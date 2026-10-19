Költségvetés 2027

Nyugdíjasok, családosok, itt a feketeleves: Magyar Péter súlyos megszigorításokat jelentett be a 2027-es költségvetésben – egyáltalán nem rózsaszín minden

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Rendkívüli: Magyar Péter bejelentette a szja-rendszer átalakítását, 2027 januárjától életbe lép – itt vannak az új költségvetés első részletei

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A magyar miniszterelnök nagy változásokat közölt. Ezekben a pillanatokban ismerteti az országgyűlés előtt a 2027-es költségvetés legfőbb pontjait. Az szja-rendszer mellett a családi pótlékhoz és a nyugdíjakhoz is hozzányúlnak. Cikkünk folyamatosan frissül, élő tudósítás!
Hecker Flórián
2026.10.19, 13:38
Frissítve: 2026.10.19, 14:42
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Egy számjegyűre, 9 százalékra csökkentik a minimálbér szja adóját 2027-től – jelentette be Magyar Péter hétfőn a parlamentben. A magyar miniszterelnök napirend előtti felszólalásában ismerteti a jövő évi költségvetés főbb részleteit.

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Rendkívüli: Magyar Péter bejelentette a szja-rendszer átalakítását, itt vannak az új költségvetés első részletei / Fotó: NurPhoto via AFP

A személyi jövedelemadóra (szja) vonatkozó bejelentés után a második mondatában már arról beszélt, hogy havi (feltehetően bruttó) 680 ezer forint jöveledem alatt mindenkinek fog csökkenni az adója, ami majdnem 2,5 millió magyar állampolgárt érint.

Így változik az szja-rendszer 2027-től

Ezzel összesen 250 milliárd forintot hagynak ott az adózóknál. Egy minimálbért kereső munkavállalónak havonta 20 ezer forint pluszt jelent az szja-csökkentés. Egymillió ember számíthat erre, illetve további egymillió embernek csökken az adója, mert 680 ezer forintnál nem keres többet havonta. A korábban említett 2,5 millió kedvezményezetthez képest még fél millió ember hiányzik, de őket nem nevesítette a miniszterelnök.

Jelenleg az szja egységesen 15 százalék, egy rétegnek tehát, aki hivatalosan minimálbért keres, ez mérséklődik 9 százalékra. Ez az intézkedés egyébként szerepelt a Tisza választási programjában is.

Mennyivel lesz több a családi pótlék 2027-től?

Kiderült az is, hogy egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot 2027-től. Magyar Péter azt mondta, 19 év után, minden magyar gyermekre vonatkozóan lépik ezt meg. A számok szintjén ez azt jelenti, hogy egymillió család 1,6 millió gyermekre kap kétszer annyi pénzt, mint eddig. Ez 300 milliárd forintba kerül a költségvetésnek.

  • Egy gyermeknél ez plusz 12 200 forint havonta,
  • két gyermeknél 26 600 forint helyett 53 200 forint jár,
  • három gyermeknél 48 ezer forint a havi többlet,
  • négy gyermek esetében pedig 64 ezer.

Szerinte ez érdemi, valódi segítség. Megmarad továbbá a 25 év alattiak szja-kedvezménye, ők az átlegkeresetik mentesülnek a befizetéstől.

Anyák adómentessége: döntött a Tisza-kormány a megszorításról

Megmarad a 30 év alatti édesanyák, a 40 év alatti kétgyerekesek, és a 3, 4 vagy több gyerekesek adókedvezménye is, de immáron

csak havi bruttó 1 millió forintos keresetig.

Ez az első konkrét megszorítás, ami kiderült Magyar Péter beszédéből, ilyen szabály ugyanis korábban nem volt. Megmarad a családi adókedvezmény, de változtatnak rajta: az anyák adómentességénél 1 millió forintos jövedelemhatárt vezetnek be, fölötte 15 százalékos szja-t kell fizetni.

Magyar Péter ezt azzal indokolta, hogy igazságtalan volt a rendszer, de a költségvetés szempontjából is fenntarthatatlan. Szerinte soha nem volt fedezet a két gyerekes anyák adómentességére, ezt a Fidesz csak beígérte. A családi adókedvezményük marad meg, és a családi pótlék megduplázása vonatkozik rajta, de az adómentességet nem kapják meg.

De Magyar Péter szerint összességében így is több pénzt hagynak a családoknál és a dolgozóknál, ennek az összegét 500 milliárd forint pluszra tette az idei évhez képest.

Leáll a 14. havi nyugdíj kifizetése? Itt van Magyar Péter bejelentése

Megerősítette, hogy januártól megemelik a minimálnyugdíjat és a sávosan az alacsony nyugdíjakat. Ezzel szerinte 455 ezer időskorúnak segítenek. Januártól 10 százalékkal emelik a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat, az ezekben részesülő 65 év felettiek legalább 120 ezer forintot fognak kapni.

Arról is beszélt, hogy az árvaellátás minimumát 20 százalékkal emelik meg 2027-től. Az otthonápolási díjakat 50 százalékkal emelik meg. Ugyanakkor azt is közölte, hogy megtartják a 13. havi nyugdíjat, de a 14. havi nyugdíjnak csak az első hetét fizetik ki.

Itt bizonytalan az állítás, de elsőre úgy tűnt, a 2027-ben soron következő második heti 14. havi nyugdíj kifizetését nem teszik meg.

Azt ígérte most, hogy 2030-ig minden évben bevezetik a nyudíjas SZÉP-kártyát, ennek első részletét 2027-ben megkapják az 500 forint nyugdíj alatt kapó nyugdíjasok.

Összesen 449 milliárd forintot költenek ezekre a nyugdíjas-intézkedésekre. 

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