Megszólal a 2027-es költségvetésről Magyar Péter: fontos részletek kerülnek terítékre – nem érkezik egyedül, csúcsminiszterei kísérik

Október 27-én, kedden újabb sajtótájékoztatót tart a kormány a 2027-es költségvetés részleteiről. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is részt vesz – közölte a Miniszerelnökség.

Újabb részleteket ismertet kedden Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetésről, Kármán András is ott lesz / Fotó: AFP

A tárca közlése szerint az alábbi témákról lesz szó: a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programról, a Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitelről, valamint a hozzá kapcsolódó lakástakarékról és felújítási támogatásokról. A kormány már korábban bejelentette, hogy

2026 végén megszünteti az Otthon Start programot, amelyet 2027-től a Wekerle Plusz váltana fel.

Az új konstrukcióban az új építésű lakások vásárlására és építésére továbbra is fix 3 százalékos hitel lenne elérhető, a használt ingatlanok esetében azonban 5 százalékra emelkedne a kamat. A jogosultak körét a 18 és 41 év közöttiekre szűkítenék.

Költségvetés: komoly változások jöhetnek a magyar lakáspiacon

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az Otthon Start kivezetése az év utolsó hónapjaiban újabb vásárlási hullámot indíthat el, miközben jövőre visszaeshet a használt lakások iránti kereslet. A Duna House és a Credipass elemzése szerint a kamatkülönbség jelentős többletterhet jelenthet a lakásvásárlóknak. Egy 40 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a 3 és az 5 százalékos kamat között mintegy 13 millió forint lehet a teljes visszafizetendő összeg különbsége. Az MBH Bank Elemzési Centruma arra figyelmeztetett, hogy az új rendszer az új építésű ingatlanok felé terelheti a keresletet, ami a szűkös kínálat miatt további áremelkedést is eredményezhet.

A felújítási támogatásokról is új részletek derülhetnek ki

A keddi tájékoztatón várhatóan a Wekerle+ Lakástakarék és az energetikai felújítási program is hangsúlyos szerepet kap. A korábbi bejelentések alapján a lakástakaréknál az első öt év befizetéseire 10 százalékos, a hatodik évtől pedig 20 százalékos állami támogatás járhat. Az energetikai korszerűsítéseknél legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitel és akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhetővé válhat.