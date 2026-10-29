Megérkezett a várva várt ítélet a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről: új részletek derültek ki, mennyi pénzt spórol valójában Kármán András és Magyar Péter – nyilvános a Költségvetési Tanács véleménye
A KT előnyösnek találta, hogy a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány a korábbi évektől eltérően az őszi időszakban nyújtotta be, mivel a tavaszi-nyári tervezés során a folyamatok előrejelezhetőségét érdemi bizonytalanságok övezték. A testület nem fogalmazott meg kifogásokat, azonban megállapította, hogy a GDP 4,9 százalékára tervezett hiánycél teljesítéséhez a kiadások visszafogására lesz szükség.
Magyar Péter október 19-én, napirend előtti felszólalásában ismertette a 2027-es költségvetés fő célkitűzéseit. A kormányfő ekkor azt is közölte, hogy hamarosan megküldi a tervezetet a KT részére, az Országgyűlés elé pedig október végén kerülhet. A parlament munkáját támogató testület elvégezte munkáját és megfogalmazta részletes véleményét.
Mire épít a 2027-es költségvetés?
A kormány 2027-ben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, míg 2026-ra 1,7 százalékos GDP-bővülést vár. A KT szerint mindkét növekedési előrejelzés a piaci várakozások középértékéhez közelít. A tervezet a kormányzati szektor eredményszemléletű hiányát a GDP 4,9 százalékában határozza meg, ami 2,6 százalékpontos javulást jelent a 2026-ra kitűzött 7,5 százalékos hiánycélhoz képest. A központi alrendszer pénzforgalmi hiánya 5102,7 milliárd forint lehet, ami a GDP 5,2 százalékának felel meg.
A tervezett bevételek 42 483,8 milliárd, a kiadások 47 586,5 milliárd forintot tesznek ki.
Az előző év módosított költségvetéséhez képest a bevételek 568,2 milliárd forinttal, vagyis 1,4 százalékkal növekednének, miközben a kiadások 1439,2 milliárd forinttal, 2,9 százalékkal csökkennének. A pénzforgalmi hiány így több mint 2000 milliárd forinttal mérséklődhet, elsősorban a költések mérséklésének köszönhetően. A KT összességében reálisnak tartja a 4,9 százalékos hiánycélt, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy annak eléréséhez a bevételek növelésére, valamint a kiadások csökkentésére lesz szükség.
Megszorításokkal növelnék a bevételeket
A költségvetés egyik meghatározó eleme az adórendszer reformja. A kormány a különadók fenntartásával, több adónem emelésével és újak bevezetésével, valamint a kedvezmények megszüntetésével kívánja stimulálni a bevételi oldalt. A tervezet szerint a különadókból összesen 2377,4 milliárd forint folyhat be 2027-ben, ami a GDP 2,4 százalékának felel meg.
A jelentősebb intézkedések között szerepel a nagyvállalatok társasági adójának emelése. A nominális adókulcs 9 százalékról 15 százalékra emelkedne, amely intézkedéstől a kormány 140 milliárd forint többletbevételt vár. Emellet megszüntetnék a látvány-csapatsportok tao-támogatási rendszerét, ami további 200 milliárd forinttal növelheti az állam bevételeit.
Emelkedne az innovációs járulék is: a közép- és nagyvállalatok adóterhe 0,3 százalékról 0,5 százalékra nőne. A kiskereskedelmi adó egyik kulcsát 0,15 százalékról 0,45 százalékra módosítanák, ami a KT szerint kockázatot jelent, mivel az Európai Bizottság és Magyarország között továbbra is jogvita zajlik a kiskereskedelmi adó szabályozásáról.
A tervezet az új vagyonadóval is számol. Az egymilliárd forintot meghaladó, egy főre jutó nettó vagyonrész után évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adót vetnének ki. A kormány várakozása szerint az új adónem mintegy 15 ezer adózót érintene, és 200 milliárd forint bevételt eredményezne.
A Tanács ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az új adó beszedésével kapcsolatban nincsenek korábbi hazai tapasztalatok, ami bizonytalanná teheti a bevételi cél teljesülését.
Jelentősen átalakulhat a kata is. vállalkozók ismét számlázhatnának cégeknek, a bevételi értékhatár pedig 18 millióról 22 millió forintra emelkedne. A főállású kisadózók havi adója ugyanakkor 50 ezerről 100 ezer forintra nőne. A kormány arra számít, hogy az adózók száma az intézkedés miatt kétszeresére emelkedhet.
