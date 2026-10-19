Kezd összeállni a puzzle: Magyar Péter hamarosan bemutatja a 2027-es költségvetést – a miniszterek már elhintették, mire lesz pénz, mire nem
Hétfőn 13 órától az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés legfontosabb terveit. A Tisza-kormány első, teljes egészében saját gazdaságpolitikai elképzeléseire épülő büdzséjének bemutatását már hetek óta készítik elő, a kabinet tagjai pedig több alkalommal beszéltek arról, milyen változtatásokat szeretnének végrehajtani a következő évben.
A miniszterelnök korábbi bejelentései alapján a kormány az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben több forrást biztosítana a családoknak, a nyugdíjasoknak, a vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek. A tervek között a nagy vagyonok fokozottabb adóztatása, a környezetszennyező vállalatok nagyobb teherviselése és az uniós forrásokra épülő beruházások is szerepelnek.
Magyar Péter: az igazságosság és a fejlődés költségvetése készül
A miniszterelnök a 2027-es költségvetést az igazságosság és a fejlődés jegyében harangozta be. A kormányzati kommunikációban visszatérő elem, hogy az állami működésen elért megtakarításokból és az adórendszer átalakításából több pénzt juttatnának a társadalmi ellátásokra és a közszolgáltatásokra. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében külön is hangsúlyozta a bejelentés jelentőségét:
Ma Magyar Péter miniszterelnök az eddigi egyik legfontosabb beszédét mondja el az Országgyűlésben: bemutatja a 2027-es költségvetés terveit.
A miniszter szerint hónapok óta dolgoznak azon, hogy olyan költségvetés szülessen, amelynek középpontjában az igazságosság, a magyar emberek érdekei és az ország fejlődése állnak. „Ma elérkezett a pillanat, hogy bemutassuk a közös munka eredményét, és mindenki megismerhesse, milyen tervekkel készülünk a következő évre” – fogalmazott Kapitány István. A hétfői beszéd ugyanakkor még nem jelenti a teljes költségvetési törvényjavaslat közzétételét: a részletes dokumentum várhatóan később, október végéig kerül az Országgyűlés elé.
Kármán András: szakítanak a korábbi költségvetési gyakorlattal
Kármán András pénzügyminiszter már az október eleji, erdőbényei kihelyezett kormányülés előtt jelezte, hogy a kabinet változtatni kíván a költségvetés előkészítésének menetrendjén. Felhívta a figyelmet, hogy
a TISZA-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek.
A pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert ősszel már pontosabb gazdasági adatokra és előrejelzésekre lehet alapozni a tervezést, így kevesebb későbbi módosítás válhat szükségessé.
Kármán azt is megerősítette, hogy a jövő évi költségvetésben már szerepelni fog a kormány nyugdíjemelési programja. Ennek keretében a nyugdíjminimumot 28 500 forintról 120 ezer forintra emelnék, miközben sávosan növelnék a kisnyugdíjakat. Az intézkedés költségét 123 milliárd forintra becsülte.
Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított
– közölte a pénzügyminiszter. A tárcavezető korábban azt is hangsúlyozta, hogy az adórendszer átalakításának egyik legfontosabb szempontja az igazságos közteherviselés. Ennek jegyében készül a vagyonadó, a kata kiterjesztése és az ekho szabályainak módosítása is.
Tarr Zoltán: a kormánynak sincs pénze
A kormányzati ígéretek mellett ugyanakkor a költségvetés szűkös mozgásterére is felhívták a figyelmet a kabinet tagjai. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptemberben a Népszavának arról beszélt, hogy a kormány komoly pénzügyi nehézségekkel szembesült:
A kormánynak sincs pénze, az országnak sincs pénze.
A miniszter szerint a választásokat követően 8,3 százalékos hiánnyal vették át a költségvetést, amelyet az idei büdzsé módosításával 6,5 százalékra szeretnének leszorítani. Tarr hangsúlyozta, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben önmérsékletre és a kiadások alapos mérlegelésére van szükség. A nyilatkozat azért is fontos, mert a jövő évi költségvetésnek egyszerre kellene fedezetet biztosítania a kormány társadalompolitikai vállalásaira és a hiány további mérséklésére.
Magyar Péter: nem lesz osztogatás, de jelentős beruházások jöhetnek
Magyar Péter korábban a parlamentben egyértelművé tette, hogy a kormány nem kíván fedezet nélküli kiadásnövelésbe kezdeni.
Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni.
A miniszterelnök ugyanakkor szombati Facebook-bejegyzésében jelentős átcsoportosításokat helyezett kilátásba, és az állami működés költségeinek visszafogását ígérte. A kormányfő szerint
a 2027-es büdzsé a milliárdosoktól és a környezetszennyező cégektől csoportosítana át forrásokat a társadalmi támogatások javára.
Magyar Péter azt is közölte, hogy a kormány az uniós források felhasználásával nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízgazdálkodási beruházásokat szeretne megvalósítani. A tervek teljesülése így nemcsak a hazai költségvetési bevételektől, hanem az európai uniós pénzek tényleges rendelkezésre állásától is függhet. A miniszterelnök
- az igazságosság
- és a fejlődés
költségvetéseként jellemezte a 2027-es büdzsét, amely szerinte Magyarország újjáépítéséről szól majd.
Őszinte költségvetést ígértek
Magyar Péter és Kármán András már a 2026-os választási kampányban is élesen bírálták az Orbán-kormány költségvetési politikáját. A Tisza Párt 2025 novemberében közzétett gazdasági helyzetértékelésében a hiánycélok folyamatos módosítását, a költségvetési tartalékok felélését és a magas államadósság-finanszírozási költségeket kifogásolták. „Ez a kiszámíthatatlanság és a hitelét vesztett gazdaságpolitika elbizonytalanítja a befektetőket” – fogalmazott akkor Kármán András. A párt már ekkor azt ígérte, hogy kormányra kerülve a valós gazdasági helyzetre épülő, átlátható költségvetést készít, tartható makrogazdasági pályával és megalapozott előrejelzésekkel. Magyar Péter pedig úgy fogalmazott: „Nem guruló dollárokra vagy rubelekre van szükség, hanem stabil forintra és kiszámítható, átlátható magyar gazdaságra.” A Tisza a finanszírozási költségek mérséklését, az uniós források megszerzését és a kiszámítható gazdaságpolitikát nevezte meg a költségvetés stabilizálásának legfontosabb eszközeiként.
Hétfőn kiderülhet, miből finanszírozná ígéreteit a kormány
A költségvetés bemutatásának egyik legfontosabb kérdése az lesz, mekkora hiányt tervez a kormány 2027-re, és milyen gazdasági növekedéssel, inflációval, valamint állami bevételekkel számol. A befektetők számára különösen fontos lehet, hogy a kabinet miként kívánja összeegyeztetni a kiadási vállalásokat a költségvetés stabilizálásával és az euróbevezetéshez szükséges gazdasági feltételek megteremtésével. Az Országgyűlés nemcsak a jövő évi tervekkel fog foglalkozni:
a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tarthatnak.