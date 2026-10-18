Hogyan omolhatott össze a belgyógyászat Budapesten – kórházi ellátás, hajléktalanok és a palackgyűjtés egyetlen nagy válságban csomósodott össze
A tegnapi napon már különösebb nehézségek nélkül zajlott az ügyeleti ellátás a budapesti belgyógyászati osztályokon. A szociális és az egészségügyi ágazat működését szorosabban össze kell hangolni. Csak így biztosítható, hogy a betegek időben, a szükségleteiknek megfelelő ellátást kapják, miközben az egészségügyi intézmények terhelése is csökken. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és a felmerülő problémákra nemcsak azonnali intézkedésekkel, hanem közép- és hosszú távú, fenntartható megoldásokkal is reagálunk. A hidegebb idők beköszöntével a szociális ágazat elégtelensége sajnos most az egészségügyön csapódik le" – írta még pénteken közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, miután – ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt – súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban, és a helyzet már a kórházakban a sürgősségi osztályok működését is veszélyeztette.
Megnőtt várakozási idő a kórházakban, túlterhelt ellátórendszer
A fővárosban mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané. Több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő. Azonnali egyeztetések kezdődtek a szociális ágazattal a belgyógyászatokon szociális okból fekvő betegek átszállítása érdekében. A helyzet súlyos, mert a belgyógyászat az egészségügy egyik legfontosabb alapszakmája, a sürgősségi osztályokat felkereső betegek jó része is belgyógyászati eset.
A problémát egyszerre okozta az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akiknek már nincs szükségük aktív kórházi kezelésre. A minisztérium közlése szerint az ágyak mintegy harmadát ilyen betegek veszik igénybe. Elhelyezésüket azonban a krónikus ápolási intézmények és a szociális ellátórendszer túlterheltsége is nehezíti. A sürgősségi osztályokon emiatt olyan betegek is várakozhatnak, akiknek állapotuk alapján fekvőbeteg-ellátásra lenne szükségük, de nem tudják őket megfelelő osztályra továbbküldeni.
Hegedűs Zsolt elismerte a budapesti ellátási nehézségeket
„A tegnapi napon a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátás és a betegek elhelyezése komoly nehézségekbe ütközött. Ennek egyik fontos oka, hogy jelenleg számos olyan beteg fekszik a fővárosi kórházak belgyógyászati osztályain, köztük hajléktalan emberek is, akiknek elsősorban nem egészségügyi, hanem szociális ellátásra lenne szükségük"
– írta ki közösségi oldalára csütörtök este Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Az egészségügyi miniszter szerint a rendkívüli betegellátási helyzet további oka, hogy az egészségügyi ellátórendszer évek óta tömegesen gondoskodik olyan krónikus állapotú betegekről, akiket alacsonyabb fokú egészségügyi intézményben, vagy a szociális ellátórendszerben kellene ellátni. Ezek az intézmények is végletesen túlterheltek, amire hosszabb távon a szakdolgozói bérek rendezése, és az ápolók kiszámítható életpályájának megteremtése nyújthat megoldást.
A minisztérium ugyanakkor azt kérte, hogy a betegek elsődlegesen a háziorvosukat hívják. Egyúttal felhívták a figyelmet arra is, hogy az intézményeket lehetőség szerint nappal, rendelési időben keressék fel. Rendelési időn kívül elsődlegesen a 1830-at, az egységes orvosi alapellátási ügyelet telefonszámát hívják, valamint tájékozódjanak arról, hogy mikor indokolt mentőt hívni.
„Nem a hajléktalan a sok, hanem a fél belgyógyászat zárva”
Az egészségügyi miniszter Facebook-oldalán megjelent bejegyzéséhez számos komment is érkezett. A kommentek alapján jól látszik, hogy a kórházi túlterheltséget sokan nem egyszerűen a hajléktalanellátás következményének látják, hanem az egész egészségügyi rendszer mélyebb válságának. Egy hozzászóló szerint „nem a hajléktalan a sok, hanem a fél belgyógyászat zárva, és a személyzet kevés”, miközben az SBO-n a betegek akár 14-24 órát is segítség nélkül várnak.
Mások a szakdolgozók hiányát és az elmaradt bérrendezést emelik ki, illetve arról írnak, hogy a belgyógyászati osztályokból lassan „elfekvő” lett. Egyikük személyes tapasztalatként leírta, hogy „egy ilyen osztályon szinte egyedül gyógyulni pokoli nehéz”. Többen hangsúlyozzák azt is, hogy mindez nem kizárólag budapesti probléma, hanem országos jelenség.
A probléma azonban nem ér véget a kórházak falainál. Ha az egészségügyi és szociális ellátórendszer nem tud megfelelően gondoskodni a rászorulókról, annak következményei az utcán és a közterületeken is megjelennek – Budapesten pedig ennek egyik látványos következménye a palackgyűjtés körül kialakult helyzet.
Mi köze az egésznek a Mohu-hoz?
A többnyire a VIII. kerület életével foglalkozó Gettónapló Facebook-bejegyzése szerint a hajléktalanellátás rendszerszintű hibái miatt vidékről Budapestre kerülnek olyan emberek, akiknek helyben kellene szociális ellátást kapniuk. Ez túlterheli a fővárosi intézményeket, végső soron pedig
- a rendőrségre,
- a mentőkre
- és a kórházakra
hárít olyan szociális feladatokat, amelyeket az ellátórendszer más szereplőinek kellene elvégezniük.
Budapesten a palackvisszaváltás már nem csupán hulladékkezelési kérdés. Lapunk is beszámolt arról, hogy állandó rendőri jelenlétet és határozottabb fellépést követelnek a budapestiek, akik szerint egyre több lopás és zaklatás keseríti meg a belvárosban élők mindennapjait.
A feltúrt kukák, a szétszórt szemét, a társasházakba való illetéktelen behatolások és a nagy zsákokkal közlekedő gyűjtögetők miatt közbiztonsági probléma alakult ki. A kerületi vezetők azt tapasztalják, hogy nem kizárólag helyben élő hajléktalanokról van szó, hanem vidékről, kifejezetten a gyűjtögetés miatt Budapestre érkező csoportokról is. Újlipótvárosban például a polgármester már „szélmalomharcról” beszélt a palackgyűjtéshez kapcsolódó rendbontások miatt. A Mohu ugyanakkor maga is jelezte, hogy szükség lehet a rendszer újragondolására.