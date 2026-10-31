Költségvetés 2027: Forsthoffer Ágnes világosan elmondta, mikor és hogyan fogja elfogadni a parlament – Kármán Andrásnak csak most jön a neheze

Merőben új formátummal jelentkezett Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök: videón örökítette meg, ahogy Kármán András pénzügyminiszter átadja neki a jövő évi büdzsé tervezetét. A két politikus kedélyesen elbeszélget a dokumentumról, annak legfontosabb céljairól és a parlament előtt álló feladatokról. A 2027-es költségvetés tárgyalása legkorábban november közepén kezdődhet, a végső szavazás pedig december második felében várható.

A házelnök a videóhoz mellékelt Facebook-bejegyzésében a költségvetés tervezetének parlamenti tárgyalásának menetét is részletesen ismertette. / Fotó: AFP

Imázsvideón a költségvetés benyújtása

Forsthoffer Ágnes megköszönte a kormány és a pénzügyminiszter előkészítő munkáját, majd hangsúlyozta, hogy a következő hetekben a költségvetés tárgyalása lesz a parlament legfontosabb feladata. Mint mondta, a törvényjavaslat nagyon sok ember életére lesz hatással, az Országgyűlés pedig felkészült annak megvitatására.

A házelnök ezt követően a költségvetés legfontosabb üzenetéről kérdezi Kármánt, aki szerint a Tisza-kormány első, teljes évre szóló büdzséje világosan megmutatja a kabinet politikai és gazdasági prioritásait.

A pénzügyminiszter az igazságosságot és a fejlődést nevezte a tervezet két legfontosabb céljának. Állítása szerint számos olyan társadalmi csoport kerülhet kedvezőbb helyzetbe, amelyet az előző kormány háttérbe szorított. Emellett a magyar gazdaság helyreállítását és növekedési pályára állítását ígérte.

A pénzügyminiszter kifejtette: a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt változtatásokat hajtanak végre, amelyek egy részét már idén megkezdték. A takarékosabb állami működés és a bevételek növelése teremtené meg a társadalmi felzárkóztatást célzó intézkedések fedezetét.

December második felében fogadhatják el a 2027. évi büdzsét

A házelnök a videóhoz mellékelt Facebook-bejegyzésében a törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának menetét is részletesen ismertette. A kormány október 30-án elektronikusan is benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét, amely már olvasható az Országgyűlés honlapján.

A házszabály szerint az általános vita legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg, a pontos menetrendről a Házbizottság fog dönteni. Az általános vita kezdetén

a kormány képviselője ismerteti a tervezetet,

majd az Állami Számvevőszék

és a Költségvetési Tanács elnöke,

valamint a parlamenti frakciók vezérszónokai szólalnak fel.

A vitára összesen 30 óra áll rendelkezésre, amelyet egyenlő arányban osztanak meg a kormánypártok és az ellenzék között. Az általános vitát követően az Országgyűlés állandó bizottságai, valamint a nemzetiségeket képviselő bizottság is megtárgyalja a tervezetet és a képviselők módosító indítványait.