A cégautóadó esetében a nagyobb teljesítményű járművekre 15 és 100 százalék közötti adóemelést irányoznak elő, emellett szigorítanák a gépjárműadó levonhatóságát és egyes mentességeket. A rehabilitációs hozzájárulás szintén emelkedne a nagyobb foglalkoztatóknál, míg a környezetterhelési díjakat új szennyezőanyagokra, különösen az akkumulátoripari kibocsátásokra is kiterjesztenék.
A cégautóadó esetében a nagyobb teljesítményű járművekre 15 és 100 százalék közötti adóemelést irányoznak elő, emellett szigorítanák a gépjárműadó levonhatóságát és egyes mentességeket. A rehabilitációs hozzájárulás szintén emelkedne a nagyobb foglalkoztatóknál, míg a környezetterhelési díjakat új szennyezőanyagokra, különösen az akkumulátoripari kibocsátásokra is kiterjesztenék.
Visszatérne a reklámadó is, amelyből 14 milliárd forintos bevételt várnak. A médiaszolgáltatók és a reklámközzétevők esetében az adókulcs 3,75 százalékos, a reklám megrendelőinél 2,5 százalékos lenne. Emellett a költségvetés új szén-dioxid-adóval, a népegészségügyi termékadó emelésével és az inflációkövető adóemelésekből származó többletbevételekkel is számol.
Változik a támogatások rendszere
A költségvetési tervezet a háztartások jövedelmét érintő intézkedéseket is tartalmaz. a háztartások jövedelmét érintő intézkedést tartalmaz. A kormány bevezetné a minimálbér kétszereséig igénybe vehető adójóváírást, amelynek segítségével a minimálbért kereső 9 százalékos szja-t fizetnének. A kedvezmény sávos lenne.
A családi pótlékot a tervek szerint megduplázzák, ami önmagában mintegy 300 milliárd forinttal növeli a kiadásokat.
Jelentősen emelnék az alacsony összegű nyugdíjakat, és bevezetnék a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelyre 76 milliárd forintot különítenének el. Több ágazatban béremelést, az egészségügyben pedig jelentős többletfinanszírozást terveznek.
A kiadások mérséklése érdekében több korábban tervezett kedvezmény bevezetésétől elállna a kormány. A 14. havi nyugdíj második heti részletét nem fizetnék ki, valamint elmaradna a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének kiterjesztése is. Az édesanyák szja-kedvezményeinél havi bruttó egymillió forintos jövedelmi plafont határoznának meg.
A lakástámogatások esetében jelentős változás jön. A kapcsolódó költségvetési előirányzat a 2026-os 654,4 milliárd forintról 310,2 milliárd forintra csökkenne, ami 52,6 százalékos visszaesést jelent.
Ebben szerepet játszik a vidéki otthonfelújítási támogatás és az Otthon Start Hitelprogram kivezetése. A közfeladatot ellátó és közszolgálati dolgozók nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásának eltörlésével pedig 225 milliárd forintot takarítanak meg.
A Babaváró támogatásokra előirányzott összeg szintén csökkenne: a tervezet 272,2 milliárd forinttal számol, ami 22,7 százalékkal marad el a módosított 2026-os előirányzattól. Ugyanakkor a konstrukció szabályainak nem változnának, ezért a KT szerint a kiadások meghaladhatják a tervezettet.
Hogyan spórolna a kormány?
A bevételek növelése és az állami támogatások csökkentése mellett a kormány további megtakarításokat is előirányoz. A KT összefoglalója 1400 milliárd forinttal számol. A minisztériumok és az intézmények működési kiadásai 10 százalékkal csökkennének, felhalmozási kiadásaik pedig 20 százalékkal mérséklődnének.
Visszafognák Ezzel párhuzamosan visszafognák a nem hatékony gazdaságfejlesztési támogatásokat, amelyre a tervezet 169,5 milliárd forintos megtakarítást irányoz elő. 119,3 milliárdot a korábban közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó kiadások csökkentésével, további 92,6 milliárdot pedig a kormányzati kommunikációs kiadások mérséklésével érnének el. A közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 141,3 milliárd forintról 80 milliárdra csökkenne, ami 43,4 százalékos visszaesést jelent.
