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Költségvetés 2027: Forsthoffer Ágnes világosan elmondta, mikor és hogyan fogja elfogadni a parlament – Kármán Andrásnak csak most jön a neheze

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Rendhagyó videót tett közzé Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök, melyben Kármán András pénzügyminiszterrel folytatott kedélyes beszélgetését a jövő évi büdzséről. A videóból kidetült, hogy a 2027-es költségvetés tárgyalása november közepén kezdődhet, az Országgyűlés várhatóan december második felében fogadhatja el.
VG
2026.10.31, 11:22
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Merőben új formátummal jelentkezett Facebook-oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök: videón örökítette meg, ahogy Kármán András pénzügyminiszter átadja neki a jövő évi büdzsé tervezetét. A két politikus kedélyesen elbeszélget a dokumentumról, annak legfontosabb céljairól és a parlament előtt álló feladatokról. A 2027-es költségvetés tárgyalása legkorábban november közepén kezdődhet, a végső szavazás pedig december második felében várható.

Forsthoffer Ágnes, költségvetés
A házelnök a videóhoz mellékelt Facebook-bejegyzésében a költségvetés tervezetének parlamenti tárgyalásának menetét is részletesen ismertette.  / Fotó: AFP

Imázsvideón a költségvetés benyújtása 

Forsthoffer Ágnes megköszönte a kormány és a pénzügyminiszter előkészítő munkáját, majd hangsúlyozta, hogy a következő hetekben a költségvetés tárgyalása lesz a parlament legfontosabb feladata. Mint mondta, a törvényjavaslat nagyon sok ember életére lesz hatással, az Országgyűlés pedig felkészült annak megvitatására.

A házelnök ezt követően a költségvetés legfontosabb üzenetéről kérdezi Kármánt, aki szerint a Tisza-kormány első, teljes évre szóló büdzséje világosan megmutatja a kabinet politikai és gazdasági prioritásait.

A pénzügyminiszter az igazságosságot és a fejlődést nevezte a tervezet két legfontosabb céljának. Állítása szerint számos olyan társadalmi csoport kerülhet kedvezőbb helyzetbe, amelyet az előző kormány háttérbe szorított. Emellett a magyar gazdaság helyreállítását és növekedési pályára állítását ígérte.

A pénzügyminiszter kifejtette: a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt változtatásokat hajtanak végre, amelyek egy részét már idén megkezdték. A takarékosabb állami működés és a bevételek növelése teremtené meg a társadalmi felzárkóztatást célzó intézkedések fedezetét.

December második felében fogadhatják el a 2027. évi büdzsét

A házelnök a videóhoz mellékelt Facebook-bejegyzésében a törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának menetét is részletesen ismertette. A kormány október 30-án elektronikusan is benyújtotta a 2027-es költségvetés tervezetét, amely már olvasható az Országgyűlés honlapján.

A házszabály szerint az általános vita legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg, a pontos menetrendről a Házbizottság fog dönteni. Az általános vita kezdetén 

  • a kormány képviselője ismerteti a tervezetet, 
  • majd az Állami Számvevőszék 
  • és a Költségvetési Tanács elnöke, 
  • valamint a parlamenti frakciók vezérszónokai szólalnak fel. 

A vitára összesen 30 óra áll rendelkezésre, amelyet egyenlő arányban osztanak meg a kormánypártok és az ellenzék között. Az általános vitát követően az Országgyűlés állandó bizottságai, valamint a nemzetiségeket képviselő bizottság is megtárgyalja a tervezetet és a képviselők módosító indítványait.

A bizottsági javaslatokat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összesíti, majd jelentést készít a módosításokról. Ezeket a parlament plenáris ülésén, a második vitaszakaszban tárgyalják meg.

A végső döntés előtt a Költségvetési Tanács is megvizsgálja a módosításokkal kiegészített tervezetet, a 2027-es költségvetés zárószavazására várhatóan december második felében kerül sor.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: csaknem 350 oldalon sorolják az ország pénzügyi terveit. A 2027-es költségvetés törvényjavaslata pénteken késő éjjel felkerült a parlament honlapjára. Az, hogy a T/950. számú törvényjavaslat Magyarország 2027. évi központi költségvetéséről, miért csak mindössze 20 perccel a végső határidő előtt került ki a parlement honlapjára, pláne úgy, hogy utána hétvége következett, nem a legszerencsésebb időzítés az átláthatóság szempontjából.

Azért is különös, ahogyan a Tisza-kormány az első saját költségvetését prezentálja, mert ennek Magyarországon évtizedes hagyománya van. Még pedig az, hogy a pénzügyminiszter személyesen, a sajtó társaságában, ceremoniális keretek között átnyújta a a költségvetés tervezetét a házelnöknek.

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