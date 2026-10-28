Éjjel csendben beadták a módosítót: majdnem egymillió vállalkozás szabadulhat meg ettől a tehertől – Ruff Bálint szerint nem kaptak a pénzükért cserébe semmit

Megszüntetné a vállalkozásokat terhelő kötelező kamarai hozzájárulást a kormány parlament elé terjesztett törvényjavaslata. Az indítvány szerint 2027. január 1-jétől megszűnne a fizetési kötelezettség.

Sok vállalkozást érint a Tisza-kormány új javaslata: januártól megszűnhet a kötelező kamarai hozzájárulás / Fotó: Shutterstock

A kabinet a vállalkozások pénzügyi és adminisztratív terheinek csökkentésével indokolja a változtatást, amelyet a kamarai szabályozás felülvizsgálatának első eredményeként mutat be.

A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását célzó előterjesztést nyújtotta be a kormány nevében Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes.

Az indokolás egyik központi állítása, hogy

a legtöbb vállalkozás nem részesült kézzelfogható szolgáltatásban a befizetéséért.

A kormány ezért a kötelező hozzájárulás eltörlését a vállalkozások hatékonyabb támogatásának és a gazdaság élénkítésének egyik eszközeként jelöli meg.

A tervezet szerint az intézkedés egyszerre mérsékelné a cégek anyagi terheit és a kötelezettség teljesítésével járó ügyintézést.

A módosítás több ponton nyúlna hozzá a kamarai törvényhez.

Kikerülne belőle az a szövegrész, amely a kamarai hozzájárulás megfizetését a nyilvántartásba vételhez kapcsolja, valamint a hozzájárulás behajtására vonatkozó rendelkezés is.

Emellett hatályát veszítené a törvény kamarai hozzájárulás című teljes alcíme és a kamarák bevételeit felsoroló szabályozás egyik pontja. A változtatások így a fizetési kötelezettség mellett annak ellenőrzését és érvényesítését is érintenék.

Az előterjesztés ugyanakkor hangsúlyozza a gazdasági kamarák közfeladatainak jelentőségét. Az indokolás szerint a köztestületek működéséhez kiemelkedő gazdasági érdek fűződik, a törvény pedig több jelentős közfeladat ellátását írja elő számukra. A hozzájárulás eltörlését tehát a kamarai működés szabályainak átalakításába illeszti a kormány, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő szakmai és törvényes működésének biztosítására hivatkozva.

Arról azonban a dokumentum nem ad részletes képet, hogy a kieső bevételt milyen forrásból pótolnák,

illetve szükség lesz-e a kamarai feladatellátás további átalakítására. Bár a szöveg első intézkedésként nevezi meg a hozzájárulás megszüntetését, a felülvizsgálat következő lépéseit nem ismerteti.