Ezt eddig nem tudtuk: Magyar Péter és Kármán András kiállt a nyilvánosság elé, máris új részleteket közölt a 2027-es költségvetésről

A tegnapi kimerítő, több mint két órán át tartó miniszterelnöki előadás után kedden máris folytatta a kormány a 2027-es költségvetés megismertetését Magyarországgal. Ezúttal Magyar Péter Kármán Andrással állt ki a nyilvánosság elé egy közös sajtótájékoztatón a Pénzügyminisztériumban.

Ezt eddig nem tudtuk: Magyar Péter és Kármán András máris új részleteket közöl a 2027-es költségvetésről / Fotó: Vémi Zoltán, Világgazdaság

Előtte a kormányfő a Kossuth Rádiónak adott interjút, és arról beszélt, hogy az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány.

Majd egészen 2030-ig középtávú pályát rajzolt, amely alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni. A költségvetési hiány 2027-ben 4,9 százalékos lehet, ami a Pénzügyminisztérium várakozása szerint 2028-ban 4, 2029-ben 3,4, 2030-ra pedig már 2,8 százalékra csökken.

Szerinte ha adott a stabil növekedés és csökkenő hiánypálya, és ennek következtében egyre dinamikusabban csökken az államadósság-pálya, akkor 100, majd később akár 1000 milliárdot is meg tudunk spórolni az állam finanszírozásán, amit utána egészségügyre, oktatásra, béremelésekre, adócsökkentésre lehet fordítani.

A miniszterelnök azt is állította, hogy a közszférában bejelentett béremelések, az adócsökkentések és a jelentős nyugdíjemelések miatt több marad Magyarországon az embereknél, miközben erősödni fog a fogyasztás. Elismerte, hogy ennek enyhe inflációnövelő hatása van, de a 3 százalékos infláció értékelése szerint még teljesen egészséges, jó a gazdasági növekedésnek, és az emberek sem érzik úgy, hogy elértéktelenedik a pénzük.

Magyar Péter a GDP-arányos államadóssággal kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy az idei 77,5 százalék még az előző kormány kiköltekezésének köszönhető, de számításaik szerint jövőre ez 77,2 százalékra csökken.

Magyar Péter és Kármán András máris új részleteket közöl a 2027-es költségvetésről

A keddi sajtótájékoztatót Köböl Anita kormányszóvivő azzal vezette fel, hogy nem lehet fedezet nélkül kötelezettségeket vállalni. A költségvetés nem attól felelős, hogy mindent, mindenkinek megígér. De be akarják bizonyítani, hogy Magyarországon jó élni és várják haza azokat, akik jelenleg külföldön élnek.