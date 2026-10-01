Magyar Péterék vakarhatják a fejüket, valami nem stimmel az 5000 forintos dízeltámogatással: tömegével szólnak a magyarok – "Elektromos autóm van, én is megkaptam"

Szeptember végén átutalták az összesen 20 ezer forintos dízeltámogatás első 5000 forintját és ennek persze sokan örülnek, de az interneten fellelhető nyilvános kommentekben egészen elképesztő esetekről számolnak be az autótulajdonosok.

Kommentekben egészen elképesztő esetekről számolnak be az autótulajdonosok/Fotó: AFP

Különös kommentek érkeztek

Többen arról számoltak be, hogy olyan helyzetben is megkapták az 5000 forintos támogatást, amely elsőre nem feltétlenül tűnik összhangban a támogatás céljával.

Volt, aki azt írta, hogy nagyjából februárban eladta a 2.0 PD Audiját, ennek ellenére – mivel korábban még ő fizette be a súlyadót – megkapta az 5000 forintot. Más arról számolt be, hogy elektromos autóval rendelkező munkatársa kapta meg a támogatást, miközben korábban soha nem volt másik autója. Olyan beszámoló is érkezett, amely szerint valaki az utánfutójára és egy benzines autóra is kapott támogatást.

Egy három dízelautóval rendelkező hozzászóló arról írt, hogy mindhárom jármű az ő nevén van, ennek ellenére a felesége kapott egy 5000 forintos utalást. Más azt írta, hogy tavasszal eladta az autóját, azóta pedig BKK-val jár dolgozni, mégis megkapta az üzemanyagtámogatást. Olyan is akadt, aki már eladta korábbi autóját, és jelenleg hibridet használ, ennek ellenére megérkezett hozzá az összeg.

Egy másik beszámoló szerint valaki két és fél éve adta el a dízelautóját, azóta pedig egy elektromos autó van a nevén, mégis megkapta az 5000 forintos támogatást. Volt olyan hozzászóló is, aki februárban adta el az autóját, azóta pedig nincs másik jármű a nevén, mégis megérkezett hozzá a támogatás.

Egy négy dízelautóval rendelkező család esetében – amelyek között egy kisteherautó és három, 105-140 lóerő közötti dízelautó is van – a beszámoló szerint végül a család benzines, 1,2-es motorral rendelkező autójára érkezett támogatás, ráadásul a hozzászóló fia nevére. Egy másik érdekes esetben pedig valaki arról számolt be, hogy az ideiglenesen kivont autójára is megérkezett a támogatás.

A történetek hitelességét nem tudjuk ellenőrizni, de az ilyen beszámolók számossága indokolhatja, hogy ezeknek utánanézzen a Tisza-kormány és ha indokolt, változtasson a szabályozáson.