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Kezd összeállni a puzzle: Magyar Péter hamarosan bemutatja a 2027-es költségvetést – a miniszterek már elhintették, mire lesz pénz, mire nem

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Hétfőn fontos gazdaságpolitikai bejelentésre készül a kormány, amely hosszú időre meghatározhatja Magyarország pénzügyi mozgásterét. A 2027-es költségvetés bemutatása előtt már több részlet ismertté vált a tervezett intézkedésekről, miközben a kabinet tagjai az igazságosabb közteherviselést és az állami kiadások átalakítását hangsúlyozzák.
Zováthi Domokos
2026.10.19, 11:01
Frissítve: 2026.10.19, 11:09
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Hétfőn 13 órától az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés legfontosabb terveit. A Tisza-kormány első, teljes egészében saját gazdaságpolitikai elképzeléseire épülő büdzséjének bemutatását már hetek óta készítik elő, a kabinet tagjai pedig több alkalommal beszéltek arról, milyen változtatásokat szeretnének végrehajtani a következő évben.

Magyar Péter miniszterelnök kormányfő költségvetés
Magyar Péter szerint a fejlődés költségvetése készül / Fotó: AFP

A miniszterelnök korábbi bejelentései alapján a kormány az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben több forrást biztosítana a családoknak, a nyugdíjasoknak, a vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek. A tervek között a nagy vagyonok fokozottabb adóztatása, a környezetszennyező vállalatok nagyobb teherviselése és az uniós forrásokra épülő beruházások is szerepelnek.

Magyar Péter: az igazságosság és a fejlődés költségvetése készül

A miniszterelnök a 2027-es költségvetést az igazságosság és a fejlődés jegyében harangozta be. A kormányzati kommunikációban visszatérő elem, hogy az állami működésen elért megtakarításokból és az adórendszer átalakításából több pénzt juttatnának a társadalmi ellátásokra és a közszolgáltatásokra. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében külön is hangsúlyozta a bejelentés jelentőségét:

Ma Magyar Péter miniszterelnök az eddigi egyik legfontosabb beszédét mondja el az Országgyűlésben: bemutatja a 2027-es költségvetés terveit.

A miniszter szerint hónapok óta dolgoznak azon, hogy olyan költségvetés szülessen, amelynek középpontjában az igazságosság, a magyar emberek érdekei és az ország fejlődése állnak. „Ma elérkezett a pillanat, hogy bemutassuk a közös munka eredményét, és mindenki megismerhesse, milyen tervekkel készülünk a következő évre” – fogalmazott Kapitány István. A hétfői beszéd ugyanakkor még nem jelenti a teljes költségvetési törvényjavaslat közzétételét: a részletes dokumentum várhatóan később, október végéig kerül az Országgyűlés elé.

Kármán András: szakítanak a korábbi költségvetési gyakorlattal

Kármán András pénzügyminiszter már az október eleji, erdőbényei kihelyezett kormányülés előtt jelezte, hogy a kabinet változtatni kíván a költségvetés előkészítésének menetrendjén. Felhívta a figyelmet, hogy

a TISZA-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek.

A pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert ősszel már pontosabb gazdasági adatokra és előrejelzésekre lehet alapozni a tervezést, így kevesebb későbbi módosítás válhat szükségessé.

Kármán azt is megerősítette, hogy a jövő évi költségvetésben már szerepelni fog a kormány nyugdíjemelési programja. Ennek keretében a nyugdíjminimumot 28 500 forintról 120 ezer forintra emelnék, miközben sávosan növelnék a kisnyugdíjakat. Az intézkedés költségét 123 milliárd forintra becsülte.

Az intézkedés 123 milliárd forintba kerül, amelyre a fedezet biztosított

– közölte a pénzügyminiszter. A tárcavezető korábban azt is hangsúlyozta, hogy az adórendszer átalakításának egyik legfontosabb szempontja az igazságos közteherviselés. Ennek jegyében készül a vagyonadó, a kata kiterjesztése és az ekho szabályainak módosítása is.

