Hogyan omolhatott össze a belgyógyászat Budapesten – kórházi ellátás, hajléktalanok és a palackgyűjtés egyetlen nagy válságban csomósodott össze

A tegnapi napon már különösebb nehézségek nélkül zajlott az ügyeleti ellátás a budapesti belgyógyászati osztályokon. A szociális és az egészségügyi ágazat működését szorosabban össze kell hangolni. Csak így biztosítható, hogy a betegek időben, a szükségleteiknek megfelelő ellátást kapják, miközben az egészségügyi intézmények terhelése is csökken. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzetet, és a felmerülő problémákra nemcsak azonnali intézkedésekkel, hanem közép- és hosszú távú, fenntartható megoldásokkal is reagálunk. A hidegebb idők beköszöntével a szociális ágazat elégtelensége sajnos most az egészségügyön csapódik le" – írta még pénteken közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, miután – ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt – súlyos kapacitáshiány alakult ki a budapesti belgyógyászati ellátásban, és a helyzet már a kórházakban a sürgősségi osztályok működését is veszélyeztette.

Kórházi ellátási válság Budapesten/Fotó: PSG.G2

Megnőtt várakozási idő a kórházakban, túlterhelt ellátórendszer

A fővárosban mintegy 750 beteg elhelyezése vált problémássá, köztük hozzávetőleg 200 hajléktalané. Több helyen leállt az új betegek felvétele, és emiatt a sürgősségi osztályokon is megnőtt a várakozási idő. Azonnali egyeztetések kezdődtek a szociális ágazattal a belgyógyászatokon szociális okból fekvő betegek átszállítása érdekében. A helyzet súlyos, mert a belgyógyászat az egészségügy egyik legfontosabb alapszakmája, a sürgősségi osztályokat felkereső betegek jó része is belgyógyászati eset.

A problémát egyszerre okozta az orvos- és szakdolgozóhiány, valamint az, hogy a belgyógyászati ágyak jelentős részét olyan krónikus betegek foglalják el, akiknek már nincs szükségük aktív kórházi kezelésre. A minisztérium közlése szerint az ágyak mintegy harmadát ilyen betegek veszik igénybe. Elhelyezésüket azonban a krónikus ápolási intézmények és a szociális ellátórendszer túlterheltsége is nehezíti. A sürgősségi osztályokon emiatt olyan betegek is várakozhatnak, akiknek állapotuk alapján fekvőbeteg-ellátásra lenne szükségük, de nem tudják őket megfelelő osztályra továbbküldeni.