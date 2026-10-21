Kármán András nem lehet nyugodt: az elemző szerint tele van aknákkal a 2027-es költségvetés. könnyen belecsúszhat a megszorításokba a kormány

„A kormány 2027-re kitűzött, 4,9 százalékos költségvetési hiánycélja elérhető lehet, ugyanakkor több kockázat is veszélyeztetheti a tervek megvalósítását” – nyilatkozta Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője az ATV Híradónak. Hozzátette, hogy a kormány a jövő évi költségvetésben 2,4 százalékos GDP-növekedéssel, 3 százalékos inflációval és 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol.

Kármán András (b) és Magyar Péter (j) a költségvetés ismertetésekor / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Reális a költségvetés, de lehetnek buktatói

Németh Dávid úgy gondolja, hogy ez a hiánycél elérhető, azonban ennek teljesülése több tényezőtől is függ. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a kormány végre tudja-e hajtani a tervezett, mintegy 1500 milliárd forintos állami kiadáscsökkentést. A K&H Bank vezető elemzője szerint a megtakarítás egyebek mellett az intézményi kiadások és a közbeszerzések visszafogásából származhat, de a tervek megvalósítása bizonytalanságokat rejt. A kiadások mérséklése érintheti az állami bértömeget is, felmerült a bérekre fordított keret befagyasztása, illetve a minisztériumokban történő elbocsátások lehetősége.

Szintén kockázatot jelenthet az elemző szerint a magas világpiaci energiaár, valamint az, ha egyes országok gazdasági teljesítménye visszaesik. Németh Dávid a kormány 3 százalékos inflációs várakozásánál magasabb, akár 4 százalékos inflációval számol 2027-re.

Az ATV műsorában Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a jóléti intézkedések kapcsán arról beszélt, hogy azok szükségességét és költségvetési hatását egyaránt mérlegelni kell. A családi pótlék emelését indokoltnak tartja, és úgy véli, a költségvetés elbírhatja az intézkedést.

A közgazdász szerint a támogatás növelheti a keresletet, de ez önmagában nem jelenti a költségvetési egyensúly felborulását. Hozzátette, hogy a legszegényebb családok a többletjövedelmet várhatóan alapvető élelmiszerekre, például tejfölre és túróra költik.

Magyar Péter bejelentette: 2,4 százalékos növekedést vár 2027-ben a kormány, elengedi az államadósságot

A magyar gazdaság 2,4 százalékkal növekedhet 2027-ben, miközben az inflációt 3 százalék körül várja a kormány – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel a Kossuth rádióban. A kabinet a következő évekre folyamatos gazdasági növekedéssel számol, a költségvetési hiányt pedig fokozatosan szorítaná vissza. Az államadósság gyors lefaragása ugyanakkor egyelőre lekerült a napirendről: a 2026-ra várható 77,5 százalékos adósságráta után a kormány még nem közölt konkrét 2027-es célszámot, miközben a jövő évi 4,9 százalékos deficit mellett nehéz lesz látványosan csökkenteni az adósságot.