Tarr Zoltán: a kormánynak sincs pénze

A kormányzati ígéretek mellett ugyanakkor a költségvetés szűkös mozgásterére is felhívták a figyelmet a kabinet tagjai. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptemberben a Népszavának arról beszélt, hogy a kormány komoly pénzügyi nehézségekkel szembesült:

A kormánynak sincs pénze, az országnak sincs pénze.

A miniszter szerint a választásokat követően 8,3 százalékos hiánnyal vették át a költségvetést, amelyet az idei büdzsé módosításával 6,5 százalékra szeretnének leszorítani. Tarr hangsúlyozta, hogy a nehéz pénzügyi helyzetben önmérsékletre és a kiadások alapos mérlegelésére van szükség. A nyilatkozat azért is fontos, mert a jövő évi költségvetésnek egyszerre kellene fedezetet biztosítania a kormány társadalompolitikai vállalásaira és a hiány további mérséklésére.

Magyar Péter: nem lesz osztogatás, de jelentős beruházások jöhetnek

Magyar Péter korábban a parlamentben egyértelművé tette, hogy a kormány nem kíván fedezet nélküli kiadásnövelésbe kezdeni.

Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni.

A miniszterelnök ugyanakkor szombati Facebook-bejegyzésében jelentős átcsoportosításokat helyezett kilátásba, és az állami működés költségeinek visszafogását ígérte. A kormányfő szerint

a 2027-es büdzsé a milliárdosoktól és a környezetszennyező cégektől csoportosítana át forrásokat a társadalmi támogatások javára.

Magyar Péter azt is közölte, hogy a kormány az uniós források felhasználásával nagyszabású lakhatási, közlekedési és vízgazdálkodási beruházásokat szeretne megvalósítani. A tervek teljesülése így nemcsak a hazai költségvetési bevételektől, hanem az európai uniós pénzek tényleges rendelkezésre állásától is függhet. A miniszterelnök

  • az igazságosság
  • és a fejlődés

költségvetéseként jellemezte a 2027-es büdzsét, amely szerinte Magyarország újjáépítéséről szól majd.

Őszinte költségvetést ígértek

Magyar Péter és Kármán András már a 2026-os választási kampányban is élesen bírálták az Orbán-kormány költségvetési politikáját. A Tisza Párt 2025 novemberében közzétett gazdasági helyzetértékelésében a hiánycélok folyamatos módosítását, a költségvetési tartalékok felélését és a magas államadósság-finanszírozási költségeket kifogásolták. „Ez a kiszámíthatatlanság és a hitelét vesztett gazdaságpolitika elbizonytalanítja a befektetőket” – fogalmazott akkor Kármán András. A párt már ekkor azt ígérte, hogy kormányra kerülve a valós gazdasági helyzetre épülő, átlátható költségvetést készít, tartható makrogazdasági pályával és megalapozott előrejelzésekkel. Magyar Péter pedig úgy fogalmazott: „Nem guruló dollárokra vagy rubelekre van szükség, hanem stabil forintra és kiszámítható, átlátható magyar gazdaságra.” A Tisza a finanszírozási költségek mérséklését, az uniós források megszerzését és a kiszámítható gazdaságpolitikát nevezte meg a költségvetés stabilizálásának legfontosabb eszközeiként.

Hétfőn kiderülhet, miből finanszírozná ígéreteit a kormány

A költségvetés bemutatásának egyik legfontosabb kérdése az lesz, mekkora hiányt tervez a kormány 2027-re, és milyen gazdasági növekedéssel, inflációval, valamint állami bevételekkel számol. A befektetők számára különösen fontos lehet, hogy a kabinet miként kívánja összeegyeztetni a kiadási vállalásokat a költségvetés stabilizálásával és az euróbevezetéshez szükséges gazdasági feltételek megteremtésével. Az Országgyűlés nemcsak a jövő évi tervekkel fog foglalkozni:

a 2026-os költségvetés módosításáról is zárószavazást tarthatnak.

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