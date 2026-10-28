Ezermilliárdos lakásfelújítási programmal állt elő Kapitány István: minden, amit a Wekerle Pluszról tudni kell – mutatjuk a részleteket!

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter becslése szerint az ezermilliárd forintot is meghaladhatja a következő években megvalósuló lakossági energetikai modernizáció összértéke. A kormány kedden bejelentett új otthonfelújítási programja 2027 februárjától indul, és 2030-ig több mint 120 ezer lakóingatlan korszerűsítését célozza meg. A Wekerle Plusz program keretében 633 milliárd forint uniós forrást fordítanának a beruházások támogatására, kedvezményes hitelek és vissza nem térítendő támogatások formájában.

A korszerűsítési támogatás feltétele, hogy a felújítás legalább 30 százalékkal csökkentse az épület primerenergia-felhasználását. / Fotó: Shutterstock

A korszerűsítés után a hitel egy része vissza nem térítendő támogatássá alakul

Mint ismert: a kabinet három külön konstrukciót dolgozott ki a családi házak, a hagyományos társasházak és a panellakások tulajdonosai számára. A családi házak felújítására februártól, a társasházi és panelprogramra márciustól lehet jelentkezni. A támogatásokat nem kötik gyermekvállaláshoz, családi állapothoz vagy életkorhoz.

A családi házak tulajdonosai legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek, 15 éves futamidővel. Az igénylőnek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az ingatlanban. A konstrukció legfontosabb eleme, hogy a felvett hitel egy részét a korszerűsítés után vissza nem térítendő támogatássá alakítják.

A D–G energetikai besorolású épületeknél a hitel 30 százalékát,

a legrosszabb, H–I kategóriába tartozó ingatlanoknál pedig az 50 százalékát engedhetik el.

A jobb állapotú, A–C besorolású épületek tulajdonosai kedvezményes hitelhez juthatnak, vissza nem térítendő támogatáshoz azonban nem.

Ez egy 15 millió forintos hitel esetében elméletileg 4,5–7,5 millió forintos támogatást jelenthet, a fennmaradó összeget pedig a tulajdonosnak kell visszafizetnie.

A támogatás feltétele, hogy a felújítás legalább 30 százalékkal csökkentse az épület primerenergia-felhasználását. A megtakarítást a beruházás előtt és után elkészített energetikai tanúsítványokkal kell igazolni.

A hagyományos társasházak esetében lakásonként legfeljebb 5 millió forintos, a panelprogramban pedig 4 millió forintos kamatmentes hitel állhat rendelkezésre. Mindkét konstrukciónál 15 éves futamidővel és lakásonként 200 ezer forintos önerővel számol a kormány. A hitel egy része ezekben a programokban is vissza nem térítendő támogatássá alakulhat az ingatlan energetikai besorolásától függően.

A részvétel feltétele, hogy az ingatlan legalább C energetikai besorolású vagy annál rosszabb állapotú legyen, és rendelkezzen használatbavételi engedéllyel. A támogatott lakásban a korszerűsítést követően legalább öt évig életvitelszerűen kell lakni, ez idő alatt az ingatlant nem lehet eladni vagy bérbe adni.

A program elsősorban az épületek energiafogyasztásának csökkentését szolgálja; a támogatásból egyebek mellett homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és a használati melegvíz előállítását szolgáló rendszerek fejlesztése finanszírozható.