Nagyon különös dolog történhetett Kármán Andrásnál: nyoma veszett a 2027-es költségvetésnek, Varga Mihály soha nem tett ilyet – valamiért csak késő éjjel mutathatják meg, mi van benne

Jócskán elmúlt 22 óra is, de a korábbi ígéretekkel ellentétben nem történt meg a 2027-es költségvetés tervezetének bemutatása. Persze, szűk két óra még hátra van a napból, de ha éjfélig meg is jelenik a parlament honlapján a dokumentum, akkor sem világos, miért csak késő éjjel hozza nyilvánosságra a Tisza-kormány, mi szerepel benne.

Nagyon különös dolog történhetett Kármán Andrásnál: nyoma veszett a 2027-es költségvetésnek / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Pláne úgy, hogy már két hete a legmagasabb szinten beszélnek róla. Magyar Péter és Kármán András, majd Magyar Péter, Kármán András és Kapitány István maratoni hosszúságú sajtótájékoztató keretében prezentálta az általuk vélt legfontosabb elemeit a jövő évi büdzsének. Legelőször is pedig a miniszterelnök beszélt két óránál is többet a parlamentben napirend előtti felszólalásban.

Nyoma veszett a 2027-es költségvetésnek

Csakhogy a 2027-es költségvetés azóta se nyilvános, azt publikusan senki nem ismeri. A Költségvetési Tanács csütörtökön este közzétette véleményezését a tervezetről, ők tehát előzetesen megkapták a kormányzattól, de arra kifejezett tiltást (fenyegetést) kaptak Magyar Pétertől, hogy közzétegyék magát a költségvetési törvénytervezetet.

Azért is különös, ahogyan a Tisza-kormány az első saját költségvetését prezentálja, mert ennek Magyarországon évtizedes hagyománya van. Még pedig az, hogy a pénzügyminiszter személyesen, a sajtó társaságában, ceremoniális keretek között átnyújta a a költségvetés tervezetét a házelnöknek.

Így tett valahányszor Kármán András elődje, Varga Mihály is például, de a jóval korábbi szocialista kormányok idején is ez volt a gyakorlat. Hogy a Tisza, miért nem követi ezt a mintát, az nem ismert.

Még 2006-ban, Veres János pénzügyminisztersége idején a HVG külön írt arról, hogyan történik a költsgvetési javaslat átadása. "A magyar költségvetési táska egy bordó, vízibivalybőrből, Magyarországon készült irattáska, bal felső negyedében ezüsttáblán a felirat: A pénzügyminiszter költségvetési táskája. A táskát két éve Szili Katalin házelnök ajándékozta az akkori pénzügyminiszternek, Draskovics Tibornak. Az irattáska, miután a kormány előterjesztését átviszik benne a parlamentbe, a következő szeptemberig a Pénzügyminisztérium első emeleti folyosóján kap helyet. A költségvetés kifejezés angol megfelelője egy régi francia szóból - bougette - származik, ami kis táskát jelent."