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Titkos alkut köthettek magyar menzacégek: kartellgyanú miatt vizsgálódik a versenyhivatal

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Kartellgyanú miatt vizsgálódik a Gazdasági Versenyhivatal a menzacégeknél. A közétkeztetés területén azt vizsgálja a hatóság, hogy történhetett-e tiltott versenykorlátozó megállapodás.
VG
2026.10.08, 07:20
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Versenyfelügyeleti eljárás folyik a közétkeztetés piacán – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a HVG megkeresésére. A versenyhivatal azt vizsgálja, történhetett-e tiltott versenykorlátozó megállapodás. További tájékoztatást az eljárás eredményességére hivatkozva nem adott.

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A közétkeztetés területén azt vizsgálja a hatóság, hogy történhetett-e tiltott versenykorlátozó megállapodás / Fotó: NorthPhoto

A vizsgálat megindítása önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett vállalkozások jogsértést követtek el. Az ellenőrzés alatt álló cégek köre egyelőre nem ismert.A cikk beszámolója szerint az elmúlt években több közétkeztetési pályázatnál is felmerült, hogy 

egyes vállalatok nem tiszta körülmények között nyertek az általában önkormányzatok által kiírt tendereken.

A lap korábbi sajtóbeszámolókra hivatkozva azt írja: egyes cégekkel kapcsolatban túlárazás és a közbeszerzési döntések korrupciós befolyásolásának gyanúja is megfogalmazódott. Piaci szereplők emellett arra panaszkodtak, hogy néhány tőkeerős vállalkozás alacsony árakkal próbálja kiszorítani a kisebb versenytársakat.

Nem ismert azonban, hogy ezek közül mely felvetések kapcsolódnak a Gazdasági Versenyhivatal jelenlegi eljárásához. A közétkeztetési piac ügyeivel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) is foglalkozik. A szervezet korábbi közleménye szerint felmerült a gyanú, hogy önkormányzati parkfenntartási és közétkeztetési közbeszerzések nyertesei politikusokat vesztegettek meg a megbízások tartós megszerzése érdekében.

A GVH ugyanakkor külön jelezte: parkfenntartási ügyben jelenleg nem folytat eljárást, és ilyen tárgyú jelzés sem érkezett hozzá. A lap szerint több önkormányzat már változtatni próbál a közbeszerzési gyakorlatán. A nagyobb beszerzési csomagok helyett több kisebb pályázatot írnak ki, hogy több vállalkozásnak legyen esélye elindulni és megbízást nyerni. A GVH vizsgálatának eredménye, az érintett vállalkozások kiléte és a feltételezett megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. 

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy 22 különböző kartell ügyben folytat eljárást a versenyhivatal

összesen mintegy 1800 tendert vizsgálva. 

A folyamatban lévő kartell eljárásokban érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et. 2025-ben a GVH három nagy kartellügyet zárt le 2,2 milliárd forint bírság kiszabásával, és öt új ügyet indított. 2026-ban pedig már hat új kartell eljárás megindítására került sor.

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