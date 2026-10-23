Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről és az euró bevezetéséről: nagyon nem tetszik nekik a magyar államadósság

A magyar kormány 2027-re szóló költségvetési tervezete és a középtávú államháztartási hiánycélok összeegyeztethetők azzal a kormányzati célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit – áll a Fitch Ratings Londonban bemutatott új helyzetértékelésében.

A Fitch Ratings is reagált a 2027-es költségvetésre / Fotó: AFP

A nemzetközi hitelminősítő felidézi, hogy a héten ismertetett jövő évi költségvetési tervezet alapján a kormány 2,6 százalékponttal a hazai össztermék (GDP) 4,9 százalékára kívánja csökkenteni az államháztartási deficitet az idei évre várt 7,5 százalékról. A jövőre tervezett kiadáscsökkentések mértékét a Fitch az éves GDP 1,5 százalékára taksálja, emellett kiemeli, hogy a választások előtt hozott, de lejáró átmeneti és egyszeri kiadási intézkedések megszűnése további 1,4 százalékos GDP-arányos megtakarítást jelent.

Így látják a költségvetést

A javuló piaci hangulat hatására mindemellett csökken a magyar szuverén adósságkötelezettségek hozama is, és ennek eredményeként a hazai össztermék 0,2 százalékának megfelelő mértékben csökkennek a kamatterhek – áll a Fitch Ratings elemzésében.

A cég véleménye szerint a viszonylag kismértékű intézkedések nagy száma, valamint a tartós konszolidációs folyamat fenntartásának szükségessége tartalmaz valamekkora végrehajtási kockázatot, de ha a kedvező finanszírozási kondíciók megmaradnak, az támogathatja a költségvetési konszolidációt, bár továbbra is bizonytalan, hogy a kiadási felülvizsgálatokkal és a közszféra hatékonyságát javító intézkedésekkel milyen megtakarítás érhető el.

A Fitch közölte: saját előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a magyar államháztartási hiány az idén a GDP 7,3 százalékra lesz, és erről a szintről 2027-ben 5,4 százalékra, 2030-ra viszont 3 százalék alá csökken.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos magyar államadósságráta 77,7 százalékon tetőzik 2027-2028-ban, vagyis a Fitch által Magyarországhoz hasonlóan "BBB" szuverén minősítéssel ellátott többi gazdaság államadósságrátáinak 57,5 százalékos mediánjánál jóval magasabb szinten éri el csúcspontját.