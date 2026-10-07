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Ennek nagyon nem fog örülni Kapitány István: kezdi temetni az idei GDP-növekedést a Költségvetési Tanács, óriási kihívások érik a magyar gazdaságot

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Az idei költségvetési törvényt módosító törvényjavaslatban szereplő számok teljesülése veszélyben van. A Költségvetési Tanács (KT) szerint a gazdasági növekedésre kockázatot jelentenek a gazdasági és geopolitikai feszültségek, a magas energiaárak, valamint a súlyos hazai aszályhelyzet is.
VG
2026.10.07, 08:19
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A költségvetési törvényt módosító törvényjavaslatban szereplő, a korábban tervezett 4,1 százalék helyett 2,0 százalékosra várt gazdasági növekedés a KT szerint nem feltétlen teljesül.

Figyelmeztetett a Költségvetési Tanács
Figyelmeztetett a Költségvetési Tanács / Fotó: AFP

A tervekre veszélyt jelentenek a külső gazdasági és geopolitikai feszültségek, az energiaár-emelkedés, valamint a súlyos magyarországi vízhiány is.

Figyelmeztetett a Költségvetési Tanács

A 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásának évközi helyzetéről és várható alakulásáról, a törvény módosítására beterjesztett törvényjavaslatot figyelembe vevő véleményéről a KT. A tanács közleményében azt írta, hogy az év eleji magas hiány és a megváltozott makrogazdasági környezet miatt a GDP-arányos hiánycél 3,7 százalékról 7,5 százalékra módosult, amely megegyezik a júliusi várakozásokkal.

A központi alrendszer pénzforgalmi hiánycélja így 7110,1 milliárd forintra nő, az első fél évben elérte a 3382 milliárd forintot.

A tanács üdvözli, hogy a megemelt hiánycélt hivatalosan is átvezették a törvényben, mert ez átláthatóvá teszi a teljesülések értékelését, azonban az európai uniós szabályrendszer kapcsán jelezték, hogy a nettó elsődleges kiadások növekedése várhatóan meghaladja az előírt plafont. Bár a védelmi kiadások növekedése miatt aktivált mentesítési záradék bővíti a mozgásteret, a kontrollszámlán várható 1,9 százalékos GDP-arányos eltérés így is meghaladja a szabályozásban rögzített 0,6 százalékos maximumot. A kormány október folyamán új középtávú költségvetési-strukturális tervet készít, amelyben fokozatosan mérséklődő hiánypályát és csökkenő államadósság-mutatót kell vállalnia.

Az államadósság-mutató az első félév végére 75,6 százalékra emelkedett, az év végére pedig a megemelkedett hiány és a likviditási tartalékok növelése miatt 77,5 százalékra nőhet.

A növekedést mérsékli a forint euróval szembeni felértékelődése, a 357,5 forintos euróárfolyam év végi elérését kockázatok övezik − olvasható a Költségvetési Tanács közleményében.

Kapitány István optimista

Beindult a magyar gazdaság – erről beszélt az elmúlt hetekben többször is Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kormány optimistább értékelése szerint a magyar gazdaság maga mögött hagyhatja az elmúlt évek stagnálását, Kármán András pénzügyminiszter pedig az idei év egészére már 2 százalék körüli GDP-növekedéssel számol.

Kapitány István szeptember végén Brüsszelben arról beszélt, hogy a magyar gazdaság növekedésnek indult, és annak üteme jelenleg 1,7 százalékos. A miniszter kiemelte a fogyasztás és az ipari termelés emelkedését is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 második negyedévében éves összevetésben 1,7 százalékkal nőtt a magyar GDP, és az első félév egészében is ugyanekkora volt a bővülés.

Kapitány már augusztusban azt állította, hogy „a magyar gazdaság beindult”, és szerinte ennek egyértelmű jelei láthatók a gazdasági adatokban. Egyebek mellett a GDP és az ipari termelés növekedését, a fogyasztás bővülését, az infláció mérséklődését és a forint erősödését emelte ki.

Habár az ipari valóban imponáló számokat mutat, augusztusban 8,7 százalékkal növekedett, ez javarészt az előző kormány alatt elindult beruházásoknak köszönhető.

A többi nemzetgazdasági szektor teljesítménye már nem ilyen kedvező, a turizmus és az építőipar is rosszabbnál rosszabb számokat produkál. A kiskereskedelem pedig augusztusban idei mélypontjára süllyedt.

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