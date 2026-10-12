Költségvetés 2027: ők kaphatnak fizetésemelést? Magyar Pétert felsorolta a szakmákat – Kármán András elárulta, mikor mutatják be – már nagyon közel van
Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormány a jövő héten ismerteti a 2027-es költségvetés részleteit, jelenleg az utolsó simításokat végzik a javaslaton. Magyar Péter szerint a 2027-es költségvetés az igazságosság és a fejlődés jegyében készül, és többek között a nehéz helyzetben lévő családoknak, a nyugdíjasoknak és a kisvállalkozóknak is segítséget nyújtana.
Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány a jövő héten bemutatja a 2027-es költségvetés részleteit.
Még elvégezzük az utolsó simításokat, jövő héten pedig bemutatjuk a 2027-es költségvetés részleteit
– írta a tárcavezető.
Magyar Péter a parlamentben arról beszélt, hogy a kormány a hétvégén is a jövő évi büdzsé összeállításán dolgozott. A miniszterelnök tájékoztatása szerint szombat reggel hét órától vasárnap este tíz óráig tartott a munka, amelynek célja az igazságosság és a fejlődés költségvetésének megalkotása volt. Közölte, hogy a jövő héten bemutatandó javaslatban valamennyi tervezett intézkedés láthatóvá válik.
A kormányfő szerint a büdzsé egyik célja, hogy azoknak is lehetőséget teremtsen a felemelkedésre, akiket a korábbi hatalom magukra hagyott. A tervek között említette az egészségügyi szakdolgozók, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók, a rendvédelmi állomány tagjai, az oktatást segítő munkatársak, valamint a közgyűjteményekben dolgozók helyzetének figyelembevételét.
Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kormány segítséget kíván nyújtani az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak. A konkrét intézkedések részleteit azonban a jövő heti bemutatótól lehet megismerni.
A miniszterelnök egyúttal azt hangsúlyozta, hogy a támogatások nem jelenthetnek korlátlan pénzosztást.
Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni, szemben az Orbán-kormánnyal nincsenek kedvenc társadalmi csoportjaink, nincsenek kegyeltjeink
– jelentette ki. A kormány szándékai szerint tehát a költségvetésben a támogatási célok mellett a pénzügyi fegyelemnek is meghatározó szerepe lesz.
Magyar Péter a gazdasági helyzetre hivatkozva azt mondta: „Fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgozunk, mert az Orbán-kormány majdnem gazdasági és pénzügyi csődbe sodorta az országot”. A korábbi kormány gazdaságpolitikájára vonatkozó kijelentés a miniszterelnök értékelése; a 2027-es büdzsé tényleges mozgásterét és a tervezett intézkedések finanszírozását a részletes javaslat teszi majd megítélhetővé.
Sok múlik a bombabiztos költségvetésen
A költségvetés mozgásterét a hiány alakulása is befolyásolja. A Fitch Ratings október 12-én közzétett előrejelzése szerint a magyar államháztartási hiány 2026-ban elérheti a GDP 7,3 százalékát, 2027-ben pedig 5,8 százalékra mérséklődhet.
A hitelminősítő a választások előtti költségvetési lazítást, az aszálykárokhoz és az energiaárak ellentételezéséhez kapcsolódó kiadásokat is figyelembe vette. A jövő héten bemutatandó költségvetés egyik fontos kérdése így az lesz, hogyan egyezteti össze a kormány a bejelentett támogatási célokat a hiány fokozatos csökkentésével.
Megjöttek a Fitch számai: csúnyán elszállt a magyar költségvetési hiány – a hitelminősítő szerint a büdzsé rendbetétele a legnagyobb kihívás, megnevezték a fordulat évét
A GDP 7,3 százalékát is elérheti idén a magyar költségvetési hiány az egyik legnagyobb globális hitelminősítő szerint. A Fitch Ratings hétfőn közreadott előrejelzésében kiemeli, az év eleji költekezést és a rendkívüli kiadásokat fokozatos spórolás követheti.