Ettől retteg a magyar beteg: a kórházi fertőzés elleni harcban lemaradtunk és kevesen vagyunk

2025-ben összesen 6772 súlyos hasmenéssel járó Clostridium difficile-fertőzést jelentettek a magyar kórházak. Ebből 6523 eset az adott intézményben alakult ki, 249 fertőzést pedig más fekvőbeteg-ellátó intézményből hurcoltak be. 2025-ben 10 ezer kórházból hazabocsátott betegre átlagosan 40,1 ilyen fertőzés jutott. Az ápolási időt alapul véve 100 ezer kórházban töltött napra 53,8 esetet regisztráltak. Szeptembertől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – egy májusi kormányhatározat nyomán – egy könnyen használható, interaktív felületen kórházakra lebontott adatokat tett közzé. A számítások alapja egy több évtizede működő rendszer, amelyben a kórházak a náluk talált fertőzéseket bejelentik az NNGYK-nak, amely ebből statisztikákat készít. A hatóság szerint a rendszer célja nem a kórházak rangsorolása, hanem a betegbiztonság erősítése, az átláthatóság növelése és a fertőzések megelőzésének támogatása.

Kórházi fertőzések: egy egyszerű szabály betartása is sokat számíthatna/Fotó: Purger Tamás

Kórházi fertőzések adatbázisa: fontos lépés, de idő kell hozzá

Dr. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint a kórházi fertőzések megelőzésében nem csupán az adatgyűjtésnek és az ellenőrzésnek van jelentősége, hanem annak is, hogy az egészségügyi dolgozók számára egységes, országos szintű szakmai irányelvek álljanak rendelkezésre. Mint mondja, az ellátás minőségével kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala fontos lépés lehet, de az összehasonlíthatósághoz időre van szükség.

A szakmai köztestület maximálisan támogatja, hogy jelenjenek meg adatok és információk az ellátás minőségével kapcsolatban. Ugyanakkor szerinte bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy az egyes szolgáltatók teljesítménye azonos mércével legyen összehasonlítható. Azok a szolgáltatók ugyanis, amelyek korábban is gyűjtöttek és közöltek adatokat a jó gyakorlatokról vagy a gyakorlat során tapasztaltakról, egészen más megvilágításba kerülhetnek, mint azok, amelyek nem gyűjtöttek és korábban nem is közöltek adatokat.

Több mint húszéves késésben vagyunk

Dr. Balogh Zoltán minőségügyi végzettséggel is rendelkező szakemberként úgy látja, ezen a területen több mint húszéves késésben vagyunk.

„A benchmarkinghoz és az ahhoz kapcsolódó szintezéshez kötődő technikákat már a kilencvenes évek végén láttam a világ fejlett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező országaiban. Ott ugyanazon szakmai feladatok összehasonlítását egy minőségügyi irányítási rendszerben mérhetővé tették, majd összehasonlították"

– emelte ki Dr. Balogh Zoltán.