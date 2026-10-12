Költségvetés 2027: ők kaphatnak fizetésemelést? Magyar Pétert felsorolta a szakmákat – Kármán András elárulta, mikor mutatják be – már nagyon közel van

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy a kormány a jövő héten ismerteti a 2027-es költségvetés részleteit, jelenleg az utolsó simításokat végzik a javaslaton. Magyar Péter szerint a 2027-es költségvetés az igazságosság és a fejlődés jegyében készül, és többek között a nehéz helyzetben lévő családoknak, a nyugdíjasoknak és a kisvállalkozóknak is segítséget nyújtana.

Kármán András közlése szerint jövő héten mutatják be a 2027-es költségvetés részleteit, miután a kormány elvégezte a szükséges utolsó simításokat / Fotó: Kármán András / Facebook

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány a jövő héten bemutatja a 2027-es költségvetés részleteit.

Még elvégezzük az utolsó simításokat, jövő héten pedig bemutatjuk a 2027-es költségvetés részleteit

– írta a tárcavezető.

Magyar Péter a parlamentben arról beszélt, hogy a kormány a hétvégén is a jövő évi büdzsé összeállításán dolgozott. A miniszterelnök tájékoztatása szerint szombat reggel hét órától vasárnap este tíz óráig tartott a munka, amelynek célja az igazságosság és a fejlődés költségvetésének megalkotása volt. Közölte, hogy a jövő héten bemutatandó javaslatban valamennyi tervezett intézkedés láthatóvá válik.

A kormányfő szerint a büdzsé egyik célja, hogy azoknak is lehetőséget teremtsen a felemelkedésre, akiket a korábbi hatalom magukra hagyott. A tervek között említette az egészségügyi szakdolgozók, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók, a rendvédelmi állomány tagjai, az oktatást segítő munkatársak, valamint a közgyűjteményekben dolgozók helyzetének figyelembevételét.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kormány segítséget kíván nyújtani az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak. A konkrét intézkedések részleteit azonban a jövő heti bemutatótól lehet megismerni.

A miniszterelnök egyúttal azt hangsúlyozta, hogy a támogatások nem jelenthetnek korlátlan pénzosztást.

Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni, szemben az Orbán-kormánnyal nincsenek kedvenc társadalmi csoportjaink, nincsenek kegyeltjeink

– jelentette ki. A kormány szándékai szerint tehát a költségvetésben a támogatási célok mellett a pénzügyi fegyelemnek is meghatározó szerepe lesz.