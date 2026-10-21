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Úgy segít az önkormányzatoknak a Tisza költségvetése, hogy közben elvesztik a dolgozóikat, még balról is panaszkodnak

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Több pénzt hagyna az önkormányzatoknál a Tisza-kormány, miközben a települések állami támogatása is emelkedne. A 2027-es költségvetés tervei ugyanakkor nem minden polgármestert győztek meg, és az átfogó reform is későbbre tolódik.
Nemes Tamás
2026.10.21, 16:21
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A Tisza-kormány 2027-es költségvetési terve több tízmilliárd forinttal enyhítené az önkormányzatok terheit, és az állami támogatásokat is növelné. A szolidaritási hozzájárulás mérséklése és a közösségi közlekedés finanszírozásának bővítése mellett azonban a teljes önkormányzati reform 2028-ra maradhat.

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Karácsony Gergely a fellélegzés évének nevezte 2027-et az önkormányzatok számára, más városvezetők viszont óvatosabban értékelik a költségvetési terveket / Fotó: Lorkó Dávid

A 2027-es költségvetés tervezete alapján évek óta először javulhat érdemben a magyar önkormányzatok pénzügyi helyzete. 

A kormány 64 milliárd forinttal mérsékelné a szolidaritási hozzájárulásból származó bevételeit, ugyanekkora összeggel növelné az önkormányzatok állami támogatását, és a közösségi közlekedés finanszírozásába is több pénzt tenne.

A bejelentések fogadtatása azonban korántsem egységes. Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon nagyon jó költségvetési tervezetnek nevezte a javaslatot, és úgy vélte, 2027 a fellélegzés éve lehet az önkormányzatok számára. Pintér Bence győri polgármester azonban figyelmeztette: Budapest helyzetéből nem lehet valamennyi településére következtetni, ráadásul a költségvetés részletei még nem ismertek.

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester közleményében szintén méltányolta a kormány gesztusait, de kevésnek tartotta a vidéki nagyvárosok közösségi közlekedésére szánt 10 milliárd forintot. Pikó András józsefvárosi polgármester pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezet egyelőre nem hoz érdemi változást az önkormányzatok helyzetében. Különösen a szociális és rendészeti területeken vártnál kisebb béremelés miatt aggódik, mert szerinte kérdéses, sikerül-e megállítani a szakemberek elvándorlását.

A szolidaritási hozzájárulás mérséklése nem egységesen érinti majd a településeket. Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatása szerint

  • Budapest befizetése 30 milliárd forinttal csökkenhet;
  • a megyei jogú városok pedig együttesen mintegy 20 milliárd forintnyi könnyítést kaphatnak.

A részletes elosztási szabályok azonban egyelőre nem ismertek.

Kármán András a költségvetés korlátjaival indokolta, hogy a hozzájárulásból származó bevételeket 15 százalékkal mérsékelnék. A pénzügyminiszter ugyanakkor további csökkentést is lehetségesnek tart, az intézmény teljes megszüntetését viszont nem tervezi. 

Szerinte a helyi iparűzési adó bevételei jelentős különbségeket okoznak a települések között, ezért szükség van az önkormányzati források valamiféle újraelosztására.

A kisebb települések az állami támogatások növeléséből és a Szent István Vidékfejlesztési Programból profitálhatnak. Utóbbi tíz településenként egymilliárd forint fejlesztési forrást biztosít, amelynek felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A program jelenleg kísérleti szakaszban működik, a 2027-re jelzett 70 milliárd forintos keret felhasználásának részletei azonban még nem világosak.

A közösségi közlekedés finanszírozásában is változás jöhet. A kibővített, az agglomerációra is kiterjeszteni tervezett BKK 50 milliárd forinttal több forrást kaphat, a vidéki nagyvárosok pedig ismét állami támogatáshoz juthatnak. Utóbbi célra 10 milliárd forintot különítenének el, ami több tucat város között oszlana meg.

A költségvetés miatt elnapolják az önkormányzati reformot

A pénzügyi könnyítések mellett a településvezetők számára csalódást jelenthet, hogy a teljes önkormányzati reform nem valósul meg 2027-ben. Magyar Péter szerint a szándék megvan a jogkörök átrendezésére, amelyet jövőre, az alkotmányozási folyamat részeként készítenének elő.

Lőrincz Viktória szakminiszter a Magyar Hangnak adott interjújában arról beszélt, hogy a területi közigazgatás átalakítása már 2027 elején elindulhat. A cél az, hogy 2028-ra olyan önkormányzati rendszer jöjjön létre, amely hosszú távon is működőképes. A megyei közgyűlések felszámolásának szándékát Magyar Péter azzal indokolta, hogy szerinte kifizetőhelyekre az önkormányzatok szintjén sincs szükség.

A 2027-es költségvetés így a forráselvonások évei után könnyebbséget hozhat a településeknek, de a finanszírozás és a feladatmegosztás átfogó átalakítása egyelőre várat magára.

Kármán András nem lehet nyugodt: az elemző szerint tele van aknákkal a 2027-es költségvetés. könnyen belecsúszhat a megszorításokba a kormány

A magyar gazdaság 2,4 százalékkal növekedhet 2027-ben a kormány szerint. Az elemzők úgy látják, hogy a költségvetési hiánycél tartható, azonban több lehetséges akadályt is felvázoltak.

 

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