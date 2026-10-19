Kezd összeállni a puzzle: Magyar Péter hamarosan bemutatja a 2027-es költségvetést – a miniszterek már elhintették, mire lesz pénz, mire nem

Hétfőn 13 órától az Országgyűlésben ismerteti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés legfontosabb terveit. A Tisza-kormány első, teljes egészében saját gazdaságpolitikai elképzeléseire épülő büdzséjének bemutatását már hetek óta készítik elő, a kabinet tagjai pedig több alkalommal beszéltek arról, milyen változtatásokat szeretnének végrehajtani a következő évben.

Magyar Péter szerint a fejlődés költségvetése készül / Fotó: AFP

A miniszterelnök korábbi bejelentései alapján a kormány az állam működési kiadásain takarékoskodna, miközben több forrást biztosítana a családoknak, a nyugdíjasoknak, a vállalkozásoknak, az oktatásnak és az egészségügynek. A tervek között a nagy vagyonok fokozottabb adóztatása, a környezetszennyező vállalatok nagyobb teherviselése és az uniós forrásokra épülő beruházások is szerepelnek.

Magyar Péter: az igazságosság és a fejlődés költségvetése készül

A miniszterelnök a 2027-es költségvetést az igazságosság és a fejlődés jegyében harangozta be. A kormányzati kommunikációban visszatérő elem, hogy az állami működésen elért megtakarításokból és az adórendszer átalakításából több pénzt juttatnának a társadalmi ellátásokra és a közszolgáltatásokra. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében külön is hangsúlyozta a bejelentés jelentőségét:

Ma Magyar Péter miniszterelnök az eddigi egyik legfontosabb beszédét mondja el az Országgyűlésben: bemutatja a 2027-es költségvetés terveit.

A miniszter szerint hónapok óta dolgoznak azon, hogy olyan költségvetés szülessen, amelynek középpontjában az igazságosság, a magyar emberek érdekei és az ország fejlődése állnak. „Ma elérkezett a pillanat, hogy bemutassuk a közös munka eredményét, és mindenki megismerhesse, milyen tervekkel készülünk a következő évre” – fogalmazott Kapitány István. A hétfői beszéd ugyanakkor még nem jelenti a teljes költségvetési törvényjavaslat közzétételét: a részletes dokumentum várhatóan később, október végéig kerül az Országgyűlés elé.

Kármán András: szakítanak a korábbi költségvetési gyakorlattal

Kármán András pénzügyminiszter már az október eleji, erdőbényei kihelyezett kormányülés előtt jelezte, hogy a kabinet változtatni kíván a költségvetés előkészítésének menetrendjén. Felhívta a figyelmet, hogy

a TISZA-kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgyévtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az Országgyűlésnek.

A pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, mert ősszel már pontosabb gazdasági adatokra és előrejelzésekre lehet alapozni a tervezést, így kevesebb későbbi módosítás válhat szükségessé.