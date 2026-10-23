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Magyar gazdaság

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről és az euró bevezetéséről: nagyon nem tetszik nekik a magyar államadósság

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről és az euró bevezetéséről: nagyon nem tetszik nekik a magyar államadósság

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A Fitch Ratings is górcső alá vette a kormány terveit. Szerintük a magyar költségvetési tervezet összeegyeztethető az eurókritériumok teljesítési menetrendjével. Azonban van, amivel kapcsolatban kevésbé optimisták.
VG
2026.10.23, 07:34
Frissítve: 2026.10.23, 07:39
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A magyar kormány 2027-re szóló költségvetési tervezete és a középtávú államháztartási hiánycélok összeegyeztethetők azzal a kormányzati célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit – áll a Fitch Ratings Londonban bemutatott új helyzetértékelésében.

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A Fitch Ratings is reagált a 2027-es költségvetésre / Fotó: AFP

A nemzetközi hitelminősítő felidézi, hogy a héten ismertetett jövő évi költségvetési tervezet alapján a kormány 2,6 százalékponttal a hazai össztermék (GDP) 4,9 százalékára kívánja csökkenteni az államháztartási deficitet az idei évre várt 7,5 százalékról. A jövőre tervezett kiadáscsökkentések mértékét a Fitch az éves GDP 1,5 százalékára taksálja, emellett kiemeli, hogy a választások előtt hozott, de lejáró átmeneti és egyszeri kiadási intézkedések megszűnése további 1,4 százalékos GDP-arányos megtakarítást jelent.

Így látják a költségvetést

A javuló piaci hangulat hatására mindemellett csökken a magyar szuverén adósságkötelezettségek hozama is, és ennek eredményeként a hazai össztermék 0,2 százalékának megfelelő mértékben csökkennek a kamatterhek – áll a Fitch Ratings elemzésében.

A cég véleménye szerint a viszonylag kismértékű intézkedések nagy száma, valamint a tartós konszolidációs folyamat fenntartásának szükségessége tartalmaz valamekkora végrehajtási kockázatot, de ha a kedvező finanszírozási kondíciók megmaradnak, az támogathatja a költségvetési konszolidációt, bár továbbra is bizonytalan, hogy a kiadási felülvizsgálatokkal és a közszféra hatékonyságát javító intézkedésekkel milyen megtakarítás érhető el.

A Fitch közölte: saját előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a magyar államháztartási hiány az idén a GDP 7,3 százalékra lesz, és erről a szintről 2027-ben 5,4 százalékra, 2030-ra viszont 3 százalék alá csökken.

A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos magyar államadósságráta 77,7 százalékon tetőzik 2027-2028-ban, vagyis a Fitch által Magyarországhoz hasonlóan "BBB" szuverén minősítéssel ellátott többi gazdaság államadósságrátáinak 57,5 százalékos mediánjánál jóval magasabb szinten éri el csúcspontját.

Magyarország további adósságpályája a forint árfolyampályájától és a gazdaság növekedési ütemétől függ – áll a Fitch tanulmányában.

A cég kiemeli, hogy a forint az év eleje óta 5 százalékkal erősödött az euróhoz képest, ám a magyar gazdaság növekedése 2023 óta elmaradt a magyar besorolással összehasonlítható szuverén minősítésű gazdaságokétól, elsősorban a gyenge külső kereslet, a korábbi megnövekedett szakpolitikai bizonytalanságok, az EU-folyósítások késleltetése és a költségvetési kiigazítás által a beruházásokra gyakorolt hatás miatt.

A Fitch Ratings ugyanakkor közölte, hogy saját növekedési előrejelzései jórészt megfelelnek a kormány becsléseinek: a hitelminősítő jövőre 2,5 százalékos, 2028-ban 3 százalék körüli ütemre gyorsuló reálnövekedést vár a magyar gazdaságban.

A Fitch ezt a prognózist arra a várakozására alapozza, hogy a meginduló EU-folyósítások felhasználása nyomán a beruházási aktivitás és a magánszektorbeli fogyasztás egyaránt erősödik, és ezt a külső kereslet élénkülése kíséri.

Más nagy londoni elemzőházak is valószínűsítik, hogy a Magyarország következő évtized kezdetére teljesíti az euró bevezetésének feltételrendszerét és a 2030-as évek elején csatlakozhat a valutaunióhoz.

Az Eurasia is megszólalt

A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurasia Group Londonban bemutatott minapi helyzetértékelésében úgy fogalmazott, hogy rövid távon várható valamekkora elcsúszás a célokhoz képest a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is valószínűnek tűnik, hogy Magyarország 2030-ig belép az ERM II. árfolyammechanizmusba.

Ha ez sikerül, az lehetővé teheti, hogy Magyarország 2032-ben csatlakozzon az euróövezethez, tekintettel arra, hogy az ERM II.-ben legalább két évet el kell tölteni a valutauniós tagság előtt – hangsúlyozták az Eurasia londoni elemzői."

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