kormány abban hisz, hogy a humántőkébe kell befektetni és kevesebb állami beavatkozás kell. De ígért 16,4 milliárd eurót fejlesztésre.
Otthon Start program: így áll át Magyarország a Wekerle+-ra
Részletesen kitért a Wekerle+-ra – Magyar Péter szerint lesznek további elemek is –, amit az Otthon Start kivezetése után kínál a kormány. Szerinte ez az új lakások építését segíti, és azt, hogy a fiatalok első otthonhoz jussanak. Lesz felújítási hitel és lakástakarék is, előbbi 15 millió forintot jelent, ennek a fele lehet állami támogatás. A másik fele 3 százalékos hitel. Utóbbi 10-20 százalékos állami kiegészítést jelenthet a megtakarításhoz. Marad az 5 százalékos áfa az új otthonok építésénél is.
Magyar Péter azt mondta, hogy a kormány megvágja a bankok támogatását a támogatott otthonhitelek kapcsán. Szükség van állami támogatásra, de Magyar Péter azt is mondta, hogy a piaci kamatok csökkenését kell elérni, hogy lemenjenek ezek is 3 százalékra. Idő kell, hogy a jelenlegi jelzáloghitelek kamata lemenjen erre a szintre, most 7 százalék fölötti szintekről beszélünk. Szerinte ezért fontos az euró bevezetése is.
Az Otthon Start kamattámogatási része az állampapírhozamokhoz kötött, ezt a képletet megváltoztatják. Valódi költségekhez viszonyítják. Ez a CSOK-nál is igaz, itt is módosítják a kamatmodellt. Ezért érte meg a bankoknak ezt kihelyezni.
A magyar euró bevezetése, a vízmegtartás és a megyei önkormányzatok vége
A vízmegtartási programnak gyorsan el kell indulnia, ehhez 221 milliárd forintnyi forrást adnak. Az idén 49 milliárd forint jut erre. "Kivezetik az árrésstopot is" – erősítette meg. Az önkormányzatokra vonatkozóan a szolidaritási hozzájárulás mértékét 15 százalékkal faragják le, ami 62 milliárdot hagy a helyhatóságoknál. A támogatásaik közben 54 milliárd forinttal nőnek. Budapest pedig 50 milliárd forinttal többet kap a közösségi közlekedés támogatására. A megyei jogú városok összesen 10 milliárdos keretet kapnak ugyanerre.
Az állami cégek nem adnak több pénzt sportcélokra, de kinyitnak egy 150 milliárd forintos keretet. Magyar Péter szerint csak akkor lehet a szektoriális különadók kivezetéséről beszélni, ha azt a költségvetés helyzete majd megengedi. A tényleges befizetések mást mutatnak, mint ami elterjedt a nyilvánosságban. Nem fizetnek annyit, mint amiről szó van, illetve támogatások címén visszaszedik. Bezárják a kiskapukat és most fognak fizetni.
Kármán András szerint azokat az adókat, amik rendkívül torzak voltak, kivezetik, mint a bányajáradék, vagy a CO2-adó. Helyette behoznak olyanokat, amelyek nem egyedi vállalatokra szabottak. De nincs olyan költségvetési helyzet, ami mérsékelhetné a nagy vállalatok befizetéseit.
A megyei közgyűlések még szerepelnek a költségvetésben, de idén sikerül a módosításokat elfogadni ezek felszámolásáról. Erről még egyeztetni fognak Magyar Péter szerint. Több tíz milliárd forintot spórolnak. Reméli, hogy minél korábban megszűnnek.
Az euró csatlakozásának menetrendjéről is kérdezték Magyar Pétert. Ő ambiciózus, minél hamarabb csatlakozni kell az ERM II. mechanizmushoz és aztán az euróhoz, ha úgy döntenek. Kármán András szerint a magyar gazdaság érdeke a mielőbbi csatlakozás. A középtávú költségvetési pálya is ezt célozza. Ha ezt elérik, akkor a többi kritériumot is teljesíteni fogják. A kamatok és az infláció is le fog csökkenni a szükséges szintre, az államadósság mértéke is apadni fog.
A horvát jegybnak elnöke azt mondta neki, hogy nekik mennyivel összetettebb volt a csatlakozás, mint tíz évvel korábban Szlovéniának. Erre készülnie kell Magyarországnak is.
A 2027-es költségvetésre adott piaci, befektetői reakciók kapcsán Magyar Péter azt mondta, hogy ő nem ezt nézi, hanem azt, hogy lakossági oldalról hogyan teljesít. Nem fog mindenki azonos tortaszeletet kapni, de a következő partira nagyobb lehet a torta. Ez most a lehető legstabilabb mixe a stabilizációnak. Van, aki kimarad, de szerinte az emberek örülnek, hogy az ország előrehalad.
Kiszivárog a 2027-es költségvetés tervezete?
A Költségvetési Tanács ma megkapja a költségvetés tervezetét. Október végén nyújtják be a parlamentnek, akkor válik nyilvánossá. Magyar Péter szerint fölösleges benyújtani a Költségvetési Tanácsnak, mert a korábbi évek büdzséjét is jóváhagyták, pedig azok nem teljesültek. "Ha kiszivárog október vége előtt, akkor a Költségvetési Tanács elnöke szivárogtatta ki, vagy Windisch László" – jegyezte meg.
Köböl Anita ezzel lezárta a sajtótájékoztatót, amelyen a Világgazdaság nem tehetett fel kérdést.