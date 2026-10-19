Hétfőn fehéren-feketén kiderül, milyen irányba tart az ország gazdasága - megismerhetjük a jövő évi költségvetés tervezetét
A jövő évi költségvetés tervezetének hétfői bemutatásával indul az a jövő heti adatdömping, amely az azt követő napokon zúdul az országra.
A költségvetésről annyit már közölt a napokban Magyar Péter miniszterelnök, hogy jelentős kiadásnövelést és nagyszabású beruházásokat fog tartalmazni. A kulcskérdés most az, hogy mi a tervezett kiadások forrása egy olyan környezetben, amikor egyúttal a hiányt is csökkenteni kell, és az államadósságot is. Főleg, mivel a miniszterelnök már azt is jelezte, hogy a hiány csökkenni fog, a gazdaság pedig tartósan nő a tervezet szerint, amelynek a javaslatát
hétfőn 13 órakor mutatja be az Országgyűlésben.
Korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy a Fitch Ratings október 12-én az idei magyar államháztartási hiány nagyságát a GDP 7,3 százalékára valószínűsítette, a 2027-est pedig 5,8 százalékosra. A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a költségvetési hiány 2027-ben a GDP 5,3 százalékára csökkenhet, míg a kormány 2026-ra kitűzött hiánycélja 7,5 százalék.
Néhány részlet azért már sejthető a költségvetésről
A megtakarítási oldalról annyi már tudható, hogy az állam működése kevesebbe kerül majd, továbbá, hogy csökkentheti a kiadásokat, ha a kormány meg tud állapodni az Európai Bizottsággal a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság elengedéséről. Ez Magyar Péter közlése szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.
Jelentős forrásoldali tétel lesz a korábban befagyasztott uniós pénzek érkezése, továbbá a kormány ezen felül a határvédelem megerősítéséhez is uniós támogatást is szeretne szerezni. Átcsoportosítás várható továbbá "a milliárdosok és a szennyező cégek terhére az eddig magára hagyott milliók javára". Ez összefügghet azzal a tervvel, mely szerint 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum legalább 120 ezer forintra nő.
Összeül a monetáris tanács
Nem lesz idő a 2027-es költségvetés híreinek kipihenésére, mert keddre kamatdöntő ülést tervez a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület szeptemberben nem változtatott az alapkamaton: három hónap, sorozatos 25 bázispontos kamatvágása után újból szinten tartotta az irányadó rátát. A Világgazdaság akkor azt írta, hogy a döntés megfelel a piaci várakozásoknak, az elemzők is a kamattartást vártak a Varga Mihály-vezette testülettől.
A jegybank legutóbb a 2026. augusztus 25-i ülésén változtatott az alapkamaton, amely akkor 25 bázispontos csökkentéssel 5,50 százalékra módosult. A módosítás 2026. augusztus 26-án lépett hatályba).
Csütörtökön kiderülnek a friss foglalkoztatási adatok
A központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön teszi közzé a szeptemberi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Ezek augusztusban kedvezőtlen irányba mozdultak el.
- A 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos száma 4 millió 654 ezer volt,
- a munkanélkülieké 229 ezer,
- ebből 4,7 százalékos munkanélküliségi ráta következett.
Romlottak a június-augusztusi időszak összesített értékei is. A foglalkoztatottak átlagos száma a 15-74 évesek körében 4 millió 655 ezer volt, ami 24 ezer fő csökkenés az előző év azonos időszakára vetítve. A vizsgált három hónapban a hazai fő munkaerőpiacon 4 millió 467 ezren dolgoztak, 36 ezerrel kevesebben az előző év azonos időszakához képest. A 15-74 éves munkanélküliek átlagos száma 235 ezer volt, a munkanélküliségi ráta 4,8 százalékot tett ki.
Még aznap beletátunk az államháztartás kulcsfontosságú szegmensébe
A Pénzügyminisztérium szintén csütörtökön teszi közzé az államháztartás központi alrendszerének 2026. szeptember végi helyzetéről összeállított részletes tájékoztatóját. Az október 5-én kiadott előzetes adatok szerint szeptemberben az államháztartás központi alrendszerének hiánya 92,8 milliárd forint volt, míg az első kilenc havi deficit 5261,9 milliárd.
A havi hiányt augusztusban 2186,9 kilencmilliárd forinttal növelik a Helyreállítási és Ellenállói Eszköz (RRF) felhasználásából fakadó előfinanszírozások. Enélkül az első kilenc havi hiány 3075,0 milliárd forint volt, 253,7 milliárd forinttal kisebb, mint 2025 azonos időszakában.