Nagyon különös dolog történhetett Kármán Andrásnál: nyoma veszett a 2027-es költségvetésnek, Varga Mihály soha nem tett ilyet – valamiért csak késő éjjel mutathatják meg, mi van benne
Jócskán elmúlt 22 óra is, de a korábbi ígéretekkel ellentétben nem történt meg a 2027-es költségvetés tervezetének bemutatása. Persze, szűk két óra még hátra van a napból, de ha éjfélig meg is jelenik a parlament honlapján a dokumentum, akkor sem világos, miért csak késő éjjel hozza nyilvánosságra a Tisza-kormány, mi szerepel benne.
Pláne úgy, hogy már két hete a legmagasabb szinten beszélnek róla. Magyar Péter és Kármán András, majd Magyar Péter, Kármán András és Kapitány István maratoni hosszúságú sajtótájékoztató keretében prezentálta az általuk vélt legfontosabb elemeit a jövő évi büdzsének. Legelőször is pedig a miniszterelnök beszélt két óránál is többet a parlamentben napirend előtti felszólalásban.
Nyoma veszett a 2027-es költségvetésnek
Csakhogy a 2027-es költségvetés azóta se nyilvános, azt publikusan senki nem ismeri. A Költségvetési Tanács csütörtökön este közzétette véleményezését a tervezetről, ők tehát előzetesen megkapták a kormányzattól, de arra kifejezett tiltást (fenyegetést) kaptak Magyar Pétertől, hogy közzétegyék magát a költségvetési törvénytervezetet.
Azért is különös, ahogyan a Tisza-kormány az első saját költségvetését prezentálja, mert ennek Magyarországon évtizedes hagyománya van. Még pedig az, hogy a pénzügyminiszter személyesen, a sajtó társaságában, ceremoniális keretek között átnyújta a a költségvetés tervezetét a házelnöknek.
Így tett valahányszor Kármán András elődje, Varga Mihály is például, de a jóval korábbi szocialista kormányok idején is ez volt a gyakorlat. Hogy a Tisza, miért nem követi ezt a mintát, az nem ismert.
Még 2006-ban, Veres János pénzügyminisztersége idején a HVG külön írt arról, hogyan történik a költsgvetési javaslat átadása. "A magyar költségvetési táska egy bordó, vízibivalybőrből, Magyarországon készült irattáska, bal felső negyedében ezüsttáblán a felirat: A pénzügyminiszter költségvetési táskája. A táskát két éve Szili Katalin házelnök ajándékozta az akkori pénzügyminiszternek, Draskovics Tibornak. Az irattáska, miután a kormány előterjesztését átviszik benne a parlamentbe, a következő szeptemberig a Pénzügyminisztérium első emeleti folyosóján kap helyet. A költségvetés kifejezés angol megfelelője egy régi francia szóból - bougette - származik, ami kis táskát jelent."
Később, a már említett Varga Mihály, tíz évvel később, 2016-ban délután fél négykor adta át a jövő évi költségvetés tervezetét. A tudósításokban megjegyzést kapott arra vonatkozóan, hogy eredetileg délelőttre ígérte a bemutatást. Mindenestere akkor a pénzüminiszter Gulyás Gergelynek, az Országgyűlés alelnökének tette le a dokumentumot, majd közösen sajtótájékoztatót tartottak a 2017. évi költségvetési törvényjavaslatról.
Ezúttal semmi ilyesmire nem került sor. Sőt, még pénteken 23 óra után sem volt még csak digitális nyoma sem a 2027-es költségvetésnek a parlamenti irományok között. Hogy mi jöhetett közbe, vagy Kármán Andrásék eleve is úgy tervezték, hogy csak késő éjjel, az utolsó pillanatban töltik fel a tervezetet, az egyelőre nem ismert.
Addig is, érdemes tanulmányozni, miket állapított meg a Költségvetési Tanács, van benne ugyanis számos meglepő, érdekes észrevétel.
FRISSÍTÉS 23:42 – A T/950. számú törvényjavaslat Magyarország 2027. évi központi költségvetéséről végül pénteken 23:40 perc után, mindössze 20 perccel a végső határidő előtt került ki a parlement honlapjára.
Megérkezett a várva várt ítélet a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről: új részletek derültek ki, mennyi pénzt spórol valójában Kármán András és Magyar Péter – nyilvános a Költségvetési Tanács véleménye
Az Országgyűlés munkáját támogató testület véleményezte a 2027-es büdzsé tervezetét. A Költségvetési Tanács (KT) egyhangú döntéssel nem emelt alapvető kifogást a törvényjavaslat tervezete ellen és üdvözölte a benyújtás időpontját is, ugyanakkor több kockázatra is figyelmeztetett. A kormány által meghatározott hiánycél teljesítéséhez szigorú kiadási kontrollra lesz szükség, miközben jelentős adóemelésekkel is számolnak.