Jelentős megtakarításokat várnak az útkoncessziók átalakításától. Utóbbi intézkedéshez kapcsolódóan 246,1 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel számolnak. A KT azonban figyelmeztetett, hogy a szerződés megszüntetéséről folytatott tárgyalások még nem zárultak le.
Az állami beruházási fejezet kiadásai szintén mérséklődnének, 504,4 milliárdról 321,3 milliárd forintra.
Más területeken ugyanakkor növekednének a kiadások. A közösségi közlekedés támogatása 1193,7 milliárd forintra emelkedne, a közüzemi szolgáltatások támogatására pedig 1365 milliárdot fordítanának. Az egészségbiztosítási kiadások szintén jelentősen növekednének: a gyógyító-megelőző ellátások előirányzata 3316 milliárd forintra, a gyógyszertámogatásoké 645 milliárdra emelkedne. Az egészségügy finanszírozására a kormány összesen 510 milliárd forint többletforrást tervez.
A KT több kockázatra is figyelmeztetett
A következő évi költségvetés makrogazdasági pályája elsősorban a belső kereslet erősödésére épül. A kormány 2027-ben a háztartások fogyasztási kiadásainak 4,7 százalékos növekedésével számol, amelyet a béremelések, a családi pótlék duplázása és az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók adóterheinek csökkentése támogathat.
A bruttó átlagkereset 5,6 százalékkal, a kedvezményekkel számított nettó átlagkereset pedig 6,3 százalékkal növekedhet.
A beruházásoknál szintén fordulatot vár a kormány: a bruttó állóeszköz-felhalmozás 5,7 százalékkal bővülhet, miközben az export 4,4 százalékkal emelkedhet. A jelentős importnövekedés miatt ugyanakkor a nettó export 0,6 százalékponttal visszafoghatja a gazdasági növekedést. A KT szerint a magyar gazdaságot növekedését a nemzetközi bizonytalanság, az elhúzódó geopolitikai konfliktusok és a magasabb energiaárak fékezhetik. Hazánk nyitott, exportorientált gazdaságként különösen érzékeny a negatív külső hatásokra.
A testület ugyanakkor nemcsak a gazdasági kilátásokkal, hanem a tervezett megtakarítások megvalósíthatóságával kapcsolatban is több kockázatot azonosított.
Ezek közé tartoznak a koncessziós szerződések megszüntetésével kapcsolatos intézkedések, valamint az Európai Unió által kiszabott migrációs bírság kezelése is. A költségvetés 2027-ben már nem számol az uniós menekültügyi bírság napi egymillió eurós kiadásával, ami a kormány számításai szerint 135 milliárd forintos megtakarítást eredményezne. A KT ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a bírság eltörléséről még nem született döntés, ezért fennáll a költségvetési kiadások túllépésének kockázata.
A KT külön figyelmeztetett az állami vagyon növelését szolgáló tartalékra is. A költségvetésben mindössze egymillió forinttal szereplő előirányzat felülről nyitott, vagyis az év során a tervezettnél nagyobb összeg is felhasználható. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány állami vagyonszerzésre jelentős összegeket fordíthat.
Az államadósság a tervek szerint 2027 folyamán a GDP 77,5 százalékáról 77,2 százalékára csökkenne, ami megfelel az Alaptörvényben meghatározott adósságszabálynak. Azonban a mindössze 0,3 százalékpontos viszonylag csekélynek mondható, ezért az évközi kiadások emelkedése vagy a vártnál gyengébb gazdasági teljesítmény veszélyeztetheti a cél teljesülését.
A KT hangsúlyozta, hogy a 2027-re tervezett 4,9 százalékos költségvetési hiány meghaladja az Európai Unió által meghatározott 3 százalékos referenciaértéket. A testület szerint a tervezet akkor kerülhet összhangba az uniós előírásokkal, ha a kormány új, több évre szóló hiánycsökkentési tervet nyújt be, amelyet az Európai Unió Tanácsa is jóváhagy. A testület továbbra is szükségesnek tartja, hogy Magyarország költségvetési hiánya középtávon 3 százalék alá csökkenjen.
A KT összességében megalapozottnak tartja a hiánycélt, de a kockázatok miatt azt javasolja, hogy a kormány részletesebben mutassa be a tervezett megtakarítások megalapozottságát, különös tekintettel azokra az intézkedésekre, amelyek végrehajtása külső szereplők közreműködéshez kötött vagy jogalkotást igényel.