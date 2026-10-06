Ettől retteg a magyar beteg: a kórházi fertőzés elleni harcban lemaradtunk és kevesen vagyunk
2025-ben összesen 6772 súlyos hasmenéssel járó Clostridium difficile-fertőzést jelentettek a magyar kórházak. Ebből 6523 eset az adott intézményben alakult ki, 249 fertőzést pedig más fekvőbeteg-ellátó intézményből hurcoltak be. 2025-ben 10 ezer kórházból hazabocsátott betegre átlagosan 40,1 ilyen fertőzés jutott. Az ápolási időt alapul véve 100 ezer kórházban töltött napra 53,8 esetet regisztráltak. Szeptembertől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – egy májusi kormányhatározat nyomán – egy könnyen használható, interaktív felületen kórházakra lebontott adatokat tett közzé. A számítások alapja egy több évtizede működő rendszer, amelyben a kórházak a náluk talált fertőzéseket bejelentik az NNGYK-nak, amely ebből statisztikákat készít. A hatóság szerint a rendszer célja nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság erősítése, az átláthatóság növelése és a fertőzések megelőzésének támogatása.
Kórházi fertőzések adatbázisa: fontos lépés, de idő kell hozzá
Dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint a kórházi fertőzések megelőzésében nem csupán az adatgyűjtésnek és az ellenőrzésnek van jelentősége, hanem annak is, hogy az egészségügyi dolgozók számára egységes, országos szintű szakmai irányelvek álljanak rendelkezésre. Mint mondja, az ellátás minőségével kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala fontos lépés lehet, de az összehasonlíthatósághoz időre van szükség.
A szakmai köztestület maximálisan támogatja, hogy jelenjenek meg adatok és információk az ellátás minőségével kapcsolatban. Ugyanakkor szerinte bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy az egyes szolgáltatók teljesítménye azonos mércével legyen összehasonlítható. Azok a szolgáltatók ugyanis, amelyek korábban is gyűjtöttek és közöltek adatokat a jó gyakorlatokról vagy a gyakorlat során tapasztaltakról, egészen más megvilágításba kerülhetnek, mint azok, amelyek nem gyűjtöttek és korábban nem is közöltek adatokat.
Több mint húszéves késésben vagyunk
Dr. Balogh Zoltán minőségügyi végzettséggel is rendelkező szakemberként úgy látja, ezen a területen több mint húszéves késésben vagyunk.
„A benchmarkinghoz és az ahhoz kapcsolódó szintezéshez kötődő technikákat már a kilencvenes évek végén láttam a világ fejlett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező országaiban. Ott ugyanazon szakmai feladatok összehasonlítását egy minőségügyi irányítási rendszerben mérhetővé tették, majd összehasonlították"
– emelte ki Dr. Balogh Zoltán.
Szerinte ez jó technika lehet arra, hogy a szolgáltatókat ne büntetés jelleggel, hanem az ellátás minőségének fejlesztése céljából ösztönözzék az adatgyűjtésre és az adatok felhasználására. Az ápolás területén, a szakdolgozókat érintő kérdésekben is fontos szerepe lehet az adatgyűjtésnek és az adatközlésnek.
Ugyanakkor jelenleg még az adatok megbízhatósága, egyenértékűsége és összehasonlíthatósága miatt nem lehet minden esetben mély következtetéseket levonni.
A kórházi fertőzések megelőzésének egyik legnagyobb problémája szerinte az, hogy a mindennapi munkavégzésben közreműködő szakemberek szakmai feladatainak leírása ágazati szinten nagyon hiányosan van kialakítva. Hiányoznak, vagy nem megfelelően jelennek meg az eljárási rendek, az irányelvek és a szakmai protokollok.
Példaként említi, hogy intézményenként eltérő, számos esetben a helyi szokásrenden alapul, hogy egy adott beavatkozás során hogyan kell
- kezet mosni,
- kezet fertőtleníteni,
- gumikesztyűt felvenni,
illetve milyen típusú gumikesztyűt kell használni: steril gumikesztyűt vagy egyszer használatos kesztyűt.
