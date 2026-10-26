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Megszólal a 2027-es költségvetésről Magyar Péter: fontos részletek kerülnek terítékre – nem érkezik egyedül, csúcsminiszterei kísérik

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Újabb fontos bejelentésekre készül kedden Magyar Péter miniszterelnök, ezúttal a lakhatási támogatások kerülnek a középpontba. A 2027-es költségvetés részleteit ismertető tájékoztatón a Wekerle Plusz hitelkonstrukcióiról, a lakástakarékról és az otthonfelújítási támogatásokról is új információk érkezhetnek.
VG
2026.10.26, 16:02
Frissítve: 2026.10.26, 16:35
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Október 27-én, kedden újabb sajtótájékoztatót tart a kormány a 2027-es költségvetés részleteiről. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter is részt vesz – közölte a Miniszerelnökség.

Magyar Péter, Kármán András költségvetés
Újabb részleteket ismertet kedden Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetésről, Kármán András is ott lesz / Fotó: AFP

A tárca közlése szerint az alábbi témákról lesz szó: a Wekerle Lakás- és Kollégiumépítési Programról, a Wekerle+ Vásárlási és Építési Hitelről, valamint a hozzá kapcsolódó lakástakarékról és felújítási támogatásokról. A kormány már korábban bejelentette, hogy

2026 végén megszünteti az Otthon Start programot, amelyet 2027-től a Wekerle Plusz váltana fel.

Az új konstrukcióban az új építésű lakások vásárlására és építésére továbbra is fix 3 százalékos hitel lenne elérhető, a használt ingatlanok esetében azonban 5 százalékra emelkedne a kamat. A jogosultak körét a 18 és 41 év közöttiekre szűkítenék.

Költségvetés: komoly változások jöhetnek a magyar lakáspiacon

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy az Otthon Start kivezetése az év utolsó hónapjaiban újabb vásárlási hullámot indíthat el, miközben jövőre visszaeshet a használt lakások iránti kereslet. A Duna House és a Credipass elemzése szerint a kamatkülönbség jelentős többletterhet jelenthet a lakásvásárlóknak. Egy 40 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a 3 és az 5 százalékos kamat között mintegy 13 millió forint lehet a teljes visszafizetendő összeg különbsége. Az MBH Bank Elemzési Centruma arra figyelmeztetett, hogy az új rendszer az új építésű ingatlanok felé terelheti a keresletet, ami a szűkös kínálat miatt további áremelkedést is eredményezhet.

A felújítási támogatásokról is új részletek derülhetnek ki

A keddi tájékoztatón várhatóan a Wekerle+ Lakástakarék és az energetikai felújítási program is hangsúlyos szerepet kap. A korábbi bejelentések alapján a lakástakaréknál az első öt év befizetéseire 10 százalékos, a hatodik évtől pedig 20 százalékos állami támogatás járhat. Az energetikai korszerűsítéseknél legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos hitel és akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás is elérhetővé válhat.

Több lényeges kérdés azonban továbbra is nyitott, köztük a Wekerle Plusz pontos indulási időpontja, a maximálisan felvehető hitelösszeg, valamint az ingatlanokra vonatkozó értékhatárok. A keddi tájékoztatón ezekről is érkezhetnek új információk.

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