Hétfőn fehéren-feketén kiderül, milyen irányba tart az ország gazdasága - megismerhetjük a jövő évi költségvetés tervezetét

A jövő évi költségvetés tervezetének hétfői bemutatásával indul az a jövő heti adatdömping, amely az azt követő napokon zúdul az országra.

A képviselők elé kerül a 2027-es költségvetés tervezete/Fotó: NurPhoto via AFP

A költségvetésről annyit már közölt a napokban Magyar Péter miniszterelnök, hogy jelentős kiadásnövelést és nagyszabású beruházásokat fog tartalmazni. A kulcskérdés most az, hogy mi a tervezett kiadások forrása egy olyan környezetben, amikor egyúttal a hiányt is csökkenteni kell, és az államadósságot is. Főleg, mivel a miniszterelnök már azt is jelezte, hogy a hiány csökkenni fog, a gazdaság pedig tartósan nő a tervezet szerint, amelynek a javaslatát

hétfőn 13 órakor mutatja be az Országgyűlésben.

Korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy a Fitch Ratings október 12-én az idei magyar államháztartási hiány nagyságát a GDP 7,3 százalékára valószínűsítette, a 2027-est pedig 5,8 százalékosra. A Reuters által megkérdezett közgazdászok szerint a költségvetési hiány 2027-ben a GDP 5,3 százalékára csökkenhet, míg a kormány 2026-ra kitűzött hiánycélja 7,5 százalék.

Néhány részlet azért már sejthető a költségvetésről

A megtakarítási oldalról annyi már tudható, hogy az állam működése kevesebbe kerül majd, továbbá, hogy csökkentheti a kiadásokat, ha a kormány meg tud állapodni az Európai Bizottsággal a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság elengedéséről. Ez Magyar Péter közlése szerint eddig már mintegy egymilliárd eurós veszteséget okozott az országnak.

Jelentős forrásoldali tétel lesz a korábban befagyasztott uniós pénzek érkezése, továbbá a kormány ezen felül a határvédelem megerősítéséhez is uniós támogatást is szeretne szerezni. Átcsoportosítás várható továbbá "a milliárdosok és a szennyező cégek terhére az eddig magára hagyott milliók javára". Ez összefügghet azzal a tervvel, mely szerint 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum legalább 120 ezer forintra nő.

Összeül a monetáris tanács

Nem lesz idő a 2027-es költségvetés híreinek kipihenésére, mert keddre kamatdöntő ülést tervez a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület szeptemberben nem változtatott az alapkamaton: három hónap, sorozatos 25 bázispontos kamatvágása után újból szinten tartotta az irányadó rátát. A Világgazdaság akkor azt írta, hogy a döntés megfelel a piaci várakozásoknak, az elemzők is a kamattartást vártak a Varga Mihály-vezette testülettől.