Ez egyaránt érinti a szakdolgozókat, az ápolókat, a gyógytornászokat és más egészségügyi szakdolgozókat, de az orvosokat is.
A kézhigiéné alapvető kérdés
Egy ellátási folyamatban azonban alapvető kérdés, hogy a kézhigiéniével, kézmosással és kézfertőtlenítéssel kapcsolatos technikákat hogyan, hol és milyen gyakorisággal alkalmazzák. Hiába van meg 2009 óta az Egészségügyi Világszervezet irányelve, amely a hazai ellátásban is ott van a mosdók mellett, a kézhigiénés és kézfertőtlenítős eszközök közelében, a mindennapi gyakorlatban ennek hasznosítása, hasznosulása mégis nagyon esetlegesen valósul meg.
„A megfelelő protokollnak minden egyes ápolási beavatkozásnál szabályoznia kellene, hogy az adott folyamatban hol és hogyan kell a szakdolgozónak eljárnia. Hiába van például megfogalmazva a WHO-ban a kézhigiéné öt momentuma, a mindennapos beavatkozások során alkalmazott kézfertőtlenítési eljárás pillanata, ha ezt a gyakorlatban a kollégák nem olyan számban vagy olyan mértékben végzik, ahogy az kívánatos volna"
– hangsúlyozza a MESZK elnöke.
A másik fontos terület az ellenőrzések fokozása
Szükség lenne a helyi kórházi infektológusok és kórházi epidemiológiai szakemberek munkájának, illetve állományának erősítésére, hogy egyre több ember, egyre több helyszínen módszeresen vizsgálja a beavatkozások során alkalmazott gyakorlatokat, és azokat mérhetővé tegye.
Számos esetben volt már erre példa: különböző indikátorokat helyeztek el például eszközökön, és azt vizsgálták, hogy ezeket megfelelő módon fertőtlenítik-e, illetve használják-e az ellátás során. Ezekből következtetéseket lehetett levonni. Jelenleg azonban ez számos esetben nagyon esetlegessé válik. A sokszoros és kontrollált ellenőrzésekkel, tervezett vizsgálatokkal rá lehetne venni a kollégákat arra, hogy a megfelelő kézhigiéné és egyéb fertőzésmegelőzési gyakorlat a mindennapi munka részévé, automatizmussá váljon.
Az oktatásban kellene kezdeni
„Ennek a kialakítása azonban nem csupán a kórházban kezdődik. Már az oktatásban és a képzésben is meg kellene jelennie, amikor szakdolgozókat vagy orvos kollégákat képeznek az egyetemeken és a szakképző helyeken"
– ismerteti Dr. Balogh Zoltán.
Lehet, hogy az órákon, a gyakorlótermekben és a skill laborokban ez még következetesen megvalósul, de amikor az új tanuló vagy hallgató kikerül az első gyakorlóhelyre, mindez nem feltétlenül fog a sajátjává válni, mert az ottani szokások felülírhatják.
Ha azonban egy hallgató vagy tanuló olyan helyre kerül, ahol következetesen számon kérik rajta ezeket a lépéseket, ahol rászólnak, hogy „legyél szíves, mossál kezet”, „legyél szíves, fertőtlenítsél alaposan”, illetve ellenőrzik, hogy megtörtént-e a fertőtlenítés, akkor ezzel rá lehet szoktatni arra, hogy mindez automatizmussá váljon.
Ugyanez igaz a gumikesztyű használatára is: az adott beavatkozáshoz megfelelő gumikesztyűt kell felvenni, és ha valaki leveszi a gumikesztyűt, utána is fertőtlenítenie kell a kezét. Ezek olyan elemei az egész folyamatnak, amelyeket tanulni kell, a megtanult lépéseket pedig számon kell kérni. Az orvosokat és a szakdolgozókat egyaránt arra kell szocializálni, hogy ezeket a lépéseket betartsák és betartassák.
