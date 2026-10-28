Ezermilliárdos lakásfelújítási programmal állt elő Kapitány István: minden, amit a Wekerle Pluszról tudni kell – mutatjuk a részleteket!
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter becslése szerint az ezermilliárd forintot is meghaladhatja a következő években megvalósuló lakossági energetikai modernizáció összértéke. A kormány kedden bejelentett új otthonfelújítási programja 2027 februárjától indul, és 2030-ig több mint 120 ezer lakóingatlan korszerűsítését célozza meg. A Wekerle Plusz program keretében 633 milliárd forint uniós forrást fordítanának a beruházások támogatására, kedvezményes hitelek és vissza nem térítendő támogatások formájában.
A korszerűsítés után a hitel egy része vissza nem térítendő támogatássá alakul
Mint ismert: a kabinet három külön konstrukciót dolgozott ki a családi házak, a hagyományos társasházak és a panellakások tulajdonosai számára. A családi házak felújítására februártól, a társasházi és panelprogramra márciustól lehet jelentkezni. A támogatásokat nem kötik gyermekvállaláshoz, családi állapothoz vagy életkorhoz.
A családi házak tulajdonosai legfeljebb 15 millió forintos, fix 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek, 15 éves futamidővel. Az igénylőnek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az ingatlanban. A konstrukció legfontosabb eleme, hogy a felvett hitel egy részét a korszerűsítés után vissza nem térítendő támogatássá alakítják.
- A D–G energetikai besorolású épületeknél a hitel 30 százalékát,
- a legrosszabb, H–I kategóriába tartozó ingatlanoknál pedig az 50 százalékát engedhetik el.
- A jobb állapotú, A–C besorolású épületek tulajdonosai kedvezményes hitelhez juthatnak, vissza nem térítendő támogatáshoz azonban nem.
Ez egy 15 millió forintos hitel esetében elméletileg 4,5–7,5 millió forintos támogatást jelenthet, a fennmaradó összeget pedig a tulajdonosnak kell visszafizetnie.
A támogatás feltétele, hogy a felújítás legalább 30 százalékkal csökkentse az épület primerenergia-felhasználását. A megtakarítást a beruházás előtt és után elkészített energetikai tanúsítványokkal kell igazolni.
A hagyományos társasházak esetében lakásonként legfeljebb 5 millió forintos, a panelprogramban pedig 4 millió forintos kamatmentes hitel állhat rendelkezésre. Mindkét konstrukciónál 15 éves futamidővel és lakásonként 200 ezer forintos önerővel számol a kormány. A hitel egy része ezekben a programokban is vissza nem térítendő támogatássá alakulhat az ingatlan energetikai besorolásától függően.
A részvétel feltétele, hogy az ingatlan legalább C energetikai besorolású vagy annál rosszabb állapotú legyen, és rendelkezzen használatbavételi engedéllyel. A támogatott lakásban a korszerűsítést követően legalább öt évig életvitelszerűen kell lakni, ez idő alatt az ingatlant nem lehet eladni vagy bérbe adni.
A program elsősorban az épületek energiafogyasztásának csökkentését szolgálja; a támogatásból egyebek mellett homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés és a használati melegvíz előállítását szolgáló rendszerek fejlesztése finanszírozható.
A támogatható beruházások között szerepelhet hőszivattyúk, korszerű split klímaberendezések, napkollektorok és fűtésszabályozási eszközök telepítése is. Továbbá a kormányzati tájékoztatón a napelemek, az árnyékolástechnikai megoldások és a világítás korszerűsítése is felmerült.
A társasházaknál a közös épületgépészeti rendszerek fejlesztésére is lehetőség nyílhat, beleértve a hőközpontok cseréjét, a távhőcsatlakozás korszerűsítését, a házközponti fűtés fejlesztését és a költségmegosztók felszerelését. A bejelentés szerint a liftek energetikai korszerűsítése és egyes akadálymentesítési munkák is támogathatók lehetnek.
Gázkazán beszerzésére ugyanakkor nem használható fel a támogatás.
A 2030-ig tervezett beruházások Kapitány István elmondása szerint a háztartások rezsikiadásainak és Magyarország energiaimport-függőségének csökkentését is szolgálhatják. A tárcavezető úgy véli, az állami és uniós támogatásokhoz kapcsolódó lakossági beruházások az építőipari vállalkozásoknak, különösen a kisebb kivitelező cégeknek biztosíthatnak megrendeléseket.
Az igényléseket a tervek szerint a kibővített MFB Pont hálózaton keresztül lehet majd benyújtani, egyes konstrukciókban kereskedelmi bankok is közreműködnek.
A kormányzati tájékoztatón elhangzott, hogy a kormány országos szakértői hálózat létrehozását tervezi, így a későbbiekben mintegy 70–80 szakember segítheti az érdeklődőket a beruházások megtervezésében, az energiamegtakarítás kiszámításában és a pályázati dokumentáció összeállításában.
Számos lényegi kérdésre nem adott még választ a kormány
Noha a keddi kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök és a két tárcavezető ismertette az új otthonfelújítási program legfontosabb pénzügyi feltételeit, ám a részletes pályázati szabályok egyelőre nem ismertek.
Nem derült ki pontosan, hogy a vissza nem térítendő támogatást mikor írják jóvá a fennálló hiteltartozásból, és milyen következményekkel jár, ha a korszerűsítést követően az ingatlan nem felel meg az előírt 30 százalékos energiamegtakarítási kritériumnak.
Egyelőre az önerő számítása sem tisztázott, hiszen a családi házaknál említett 5 százalékos saját hozzájárulás és az 500 ezer forintos felső határ egy 15 millió forintos beruházás esetében eltérő összeget jelenthet.
A társasházaknál külön kérdés, hogy milyen közgyűlési döntéssel lehet majd felvenni a hitelt, hogyan oszlik meg a visszafizetési kötelezettség a tulajdonosok között, és milyen esetekben alkalmazható az ötéves elidegenítési és bérbeadási tilalom. Így felvetődik, hogy a program megvalósításához a társasházi törvény módosítására is szükség lehet.
Tisztázásra vár az is, hogy az új támogatások összevonhatók-e a már működő otthonfelújítási konstrukciókkal, illetve pontosan milyen feltételekkel és ütemezésben használható fel a bejelentett 633 milliárd forintos uniós keret.