Megérkezett a várva várt ítélet a Tisza-kormány 2027-es költségvetéséről: új részletek derültek ki, mennyi pénzt spórol valójában Kármán András és Magyar Péter – nyilvános a Költségvetési Tanács véleménye

A KT előnyösnek találta, hogy a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány a korábbi évektől eltérően az őszi időszakban nyújtotta be, mivel a tavaszi-nyári tervezés során a folyamatok előrejelezhetőségét érdemi bizonytalanságok övezték. A testület nem fogalmazott meg kifogásokat, azonban megállapította, hogy a GDP 4,9 százalékára tervezett hiánycél teljesítéséhez a kiadások visszafogására lesz szükség.

A Költségvetési Tanács nem emelt kifogást a Tisza-kormány tervezete ellen / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter október 19-én, napirend előtti felszólalásában ismertette a 2027-es költségvetés fő célkitűzéseit. A kormányfő ekkor azt is közölte, hogy hamarosan megküldi a tervezetet a KT részére, az Országgyűlés elé pedig október végén kerülhet. A parlament munkáját támogató testület elvégezte munkáját és megfogalmazta részletes véleményét.

Mire épít a 2027-es költségvetés?

A kormány 2027-ben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, míg 2026-ra 1,7 százalékos GDP-bővülést vár. A KT szerint mindkét növekedési előrejelzés a piaci várakozások középértékéhez közelít. A tervezet a kormányzati szektor eredményszemléletű hiányát a GDP 4,9 százalékában határozza meg, ami 2,6 százalékpontos javulást jelent a 2026-ra kitűzött 7,5 százalékos hiánycélhoz képest. A központi alrendszer pénzforgalmi hiánya 5102,7 milliárd forint lehet, ami a GDP 5,2 százalékának felel meg.

A tervezett bevételek 42 483,8 milliárd, a kiadások 47 586,5 milliárd forintot tesznek ki.

Az előző év módosított költségvetéséhez képest a bevételek 568,2 milliárd forinttal, vagyis 1,4 százalékkal növekednének, miközben a kiadások 1439,2 milliárd forinttal, 2,9 százalékkal csökkennének. A pénzforgalmi hiány így több mint 2000 milliárd forinttal mérséklődhet, elsősorban a költések mérséklésének köszönhetően. A KT összességében reálisnak tartja a 4,9 százalékos hiánycélt, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy annak eléréséhez a bevételek növelésére, valamint a kiadások csökkentésére lesz szükség.

Megszorításokkal növelnék a bevételeket

A költségvetés egyik meghatározó eleme az adórendszer reformja. A kormány a különadók fenntartásával, több adónem emelésével és újak bevezetésével, valamint a kedvezmények megszüntetésével kívánja stimulálni a bevételi oldalt. A tervezet szerint a különadókból összesen 2377,4 milliárd forint folyhat be 2027-ben, ami a GDP 2,4 százalékának felel meg.