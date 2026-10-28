Éjjel csendben beadták a módosítót: majdnem egymillió vállalkozás szabadulhat meg ettől a tehertől – Ruff Bálint szerint nem kaptak a pénzükért cserébe semmit
Megszüntetné a vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulást a kormány parlament elé terjesztett törvényjavaslata. Az indítvány szerint 2027. január 1-jétől megszűnne a fizetési kötelezettség.
A kabinet a vállalkozások pénzügyi és adminisztratív terheinek csökkentésével indokolja a változtatást, amelyet a kamarai szabályozás felülvizsgálatának első eredményeként mutat be.
A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását célzó előterjesztést nyújtotta be a kormány nevében Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes.
Az indokolás egyik központi állítása, hogy
a legtöbb vállalkozás nem részesült kézzelfogható szolgáltatásban a befizetéséért.
A kormány ezért a kötelező hozzájárulás eltörlését a vállalkozások hatékonyabb támogatásának és a gazdaság élénkítésének egyik eszközeként jelöli meg.
A tervezet szerint az intézkedés egyszerre mérsékelné a cégek anyagi terheit és a kötelezettség teljesítésével járó ügyintézést.
A módosítás több ponton nyúlna hozzá a kamarai törvényhez.
- Kikerülne belőle az a szövegrész, amely a kamarai hozzájárulás megfizetését a nyilvántartásba vételhez kapcsolja, valamint a hozzájárulás behajtására vonatkozó rendelkezés is.
- Emellett hatályát veszítené a törvény kamarai hozzájárulás című teljes alcíme és a kamarák bevételeit felsoroló szabályozás egyik pontja. A változtatások így a fizetési kötelezettség mellett annak ellenőrzését és érvényesítését is érintenék.
Az előterjesztés ugyanakkor hangsúlyozza a gazdasági kamarák közfeladatainak jelentőségét. Az indokolás szerint a köztestületek működéséhez kiemelkedő gazdasági érdek fűződik, a törvény pedig több jelentős közfeladat ellátását írja elő számukra. A hozzájárulás eltörlését tehát a kamarai működés szabályainak átalakításába illeszti a kormány, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő szakmai és törvényes működésének biztosítására hivatkozva.
Arról azonban a dokumentum nem ad részletes képet, hogy a kieső bevételt milyen forrásból pótolnák,
illetve szükség lesz-e a kamarai feladatellátás további átalakítására. Bár a szöveg első intézkedésként nevezi meg a hozzájárulás megszüntetését, a felülvizsgálat következő lépéseit nem ismerteti.
A törvényjavaslat szerint 2027. január 1-jén szűnne meg a kötelező kamarai hozzájárulás. Az előterjesztés a korábbi tartozások elengedéséről és a már befizetett összegek visszatérítéséről nem rendelkezik.
A módosításról az Országgyűlés dönt. A változás az elfogadást és a törvény kihirdetését követően, a tervezett hatálybalépési napon léphet életbe.
A magyar kis- és középvállalkozások egy évvel ezelőtt világos üzenetet küldtek a döntéshozóknak: kevesebb adminisztrációt, egyszerűbb szabályokat és kiszámíthatóbb működési környezetet szeretnének. A legfrissebb felmérés szerint ezek az igények ma is változatlanok, miközben a vendégmunkások kérdése egyáltalán nem szerepel a vállalkozások legfontosabb elvárásai között.