A szakdolgozói létszám és a munkaterhelés szintén közvetlenül összefügg a fertőzések megelőzésével. Egy nagyobb terheléssel és többletfeladatokkal működő rendszerben ugyanis könnyen előfordulhat, hogy a szakmai rutin végrehajtásához szükséges időből próbálnak spórolni.
Ha egy szakdolgozónak egy adott műszakban végig kell mennie valamennyi betegen, hogy megmérje a vitális paramétereiket, és minden mérés között kétszer kellene fertőtlenítenie a kezét, akkor ez 40-60 betegnél már mérhetően plusz perceket, órákat jelent. Ha mindezt egyedül kell elvégeznie, a munkaidejének jelentős része erre megy el.
Ilyenkor könnyen kialakulhat az a gyakorlat, hogy például a gumikesztyű használatával próbálják megoldani a helyzetet. Ha azonban a gumikesztyűt nem cserélik, vagy nem fertőtlenítik a kezüket, akkor hiába vesznek fel gumikesztyűt. Az ugyan védi a dolgozót, de a kesztyűvel az egyik betegről a másikra, az egyik betegágyról a másik betegágyra ugyanúgy tovább tudják vinni azokat a kórokozókat, amelyeket nem kívánatos továbbvinni.
Megfelelő szakdolgozói létszám lenne szükséges
A megfelelő létszám azért is fontos, mert vannak olyan osztályrészek, amelyeket egy külön csapat végez, illetve törekednek arra, hogy minimalizálják a különböző fertőző megbetegedésben lévő betegek keveredését és elkülönítsék őket. Ennek az a célja, hogy bizonyos helyzetben lévő betegekre az őket ellátó szakemberek valóban csak rájuk tudjanak fókuszálni. Egy ilyen rendszert csak akkor lehet jól és szabályosan működtetni, ha megfelelő számú szakember áll rendelkezésre az ellátás területén.
A kórházi fertőzések nagyobb arányban azokon a kórházi osztályokon detektálhatók, ahol a betegek hosszabb időt töltenek. Egy két-három napot kórházban töltő beteg, vagy egy csípőprotézissel kezelt beteg, aki négy és fél napot tölt az osztályon, más helyzetben van, hiszen mire egy fertőzést detektálnak, lehet, hogy már nem is tartózkodik tovább a kórházi osztályon.
Egyértelműbben azokon a helyeken mutathatók ki ezek a problémák, ahol az ápolási napok száma nem néhány napban írható le, hanem a beteg sok napon keresztül áll kórházi ellátás alatt. Ilyen lehet például egy hetet jóval meghaladó időszakot töltő beteg különböző profilú belgyógyászati osztályokon, elsősorban ott, ahol krónikus megbetegedésben lévő betegeket látnak el, vagy ahol a betegek különböző beavatkozásokon esnek át és hosszabb időt töltenek az osztályon.
Különösen fontosak azok a helyek is, ahol multimorbid, tehát több betegséggel egyszerre küzdő betegeket látnak el, vagy ahol az alapbetegség önmagában is nagyobb kockázatú helyzetbe hozza a beteget.
Például, ha egy beteg már eleve krónikus sebekkel él, az hordozza annak a kockázatát, hogy az osztályra kerülve nagyobb kockázatnak van kitéve. Előfordulhat, hogy nem a krónikus sebe miatt kerül be, hanem például a diabétesz beállítása miatt, ugyanakkor a krónikus sebeiből eredően olyan állapotba kerülhet, amely további kockázatokat hordoz. Hasonlóan érintettek a krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedő betegek is.
Az intenzív osztály pedig abszolút olyan terület, ahol magas rizikójú, folyamatosan ápolást igénylő betegek vannak jelen, akik a sérülések jellegéből és az ellátásuk szükségéből adódóan nagyobb kockázatnak vannak kitéve.
Egységes irányelvek
A változtatások közül Dr. Balogh Zoltán szerint az egyik legfontosabb az lenne, hogy az egységes irányelvek országos szinten, a mindennapos és az ápolási beavatkozások tekintetében kiadásra kerüljenek. Emellett az intézmény felelőssége, hogy a kötelező továbbképzés rendszerében ezeket a gyakorlatokat mindenki áttekintse, újratanulja, illetve levizsgázzon belőlük.
Példaként a katéterezés új szabályait és eljárási rendjeit említi, valamint az ezekhez kapcsolódó higiénés beavatkozások rendjét. Ha ezen a területen megjelent egy irányelv a magas kockázatú ápolói beavatkozásokról, akkor a kollégák ezeknek a beavatkozásoknak a technikáiból és eljárási rendjéből továbbképzésen részesüljenek, és gyakorlati vizsgát is tegyenek.
Ennek intézményi szinten kellene megtörténnie. Nem feltétlenül egy tudományos, de másfél vagy kétórás képzés legalább kellene, hogy ezeket a technikákat mindenki megismerje. Ne a véletlenre legyen bízva, hogy a következő öt vagy tíz évben hova fog menni, és hol kapja meg ezt a tudást és ismeretet, hanem mindenki az akkreditált továbbképzőhelyeken, mely körül számos országos vagy megyei intézményhez, illetve egyetemi klinikához köthető, tudjon friss ismereteket és gyakorlatot szerezni – sorolja a szakember.
Ugyanez vonatkozik az új munkavállalókra is. Amikor valaki megérkezik egy intézménybe és felvételre kerül, ne csak a tűz- és munkavédelmi eljárásokkal kapcsolatos információkat kapja meg, hanem a munkába állás első hónapjában az intézményi szinten alkalmazott eljárásrendeket, technikákat, anyagokat és eszközöket ismerje meg, és ezekből is kapjon felkészítést és továbbképzést és ha szükséges, tegyen vizsgát belőle.
Ez egy nagyon fontos, intézményi menedzsment szintű dolog lehetne, amely rövid időn belül megvalósítható lenne. Azokon a hiányos területeken pedig, ahol nincs klinikai, illetve ápolási irányelv, nagyon rövid időn belül szükség lenne arra, hogy a szakma, a minisztérium ilyen irányelveket jelenítsen meg.
A kamarai törvény módosításában a Magyar Orvosi Kamarával együttesen, vállvetve küzdöttek azért, hogy az irányelvek, illetve a szakmai evidenciák területén nagyobb kamarai szerepvállalás kerüljön be a szabályozásba.
Dr. Balogh Zoltán bízik abban, hogy noha most egy kicsit más okokból csúszik a kamarai törvény módosítása, a kamarák szakmai feladatainak megerősítése egyértelműen minden kormányzati és minisztériumi kommunikációban előtérben van. Szeretnék, hogy ebben a feladatkörben a kamarák nagyobb hatáskörrel és nagyobb feladatkörrel végezhessék ezt a munkát.
Ez különösen a szakdolgozói terület szempontjából lenne jelentős. Míg az orvosi szakmai területeken több mint negyven orvosszakmai kollégium adja és képezi le az orvostársadalom sokszínű szakmai munkáját, addig a szakdolgozói területeken három-négy kollégiumi tagozat, három-négy kolléga dolgozik ezen a területen.
Ezért nagyon fontos lenne a szakmai támogatás ezeknek a kollégáknak és ennek a területnek annak érdekében, hogy a nemzetközi gyakorlatból átvett irányelveket alkalmazni lehessen a hazai ápolás gyakorlatában.
Van azonban még egy utolsó pont, amelyre – ahogy Dr. Balogh Zoltán fogalmaz – nem lehet „varázsütésre” megoldást nyújtani. „Ha rendszerszerűen gondolkodunk, akkor a létszámhelyzetek racionalizálása és a meglévő kollégák kompetenciakörének áttekintése is nagyon fontos lenne. Ehhez pedig létszámbővítésre is szükség van.”